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Esta é a história do dia da Rádio Observador. Afinal, a TAP vai permanecer no Estado?

Trata-se de uma decisão que incorpora a abertura ao capital de um investidor ou mais, até 44,9% do capital da empresa e de 5% aos trabalhadores.

Luís Montenegro, antes do almoço, anunciava a privatização da TAP esta quinta-feira, mas não na totalidade. O primeiro-ministro explicou em traços gerais como o governo pretende passar a companhia aérea, de novo, para mãos privadas. Mas como vai ser feito o negócio e que implicações terá? São perguntas para a conversa com Ana Suspiro, jornalista da seção de Economia do Observador, que há muito acompanha o setor dos transportes, em particular o setor da aviação. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 11 de julho. Bem-vinda, Ana.

Olá, Ricardo.

Ana, qual era a ideia inicial do governo sobre a privatização da TAP?

Na primeira versão deste governo, queria-se vender até 100% do capital da TAP. Sempre foi essa a ideia do governo da AD. Mas já no anterior governo tinham chegado à conclusão que não seria possível e já estavam a trabalhar no cenário de venda de uma participação minoritária na TAP. Por quê? Porque havia a oposição clara do Partido Socialista, na altura o maior partido da oposição, à venda da maioria do capital.

Portanto, agora avança com uma venda de 49,9%, ou seja, o Estado mantém o controle?

O Estado mantém o controle, sim, o Estado mantém 50,1% do capital, enquanto que tu tens o futuro acionista privado da TAP com 44,9%, porque há 5% que ficam para os trabalhadores. Mas o objetivo desta operação, por um lado, é passar a gestão da TAP para o grupo privado que vier a vencer e, por outro lado, esta é apenas a primeira fase de privatização. Tu quando começas a vender uma empresa, normalmente só acabas quando venderes a totalidade da empresa. E é esse o objetivo assumido do governo, ainda que comece mais devagar, mais suavemente.

E sabemos alguma ideia de quanto vale a TAP? Há um valor?

Há vários valores, há muitos valores. No limite, há duas avaliações independentes e atualizadas que foram entregues ao governo nos últimos meses. Essas não se conhece o valor, sabe-se que elas existem, mas depois há o valor de referência que todos nós temos na cabeça, que é a injeção que o Estado fez na companhia nos últimos anos e que podemos falar em valores da ordem dos 3 mil milhões de euros. Agora, a TAP vale 3 mil milhões de euros? Provavelmente não vale 3 mil milhões de euros. Já houve números no passado que apontavam, nomeadamente, por exemplo, quando houve um processo de negociação com a Lufthansa, ainda na altura em que David Neeleman era o maior acionista, falava-se em valores da ordem dos mil milhões de euros, um pouco mais de mil. Obviamente que isso foi antes da pandemia. A TAP hoje é uma empresa um bocadinho mais pequena, porque teve que reduzir devido a imposições de Bruxelas, mas muito mais capitalizada e financeiramente mais forte.

Ana, só aqui também para situarmos os nossos ouvintes neste percurso mais recente da TAP. A TAP foi primeiro privatizada, depois nacionalizada, foi isso? Só para situarmos aqui antes.

Sim, a TAP foi privatizada, a maioria do capital, em 2015. Depois, em 2017, o Estado recompra uma parte e passa a ter a maioria do capital, mantendo-se a gestão privada. E em 2020, depois da ajuda pública e da saída do acionista David Neeleman, o Estado passou a ter 100% da TAP.

Portanto, isso coincide com o governo PSD.

De António Costa, sim.

E depois o governo PS.

Exatamente. A primeira operação foi feita por Passos Coelho, governo Passos Coelho, depois o governo de António Costa reduziu a posição dos privados e acabou por comprar a totalidade da empresa.

Já regressamos à conversa com Ana Suspiro, jornalista da seção de Economia do Observador, que acompanha a área dos transportes, nomeadamente a área da aviação. E quem quer comprar a TAP? Estamos de regresso à conversa com Ana Suspiro, jornalista da seção de Economia do Observador, que acompanha a área da aviação. Ana, há obrigações para o comprador, por exemplo Manter a base em Lisboa é sempre uma preocupação onde fica aquela coisa chamada hub?

Sim. Obviamente que essa é uma obrigação, mas também há quem diga que nem era preciso que ela estivesse lá, uma vez que é o maior ativo da TAP, que é que um comprador da TAP ia destruir aquele que é o maior ativo da TAP, que é o hub de Lisboa. Não faria sentido. Mas sim, também tem que manter a sede e a gestão em Portugal, tem que manter algumas rotas consideradas estratégicas pelo governo e nós neste momento não sabemos quais são.

Não sabemos se é Brasil, se é Angola.

Adivinhamos, podemos adivinhar que o serviço, obviamente, cá é essa questão da coesão territorial, que envolve as ilhas e os aeroportos secundários de Portugal. Há também os chamados destinos da diáspora portuguesa. Portanto, obviamente que Estados Unidos, Brasil, se calhar até Venezuela, os PALOP, seguramente os países africanos, claramente que essas rotas têm que ser mantidas, vão fazer parte das obrigações do futuro acionista da TAP.

E há pouco falavas dos 3,2 mil milhões de euros que os contribuintes deram para salvar a TAP. Há alguma hipótese de nós, contribuintes, reavermos esse dinheiro?

