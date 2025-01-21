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Esta é a história do dia da Rádio Observador: o discurso de Trump em cinco pontos.

"The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world."

Donald Trump, no discurso de tomada de posse, logo ao abrir, deixou uma promessa de uma nova era dourada para os Estados Unidos. No Capitólio, em Washington, o novo presidente norte-americano falou de guerra, de paz, de economia, de imigração e de Deus. Deus, que segundo diz, o salvou da morte. Vou conversar com Bruno Cardoso Reis, que está em Washington, é o autor do podcast da Rádio Observador Cinco Continentes, é historiador, e vou conversar com Bruno Cardoso Reis sobre os pontos essenciais deste discurso de Donald Trump. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 21 de janeiro. Bem-vindo, Bruno.

Obrigado.

Esta primeira pergunta é importante para percebermos que esta foi uma tomada de posse um pouco diferente. Está muito frio aí em Washington, Bruno Cardoso Reis?

Sim, está bastante frio. Washington até é uma cidade relativamente quente, mas tem grandes amplitudes térmicas e depois no inverno torna-se bastante fria, sobretudo em janeiro. E portanto, como a posse por lei está marcada pra 20 de janeiro, de facto, às vezes fica bastante frio. Esta, apesar de tudo, não será das posses mais frescas. Isso foi um recorde batido pelo Ronald Reagan em 1985, em que a cerimônia também foi feita no interior do Capitólio. Aí a sensação térmica andava à volta dos -20 °C, que é algo que é muito difícil de acontecer em Washington. Aqui estávamos só nos -4 °C, com uma sensação térmica, dependendo do vento, de -7 °C, -8 °C, por aí.

Também não é brincadeira.

Não.

A cerimônia decorreu no interior do Capitólio, um momento de grande solenidade na tradição norte-americana. Importa aqui, se calhar, começar esta conversa pelos ausentes, e foram muitos os ausentes desta tomada de posse. Bruno, quem queres destacar entre os que não foram a Washington e que significado, no fundo, têm estas ausências?

Talvez a figura política mais relevante fosse a da Nancy Pelosi, que foi a anterior líder da Câmara dos Representantes, a speaker, na linguagem política americana, e que realmente tem um longo histórico de choque com Donald Trump. Ela própria também tinha muitas vezes uma postura de dar troco a Donald Trump, que é algo que ele não gosta. Há aquela cena famosa, por exemplo, num dos discursos dele no Congresso, em que ela basicamente rasga o discurso no final. Obviamente, também foi um dos alvos do assalto ao Capitólio do 6 de janeiro de 2021. O gabinete dela foi destruído, foi vandalizado, etc. Portanto, é alguém que claramente fez questão de não estar, embora aparentemente também esteja com alguns problemas de saúde. Há a própria Michelle Obama, mas aí estamos a falar de uma primeira-dama, é alguém que tem alguma importância simbólica, mas não tem propriamente uma função política por si. Eu diria que apesar de tudo, eu sublinharia as presenças, ou seja, ao contrário de 2021, em que Donald Trump não esteve presente na posse do seu sucessor.

Então vamos a isso, as presenças. Há grupos sonantes entre as presenças.

Sim, eu destacaria as presenças exatamente de Joe Biden e dos outros presidentes, portanto, manteve-se a tradição. Uma tradição muito importante, que caracteriza as democracias e em que os Estados Unidos foi pioneiro, as grandes democracias pluralistas, liberais, no modelo ocidental, ou seja, a possibilidade de transição pacífica no poder, de reconhecer a derrota, de aceitar que, por vezes, a oposição vai assumir o poder, mesmo que não concordemos com as suas ideias. E portanto, isso foi respeitado, mesmo por Joe Biden. Joe Biden poderia dizer: "Trump não esteve na minha posse, eu também não vou estar agora". Portanto, acho que é importante haver aqui este esforço pra tentar restabelecer uma certa normalidade democrática. Entre os presentes, eu destacaria também este protagonismo, esta visibilidade enorme dos homens mais ricos do mundo, dos homens mais poderosos do mundo atualmente, provavelmente, que são estes tecnobarões, ou seja, os senhores da informática, se quisermos, das redes sociais, em particular o Jeff Bezos, o Elon Musk. Enfim, o Elon Musk terá até funções na nova administração. Mas independentemente disso, houve vários outros. Talvez o mais paradoxal de todos seja o responsável do TikTok aqui nos Estados Unidos, ou seja, a grande app chinesa, que em última análise é controlada pelo regime do partido Estado, do Partido Comunista Chinês. Mas que Donald Trump, depois de ter sido muito crítico disso no passado, por vezes até com razões compreensíveis, preocupações de segurança nacional, etc, de acesso a dados, aparentemente agora percebeu que o TikTok lhe era favorável Tinha ajudado na sua campanha e que se calhar até estaria disponível a ajudar mais no futuro. Portanto, mudou de ideias e afinal acha que há que dar uma segunda oportunidade ao TikTok.

