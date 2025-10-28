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Esta é a história do dia da Rádio Observador. Depois da vitória nas legislativas intercalares na Argentina, até onde podem ir as reformas do Milei?

Hoje, claramente foi um dia histórico para a Argentina. O povo argentino decidiu deixar para trás 100 anos de decadência e persistir no caminho da liberdade, do progresso e do crescimento. Hoje passamos o ponto de virada. Hoje começa a construção da Argentina grande.

O presidente argentino Javier Milei respirou de alívio depois do partido a que preside ter vencido as eleições legislativas intercalares. As sondagens mostravam algum equilíbrio com os peronistas muito próximos, mas o partido do presidente conseguiu, afinal, uma vitória folgada, com cerca de 41% dos votos. Milei conseguiu uma presença reforçada na Câmara dos Deputados e no Senado, o que lhe permite avançar com as reformas que deseja implementar no país. Sublinhou que os argentinos mostraram que não querem voltar ao modelo do fracasso. Vou conversar com o politólogo argentino Andrés Malamud. Eu sou o Luís Soares e esta é a história do dia de terça-feira, 28 de outubro. Bem-vindo, Andrés.

Olá, Luís.

Andrés, fala-nos da Argentina, precisamente, onde decorreram estas eleições. Como é que o resultado foi recebido por aí? Pode nos contar um bocadinho?

Com surpresa, o próprio presidente Milei admitiu que ele não esperava uma vitória desta magnitude. Por que desta magnitude? Primeiro, porque ultrapassou os 40%, que numa eleição intermédia legislativa é muita porcentagem. E segundo, porque ele ganhou em 16 das 24 províncias argentinas. Foi um voto que teve muita extensão territorial, não apenas a profundidade dos 40%, mas também a magnitude espacial. E isto faz com que ele encare agora a segunda parte do seu mandato com mais apoio parlamentar, que antes não tinha. E com isto constrói um escudo legislativo que impede, por exemplo, o impeachment e que facilita o processamento de vetos e decretos. Ainda não permite a maioria para aprovar leis, por isso que ele tem que construir governabilidade com coligações. E foi esse o discurso que ele fez, que foi chave para entender se ele vai caminho às coligações ou não.

Andrés, ia perguntar-lhe, explicou-nos que este resultado fica acima daquilo que eram as previsões e as sondagens, aquilo que era esperado no país. Como é que isto se pode explicar?

O resultado está relacionado primeiro com uma divisão estrutural da sociedade argentina entre duas identidades: a peronista, que representa os setores populares, e a não peronista, que representa as classes médias. Isso é permanente na Argentina. O que vemos é que em função da performance do desempenho de cada governo, há pessoas que são mobilizadas para votar ou ficam em casa. E aqui o que houve foi uma grande mobilização do campo não peronista, porque tinham medo do perigo do retorno ao passado. O peronismo deixou uma imagem de desgoverno econômico que uma boa parte dos argentinos rejeitam e, portanto, eles preferem suportar a situação que estão a viver neste momento, que não é agradável, mas é estável. E a turbulência prevista se o peronismo ganhasse, a instabilidade derivada do regresso do peronismo foi pior do que a estagnação atual. As pessoas apostaram pelo futuro, optaram por não regressar ao passado.

Andrés, já explicou um pouco de quais é que podem ser as vantagens deste resultado para Javier Milei. Aquilo que eu lhe queria perguntar é se o presidente argentino terá uma vida mais fácil para pôr, nomeadamente, em prática as reformas que pretende implementar.

Mais que antes, de certeza. Ele tem duas coisas que não tinha há seis meses atrás. Primeiro, um apoio legislativo significativo, não majoritário, mas é superior ao terço, que evita o impeachment. E segundo, o escudo exterior, escudo externo, que é aquele que lhe empresta o governo dos Estados Unidos. Aquele famoso de Mario Draghi, "whatever it takes", que salvou o euro, foi uma coisa parecida à que fez Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, quando disse uma coisa parecida, que iria fazer tudo o que fosse preciso pro governo da Argentina manter o valor da sua moeda. Só que a Argentina é um país complicado. O Donald Trump pensou que por fazer a paz no Oriente Médio, virinstabilizar a Argentina era igual de fácil. E não é. Mas agora, com esse resultado eleitoral, os mercados acreditam. E, portanto, hoje foi uma festa pros bônus argentinos e foi uma queda profunda para o risco país, aquela sobretaxa que paga um país quando os mercados não acreditam nele para tomar dívida. Na Argentina, hoje, os números são duas vezes melhores ou duas vezes menos maus do que era na semana passada.

Já vamos continuar a conversa com Andrés Malamud. Agora fazemos uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com Andrés Malamud. Andrés, perante este resultado, podemos esperar um Milei ainda mais reformista? E até que ponto mais reformista?

