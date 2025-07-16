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Guerra traduzida, como é habitual a esta hora, vamos olhar para os jornais russos e ucranianos para saber o que destacam em tempo de guerra. Hoje com o jornalista Vasco Maldonado Correia. Boa tarde, Vasco.

Boa tarde!

Hoje começas pelos jornais ucranianos e por uma notícia que marca a atualidade no país. O Parlamento da Ucrânia aprovou a demissão do primeiro-ministro Denys Shmyhal.

Demitindo assim o governo e dando início a uma reforma ministerial, é o desenvolvimento da decisão do presidente Volodymyr Zelensky, que escolheu como nova líder do governo a vice-primeira-ministra e também ministra da Economia, Yulia Svyrydenko. Vai substituir Shmyhal depois de ter ocupado o cargo por mais de cinco anos. A demissão do primeiro-ministro foi apoiada por 261 dos deputados, com apenas quatro abstenções e nenhum voto contra. Todos os ministros que compunham o governo vão exercer o cargo de forma interina até que um novo gabinete seja nomeado. O Kyiv Independent avança hoje que a votação do novo governo está prevista para amanhã, dia 17 de julho.

E Vasco, o portal TSN cita hoje a Agência Reuters para falar de armadilhas na decisão de Donald Trump de armar a Ucrânia.

"O Diabo está nos detalhes" é o título de uma das notícias em manchete no TSN, que diz que o portal, aliás, diz o portal que o plano que Donald Trump e Mark Rutte desenvolveram nos últimos dias foi recebido de forma positiva pela Ucrânia e pelos aliados. O TSN escreve que Donald Trump encontrou uma maneira de armar a Ucrânia, pedindo aos aliados europeus que doem armas e vendam substitutos à América, mas que a parte mais difícil ainda está por vir. É necessário chegar a um acordo sobre quem vai transferir estas armas valiosas, como por exemplo, os sistemas Patriot. A promessa de Trump foi a de produzir armas de primeira classe e enviá-las pra a NATO e como escreve a Reuters, falta agora encontrar esse detalhe: quem na Aliança Atlântica é que vai depois enviar as armas americanas para Kiev. O Ukrainform escreve hoje que os mísseis Patriot já estão a ser enviados pra Ucrânia, de acordo com Donald Trump, através da Alemanha, mas estão também a ser substituídos pela Alemanha, ou seja, os Estados Unidos acabam por receber de volta o pagamento.

E o presidente ucraniano acredita que Vladimir Putin tem medo dos Estados Unidos.

Diz que isso se nota pela onda de ataques russos nos últimos dias ou pela falta de uma onda de ataques. Desde segunda-feira, que o enviado especial de Donald Trump pra Ucrânia, Keith Kellogg, está de visita ao país. Ora, em entrevista à Newsmax, Zelensky garante que desde segunda-feira não houve bombardeamentos massivos e já por duas noites consecutivas. O líder ucraniano comenta até que a população nas ruas já está a brincar com a situação. Diz-se que Keith Kellogg deveria receber um passaporte ucraniano e deveria ficar este enviado especial norte-americano em Kiev para sempre e que os americanos deviam visitar o país com mais frequência.

E Vasco, a União Europeia impôs sanções a nove cidadãos e seis entidades ligadas à Rússia por alegado envolvimento em ameaças híbridas e campanhas de desinformação.

É uma notícia também em destaque na imprensa ucraniana. Estas campanhas de desinformação são destinadas a destabilizar a União Europeia e a Ucrânia. O anúncio foi feito pelo Conselho da União Europeia. As novas sanções ocorrem numa altura em que se intensificam os ataques híbridos russos em toda a União Europeia. Novas medidas restritivas têm como alvo atores envolvidos no que é descrito como manipulação e interferência de informações estrangeiras, um termo que abrange atividades como ataques cibernéticos, desinformação e também manipulação de infraestruturas e da opinião pública. Ora, entre as entidades sancionadas está a rede de radiodifusão e televisão russa, de propriedade estatal, que a União Europeia diz desempenhar um papel fundamental na substituição de sistemas de transmissão ucranianos em territórios ocupados pela Rússia, com conteúdo aprovado pelo Estado e com o objetivo de suprimir a dissidência nestas zonas e minar a governação ucraniana. Estão também ainda listadas três organizações descritas como plataformas de desinformação. São elas: a Associação de Jornalistas do BRICS, a Fundação para o Combate à Injustiça. Estas foram estabelecidas pelo falecido oligarca russo Yevgeny Prigozhin, e também o Centro de Especialização Geopolítica, que foi fundado pelo ideólogo nacionalista Aleksandr Dugin.

E é com esta lista de sanções que terminam os destaques da imprensa ucraniana. Voltamos já a seguir com os destaques da imprensa russa.