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Esta é a história do dia da Rádio Observador: a escola pública já não é um elevador social? Nas primeiras 50 escolas do ranking divulgado esta sexta-feira, há apenas quatro públicas, as restantes são privadas. O que isto nos diz sobre o acesso ao ensino e a qualidade do ensino? Neste episódio, vamos olhar para as classificações, para as médias e para o método usado para organizar o chamado ranking das escolas, neste caso, das escolas secundárias. Vou conversar com Leonor Riso, a editora adjunta de sociedade do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 4 de abril. Bem-vinda, Leonor.

Obrigada, Ricardo.

Que método foi usado para fazer este ranking?

Os dados que servem de base a estes rankings são avançados com antecedência pelo Ministério da Educação e o Observador trata-os em parceria com a Nova SBE. Fazemos uma agregação e um trabalho aos números e, à semelhança do que aconteceu no ano anterior, este ranking só inclui as escolas que realizaram pelo menos 20 exames nacionais.

A disciplinas específicas, imagino.

Sim, às disciplinas de Português, Matemática A, Física e Química A, Biologia e Geologia, Geografia, História, Filosofia, Matemática aplicada às Ciências Sociais, Economia e Geometria Descritiva.

É muito completo. E no fundo, temos dois rankings, um dedicado ao nono ano, outro sobre as escolas secundárias. E eu propunha-te, Leonor, que nos concentrássemos neste ranking das escolas secundárias. Quais são, afinal, as três melhores do país, pelo menos deste ano?

É o que toda a gente quer saber. As três melhores escolas estão todas no norte do país e começamos com o Grande Colégio Universal, que fica no Porto.

Essa é a primeira.

Exatamente. Segue-se o Colégio Nossa Senhora do Rosário, também no Porto, e em terceiro lugar, o Efanor, em Matosinhos, que depois de três anos na liderança, caiu. Houve um aumento da média nos exames nacionais de 16,29 para 16,36 em 2024, mas mesmo assim não foi o suficiente. Acabou por ser superado por duas instituições. Sendo que a que está no topo, o Grande Colégio Universal, obteve uma média geral de 16,84. E o exame em que conseguiu melhores notas foram o de Economia A, o de Geometria Descritiva A e Matemática A. Estamos aqui a falar de médias na ordem dos 17,84 em Economia A, 17,83 em Geometria Descritiva e 17,52 em Matemática.

Portanto, este Grande Colégio Universal do Porto é a melhor escola neste ranking. Já agora, Leonor, quais são as três piores e que lugar ocupam neste ranking, até para percebermos a dimensão deste ranking?

Um ponto que devemos ter sempre em atenção no que toca a estes rankings, que todos os especialistas assinalam, é que este ranking é construído a partir de um único elemento ao longo do percurso escolar de um aluno, que é o exame. E por isso, pode não ser o que melhor espelha a realidade das escolas. Tendo isso em conta, a escola que ficou em último lugar aqui no ensino secundário é a Secundária da Baixa da Banheira, na Moita. Obteve uma média de 6,79 valores nos exames nacionais, sendo que a média mais baixa registrada nesta escola foi a Física e Química A.

Está no lugar...

Está no lugar 615.

615. Já agora, quais são as outras três piores?

No penúltimo lugar, temos a Escola Secundária Fonseca Benevides, em Lisboa, que obteve 7,05 valores nos exames nacionais em 2024 e em antepenúltimo temos a Secundária de Camarate, em Loures, também no distrito de Lisboa. Temos aqui uma média das notas de exame de 7,12 valores.

E Leonor Riso, a melhor escola pública, qual é e em que posição é que aparece?

A melhor escola pública é a Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva, em Oliveira de Azeméis, que surge em 37° lugar. Está 13 posições abaixo da posição que a primeira escola pública ocupava em 2023. Ou seja, este ano a primeira escola pública aparece mais abaixo.

Ainda mais abaixo.

Exatamente, sim. Nesta escola, a média dos exames nacionais foi de 14,37 valores. Trata-se aqui de uma diferença de 2,47 valores perante a escola que está no primeiro lugar. E tem aqui um dado interessante que analisamos, porque foi a escola onde os alunos tiveram melhor desempenho no exame nacional de Geografia A, aqui com uma média de 17,5 valores.