Na apresentação que foi feita pelos ministros das Finanças e das Infraestruturas, está lá dito que o objetivo é a devolução aos contribuintes do dinheiro que foi posto na TAP. Agora, a questão é quando e em que termos e na medida do possível. Depois o ministro das Infraestruturas fez aqui a ressalva dentro daquilo que será possível, porque obviamente percebe-se que é difícil, e logo a seguir o ministro das Finanças deu claramente a entender que não será possível nesta fase que isso aconteça. Por quê? Porque para isso, se o Estado vai vender metade da TAP para ter 3 mil milhões de euros de volta, a TAP teria que valer o dobro deste valor.

Seis mil milhões.

Mais de 6 mil milhões de euros.

Mais, exato.

E como disse Miranda Sarmento, isso é mais do que o que vale Air France KLM em bolsa. Air France KLM é um dos maiores grupos europeus e um dos candidatos à compra da TAP, e vale 3 mil milhões de euros em bolsa.

E sendo este um governo minoritário, e há pouco já explicaste o percurso recente da TAP, já vimos este filme no passado, este negócio, esta ideia ou esta proposta de privatização pode acabar por voltar para trás?

Eu não diria voltar para trás, ela pode é não avançar.

Pode nem descolar.

Pode não descolar. Ou seja, claramente que eu acho que estão reunidas, apesar de tudo, condições políticas mais fortes do que estavam há um ano para fazer esta operação, porque José Luís Carneiro, que está à frente do Partido Socialista, não tem a mesma posição que apaixonada que tinha o antecessor sobre este tema, porque aliás, Pedro Nuno Santos teve este dossiê e foi por causa da TAP que ele se demitiu.

Retirou várias vezes, que salvou a TAP, não é?

Pronto, exato. Tinha uma relação afetiva, digamos assim. Eu acho que José Luís Carneiro é mais conciliador. É outras áreas, não é só nesta, mas esta claramente que sim. Também temos o Chega que vai ter uma palavra a dizer, porque o Chega, neste momento, é o maior partido da oposição. Obviamente que sozinho não pode travar a operação, mas o Chega tem demonstrado que não quer que o Estado perca o controle da TAP. Portanto, aqui o que é que pode correr mal? Perguntas-me tu. O que é que pode correr mal do ponto de vista político. Por um lado, perceber se vai haver uma segunda fase ou que a intenção de fazer-se uma segunda fase para vender a maioria do capital, ainda que possa nem ser este governo nem nesta legislatura, mas se tu começas, crias a expectativa no comprador.

E na segunda fase há uma percentagem?

O Estado perde a maioria, não é?

Mas não se sabe.

Não se sabe, mas venda 10, venda 20%, fica sempre minoritário e as condições de equilíbrio na empresa mudam. Há essa questão e depois há outra coisa que é: estas condições que o Estado vai garantir na TAP, estes interesses estratégicos, vão ser assegurados através de um acordo parasocial que vai ser negociado com os candidatos. Ou seja, ninguém tem, à partida, as garantias do que é que vai sair dessa negociação e se vai ser suficientemente robusto para que o Estado consiga cumprir, para que este governo consiga assegurar que os objetivos que colocou são mesmo garantidos.

E sabemos quem são os candidatos?

Sabemos quem são três candidatos que publicamente se manifestaram, inclusive já reuniram com o governo, os três maiores grupos de aviação na Europa, que é a Air France KLM, a Lufthansa e a IAG, que é a dona da British Airways e da Iberia. Sendo que, e isso foi dito e lembrado, a TAP é neste momento praticamente a única empresa que resta comprar na Europa, porque todas as outras já foram mais ou menos absorvidas. E é uma empresa, por isso, também muito apetecível, porque tem um posicionamento no Atlântico Norte e sobretudo no Atlântico Sul, que outras companhias europeias mais centrais na Europa não têm.

E a acreditar, Ana Suspiro, que tudo corre como está planeado, tudo corre super bem, quando é que nós, contribuintes, entregamos a chave da TAP ao novo dono?

O governo acredita que será possível fazer a operação em um ano.

Toda ou esta primeira fase?

Não, esta primeira fase, que terá, por sua vez, quatro etapas Pré-qualificação dos candidatos, apresentação de propostas não vinculativas, apresentação de propostas vinculativas e depois há uma fase opcional que é a negociação com os candidatos que tiverem as melhores ofertas.

E são essas quatro fases que vão levar um ano.

Mas a concretização da operação pode demorar mais tempo. Por quê? Uma das principais razões é que a Comissão Europeia vai ter que se pronunciar. Por um lado, é uma concentração europeia, portanto, há aqui questões de concorrência ou pode haver. E a TAP é uma empresa em reestruturação ainda, portanto, Bruxelas tem uma palavra a dizer neste dossiê. Essa parte pode até demorar um pouco mais, ainda que se escolha o futuro acionista da TAP em um ano.

Obrigado, Ana.

Obrigada eu, Ricardo.

Ana Suspiro é jornalista da seção de economia do Observador e há muito que acompanha a área dos transportes, nomeadamente a área da aviação. Ficam ainda algumas notas importantes para esta sexta-feira. Joana Marques deverá ser ouvida no âmbito do processo movido pelos Anjos contra a humorista em tribunal. Sergei Lavrov, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, é esperado em Pyongyang para uma visita oficial à Coreia do Norte. Também esta sexta-feira, assinalam-se os 30 anos do massacre de Srebrenica, na Bósnia, considerado o pior crime de guerra cometido na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Oito mil muçulmanos bósnios foram mortos em poucos dias por forças sérvias. O comandante Ratko Mladić foi condenado pelo Tribunal Internacional de Justiça a prisão perpétua e aos 83 anos continua preso. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.