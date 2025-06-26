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Esta é a história do dia da Rádio Observador: a NATO vai armar-se até aos dentes e com que custo?

Fizemos um esforço para que se consagrasse alguma flexibilidade, dado que, de facto, este objetivo é particularmente ambicioso.

Em Haia, no final da cimeira da NATO, Luís Montenegro assegurou que Portugal cumprirá com flexibilidade os objetivos para os próximos anos. A NATO decidiu que o investimento em defesa de cada Estado-membro deve aumentar para 5% do PIB, ficando para trás a meta dos 2%. Os 32 membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte não têm dúvidas sobre de onde vêm as principais ameaças e concordam que os países precisam recuperar o tempo perdido para os principais e potenciais inimigos. É sobre esta necessidade de rearmamento que vou conversar com Madalena Moreira, jornalista da seção de internacional do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quinta-feira, 26 de junho. Bem-vinda, Madalena.

Obrigada, Ricardo.

Madalena, vamos começar aqui pelo princípio. O que ficou decidido em Haia?

A principal decisão, e a mais relevante, e a que já se estava à espera, é a nova meta de investimentos na defesa, que exige aos Estados-membros da NATO que passem a gastar 5% do seu PIB em defesa, quando até agora se falava em 2%. E isto é uma meta que tem que ser atingida nos próximos 10 anos, mas que está dividida. Ou seja, 3,5% e depois mais 1,5% para coisas diferentes.

Três e meio mais um e meio. Ou seja, isso quer dizer, Madalena, porque também já aqui falámos nisto na história do dia, que nem tudo vai para munições, para bombas, para carros de combate. Ou seja, quando pensamos em defesa, estamos a pensar em armas puras e duras, e homens e mulheres, claro, mas não é tudo para isso, é isso?

Não. Esses gastos tradicionais em defesa que mencionaste passam a estar incluídos nos 3,5%, que mesmo assim é um aumento em relação aos 2% que nós já tínhamos. Mas a declaração final da NATO, que é bastante mais curta que o habitual, menciona que os outros 1,5% devem ser para preparação e resiliência civil e outras coisas, como por exemplo, inovação. E o que é isto? Isto pode ser qualquer coisa que sirva para preparar o país para tempo de guerra. Infraestruturas civis, infraestruturas de saúde, pontes, para que um tanque consiga passar nessa ponte a partir daí. Tudo isto conta para esses 1,5%, ou seja, podem ser descontados para gastos da NATO.

Ou seja, se houver um reforço de uma infraestrutura, de uma ponte, como disseste, ou de uma barragem, ou se for feito um curso para divulgar no Instagram de como se proteger, tudo isso conta para estes 1,5%.

Para estes 1,5% dos tais 5%.

E o armamento material vai para os 3,5%.

Três e meio, exato. E o objetivo disto é, a longo prazo, ter um país que está pronto para todas as eventualidades e, claro, neste caso, uma ameaça que é identificada pela NATO de forma muito clara, que é a Rússia.

E estamos a falar de um horizonte de 10 anos, portanto, 2035.

2035.

E isto foi consensual? São 32 membros, não é?

Exato. E não foi consensual. Há aqui uma voz que se levantou. Não foi consensual. O processo não foi consensual, já lá vamos. Houve aqui uma voz que se levantou muito contra estes gastos, dizendo que os 2% eram suficientes para ter esta preparação para a guerra, uma eventual guerra em que a Europa estivesse envolvida, e esta oposição é de Espanha, que sempre disse que os 2% eram suficientes. No entanto, a NATO recusou fazer acordos paralelos e, portanto, disse: "Ou os 32 membros assinam ou temos que mudar a declaração final". E portanto, gerou-se aqui um processo negocial em que Portugal também esteve envolvido, ainda que Luís Montenegro tenha dito que tivemos um papel discreto. Mas o que diz no documento final é os 5%, com 3,5 mais 1,5. O que parece ter acontecido é que Espanha aceitou isto, com algumas mudanças na linguagem e uma revisão em 2029. Ou seja, eles puseram algumas coisas no documento para permitir que assinassem a declaração final. Só que não se comprometeram com estes 5%. Depois da declaração final ter sido publicada, Pedro Sánchez já veio dizer que Espanha se ia manter com os 2% a curto prazo, portanto, que o objetivo imediato era os 2% e cria-se aqui uma dúvida de será que ele está a desafiar a declaração final da NATO ou ele se está a resguardar por trás deste teste em 2029 e destas diferenças na linguagem que impôs na declaração final?

