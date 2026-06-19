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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador, espaço em que trazemos os destaques da imprensa ucraniana e da imprensa russa. Hoje com a jornalista Laura Figueiredo. Boa noite, Laura.

Boa noite.

Vamos então começar pela imprensa ucraniana. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano acusa Putin de ter cometido um erro histórico ao invadir a Ucrânia.

Na rede social X, o ministro ucraniano diz que Putin não se limitou a fazer um erro de cálculo ao atacar a Ucrânia, diz que cometeu um erro histórico. O ministro diz que a cada mês que passa sem que ele aceite isso e ponha fim a esta guerra, a situação só vai piorar para ele e para o regime. As palavras do chefe da diplomacia ucraniana na rede social X, onde o ministro acusa também Moscovo de tentar apresentar o conflito como uma guerra contra o Ocidente e não apenas contra Kiev. Afirma ainda que esta retórica serviu apenas para esconder a humilhação de Vladimir Putin e explicar por que essa guerra dura mais do que a Primeira Guerra Mundial.

E Laura, o presidente ucraniano deu uma semana a Lukashenko para retirar os equipamentos militares da fronteira.

É um ultimato de Volodymyr Zelensky a Alexander Lukashenko. O presidente ucraniano avisa que caso a Bielorrússia não trate de retirar o equipamento militar da fronteira entre os dois países, a Ucrânia encarregar-se-á de fazê-lo. Em declarações aos jornalistas, o presidente da Ucrânia criticou as declarações de Lukashenko, mas deixou bem claro que Kiev irá responder caso a Bielorrússia continue a ser arrastada pela Rússia para o conflito. Zelensky diz que se Lukashenko afirma que não quer ser arrastado para a guerra, devia então ser honesto, pelo menos para com o povo bielorrusso, uma vez que é o país que pode ser arrastado para a guerra.

Seguimos agora com o primeiro-ministro húngaro, que manifesta algumas reservas sobre o avanço rápido da adesão da Ucrânia à União Europeia.

O novo primeiro-ministro da Hungria manifestou dúvidas sobre a possibilidade de acelerar a adesão da Ucrânia à União Europeia e garante que esta posição é também partilhada por outros Estados-membros. À chegada à reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, o chefe de governo húngaro afirmou estar satisfeito com a decisão de abrir o primeiro capítulo das negociações com Kiev, mas considerou controversa a ideia de avançar de imediato com os restantes. De acordo com o The Kiev Independent, o primeiro-ministro húngaro defendeu ainda que um avanço demasiado rápido neste processo de adesão da Ucrânia pode transmitir um sinal muito negativo aos países dos Balcãs Ocidentais, que pretendem também integrar a União Europeia.

E Laura, o presidente do Conselho Europeu diz que retomou os contactos diplomáticos com a Rússia para salvaguardar os interesses da União Europeia.

António Costa decidiu retomar os contactos diplomáticos limitados com a Rússia para garantir que o bloco está preparado para defender os seus interesses quando chegar o momento de um eventual diálogo. De acordo com uma fonte citada pelo Pravda, o antigo primeiro-ministro português revelou, durante uma reunião à porta fechada do Conselho Europeu, que deu instruções ao gabinete para restabelecer um canal diplomático com o Kremlin. Segundo a mesma fonte, os contactos têm sido breves, não envolvem negociações nem trocas substanciais de informação. O objectivo passa apenas por assegurar que a União Europeia mantém o canal de comunicação aberto e está preparada para agir quando as circunstâncias o exigirem.

São então estes os principais destaques dos jornais ucranianos. Voltamos a seguir com a imprensa russa.