E isso ajudou à classificação geral.

Exatamente, é um dado curioso.

E conseguimos, eu imagino que esta seja uma das principais perguntas quando estamos a falar de rankings, mas conseguimos perceber que razões ou razão, mas serão razões que levam aquelas três privadas a surgir nos Três primeiros lugares deste ranking.

Acho que deveríamos olhar aqui para o porquê de as privadas, no geral, se encontrarem no primeiro lugar. Por exemplo, um dos especialistas que contactámos, o Rodrigo Queiroz e Melo, que dirige a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, ele próprio reconhece aqui alguns segredos do sucesso, que marcam a diferença com a escola pública. Passamos aqui por uma estabilidade do corpo docente, por um projeto educativo claro. Ele assinalou também uma entrega do corpo docente ao projeto educativo e uma direção presente. E aquilo que nos referiu é que muitas vezes, infelizmente, a escola pública não consegue ter as mesmas ferramentas para promover esta estabilidade que gera o tal ambiente de aprendizagem de que todos os alunos beneficiam. Além de que há escolas públicas inseridas noutros contextos socioeconómicos, e que os alunos terão uma prestação escolar também tendo em conta aquilo que vivem em casa. Isso foi-nos muito assinalado, por exemplo, pelo presidente da Associação de Diretores das Escolas Públicas, o Filinto Lima, e acho que é um ponto que realmente temos de ter em conta.

E já regressamos à conversa com a Leonor Rizzo, editora adjunta de sociedade do Observador. A escola está ou não está a funcionar como elevador social? Estamos de regresso à conversa com a Leonor Rizzo, a editora adjunta da sociedade do Observador. Leonor, pegando no que estavas a dizer agora, as piores escolas estão em zonas mais pobres, pelo menos numa leitura do ranking, é isso que salta à vista. Isto leva-nos também a um outro ponto interessante, que é a questão do apoio social que é dado aos alunos. O que é que o ranking nos diz sobre a eficácia ou o falhanço deste apoio social que é dado aos alunos?

O ranking tem dados acerca do sucesso escolar e é apurado com base nos alunos apoiados pelo Estado e no seu desempenho e resultados escolares. E deixa-nos aqui um alerta: em 2024, nós estivemos em 139 escolas, os alunos apoiados pela ação social escolar tiveram um desempenho abaixo do esperado. Trata-se aqui de um crescimento que já vem de alguns anos, ou seja, 139 escolas são mais sete do que em 2023, e é um número que apenas em 2020 foi superior. Em 2020, isto aconteceu em 195 escolas. Por isso, há aqui um alerta que se calhar temos de estar atentos. Tentar também perceber aqui um ponto que os especialistas nos assinalaram, que é: apesar de haver pessoas com dificuldades socioeconômicas que são realmente apoiadas, cujos filhos são apoiados, também pode haver pessoas com carências, alunos que vivem com carências e que também deveriam ser abrangidos e que não o são. E acho que é importante tentar perceber se realmente os apoios dados pelo Estado aos alunos, se chegam a toda a gente, como deveriam chegar.

Eleonor, pegando nesta parte da conversa, também há um ranking da equidade que podemos e devemos falar dele neste ponto.

É verdade. O ranking da equidade permite-nos perceber se as escolas estão ou não a funcionar como um elevador social que leva os alunos com mais dificuldades econômicas a obter melhores desempenhos. Para chegar a este dado, compara-se a porcentagem de alunos apoiados pelo Estado através da ação social escolar, que conseguiu completar o ciclo de estudos no tempo esperado, sem chumbos, ou seja, no caso do secundário, os três anos. E esse número é comparado com a porcentagem de alunos que têm um perfil semelhante à nível nacional. Neste ranking da equidade, nós conseguimos apurar as escolas que mais fazem pelos seus alunos com dificuldades socioeconômicas. E destacam-se aqui três escolas. Uma delas é a Escola Secundária de Monção, que está em primeiro lugar no ranking da equidade e cujos alunos conseguiram um desempenho 25,15 pontos percentuais acima da média. Segue-se a Escola Secundária Dom Afonso Henriques, em Santo Tirso, em que houve um desempenho 24,41 pontos percentuais acima da média. E finalmente, neste top três, a Escola Secundária de Ponte da Barca.