E os outros aceitaram isso?

Os outros aceitaram isto porque há outros países que também não estavam particularmente empenhados nos 5%. Por exemplo, a Eslováquia, que tem uma posição mais próxima da Rússia, ou a Bélgica, que também questionava se tinha que gastar tanto.

Uma posição geográfica mais próxima da Rússia.

Não, e mesmo ideológica, mais próxima da Rússia.

Com o senhor Fico.

Exato. Mas depois também temos Donald Trump, os Estados Unidos são o país que mais gastam na NATO, a dizer que não, vamos obrigá-los a gastar o dobro.

Obrigá-los à Espanha.

À Espanha, exatamente. E a outros que tentassem desafiar isto, se bem que até agora os únicos que fizeram este desafio formal foi Espanha.

E olhando até para, sobre isso que estás a dizer, Madalena, olhando para a tradicional foto de família que se tira sempre nestas ocasiões, há pormenores interessantes que, no fundo, também são reveladores de como foi difícil chegar a um acordo.

Sim, eu acho que aqui não podemos ignorar isto, é esta exclusão quase de Pedro Sánchez, que na fotografia aparece na ponta, sem ninguém atrás dele. Ele já estava no extremo ano passado, porque as fotografias têm um protocolo que se segue. O secretário-geral ao meio, as pessoas mais importantes que mais contribuem para a NATO ao centro e depois à medida que nos afastamos do centro, as líderes que menos contribuem. Mas Pedro Sánchez este ano aparece isolado, quase com um pé fora da fotografia, ninguém atrás dele e as imagens valem mais do que mil palavras e esta imagem é muito reveladora.

Ninguém quis ficar com Sánchez na fotografia. E já voltamos à conversa com a Madalena Moreira, jornalista da secção de internacional do Observador. E Portugal vai chegar aos 5%? Como e quando? Estamos de regresso à conversa com Madalena Moreira, jornalista da secção de internacional do Observador. Madalena, e Donald Trump teve uma entrada e saída também triunfal na Cimeira da NATO. Ele foi a estrela da companhia, a estrela da cimeira?

Sim, sem dúvida. Tanto que já se tinha dito que esta era uma cimeira feita à medida de Trump, porque se ele tinha saído da cimeira do G7 mais cedo, então o que a NATO fez foi ter uma cimeira mais curta, para impedir que não houvesse surpresas. Donald Trump é o último a chegar ao jantar de gala na terça-feira, faz as suas declarações finais na quarta-feira, já depois de Mark Rutte, o secretário-geral, ou seja, Donald Trump tem a última palavra. Mas o que faz mesmo dele a estrela desta cimeira é o facto de ele se ter proposto a obrigar os restantes países a aumentar as despesas para os 5% e ter conseguido fazer isso. E ele diz que é um marco histórico, é uma vitória monumental e ele está a reclamar para si esta vitória monumental.

E temos de falar de Portugal. Também vamos chegar a estes tais 5%? E se sim, como e quando, já agora?

Portugal disse estar comprometido com estes novos valores, mas não é um dos aliados, como eu já tinha dito, que tenha um apoio mais vincado pelo tema. Ou seja, Portugal não sente na pele a proximidade geográfica à Rússia e, portanto, nunca foi um dos países que, pela sua própria vontade, tenha aumentado os gastos em defesa desde que a Ucrânia foi invadida. Mas ainda assim, Luís Montenegro, nas declarações depois da cimeira da NATO, disse que este plano era ambicioso e fez questão de lembrar que há a tal revisão das metas em 2029 e que, portanto, é preciso tomar um passo de cada vez. Mas não se opôs, porque ele próprio diz que Portugal tem que assumir mais responsabilidade e cumprir os compromissos que faz dentro da NATO. Para promessas concretas, temos o atingir os 2% do PIB, que era uma proposta que o governo já tinha dito que iria fazer, e que Luís Montenegro dividiu em três vectores, como ele próprio chamou. O primeiro é o investimento em recursos humanos, ou seja, contratação de Forças Armadas e valorização de carreiras, equipamentos, que aqui, lá está a aquisição de material militar é o mais básico, diríamos, e depois o investimento em infraestruturas militares, que lá está, pode contribuir para aquele 1,5%.

