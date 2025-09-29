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Estamos de volta com a Guerra Traduzida. Continuamos com o jornalista João Costa Campos. João, como sempre, vamos agora descobrir o que dizem os jornais ucranianos, a começar pela destruição do centro de controle de drones em Melitopol.

É o que dá conta o jornal ucraniano Kyiv Independent. Os serviços de inteligência militar ucranianos asseguram ter neutralizado o centro de operação dos drones que têm atingido a cidade de Melitopol, no oblast ocupado de Zaporizhzhia. O Kyiv Independent deixa a ressalva de que nos vídeos publicados pelas secretas russas não se vê claramente que tenha sido destruída qualquer base operacional, apenas se vê uma carrinha a deixar o local em alta velocidade. Mas a verificar-se, este é um grande ponto a favor da Ucrânia, uma vez que neutraliza diretamente o cérebro responsável pelo uso destes drones em Zaporizhzhia.

Agora, João, rumamos até Bruxelas através das páginas de um outro jornal ucraniano que enaltece o papel de António Costa.

O Zerkalo Tyzhnia sublinha que o presidente do Conselho Europeu está a ser determinante nos esforços para abrir caminho na adesão da Ucrânia à União Europeia. No fim desta semana, o Conselho Europeu reúne-se em Copenhague, na Dinamarca, e embora os únicos dois pontos na agenda da reunião dos chefes de governo dos 27 sejam a defesa comum da União e o apoio à Ucrânia, o jornal político sabe que António Costa vai voltar a fazer pressão relativamente à adesão da Ucrânia à União Europeia. O jornal ucraniano diz que António Costa pode ser determinante para mudar a postura da Hungria relativamente a Kiev. Budapeste que tem bloqueado constantemente a adesão da Ucrânia à União Europeia.

João, mudamos de tema, mas continuamos focados na Hungria, que cada vez mais tem uma relação agridoce com a Ucrânia. Desta vez, o próprio primeiro-ministro húngaro lançou farpas à Ucrânia e questiona a soberania ucraniana.

Viktor Orbán disse esta manhã numa entrevista que os drones húngaros que atravessaram a fronteira e entraram na Ucrânia não são, de todo, uma ameaça ao país, que Kiev deve, sim, preocupar-se com a incursão russa, até porque a Ucrânia não é um país independente, não é um país soberano e que a Ucrânia não se deve comportar como um Estado soberano. São declarações do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, em reação às acusações ucranianas de que estes drones húngaros procurariam entender as dinâmicas da fronteira ucraniana. Informação sensível, diz o governo ucraniano, mas Orbán é claro, diz que Kiev não se deve preocupar, porque a Hungria não vai atacar a Ucrânia.

Esta é uma reação do primeiro-ministro húngaro que está a fazer correr muita tinta na imprensa ucraniana.

Sim, o jornal Kyiv Post, que resume esta entrevista do primeiro-ministro húngaro, refere-se a Viktor Orbán como um dos mais implacáveis críticos da entrada da Ucrânia na União Europeia e que o primeiro-ministro húngaro está a desfazer cada vez mais os laços entre Hungria e Ucrânia.

Tudo isto acontece, João, no dia em que a Hungria decidiu banir vários meios de comunicação ucranianos do país.

A maior parte dos jornais ucranianos dizem mesmo que este é o ponto mais baixo da relação diplomática entre Hungria e Ucrânia. A agência de notícias ucraniana Ukrinform relata que 12 jornais ucranianos passam hoje a ser proibidos na Hungria. Esta medida, diz a agência, surge em retaliação a uma semelhante aplicada pela Ucrânia. Há duas semanas, Kiev tinha banido oito sites de notícias húngaros. O governo ucraniano acusava-os de disseminar propaganda russa e desinformação. Ora, o governo húngaro responde assim por estes oito jornais assumidamente pró-Rússia, banidos da Ucrânia, abrindo mais um capítulo nas relações agridoce entre Budapeste e Kiev.

E é com esta notícia que pomos um ponto final na edição de hoje de Guerra Traduzida. Hoje com o jornalista João Costa Campos, estamos de regresso amanhã.