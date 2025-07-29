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Esta é a história do dia da Rádio Observador: a solução de dois Estados no Médio Oriente é possível?

Portugal sempre esteve aberto, e estará, a esse reconhecimento. E que entre os vários parceiros com os quais tem tido um caminho comum, está também a França, mas não só. Portugal é um país soberano e, portanto, a sua política não é definida pelos outros Estados.

Perante o anúncio francês de que irá reconhecer o Estado palestiniano, o ministro dos Negócios Estrangeiros português lembrava, no dia 25, que Portugal é favorável à ideia dos dois Estados, mas faz depender o reconhecimento de uma decisão em bloco. Paulo Rangel está em Nova York para participar numa cimeira que deverá lançar as bases de um roteiro para a solução de dois Estados, um palestiniano e outro israelita. Os Estados Unidos e Israel ficaram de fora deste encontro impulsionado pela Arábia Saudita e França. Esta ideia tem praticamente 80 anos, mas nunca foi possível. Por quê? E alguma vez o será? É sobre isto que vou conversar com a jornalista da seção de multimídia do Observador, Ana Moreira, que fez um vídeo, um documentário explicativo sobre esta história e sobre o que está aqui em causa. Este documentário está disponível no YouTube e o link está na descrição deste episódio. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 29 de julho. Bem-vinda, Ana.

Olá, Ricardo.

Ana, alguma vez existiu um Estado palestiniano?

A região da Palestina sempre esteve ocupada. Antes da fundação do Estado de Israel, estiveram lá os ingleses e antes disso o Império Otomano. Portanto, não, nunca houve um Estado palestiniano.

Ok, Ana. Então nunca houve um Estado palestiniano e para contarmos bem essa história, temos de recuar algumas décadas ao período da formação do Estado de Israel, porque é fundamental para percebermos toda esta questão e toda essa teoria dos dois Estados.

Sim. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU definiu que a região da Palestina iria ser dividida em dois: uma parte judaica, onde foi fundado o Estado de Israel em 1947, e a outra parte árabe, que inclui os territórios da Cisjordânia e outro mais ao sul, onde agora está a Faixa de Gaza, mas que na altura era um bocadinho maior.

Ok.

Nessa altura definiu-se que Jerusalém, que é uma cidade que por causa de motivos religiosos é reivindicada por todos.

É a cidade santa para as três religiões monoteístas.

Exato. E que iria ficar sob gestão internacional e não ia pertencer a nenhum destes territórios.

Ok, seria assim quase uma espécie de Berlim dividida. Mas o que aconteceu depois que nunca permitiu que este plano, que é dos anos 40 do século passado, tem 80 anos, mais ou menos, por que esse plano nunca avançou?

Nunca avançou logo de imediato, nunca foi posto em prática, porque assim que foi fundado o Estado de Israel, os Estados árabes vizinhos invadiram.

Invadiram o território israelita.

Exatamente. E aí os israelitas ganharam e recuperaram logo território que tinha sido dado ao lado palestiniano. Então o mapa nunca ficou como a ONU idealizou.

Como foi desenhado no início.

Exatamente. E isto produziu uma crise de refugiados enorme, de controlo.

Porque houve territórios ocupados onde estavam palestinianos.

Exatamente.

E essas pessoas fugiram.

Exatamente, foram expulsas. Foram expulsas e isto criou uma crise de refugiados muito grande. Até hoje, os palestinianos referem-se a este período como Nakba, que significa catástrofe em árabe. O regresso destes refugiados é uma das coisas que os palestinianos reivindicam num possível acordo, mas prevê-se que sejam quatro milhões de pessoas agora.

Quatro milhões.

Sim, eram 450 mil, cerca disso, na altura, e hoje em dia serão à volta de quatro milhões de pessoas.

Portanto, são pessoas que estão refugiadas, são várias gerações. Andará à volta de quatro milhões de pessoas que vivem noutros países, na Jordânia, por exemplo.