É curioso estares a dizer isso, porque a presença destes empresários, estavam lá os principais, Amazon, Google, Facebook, Apple, estavam lá todos representados. E Trump prometeu também no discurso devolver a liberdade de expressão.

After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America.

Podemos dizer que entrámos aqui no fim da moderação e é o triunfo do algoritmo?

Donald Trump tem um discurso muito contraditório em relação à liberdade de expressão, porque ao mesmo tempo que defende a liberdade, não só de expressão, mas eu diria até desinformação, ou seja, não há que haver aqui verificação de factos, nenhum tipo de moderação. Eu não estou a dizer que não haja aí problemas. Acho que este modelo de autogestão destas empresas em relação a isso ou algum tipo de controlo do discurso sem regras muito claras não seja problemático, mas a ideia de que não há qualquer tipo de controlo também é problemático. Evidentemente, não se pode dizer o que quer que seja, seja falso ou verdadeiro, independentemente das implicações que isso possa ter, sem que isso tenha algum controlo. Eu tendencialmente sou muito favorável à liberdade de expressão. Acho que aliás, esta cultura do cancelamento ligado ao wokeism etc., também é altamente problemático e ajudou muito Donald Trump. Mas depois Donald Trump ao mesmo tempo ameaça, por exemplo, ameaçou publicamente, não só com processos, pessoas que se atreveram a desafiá-lo politicamente, inclusive republicanos, portanto até conservadores, mas que discordam dele politicamente ou até cancelar as licenças, por exemplo, de empresas de comunicação social, dos grandes canais de comunicação social, que ele entende também que lhe são críticos. Há aí uma evidente contradição. Agora, esta ideia de deixar as redes sociais o mais possível desreguladas, é algo que é claramente muito atrativo aos donos dessas companhias, porque isso obviamente promete muito menos chatice e muito mais rendimento. Dito isto, há aqui um dado que é muito relevante, que é este é um dos grandes trunfos dos Estados Unidos, esta é uma das grandes mais-valias dos Estados Unidos. Trump também tem esta visão muito negra da decadência americana, que tem pouco a ver com a realidade em muitos aspectos, e este é um dos aspectos em que isso claramente não é assim. Os Estados Unidos continuam a ser das economias mais dinâmicas a nível global e com mais capacidade de inovação e muito disso tem a ver realmente com estes empresários e estes empreendedores, que nesse aspecto merecem realmente ser louvados e destacados.

And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.

Já regressamos à conversa com Bruno Cardoso Reis, historiador, autor do podcast da Rádio Observador Cinco Continentes. Vai Donald Trump inaugurar uma nova era dourada dos Estados Unidos? Estamos de regresso à conversa com Bruno Cardoso Reis, comentador, professor universitário e historiador que participa neste episódio da História do Dia a partir de Washington. Bruno, Donald Trump apresentou-se como um fazedor da paz, aqui numa tradução literal. Alguém que, apoiado no mais poderoso exército do mundo, vai conseguir acabar com as guerras. Vai mesmo?

Não me parece. Até é possível que nos dois grandes conflitos que têm sido mais visíveis nos últimos anos, haja uma tendência forte para algum tipo de cessar-fogo. É isso que estamos a ver já no Médio Oriente, entre Israel e Gaza e o Hamas. Há uma pressão muito forte também nesse sentido entre a Ucrânia e a Rússia e há claramente também um grande desgaste desses dois beligerantes. Mas parece-me evidente que mesmo aí uma paz duradoura, justa, é algo que é muito mais difícil de alcançar do que um simples cessar-fogo e isso parece-me bastante mais distante. E sobretudo a nível global, parece-me que esta postura de Donald Trump, aliás, se vai contribuir para alguma coisa, provavelmente vai contribuir para mais conflitos. Nós sabemos que quando uma grande potência se retira, esses vazios estratégicos não ficam vazios muito tempo. São rapidamente ocupados e muitas vezes a tentativa para ocupar lugares de uma certa hegemonia regional ou global, levam à multiplicação de conflitos entre as potências que tentam precisamente afirmar a sua influência. Portanto, a tendência histórica, sempre que temos uma grande potência em retração, é para a multiplicação dos conflitos e não para a multiplicação da paz, se quisermos.

