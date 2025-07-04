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"Retraduzida" na Rádio Observador, programa em que trazemos os destaques da imprensa russa e ucraniana. Está conosco a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana.

Olá, Vasco. Boa sexta-feira.

Boa sexta-feira. Começas hoje pela imprensa russa. O Kremlin diz que vai prosseguir com a guerra na Ucrânia para alcançar os objetivos que levaram ao conflito.

Objetivos esses que não dão para alcançar de imediato, considera a Rússia, numa altura em que decorrem supostas negociações de paz com a Ucrânia. Depois de ontem Vladimir Putin ter falado com Donald Trump ao telefone, o porta-voz do Kremlin afirma que enquanto não for possível alcançar as metas estabelecidas pela Rússia através dos meios diplomáticos, a guerra vai continuar. A Agência TASS sublinha que a conversa entre os dois presidentes esta quinta-feira terminou sem qualquer avanço no que toca à Ucrânia. Putin diz que ainda aguarda a confirmação do agendamento de uma nova ronda de negociações com Kiev.

E precisamente o presidente russo vai participar na reunião dos BRICS no Brasil e entra por videoconferência.

A cúpula reúne-se no próximo domingo, prossegue na segunda-feira, no Rio de Janeiro. O anúncio da participação de Putin foi feito pelo porta-voz do Kremlin. Nessa reunião vão ser discutidos setores como saúde, comércio, investimentos, finanças, claro, mudanças climáticas, também gestão de inteligência artificial e ainda questões de paz e de segurança. O grupo BRICS, relembro, fundado em 2006, reúne países como o Brasil, também a Rússia, a Índia, a China e mais tarde tornaram-se membros Estados como o Egito, Irão e Emirados Árabes Unidos, entre outros países.

Entretanto, a Rússia e a Ucrânia realizaram hoje uma nova troca de prisioneiros.

Não só prisioneiros militares, de acordo com a imprensa russa e também com a imprensa ucraniana. Foram também devolvidos civis. A Rússia recebeu moradores de Kursk, por exemplo. Esta operação realiza-se no âmbito das negociações em Istambul e segundo a Rússia, ainda não terminou. Estima-se que, tal como nas outras trocas, tenham sido devolvidas mais de mil pessoas a cada lado.

E o governo ucraniano convocou o embaixador da Hungria em Kiev e tudo por causa, Diana, de uma caricatura de Zelensky exposta nas ruas de Budapeste.

Mais concretamente em outdoors. Estes cartazes foram colocados na capital húngara, exibiam imagens do líder do maior partido da oposição da Hungria, assim como de Volodymyr Zelensky. Na imagem pode ver-se os dois lado a lado, a saírem, cada um da sua casca de ovo, num ninho de palha, segurarem uma bandeira da Ucrânia, ou seja, o governo húngaro a fazer aqui uma comparação entre os dois para criticar, para gozar. A legenda da imagem diz, e passo a citar: "São como duas ervilhas numa vagem". Ora, este gozo causou indignação ucraniana. O embaixador em Kiev foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e foi-lhe dito que é óbvio que as forças políticas dominantes na Hungria de Viktor Orbán estão a tentar arrastar a Ucrânia para uma luta política interna a qualquer custo. Isto depois de também Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro, ter dito ontem que Kiev está a atacar cada vez mais, porque a Hungria não apoia a adesão da Ucrânia à União Europeia.

São os destaques da imprensa russa com a Diana Rosa. Voltamos já a seguir na segunda parte com os destaques da imprensa ucraniana.