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Esta é a história do dia da Rádio Observador: a Spinum Viva prestou mesmo serviços?

E neste momento já não há resposta escrita, não há resposta oral que resolva a suspeita, que só é resolvida se nós conseguirmos ter acesso às provas, aos documentos que comprovam que o trabalho foi realizado e que o preço pago é o preço justo de mercado pelo trabalho que foi realizado.

Faz pouco mais de um mês que ouvimos falar da Spinum Viva pela primeira vez, uma empresa criada por Luís Montenegro em 2021, antes de ser líder do PSD. Duas moções de censura e uma de confiança depois, o país está sem governo e há perguntas sobre a atividade empresarial do primeiro-ministro ainda por responder. O Observador teve acesso a mais de mil páginas de documentação da Spinum Viva, produzidas entre 2022 e fevereiro de 2025, já depois de Luís Montenegro ter deixado a empresa. Estes documentos mostram a interação da empresa com cinco clientes permanentes. Luís Rosa, redator principal do Observador, e João Godinho, jornalista especializado na área da Justiça, assinam um extenso artigo no Observador, onde analisam detalhadamente estes documentos e procuram responder a algumas das questões relacionadas com a atividade da Spinum Viva. Afinal, que serviços prestou a empresa, a quem e quanto cobrou? Neste episódio vou conversar com o Luís Rosa. Eu sou a Teresa Bacaxix e esta é a história do dia de quinta-feira, 20 de março. Bem-vindo, Luís.

Olá, Teresa.

Há um mês que andamos a falar da Spinum Viva, a empresa criada por Luís Montenegro antes de ser líder do PSD e primeiro-ministro. Esta empresa está na origem de algumas dúvidas sobre a independência do chefe de governo, dúvidas essas que acabaram por precipitar mesmo a queda do governo. Mas afinal, o que sabemos sobre esta empresa e o que ela faz?

Sabemos que a empresa, de acordo com o registro comercial, foi fundada no início de 2021. Sabemos, por exemplo, que a Spinum Viva, de acordo com a informação oficial prestada pela Solverde, começou a trabalhar com o Solverde em julho de 2021. É uma das novidades que temos no nosso trabalho. Sabemos que é uma empresa de consultadoria na área do RGPD, ou seja, na área da proteção de dados e de privacidade, presta serviço de consultadoria aí. Sabemos também que esse objeto social é a razão principal da sua faturação, de boa parte da sua faturação. Atenção que este trabalho não faz nenhuma apreciação, porque não tivemos acesso à documentação para isso, até ao momento, sobre o contrato de prestação de serviços de consultadoria econômica com a empresa Joaquim Barros Rodrigues e Filhos, que atua na área do comércio de combustíveis e é de Praga. Este trabalho não tem nada a ver com essa empresa, tem, sim, a ver com a área de proteção de dados dos chamados serviços de consultadoria de RGPD, que foram prestados e continuam a ser prestados pela Spinum Viva. É esse o principal objeto da atividade da empresa criada por Luís Montenegro.

Luís, o que tem a Spinum Viva que ver com os escritórios de advogados Sousa Pinheiro e Montenegro, do qual ele era sócio?

A relação que é feita no nosso trabalho é direta, ou seja, os cinco clientes permanentes da Spinum Viva, que são a Solverde, a Rádio Popular, a Ferpinta, a Sofarma e o CLIP, que é o Colégio Luso Internacional do Porto. Estes clientes foram primeiros clientes da SPM, da Sousa Pinheiro e Montenegro Advogados. Luís Montenegro funda, ou cria, a Spinum Viva em 2021 e estes clientes transitam do escritório de advogados para a empresa de consultadoria. Um ponto de contexto muito importante: estes serviços de consultoria de RGPD podem ser feitos por não juristas. Por acaso, os colaboradores da Spinum Viva são juristas. Uma é advogada, o outro é jurista. E Luís Montenegro também era jurista. Ele também é advogado, como todos sabemos. Mas seja como for, os serviços de consultoria de RGPD podem ser prestados por não juristas, desde que tenham formação específica para tal. E nós, no nosso trabalho, conseguimos evidenciar, nomeadamente através de informação oficial da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que o escritório de advogados era o encarregado de proteção de dados destes clientes, que acabei de referir, e que os próprios clientes informam a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com exceção da Sofarma, que é a única que não faz esse registro, porque não é obrigatório, mas os outros quatro informam a Comissão Nacional de Proteção de Dados que os colaboradores da Spinum Viva, Inês Veras João Borges e André Costa, passam a ser o encarregado de proteção de dados dessas entidades. Portanto, nós conseguimos relacionar esses dois factos. Acresce a isto que a Solverde também confirma, oficialmente, que fez transitar os serviços de consultoria de RGPD do escritório de advogados para a empresa Spinum Viva. Por quê? Porque tinha uma relação de confiança com Luís Montenegro. E, portanto, essa relação de factos que fazemos no nosso trabalho está devidamente documentada ou então é confirmada oficialmente. O que Luís Montenegro fez com a Spinum Viva? Como é sabido, e hoje é claramente público, depois de ser eleito presidente do PSD, cedeu as quotas à sua mulher Declarou a cota de mulher ao Tribunal Constitucional quando foi eleito primeiro-ministro e recentemente o casal passou aos seus dois filhos as quotas da empresa. Neste momento, a empresa Spinum Viva é totalmente detida pelos filhos de Luís Montenegro.