E outro dos pontos fundamentais do discurso é o da imigração. E aqui Donald Trump promete guerra sem quartel contra a imigração ilegal, que irá conduzir a deportações em massa, o que promete o presidente dos Estados Unidos.

First, I will declare a national emergency at our southern border.

Bruno, tu estás em Washington. Este discurso é compatível com os Estados Unidos pujantes do ponto de vista económico, ou seja, esta força de trabalho ilegal não é necessária?

Eu aqui detesto concordar com Donald Trump, e com muitos dos seus apoiantes, eventualmente, mas é verdade que à partida não deve haver trabalho ilegal. O trabalho deve ser legal, deve ser legalizado, até para garantir condições de remuneração justas às pessoas que estão a trabalhar E, portanto, esse ponto parece-me válido e é algo que claramente precisa de ser resolvido. Agora, muito objetivamente e muito pragmaticamente, porque há este lado também muito pragmático em Donald Trump, a verdade é que, como está aqui implícito na questão, isto tem sido uma enorme vantagem para os Estados Unidos, uma enorme fonte de dinamismo: a imigração, o trabalho dos imigrantes legais e ilegais. Basicamente, os Estados Unidos estão numa situação de pleno emprego, estão com 4% de taxa de desemprego, isso para os economistas é pleno emprego. Portanto, se houver aqui uma deportação em massa de milhões de pessoas, provavelmente vai haver dificuldade em preencher lugares, não é sequer em pagar, não há pessoas para fazer certas funções. Sabemos que muitas vezes os imigrantes, em particular os imigrantes ilegais, fazem trabalhos que mais ninguém quer fazer. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, indústrias como a construção civil ou a agricultura, como aliás também em Portugal e pela Europa, em muitos casos sobrevivem, conseguem ter trabalhadores graças aos imigrantes. Quem é que vai apanhar uvas na Califórnia e quem é que vai trabalhar na construção, se de repente essas pessoas todas são forçadas a sair? Portanto, isso realmente pode criar problemas sérios e inclusive complicar um problema que é prioritário para os norte-americanos, foi certamente um dos fatores decisivos, de acordo com as sondagens nesta eleição presidencial, que é a questão da inflação, provavelmente vai contribuir para complicar a questão ao nível da inflação, porque se não há trabalhadores, se é preciso pagarem mais aos trabalhadores, isso vai ter reflexo no custo final do produto e, portanto, nos preços.

E de resto, também no discurso, Donald Trump prometeu acabar com a inflação, pelo menos declarou guerra à inflação. E no discurso houve também referência a outro dos pontos fulcrais nesta tomada de posse, a questão do Canal do Panamá, mas aquelas ideias mais expansionistas de Gronelândia e Canadá ficaram de fora. O Panamá poderá ter de devolver ou ceder de alguma forma perante esta pressão de Washington, agora com Trump no poder?

À partida, em termos de lei internacional, não há nenhuma base para essa reclamação. Os Estados Unidos devolveram o canal ao Panamá. O Panamá nunca violou os termos desse acordo, ao contrário do que dá a entender Donald Trump, os chineses têm zero a ver com o funcionamento do Canal do Panamá, ele é integralmente gerido pelos panamenhos.

And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back.

Já agora, Donald Trump insiste sempre neste ponto: "Fomos nós que construímos o canal." Bem, literalmente, quem o construiu, mais uma vez, foram trabalhadores imigrantes, neste caso, sobretudo das Caraíbas, mas, na verdade, o canal duplicou de tamanho. Portanto, o canal que hoje existe é o dobro do canal original e todo esse trabalho, por exemplo, de expansão, foi feito pelo Panamá com dinheiro panamenho. Mas aí em termos de bases legais, não existe. O grande problema de tudo isto é esta ideia: isto é uma forma de forçar o Panamá a fazer cedências, é uma forma de se posicionar em termos negociais, até inteligente, porque no fundo, quando os Estados Unidos disserem: "Bem, afinal não vamos tomar o canal pela força," isso até já é uma cedência, quando, na verdade, devia ser o ponto de partida. Pode ser que sim, no curto prazo, que isso possa trazer algumas vantagens. Agora, traz muitos problemas em termos de gestão política disto. Vai alimentar o antiamericanismo no Panamá, vai alimentar no resto da América Latina, onde ele, aliás, historicamente tem grande força. Vai complicar muito também a imagem dos Estados Unidos a nível global e a sua capacidade até de defender certos princípios, certas normas em termos internacionais. Os Estados Unidos, por exemplo, de acordo com Donald Trump, uma das suas grandes prioridades é a defesa de Taiwan e a contenção da China. Como é que os Estados Unidos vão dizer que a China não pode tomar Taiwan, que a China nunca reconheceu como independente, aliás, quando depois diz que vai tomar o canal do Panamá pela força ou vai tomar conta da Gronelândia pela força? Tudo isso obviamente vai tornar muito mais complicado conseguir apoios a nível internacional. Se os Estados Unidos ameaçam um país europeu como a Dinamarca, que tem a Gronelândia, como é que depois vão convencer os países europeus a apoiar os Estados Unidos, por exemplo, contra a China na questão de Taiwan?