Nos Estados vizinhos, sim. E que não têm pátria, porque não são reconhecidos como palestinianos, mas também não são considerados cidadãos do país onde vivem.

Então vamos dar aqui um salto até 1993, e que é importante porque há a assinatura de um acordo em Washington, que é mediado pelo presidente norte-americano, então Bill Clinton, um acordo entre o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin e o líder da OLP, Yasser Arafat. Que acordo foi este, Ana Moreira?

Estes acordos até valeram um Nobel da Paz aos intervenientes, mas são intermédios, não são definitivos. No plano base, que está nestes acordos, os palestinianos iam ficar encarregues de gerir coisas como a educação, a saúde, os impostos, a assistência social. Só que falham em coisas como segurança externa, relações internacionais, não fica claro quais é que são as fronteiras palestinianas, qual é que é a soberania que iria ter enquanto Estado. Então são muito limitados nesse sentido.

Portanto, no fundo, foram um primeiro passo para tentar resolver o problema entre dois desavindos, neste caso, o Estado de Israel e a OLP, a Organização de Libertação da Palestina, que na altura representava os palestinianos.

Exatamente. A coisa mais importante que estes acordos atingiram foi: os palestinianos reconheceram o direito de Israel a existir e Israel reconheceu a existência da Autoridade Palestiniana.

Já regressamos à conversa com a jornalista Ana Moreira. Se este acordo que valeu o Nobel da Paz existe, por que nunca foi implementado? Estamos de regresso à conversa com a jornalista da secção de multimédia do Observador, Ana Moreira. Ana, o acordo foi assinado, valeu o Nobel da Paz, mas nunca foi para frente. Por quê?

Muito por uma questão de liderança dos dois lados. Há 30 anos, os palestinianos eram indiscutivelmente liderados por Yasser Arafat e foi ele que fundou a Autoridade Palestiniana. E o primeiro-ministro israelita estava mesmo empenhado em conseguir um acordo, só que foi assassinado por um judeu ultraortodoxo em 96. E acabou por ser sucedido, logo em 96, por Benjamin Netanyahu, que não foi sempre primeiro-ministro até agora, mas que nunca saiu do panorama político.

E que é muito diferente de Rabin.

Muito diferente. E do outro lado, do lado palestiniano, começaram-se a intensificar os ataques de grupos terroristas e isso também foi minando a credibilidade de um possível acordo.

A OLP saiu de cena para a entrada de outros atores, já vamos perceber porque hoje o governo israelita, também de Netanyahu, está muito dependente de partidos radicais, judeus ortodoxos e ultraortodoxos. Em Gaza manda o Hamas e a Autoridade Palestiniana, que no fundo é uma espécie de herdeira da OLP, vai mantendo a custo o poder na Cisjordânia. Isto porque temos dois blocos, a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. Ou seja, Ana, podemos dizer que o ódio que todos sentem uns pelos outros com promessas de aniquilar o outro é uma desculpa perfeita para que nada disso funcione para todos os lados?

Exatamente, porque eles acabam por ser úteis uns aos outros. Por exemplo, do lado israelita, a coligação do governo com partidos ultrarreligiosos que estão ligados aos colonatos na Cisjordânia, que de certa forma criam áreas na Cisjordânia que são ocupadas por judeus e que são consideradas ilegais pela ONU, já agora, mas que são ocupadas por pessoas que são ultrarreligiosas e que acham que têm o direito àquele território. É uma interpretação mais radical do judaísmo. E por isso são partidos que apoiam a guerra e que querem a aniquilação total do Estado palestiniano.

Nem quer ouvir falar dessa hipótese.

Nem quer ouvir falar dessa hipótese. E do lado palestiniano, foi deixado um vazio de poder enorme depois da morte de Arafat. A Autoridade Palestiniana foi afetada por ligações a redes de corrupção e acabou por perder as eleições dois anos mais tarde, em 2006, o que deixou a Palestina logo dividida. Em Gaza ficou a mandar o Hamas, que ganhou essas eleições, e na Cisjordânia, que é maioritariamente ocupada por esses colonos, está a Autoridade Palestiniana.

