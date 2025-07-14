Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Nos próximos minutos mergulhamos nos jornais russos e ucranianos para saber o que destacam em tempo de guerra. É a "Guerra Traduzida" com a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana. Olá. Hoje começas pela imprensa ucraniana e por um anúncio muito aguardado no dia de hoje, os Estados Unidos vão dar a conhecer um plano de armamento agressivo para a Ucrânia. É precisamente essa a expressão utilizada pelos Estados Unidos. É uma proposta que vai ser revelada hoje por Donald Trump, apesar de a notícia ser avançada pela imprensa internacional. O próprio já tinha dito que esta segunda-feira vai fazer um anúncio sobre a Rússia, depois de semanas a expressar frustração com Vladimir Putin. A decisão de enviar mais armamento para Kiev representa uma grande mudança para a administração norte-americana, que sempre manifestou vontade de enviar apenas armas defensivas para evitar uma escalada do conflito. As autoridades dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Europa esperam que esta proposta de armamento agressivo possa alterar de forma drástica o rumo da guerra e que faça o presidente russo recuar e aceitar um cessar-fogo. Donald Trump diz-se desiludido com o curso da guerra. Vamos ouvir uma declaração do presidente norte-americano ontem numa base aérea em Maryland, em Washington. O som é curto, vamos ouvir sem tradução. Donald Trump a dizer que está desiludido com o presidente russo, que acreditava que fosse um homem de palavra, mas afinal bombardeia territórios durante a noite e isso não é aceitável. O presidente norte-americano já afirmou que os Estados Unidos vão enviar sistemas de defesa antiaérea Patriot, que a Ucrânia precisa desesperadamente, admite Donald Trump, que ainda não decidiu a quantidade de equipamentos a fornecer. Este envio de armas faz parte, no entanto, de um acordo com a NATO, que vai pagar aos Estados Unidos pelo material que vai enviar para a Ucrânia. Portanto, não vai ser de borla, neste caso, nem para a Ucrânia, nem para a Europa. Vai ser pago a 100%. Ainda estamos para saber se vão ser aplicadas novas sanções por parte dos Estados Unidos à Rússia. Tem sido um pedido da União Europeia para que se chegue a um acordo nesse mesmo sentido. Donald Trump tem tentado recuar porque acredita que isso compromete o processo de paz. No entanto, face à posição de Vladimir Putin, vamos ver o que acontece hoje no que diz respeito a essa matéria. Os Patriot são conhecidos por ser um dos principais sistemas de defesa antibalísticos do exército norte-americano, uma vez que são usados para interceptar ataques lançados por adversários, por terra e por ar. E já esta tarde em Kiev, Volodymyr Zelensky e Keith Kellogg tiveram hoje o terceiro encontro desde que tomou posse a administração Trump. De acordo com Zelensky, foi discutido o caminho para a paz e as estratégias que podem ser criadas, e isso inclui o fortalecimento da defesa aérea da Ucrânia, a produção e aquisição conjunta de armas de defesa, em colaboração com a Europa. E claro, sanções contra a Rússia e aqueles que a ajudam, lembra o presidente ucraniano. A chegada do enviado especial norte-americano reflete aqui a promessa do presidente dos Estados Unidos de enviar os tais sistemas Patriot adicionais para a Ucrânia. Se for aprovada a nova transferência, marca o primeiro pacote militar para a Ucrânia, que não foi iniciado pelo governo anterior de Joe Biden. E Volodymyr Zelensky substituiu oficialmente o primeiro-ministro da Ucrânia. Vai ocupar o cargo a até agora vice-primeira-ministra Iulia Svyrydenko. É o início de mais uma reforma do governo da Ucrânia. Zelensky tem feito várias ao longo destes três anos de guerra. No X e citado pelo Kyiv Independent, o presidente ucraniano diz aguardar ansiosamente pela apresentação do novo plano de ação do governo num futuro próximo. Zelensky acrescenta que se encontrou com Svyrydenko no início do dia para discutir a cooperação com os Estados Unidos, com a Europa, também o fortalecimento da economia, o aumento da produção de armas e a reforma do poder executivo. No entanto, de acordo com a Constituição da Ucrânia, lembramos que é o Parlamento que nomeia os membros do governo. Para que Svyrydenko se torne na próxima primeira-ministra, o atual primeiro-ministro, Denys Shmyhal, deve apresentar formalmente a renúncia ao Parlamento, que vai então a votos. De lembrar que o atual primeiro-ministro era apontado para substituir a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, que tanto Volodymyr Zelensky como Donald Trump queriam substituir para dar um novo fôlego à diplomacia ucraniana. A aproximação do Parlamento começa esta semana. O partido Servo do Povo, de Volodymyr Zelensky, controla a maioria das cadeiras, pelo menos 231 das 450, e espera-se que apoie a decisão do presidente. E Diana, no terreno, a Rússia atacou a cidade de Sumy nas últimas horas, uma cidade próxima da fronteira russa. Foi atingida uma unidade de saúde neste ataque. Foram pelo menos três os ataques com drones dirigidos a Sumy, esse mais recente, como dizias, que atingiu esta unidade de saúde, em que pelo menos uma pessoa ficou ferida, o que adianta o chefe da administração militar da região, citado pelo Krym.Form. Os ataques provocaram também um incêndio. As autoridades estão a avaliar a extensão dos danos do impacto, mas garantem que pelo menos um prédio está danificado. Antes, a Rússia tinha também atingido uma escola na mesma região, também com um drone, provocou seis feridos. E certo é que em todo o país, pelo menos seis pessoas morreram esta noite, na sequência de ataques russos que atingiram também as regiões de Kherson e Donetsk. Há ainda outros 28 feridos para além daqueles que falavas, Luís. São ataques que estão em destaque na imprensa ucraniana. Voltamos já a seguir com os destaques da imprensa russa.