Luís, tu tiveste acesso a uma vasta documentação sobre a prestação de serviços da Spinum Viva na área da proteção de dados. O que é que conseguiste concluir? Que tipo de serviços foram prestados e são estes os serviços esperados nesta área?

Sim, são estes os serviços esperados. Por quê? Porque são serviços na área da consultadoria de RGPD e de privacidade de dados. Isso foi-nos confirmado por três dos advogados especialistas nessa área que consultamos. Dois dos três advogados que contactámos viram a documentação. E que documentação é essa? São relatórios e pareceres que foram produzidos pelos colaboradores da Spinum Viva. Dois desses advogados especializados na área de proteção de dados confirmaram-nos o conteúdo, verificaram a veracidade e a credibilidade do que ali está escrito e também validaram as comunicações eletrónicas a que nós tivemos acesso. E portanto, nós conseguimos afirmar, com base no entendimento desses especialistas, mas também com base nos documentos, que os serviços foram efetivamente prestados.

Luís, consegues dar alguns exemplos de serviços prestados pela empresa de Luís Montenegro aos seus clientes na área da proteção de dados?

Sim, nós tivemos acesso a mais de 1000 páginas de documentação interna da Spinum Viva. Uma boa parte dessa documentação, como eu disse há pouco, tem a ver com pareceres e relatórios, nomeadamente relacionados com a atividade dos respetivos clientes. Uns exemplos: planos de conformidade de proteção de dados para praticamente todos os clientes, parecer sobre a idade mínima pra utilização de sistemas de inteligência artificial e a articulação desta matéria com o RGPD, análise da política de proteção de dados do cliente e da concorrência. Muitas vezes é o primeiro serviço que uma consultadoria faz pra depois dar conselhos concretos sobre quais as políticas de RGPD que devem ser implementadas. Análise de cedência de partilhas de dados e ausências de notificações à Comissão Nacional de Proteção de Dados, análise de utilização de plataformas informáticas, que é uma coisa muito comum, à luz do RGPD, análise, por exemplo, de partilha de dados com a empresa de recursos humanos, análise de dados de parques de estacionamento, políticas pra implementação de sistema de videovigilância, etc. É muita documentação a que tivemos acesso e são muitos os temas. Vou só enfatizar um último, que se quiseres podemos desenvolver mais em pormenor, que é a gestão permanente dos e-mails do encarregado de proteção de dados de cada um dos clientes. Por quê? Porque pros cinco clientes permanentes, os dois colaboradores da Spinum Viva são, um pra umas, o outro pra outras, o encarregado de proteção de dados oficial e que também está registado na Comissão Nacional de Proteção de Dados como tal.

E isto implica, conforme a documentação a que vocês também tiveram acesso, a resposta a e-mails quase diariamente a clientes destas empresas.

Só para dar uma imagem muito simples, e eu não sabia nada disto antes de me deitar a fazer este trabalho. Tivemos que falar com especialistas, tivemos que ler documentação pra ficarmos dentro do tema. Por exemplo, um encarregado de proteção de dados não só comunica internamente com os departamentos internos do seu cliente, da empresa pra qual presta serviços, como também comunica com o exterior. Ou seja, um cliente, vamos supor, da Rádio Popular. Vamos supor que a Rádio Popular lança uma campanha de marketing.

Era um dos clientes da Spinum Viva a Rádio Popular.

Era um dos clientes da Spinum Viva. Lançava uma campanha de marketing digital. Isso leva a que as pessoas vão ao site da Rádio Popular, se inscrevam nessas campanhas, deem os seus dados pessoais e depois, mais tarde, querem que esses dados pessoais sejam eliminados. Há essa interação e, portanto, com a Solverde, que é uma empresa maior que a Rádio Popular, que tem casinos, que tem hotéis, que tem um site de jogos, a interação também é permanente. Portanto, os números que nós temos falam em 200 a 300 interações por ano na Solverde e na Rádio Popular, por exemplo. Portanto, isso implica um trabalho intenso da parte do encarregado de proteção de dados.

Já voltamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador. Na segunda parte, olhamos para os documentos revistos pelo Observador e para o que é que eles indiciam. Regressamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador, que acompanha a área da Justiça. Luís, uma das matérias que têm causado alguma celeuma passa pelo valor da avença paga pela Solverde à Spinum Viva: 4500 € mensais. Este valor é muito, é pouco, é normal?

A resposta que eu te vou dar vai um pouco contra a corrente. A resposta dos três advogados especializados que nós contactámos e também, agora acrescento eu, isso não está citado na peça, mas eu ao longo das últimas semanas também tenho falado com vários juristas, inclusive até magistrados que também dominam esta matéria da proteção de dados. E a resposta dos três especialistas que nós contactámos é unânime: é um valor que está de acordo com os valores do mercado. E os especialistas que eu contactei nas últimas semanas, eu não diria que é unânime, mas eu diria que é largamente maioritário, porque este preço está de acordo com o que se espera num cliente com o perfil da Solverde. Como eu expliquei há pouco, é um cliente que tem um conjunto de atividades, que tem uma enorme interação, nomeadamente em termos de site. Basta só ter o site de jogos, mas não só os hotéis e também os casinos. E, portanto, esse valor estará de acordo com o preço de mercado. Agora, enfatizo: o estudo que nos transmitiram os especialistas que contactámos e aquilo que é a análise que nós fizemos com, por exemplo, contratos públicos que existem de entidades que sejam minimamente semelhantes à Solverde Os preços tudo indica que estão de acordo com o valor de mercado.

Para efeitos de comparação, tu e o João Godinho foram procurar contratos feitos pelo Estado na mesma área da proteção de dados. O que encontraram? Os valores são semelhantes? Podes dar algum exemplo?

Vou dar vários exemplos, mas antes vou te dar um contexto que é muito importante. É importante perceber que uma coisa é um serviço de consultadoria na RGPD a uma entidade como a Universidade de Lisboa, que é uma entidade que tem um número muito significativo de alunos, por exemplo. Outra coisa é um serviço público a uma câmara como Albergaria-a-Velha, por exemplo.

Tem dimensões diferentes.

Muito pequena. São situações diferentes, como também uma coisa é uma entidade pública que no que diz respeito a um regime de contratação pública, tem uma tendência para ter um valor o mais baixo possível, outra coisa poderá ser valores acordados entre entidades privadas, em que também a concorrência tem com certeza a sua opinião. Mas é tudo para dizer que nem tudo é preto e branco, portanto tem tudo nuances. Mas por exemplo, a Universidade de Lisboa lançou um concurso em que o valor base do concurso era de €159.840 para serviços prestados durante um ano, o que teria aqui um valor mensal de €13.320. O ISCTE, por exemplo, também fez, em 2017, à consultora BDO, adjudicou um contrato de sete meses pelo valor de €77.490. Dá um valor mensal de €11.000. A Câmara de Cascais, agora em 2024, como vês, diferenças temporais significativas, adjudicou à consultora Tech Privacy a prestação de serviços nesta área do RGPD durante um ano no valor de €36.162, o que dá um valor mensal de cerca de €3.000. Portanto, isto é tudo variável, mas tudo indica, pelo que os especialistas nos transmitiram, como eu disse há pouco, que este valor da Solverde, que é o único que é conhecido individualmente, está de acordo com o preço de mercado. Enfatizo também que nós questionamos Luís Montenegro, colocamos duas perguntas em dois momentos a Luís Montenegro, durante a consulta desta documentação e durante a pesquisa que fizemos. E perguntamos ao primeiro-ministro se nos podia indicar o valor de cada uma das avanças. O primeiro-ministro manteve a sua posição desde o início, que é simples de explicar. Não se importa que os clientes revelem o valor, ele não vai revelar por segredo comercial. Nós também contactámos os clientes e não recebemos resposta nesse aspeto.

E perguntaram também sobre os contratos com estas empresas. O que descobriram sobre os contratos?