Mais reformista não, porque ele sempre foi reformista, mais acordista, mais negociador. E a questão é essa. Ele pensava que podia fazer reformas com a motosserra, que chegava com partir, romper e estragar. Não é assim, porque por vezes é preciso colocar alguma coisa no lugar daquilo que foi partido. Agora ele tem essa possibilidade. Há governadores que estão à sua espera, há deputados, senadores eleitos que são mais afins a ele, que estão mais abertos a uma negociação. O reformismo sempre esteve lá, só que agora esse reformismo pode ser não apenas a destruição do que havia, mas a construção de algo novo.

Isso vai lhe permitir continuar a ter apoio da população, porque aparentemente, apesar de todas as reformas que ele tem levado a cabo e algumas que provocaram descontentamento na Argentina, ele consegue um bom resultado e melhorar o resultado. Como é que se consegue jogar isto agora também para o futuro?

Há dois fatores. O apoio da população depende do desempenho, quer dizer, do resultado das reformas e das políticas, e das alternativas. Se as pessoas acreditam que o que há não é bom, mas a alternativa é pior, preferem ficar com o que há. O que estamos a ver, o que vimos no voto de hoje é, claramente, muitas pessoas que gostam do Milei, gostam do seu projeto, são libertárias, acreditam nos seus valores, mas muitas outras pessoas que estão aí porque os outros são piores. Enquanto o peronismo não se renovar, enquanto o peronismo continuar a ser terraplanista econômico, que não privilegia o equilíbrio das contas públicas, então este governo, mesmo fazendo as coisas mais ou menos, vai manter apoio popular.

Ou seja, não é de esperar que haja manifestações na rua, por exemplo, contra o governo do Milei, pelo menos não agora nos próximos tempos.

Há cisnes negros, sempre podem aparecer, mas o governo de Milei, sendo pro mercado, é muito cuidadoso com os pobres. A única coisa que aumentou o governo de Milei desde que tomou posse dois anos atrás foi o Bolsa Família. Na Argentina é a assignação universal por filho. O Bolsa Família é mais alto hoje que o governo peronista anterior. Quer dizer que as reformas, a motosserra estão a ser utilizadas, mas as pessoas protestam menos. Quem mais está a sofrer o ajustamento é a classe média. Os pobres estão contidos, estão cuidados. E isto fala não de ideologia, mas da astúcia do presidente.

E até que ponto, Andrés, e também já falou um pouco sobre isso, até que ponto este resultado também pode melhorar o posicionamento no relacionamento da Argentina com a comunidade internacional, nomeadamente com os Estados Unidos, que têm evitado a proximidade entre a Argentina e os Estados Unidos?

A afinidade é absoluta. É pessoal, é ideológica, é política, mesmo que Milei seja um libertário e Trump seja um mercantilista. Trump não acredita no livre-comércio. Milei, sim. Milei não acredita no Estado. Trump, sim. E apesar disso, têm afinidade de objetivos e têm afinidade química. A pele entre eles é fundamental. O Trump gosta do Milei, sobretudo porque o Milei gosta do Trump. E é só expectável que esta aliança se mantenha, porque estão muito dependentes um do outro. De facto, um dos argumentos de Trump para apoiar Milei foi que seria um custo reputacional muito alto deixar falhar um amigo. Se Milei caía, os aliados de Trump iam olhar e pensar: "Qual é a vantagem de estar aliados com este maluco que quando precisas não te ajuda?". Trump demonstrou que pode ajudar os amigos.

Olhando também para a oposição, Andrés, a oposição peronista foi derrotada nesta eleição. Como é que se pode reorganizar, nomeadamente tendo em vista as presidenciais de 2027?

O peronismo ficou sem candidato. O candidato natural era Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, antigo ministro de Economia de Cristina Kirchner, e perdeu. Depois de ter ganho um mês atrás com 14% dos votos, perdeu a província de Buenos Aires por 1%. Ninguém esperava esta reversão do resultado. Isto não quer dizer que fique impedido de concorrer, mas neste momento não existem candidatos naturais à presidência, a não ser o próprio presidente. O peronismo tem que renovar-se e não sabe como.

Muito obrigado, Andrés.

Obrigado eu, Luís.

Andrés Malamud é politólogo e conversou conosco diretamente da Argentina. Nesta história do dia, deixo ainda três coisas a ter em conta esta terça-feira. No último dia de discussão do orçamento na generalidade, os estudantes vão estar na rua em protesto contra o aumento das propinas. A manifestação começa no Rossio, em Lisboa, e promete contar com estudantes de todo o país. Arrancam as candidaturas ao programa Regressar para Imigrantes. A medida de apoio é alargada aos imigrantes que tenham começado a trabalhar em Portugal continental até o final deste ano. As candidaturas estendem-se até março. No Porto, o Super Bock Arena recebe o primeiro de três concertos de celebração dos 20 anos de carreira de Miguel Araújo. Conta com a presença de Rui Veloso, António Zambujo, os Quatro e Meia e João Só. Está marcado para às 21h30. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. O som que escutamos no início do programa foi retirado do YouTube. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã.