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"Guerra Traduzida". Neste programa falamos dos destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana em tempos de guerra. Conosco está hoje o jornalista Vasco Maldonado Correia. Vasco, boa tarde.

Boa tarde.

Vamos começar pela imprensa ucraniana e começamos com um ataque russo com mísseis na cidade de Samara.

São já cinco mortos, no mínimo 23 feridos. As forças russas lançaram ataque com mísseis contra a região de Dnipro, em particular contra a cidade de Samara. Quem o diz é o chefe do comitê executivo da região. Este representante explica que foram ouvidas explosões na cidade, pede para que os habitantes não saiam de locais seguros e aguardem agora o alerta de ataque aéreo. A maioria dos feridos foi hospitalizada. Dois homens e uma mulher estão em estado grave, os restantes estão ainda em estado moderado.

Destaque também para as Forças Armadas Ucranianas. Avisam que a Rússia vai aumentar de maneira significativa a capacidade ofensiva.

Já a partir de setembro, de acordo com a Unidade de Inteligência das Forças Terrestres das Forças Armadas Ucranianas, Kiev vai enfrentar uma nova onda de ataques a partir do outono. A Rússia vai conseguir lançar 300 a 400 drones por dia. Ao portal TSN, um especialista militar avisa que, tendo em conta a capacidade de defesa da Ucrânia, a maioria desses drones vão mesmo conseguir atingir o alvo. Isto porque tendo mais destes equipamentos, a Rússia vai conseguir contornar os sistemas de defesa aérea e de radar da Ucrânia. Para que Kiev consiga chegar a este nível, para se perceber a dimensão deste aumento da capacidade ofensiva da Rússia, teria mais do que duplicar a capacidade de produção.

Por falar em equipamentos militares, a Ucrânia interceptou drones russos equipados com câmeras e inteligência artificial.

É o que revela a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa. Tratam-se de drones Shahed 136, são modernizados, foram abatidos no eixo Sumy no início do mês. A estrutura destes equipamentos indica que têm produção iraniana. Integrados nestes drones estão minicomputadores de alta velocidade especializados para tarefas de inteligência artificial e também de processamento de vídeo, além de terem uma câmera infravermelha. O objetivo deste módulo é receber informações da câmera do drone, compará-las para orientação adicional ou para seleção automática de alvos. É uma notícia que está em destaque no Ukrinform.

Também em destaque na imprensa da Ucrânia hoje, o governo ucraniano garante que não vai mexer na idade mínima para a mobilização militar.

É o que explica o ministro da Defesa ucraniano. Ao invés disso, Kiev quer oferecer mais incentivos para os jovens se alistarem. Atualmente, a idade mínima para a mobilização fixa-se nos 24 anos. Agora, o Ministério da Defesa oferece a hipótese de jovens abaixo dessa idade poderem assinar um contrato. Trata-se de um programa voluntário. De acordo com os registros, os soldados até esta idade, até os 24 anos, têm apresentado resultados muito eficazes. Os comandantes militares que têm acompanhado estes jovens entre os 18 e os 24 anos na linha da frente têm apreciado a resistência, o profissionalismo e a determinação dos mais jovens. É o que escreve hoje o Pravda. O ministro da Defesa admite agora que quer criar ainda mais apoios, tendo em conta esta eficácia, através de um pacote motivacional para aproveitar este que descreve como um recurso importante na guerra.

Passamos para Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria. Descreve a Ucrânia como uma entidade indefinida.

O primeiro-ministro húngaro vai até mais longe, Miguel. Declara que Budapeste será sempre uma força de bloqueio à entrada da Ucrânia na União Europeia e que no futuro mais países vão começar a apoiar esta decisão. Isto depois de a Hungria ter levado votos no referendo sobre a adesão da Ucrânia ao grupo dos 27, que o "não" venceu com larga maioria. No TSN, pode ler-se que Orbán, de maneira descarada, é o que escreve este portal ucraniano, diz que Budapeste compreende os ucranianos e também a luta heroica do povo ucraniano, e até reconhece a necessidade que têm de ser apoiados a nível internacional. Mas diz o líder húngaro que é preciso arranjar uma forma de ajudar que não os destrua e a adesão à União Europeia, diz Orbán, significaria isso mesmo. Por isso, o líder húngaro descreve a Ucrânia como uma entidade indefinida, como dizias, mesmo que não tenha culpa de assim o ser, por neste momento não ser possível definir a extensão das fronteiras.

São os destaques da imprensa ucraniana. Sexta-feira, dia 27 de junho.