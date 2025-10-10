Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Novo episódio de Guerra Traduzida, desta vez com os destaques da imprensa da Ucrânia. Continuamos com a jornalista Diana Rosa. Diana, a zona oriental de Kiev ficou sem eletricidade esta manhã depois de um ataque com mísseis e drones russos. Foram também registrados problemas no abastecimento de água.

O presidente da Câmara de Kiev deu conta do que se passou à agência Ukrinform. Vitali Klitschko diz que a margem esquerda da capital ficou sem energia. A Rússia lançou um ataque combinado de mísseis balísticos e drones contra todo o país durante a noite. Foram registrados vários feridos, alguns tiveram mesmo de ser hospitalizados. Esta madrugada a Rússia insistiu nos ataques sobre Kiev, mas também sobre outras cidades, como dizia. E há um detalhe: lembremo-nos do inverno rigoroso da Ucrânia. Metade da produção de gás no país já foi afetada na sequência dos bombardeamentos russos antes dos meses mais frios que se aproximam.

E Donald Trump encontrou-se com o homólogo finlandês e prometeu defender a Finlândia em caso de ataque russo.

Defender vigorosamente foi a promessa deixada por Trump na Casa Branca, onde esteve reunido com Alexander Stubb. Caso a Rússia ataque, os Estados Unidos vão lá estar. O presidente finlandês discutiu vários tópicos com o homólogo norte-americano, incluindo a NATO, a segurança regional e as perspectivas de paz para os conflitos em andamento. Trump não tem dúvidas, a Finlândia, além de ser um membro da NATO, tem ótimas pessoas, tem um exército poderoso e certamente um dos melhores. No entanto, o presidente norte-americano acredita que não vai ser preciso chegar a esse ponto. Alexander Stubb acredita que os esforços de paz entre Rússia e Ucrânia vão ser o próximo grande foco diplomático de Donald Trump, depois do cessar-fogo na Faixa de Gaza. Neste encontro, os dois líderes anunciaram também um plano conjunto para que os Estados Unidos e a Finlândia construam 11 navios quebra-gelo para fortalecer a segurança nacional no Ártico e combater a crescente influência chinesa e russa. Os quebra-gelos são embarcações especializadas, projetadas para navegar em águas cobertas de gelo, como é o Ártico. De acordo com este memorando, os estaleiros finlandeses vão construir quatro destes equipamentos. Ainda há sete navios adicionais que vão ser construídos nos Estados Unidos com assistência finlandesa. Está no Kyiv Independent.

Zelenskyy diz que Vladimir Putin está menos disposto a negociar a paz do que o Hamas.

"Até mesmo os terroristas do Hamas demonstraram disposição para negociar com Israel, mas o ditador russo insiste em travar uma guerra contra a Ucrânia". São as palavras de Volodymyr Zelenskyy, citado pelo New Voice of Ukraine. Para o presidente ucraniano, é inteiramente justificado que Kiev responda com ataques direcionados a instalações dentro da Rússia. No entanto, garante que não trava uma guerra pela guerra, como faz o Kremlin. Zelenskyy afirma que a Ucrânia e os respectivos parceiros estão a criar as condições para obrigar a Rússia a procurar a paz e, para isso, diz o líder ucraniano, é vital que a liderança dos Estados Unidos continue a levar essa estratégia por diante.

Diana, a União Europeia vai investigar uma suposta rede de espionagem húngara em Bruxelas.

Anúncio da Comissão Europeia na sequência de uma investigação conjunta de vários jornais alemães, belgas, húngaros e austríacos, que adiantam que o governo do primeiro-ministro húngaro operou uma rede de informações na capital belga durante sete anos, entre 2012 e 2019. De acordo com a Agência France-Presse, o porta-voz da União Europeia disse que o bloco planeia criar um gabinete para investigar as alegações. A investigação da imprensa internacional alega que o Serviço de Informações da Hungria tentou recrutar cidadãos húngaros que trabalham para a União Europeia para espioná-los, colocando-os sob pressão para libertar informações confidenciais ou, quando possível, alterar o texto dos relatórios da União Europeia, de forma a refletir mais de perto os objetivos estratégicos de Budapeste. Alega ainda este trabalho que o então embaixador da Hungria na União Europeia, que agora atua como comissário europeu para a saúde e bem-estar animal, liderou esta operação entre 2015 e 2019. Numa publicação no X, o porta-voz húngaro Zoltan Kovacs escreveu que as alegações não são mais do que uma campanha de difamação contra a Hungria, orquestrada por serviços de informações estrangeiros. Certo é que Viktor Orbán tem tido um relacionamento tempestuoso com a União Europeia durante a maior parte destes anos no poder, principalmente por causa do que o Parlamento Europeu descreveu uma vez como esforços deliberados e sistemáticos por parte do governo húngaro para minar os valores europeus. A notícia é do Kyiv Post.

E é o ponto final na Guerra Traduzida. Voltamos na semana.