Se imaginarmos no mapa, temos a Faixa de Gaza junto ao Mediterrâneo a oeste e temos a Cisjordânia, que é encostada ao rio Jordão, mais a leste, sem ligação ao mar. São dois enclaves palestinianos.

Sim, e que estão até, por exemplo, no caso da Cisjordânia, está até rodeada por um muro que foi erguido por Israel.

E agora vamos imaginar, Ana Moreira, que é então criado um Estado palestiniano. Ora, já há pouco falavas na questão da soberania, das relações externas, portanto, que tipo de poderes é que teria este Estado. Um Estado pressupõe ter uma capital, ter alguém no poder. Onde é que seria a capital? Quem é que ficaria a mandar na Palestina?

É muito difícil imaginar isso, porque neste momento Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestiniana, tem quase 90 anos.

E que manda, entre aspas, na Cisjordânia.

E que está na Cisjordânia, tem quase 90 anos e não tem um sucessor previsto. Afastou toda a gente que pudesse ser visto como um potencial sucessor. Mesmo ele já devia ter saído em 2009, mas alega que não existem condições para convocar eleições e também sabe que há uma forte probabilidade de perder. Agora, se imaginarmos que há umas eleições democráticas e que o Hamas ganha, há desde logo um embate ideológico com qualquer acordo, porque na carta fundadora do grupo está escrito que a Palestina vai do rio Jordão, ou seja, dessa fronteira com a Jordânia, até ao mar, ou seja, todo o território onde está Israel, para eles, é a Palestina.

Daí aquele slogan "do Jordão até ao mar".

Exatamente.

Que às vezes é entoado nas universidades americanas.

Exatamente. E que os judeus devem ser eliminados de todo o território e a única solução para isso é a guerra santa, a tal jihad que eles estão sempre a falar.

Ou seja, entre o desejo de palestinianos, a pressão da comunidade internacional, incluindo França, a oposição do governo israelita, a forma como nos Estados Unidos também vão decidir onde é que se põem, até aqui têm estado sempre ao lado de Israel. Esta hipótese de ter verdadeiramente dois Estados, com os atores que temos nesta altura, é meramente teórica.

É o mais provável, sim. Para além de França, para haver mudanças na adesão da Palestina à ONU, é preciso que mais Estados reconheçam o Estado da Palestina, o Reino Unido e os Estados Unidos. Mas não me parece que isso vá acontecer, porque o primeiro-ministro britânico interrompeu as férias para discutir este assunto no Parlamento, mas é pouco provável que haja alguma mudança. E o secretário de Estado americano já veio dizer que os Estados Unidos rejeitam o reconhecimento do Estado palestiniano e que esta medida apenas beneficiaria a propaganda do Hamas.

Obrigado, Ana.

Obrigada, Ricardo.

Ana Moreira é jornalista e fez um vídeo explicativo desta história. O que está aqui em causa é um documentário do Observador que está disponível no YouTube. Ficam ainda alguns destaques para esta terça-feira. Desde logo, termina a Conferência Internacional de Alto Nível para a Resolução Pacífica da Questão da Palestina e Implementação da Solução de Dois Estados, em Nova Iorque. Em Lisboa, ao fim da tarde desta terça-feira, reúne-se pela primeira vez o Conselho Estratégico do PS, composto por 75 personalidades. O novo órgão consultivo tem por missão criar pensamento político estratégico e dar ao Partido Socialista ideias de soluções para o país. E também nesta terça-feira assinala-se o Dia Mundial do Tigre. Quando foi instituído este dia, em 2010, existiam apenas 3200 indivíduos. Hoje, o número ronda os 5500 e 75% destes animais vivem na Índia. O tigre é o maior felino do mundo, é um animal em perigo, muito procurado pela medicina chinesa. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no início foi registado pela SIC. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.