Ou seja, são escolas que conseguiram, vou usar aqui um termo se calhar um pouco duro, resgatar os miúdos, é isso?

Sim. Conseguiram obter sucesso escolar para esses alunos.

Porque acho que todos partilhamos desta ideia. Todos desejamos que a escola continue a desempenhar um papel de elevador social, dar iguais oportunidades para todos os alunos, ser o ponto no qual as pessoas recebem educação e dali constroem as vidas sempre melhorando. É pelo menos o desejo da sociedade. Mas também verificamos que isso não acontece, olhando pra esses números e olhando para os casos das escolas pior classificadas. Isto permite-nos fazer aqui um raciocínio e uma pergunta, Leonor: quem tem dinheiro, vai para colégios e tem maiores possibilidades de sucesso. É isso que nos dizem esses dados?

Os especialistas que nós contactámos, tendo por base estes dados que foram analisados, deixaram-nos aqui alguns alertas muito fortes relativamente ao elevador social e tentar perceber Se os alunos com mais probabilidades de sucesso são só aqueles cujas famílias têm melhores capacidades.

Têm mais dinheiro, no fundo.

Exatamente. Por exemplo, um dos especialistas que nós contactámos, o João Maroco, que liderou estudos de avaliação em larga escala como o PISA em Portugal, foi muito claro. Ele acha que o elevador social que a escola deveria ser está invertido, porque se há famílias que valorizam mais a educação e que acabam por colocar os seus filhos em escolas privadas, ou seja, valorizam a educação e têm capacidade para colocar os seus filhos em escolas privadas, isto também faz com que os alunos tenham acesso a certas ferramentas e conseguem melhores resultados nos exames nacionais. Lembremo-nos aqui, e também foi outro ponto assinalado pelos especialistas, que muitas vezes estes alunos são preparados para o exame de uma forma que às vezes os alunos das escolas públicas não conseguem ser, na medida em que têm, se calhar, aulas específicas de preparação para os exames. Salientamos aqui também que os pais podem ter capacidade de complementá-los com explicações, nem todos os pais conseguem fazer isto. E o João Maroco assinala-nos que aqui o elevador social pode estar invertido. Como? Se os alunos das escolas privadas conseguirem, devido a todas essas condições, melhores notas, acabam por entrar mais facilmente nas faculdades públicas em que as médias de entrada também são mais elevadas.

E que são mais cotadas, às vezes, do que algumas privadas.

Exatamente. Ao passo que os alunos de escolas públicas que não tiveram o mesmo acesso a todos esses instrumentos, não conseguem entrar e veem-se muitas vezes obrigados a ir para faculdades privadas, que será um esforço económico acrescido, às vezes para os pais, às vezes para os próprios alunos. E isso é um ponto interessante. Aquilo que este especialista acredita é que, infelizmente, a escola pública, por falta de meios, não está a conseguir combater as desigualdades sociais dos meios onde se inserem.

Obrigado, Leonor.

Obrigada.

Leonor Rizo é editora adjunta de sociedade do Observador. E esta sexta-feira e fim de semana vamos estar atentos também a outras notícias. Por exemplo, esta sexta-feira a Comissão Europeia inicia negociações com Washington sobre as tarifas alfandegárias. Na quarta-feira, Donald Trump anunciou uma taxa de 20% a produtos importados da União Europeia, a que acrescem 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio. Também esta semana, aqui na História do Dia, tivemos um episódio sobre a guerra das tarifas. E neste sábado, o PS apresenta o programa eleitoral na Fila, em Lisboa. Depois de fechadas as listas de deputados e as sessões setoriais, uma espécie de Estados Gerais mais acelerados, os socialistas apresentam as ideias que têm para o país. E no domingo, atenção, é dia de clássico Futebol Clube do Porto x Benfica, no Dragão, às 20h30 com transmissão garantida na Rádio Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.