E ainda temos de olhar para outro ponto, que é o do protecionismo econômico. Donald Trump promete tarifas a torto e direito, diz que vai conseguir muito dinheiro aumentando as taxas aduaneiras, por exemplo. Mas Bruno, tu és historiador, explica-nos lá ou lembra-nos lá. A história está cheia de exemplos de que esta história do protecionismo nem sempre corre bem, não é?

Não, sobretudo tem esta questão, que geralmente leva à retaliação, ou seja, leva a um mundo de economias mais fechadas. Isso facilita a vida em termos das indústrias nacionais, vamos dizer assim, mas tem um custo muito elevado, que é sobretudo ao nível da inflação, ou seja, os preços vão subir. Aliás, é lógico que assim seja, no fundo, para isto funcionar, para haver mais produção nacional, os produtos estrangeiros têm de ficar mais caros para os nacionais serem competitivos, ou seja, inflação. Ou então nem sequer entram, no fundo, esses produtores estrangeiros desistem porque não conseguem competir e, portanto, há menos competição, ou seja, os produtos nacionais que têm menos competição, têm menos razão para baixar o preço, portanto vai haver aqui um fenômeno de inflação significativo. Lá está, há também a ideia de que isto, em muitos casos, é retórica, é uma tentativa de obter cedências, concessões da parte de outros países E que não será para concretizar, pelo menos não na escala que o Donald Trump foi anunciando. Vamos ver se é realmente assim. Nós sabemos que o Donald Trump é muito sensível, não a muitos argumentos racionais ou de peritos, etc, mas é sobretudo sensível à sua popularidade, em particular interna, e também a alguns indicadores económicos, nomeadamente, por exemplo, a questão da bolsa. E portanto, se for possível argumentar que isto terá impacto negativo a esses dois níveis, acho que se calhar o Donald Trump vai se conter mais do que a sua retórica deixaria esperar.

E numa das passagens do discurso, Trump disse que foi salvo da morte por Deus, que tem uma missão.

"I was saved by God to make America great again."

Ter sido salvo da morte por Deus. E como ouvimos no arranque deste episódio da História do Dia, abriu o discurso a dizer que está a começar uma nova era dourada para a América. A pergunta aqui, Bruno, é: este segundo mandato de Trump vai ser muito diferente do primeiro?

Desde logo, em termos de tom, de retórica do Donald Trump, parece-me evidente que não. Ou seja, seria muito estranho que alguém como Donald Trump, com a idade que tem, com a personalidade que tem, viesse mudar agora radicalmente, por exemplo, tornasse-se um moderado. Quando fez toda a sua carreira com este tom, com base neste tom, quando conseguiu vencer uma segunda vez a eleição presidencial usando este tipo de retórica, de facto não me parece que isso fosse muito realista. Exigiria aqui uma espécie de transplante de personalidade, que acho que é algo que nem a medicina mais avançada consegue fazer. Eu diria, pode haver alguns aspetos diferentes, sobretudo nesta dimensão que é Donald Trump tem uma equipa muito mais alinhada com ele, muito mais fiel, ou seja, Trump realmente conseguiu transformar o Partido Republicano num partido muito mais trumpista, muito mais nacionalista e populista, e portanto, nesse sentido, terá muito mais meios para conseguir concretizar a sua agenda, as suas ideias, do que teve no primeiro mandato. Portanto, eu diria, a expectativa será eventualmente um mandato ainda mais trumpista do que da primeira vez, apenas limitado pelos custos políticos que isso possa vir a ter, se ele perceber que certos aspetos mais radicais das suas políticas acabam por ser impopulares ou ter custos económicos muito elevados.

Obrigado, Bruno.

Obrigado.

Bruno Cardoso Reis, que está em Washington, é o autor do podcast da Rádio Observador Cinco Continentes. É também historiador e especialista em segurança. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.