E já percebemos também, e já falámos aqui sobre isso noutros episódios da História do Dia, que a NATO, no fundo, permite alguma criatividade na forma como se arrumam estas contas da defesa para chegar aos 2%. Mas há aqui uma dúvida e há uma promessa do governo não apresentar um orçamento retificativo. Isto cabe tudo nas contas atuais?

Luís Montenegro garante que há margem orçamental suficiente para fazer este aumento para os 2% e por isso é que o propuseram. Mas a justificação para dizer que consegue fazer este aumento é que não é só gastar mais, é gastar melhor. Ou seja, de forma a que isto sejam investimentos a longo prazo, que tenham algum retorno e não seja só gastar dinheiro em tanques.

Madalena, a NATO é a maior aliança de defesa do mundo, tem de lidar, no entanto, como já percebemos, com 32 sensibilidades, 32 objetivos e preocupações diferentes. Ainda vai a tempo a NATO, depois desta decisão, de garantir a segurança dos Estados-membros perante as ameaças?

A NATO funciona precisamente porque é uma aliança e porque tem um princípio basilar, que é o Artigo Quinto, que é: um ataque contra um, é um ataque contra todos. E, portanto, se um dos Estados for atacado, os outros entram em cena para o defender. E na terça-feira, antes de chegar a Amesterdão, Donald Trump tinha dito que este artigo tem muitas definições e que ele se compromete a defender os restantes países da NATO como amigos.

Ele tem uma interpretação própria do Artigo Quinto.

Ele tinha, porque depois quando lemos a declaração final, parece ter havido aqui uma noção dos outros países que o Artigo Quinto é o essencial para equilibrar essas 32 sensibilidades e há uma concordância e o que é definido como apoio férreo, aqui estou a citar, ao Artigo Quinto da NATO. E portanto, apesar de Trump ter dito que tinha várias definições, a declaração final assinada pelos 32 membros parece deixar muito menos espaço para interpretações e definições diferentes e dizer: "Não, a aliança funciona porque continuamos a ter como base este Artigo Quinto de defendermo-nos uns aos outros".

Ou seja, aquela ideia de se um for atacado...

Fomos todos atacados.

E todos virão em auxílio desse.

Exatamente. E a força está nos números, serem 32 países a comprometer-se com este artigo, claro que lhes dá muita segurança.

Madalena, e o resultado desta cimeira é também uma admissão de culpa, talvez, seja um bocadinho exagerado, mas uma admissão de culpa por parte da NATO E dizer que esteve demasiado tempo a marcar passo sem olhar para o que os potenciais inimigos ou as ameaças ou os países que ameaçam estavam a fazer?

Mais do que da NATO, é uma declaração disso de Donald Trump. E Mark Rutte definiu que-

Que é o secretário-geral da NATO.

Exatamente. O secretário-geral da NATO disse que os Estados Unidos andavam a carregar o fardo da segurança da Europa. Se a maior ameaça na Europa é a Rússia, então a Europa também tem que acelerar, porque os Estados Unidos nunca pararam de estar na linha da frente da produção militar. O que acontece aqui é que a NATO não é só os Estados Unidos, são 31 outros países e talvez esses países é que tenham chegado, puxados por Donald Trump, a esse nível que a NATO queria.

Obrigado, Madalena.

Obrigada eu, Ricardo.

Madalena Moreira é jornalista da secção de internacional do Observador. Deixo ainda algumas notas de destaque para esta quinta-feira. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, participa no Conselho Europeu que se reúne em Bruxelas depois da cimeira da NATO. O candidato presidencial Marques Mendes vai no Porto apresentar a Comissão de Honra. E em Lisboa há concerto dos Imagine Dragons no Estádio da Luz. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música de genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.