Essa é uma parte também nova deste trabalho. Nós questionamos Luís Montenegro sobre a existência ou não de contratos de prestação de serviços. O primeiro-ministro confirmou que de facto não existem contratos de prestação de serviços formalizados. Disse de forma clara que negociou, fez propostas iniciais a cada um desses clientes. O Observador teve acesso às propostas-tipo, mas essas propostas-tipo não têm uma data e um valor proposto. Nós questionámos os clientes que nos responderam, a Solverde e a Solfarma, também questionamos sobre esta matéria, mas não recebemos uma resposta. Luís Montenegro afirma que o vínculo principal foi sempre o trabalho, é uma citação. E garante que formalmente apresentava propostas em três fases: diagnóstico, definição das medidas de implementação e avaliação final da aplicação das medidas e monitorização ocasional ou permanente do sistema. Quando o cliente queria uma monitorização permanente, ou seja, que um colaborador da Spinum Viva fosse o encarregado de proteção de dados, aí avançava-se pro modelo da avença mensal. E essa negociação foi feita presencialmente, segundo Luís Montenegro, foi apurado um valor, valor esse que só é conhecido no caso da Solverde, e esse valor foi acordado entre a Spinum Viva e o cliente. Só o da Solverde, repito, é conhecido, que é o valor de €4.500 por mês.

E isso é normal, não haver um contrato escrito de prestação de serviços?

Nós questionamos os três advogados especialistas nessa matéria, portanto três advogados que fazem muito esse trabalho, e a prática corrente é de que exista um contrato de prestação de serviços, em que as obrigações e os deveres das duas partes estão devidamente inscritos, como prazos de pagamento e o valor da remuneração. No entanto, os três advogados dizem que não há uma obrigação legal de que exista um contrato assinado. É um pouco também como os advogados, em que os advogados, por exemplo, têm uma avença mensal, que às vezes podem não ter um contrato de prestação de serviços. E, portanto, esse contrato é rescindido de forma também informal, se tu quiseres. E Luís Montenegro deu precisamente esse exemplo nas declarações que fez, em que referiu quando a Solverde rescindiu o contrato.

No início deste mês.

No início deste mês, portanto foi divulgado dia 5 de março. Aqui estou a citar Luís Montenegro: "Mesmo agora, pelo que o meu filho me contou, Hugo Montenegro, chamaram-no, explicaram e cessaram por acordo a continuação do serviço. Não sei sequer se com algum formalismo."

Luís, depois de teres feito este longo trabalho, tu e o João Godinho consideram que as questões relacionadas com a Spinum Viva estão esclarecidas, o que é que falta explicar ou pode ainda levantar dúvidas?

Há duas perguntas que são feitas desde o início deste caso. Os serviços foram efetivamente prestados? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: os preços praticados pela Spinum Viva correspondem a valores de mercado? O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, deu voz a estas dúvidas. Se houvesse uma resposta negativa à primeira pergunta, ou seja, se não houvesse uma prova dos serviços efetivamente prestados, parece-me que existiria um problema até de origem penal. E parece-me que este trabalho que nós fizemos indiciam que os serviços foram efetivamente prestados. Portanto, a resposta a esta primeira pergunta é sim. Em relação aos valores de mercado, como eu disse há pouco, há uma subjetividade inerente a essa matéria, mas tudo indica, para já e pela informação disponível, que os preços praticados pela Spinoviva estão de acordo com os valores de mercado. Estas duas conclusões são importantes para se esclarecer esta parte. Agora, eu não acho que o caso Spinoviva esteja, de maneira alguma, encerrado. Acho que Luís Montenegro deve dar explicações e deve dar a informação que ainda resta, que é pouca, também diga-se de passagem, em relação a esta questão da proteção de dados. É isso que eu me estou a referir, que o nosso trabalho, repito, tem a ver com essa área. Acho que o maior número de perguntas ainda por responder, tem muito a ver com o serviço de consultadoria económica prestado pela Spinoviva à empresa Joaquim Barros Rodrigues e Filhos. Ou seja, o mesmo trabalho que nós fizemos agora para esta área de proteção de dados, também deve ser feito para esse contrato individual com a empresa Joaquim Barros Rodrigues e Filhos. Até porque não é um serviço de proteção de dados, é um serviço de consultadoria económica, e nós estamos à procura de mais documentação e de mais informação para fazermos exatamente o mesmo trabalho. Vamos ver se vamos conseguir chegar a respostas para também termos a questão clara nessa área.

Obrigada, Luís.

Obrigado, Teresa.

Luís Rosa é jornalista, redator principal do Observador. Por regra, acompanha a área da Justiça e da criminalidade económica. É também autor do podcast do Observador, "Justiça Cega". Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no início do episódio foi retirado de uma entrevista de Pedro Nuno Santos à SIC. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Bacis. Até amanhã.