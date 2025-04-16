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Esta é a história do dia da Rádio Observador: as diferenças entre as propostas da AD e do PS.

Eu tenho assistido a uma grande aproximação de todos os partidos àquelas que são as propostas e à moderação da AD. Há uma certa montenegrização do pensamento político dos partidos da oposição. Basta ver aquilo que diziam sobre imigração, aquilo que diziam sobre segurança, aquilo que diziam sobre economia, sobre política fiscal.

Nós temos que encarar o tema da segurança com serenidade e não instrumentalizarmos a segurança para fins de demagogia política, como temos assistido, nomeadamente pela extrema-direita, mas não apenas pela extrema-direita. O próprio governo da AD sentiu a tentação de instrumentalizar o tema da segurança e as forças de segurança para benefício eleitoral.

Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos apresentaram os respectivos programas eleitorais para as eleições de 18 de maio. Os programas cresceram em relação às eleições do ano passado. Isso nota-se, por exemplo, no número de páginas. O da AD tem 277, um aumento de 50,5% em relação ao ano passado, e o programa do PS tem 236 páginas, mais 63,8% do que o anterior. Mas haverá muitas diferenças entre os dois programas? É sobre isso que vou conversar com a jornalista da seção de política do Observador, Mariana Lima Cunha. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quarta-feira, 16 de abril. Bem-vinda, Mariana.

Olá, Ricardo.

Este é um daqueles episódios em que se impõe dizer aquela frase: "A escuta deste episódio não dispensa a leitura do especial assinado por Alexandra Machado, Miguel Santos Carrapatoso e por ti, Mariana Lima Cunha, que está disponível no Observador".

Eu aprovo esta mensagem.

Exatamente. Há uma convergência de temas centrais nos programas eleitorais. A diferença estará no caminho para chegar aos objetivos, Mariana, é isso?

Em muitos casos, sim. Nós podemos dar aqui uns exemplos rápidos. Nos impostos, por exemplo, há uma redução de impostos das duas partes. Uns preferem impostos diretos, outros indiretos no caminho para essa redução. Na habitação, é uma evidência para todos que falta oferta no mercado, mas também não é da mesma maneira que se encontra a solução para isso, tanto para arranjar financiamento como para a construção. Nas contas do Estado, aí sim, há diferenças de fundo nos cálculos e nas previsões que ambos os lados fazem. A AD é bastante mais otimista do que o PS na evolução da economia portuguesa. E depois temos em temas tão centrais como, por exemplo, a saúde, de novo, reconhecimento das mesmas prioridades, mesmos problemas que estamos sempre a falar. Os médicos sem milhas, listas de espera, mas há uma aposta maior nos privados do lado da AD. E na imigração também há uma aproximação clara neste último ano, embora a AD tenha soluções diria que mais específicas para regular e controlar a imigração.

Ora bem, e para chegar a todos esses objetivos, é preciso dinheiro. Portanto, vamos começar a falar de impostos, de receita. O que propõem a AD e PS?

A AD e o PS, de facto, vão buscar dinheiro em sítios diferentes, como estavas a referir. A AD o que faz é apostar mais nos impostos diretos. Esta, de facto, é a principal diferença, não é só em questão de impostos, eu diria que talvez em toda a estrutura do programa. Para a AD, os impostos diretos é o que importa reduzir para chegar não só ao bolso das pessoas como das empresas. Aqui estamos a falar do IRS, é uma redução de 2000 milhões ao longo de toda a legislatura, e do IRC, neste caso, com foco maior nas PMEs. A redução do ano passado era transversal, desta vez consegue ser ainda mais pronunciada para as PMEs, que chegam aos 15%. O PS pensa nos impostos indiretos, portanto, desiste de reduções de IRS neste ano, vai ao IVA de energia, que é uma batalha antiga e que ainda não chegou a uma redução mais significativa, e ao IVA zero, quer que continue a aplicar-se aos bens essenciais, como chegou a acontecer na sequência da pandemia.

Ora bem, há aí um corte na receita, uma vez que há uma baixa de impostos, quer nos diretos, quer nos indiretos, mas para fazer coisas é preciso dinheiro e é preciso também, com essas promessas todas, eu imagino que haja um aumento da despesa. Ora, Mariana, explica-me lá como é que se faz esta coisa de Ter menos dinheiro a entrar, mais dinheiro a sair e as contas ficam todas bem.

Eu não posso dizer que seja propriamente uma ministra das Finanças.

Não eras ministra das Finanças ou mesmo primeira-ministra.

Mas vou tentar. Há aqui promessas de contas certas. Aliás, nós temos sempre a discussão, por exemplo, de quando se reduzem impostos, seja para as empresas, seja para os consumidores, de que depois, ou o consumo ou a maior liberdade que as empresas têm, por exemplo, em teoria, falta passar à prática, mas em teoria, para aumentar os trabalhadores, para investir na sua atividade, tudo isso pode aumentar o consumo e aumentar a atividade económica e contribuir para o crescimento económico. Ou seja, existe essa linha de pensamento, segundo a qual a própria redução de impostos pode acrescentar à receita. Agora, o que continua a haver é, de facto, promessas, pelo menos teóricas, de contas certas dos dois lados. Desde que António Costa cunhou o termo, no geringonça e no pós-geringonça, que os partidos não largaram e temos assistido a essa batalha pela bandeira das contas certas. Aliás, não é por acaso, Luís Montenegro veio logo acenar com o papão do déficit quando o PS previu que haveria déficit no próximo ano, veio logo falar em José Sócrates, em aventureirismos, em ser a opção responsável, tentando que o PS deixe de ter a tal bandeira que António Costa conseguiu conquistar quando autoproclamou o pai das contas certas. Portanto, o que temos neste momento é um PS mais pessimista a prever déficit no próximo ano e um AD que nem admite que isso possa acontecer e que prevê um crescimento muito mais otimista do que qualquer instituição.

E já que falamos de contas, o que é proposto, por exemplo, para salários?

Nós aqui temos um ponto de convergência. Temos a AD e o PS a apontarem para números muito semelhantes. A AD fala num salário mínimo de 1100 € em 2029, quando a legislatura acabar.

Quatro anos.

Exatamente. O PS fala em 1100 €. Isto, como nós sabemos, é das únicas coisas que podem decretar-se no que toca a salários e, portanto, ambos apontam para um salário médio de 2000 € no fim da legislatura, mas é preciso criar condições para que isso possa acontecer.

Já regressamos à conversa com a jornalista do Observador, Mariana Lima Cunha, e o que defendem, por exemplo, a AD e PS na imigração ou na habitação. Estamos de regresso à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador e aqui porta-voz de um trabalho realizado por três jornalistas. Mariana, um dos grandes problemas que nós enfrentamos nesta altura é a habitação. Tanto a AD como o PS prometem remédios para este problema. São os mesmos remédios, são diferentes?

Há um ponto em que ambos estão de acordo, que é que é preciso urgentemente aumentar a oferta do parque habitacional público para conseguir que o mercado arrefeça e que os preços baixam. A maneira como isso é feito é diferente. E há, aliás, algumas nuances que têm a ver, por exemplo, com o facto de o PS ter passado este ano a criticar medidas da AD, como as isenções de impostos para a compra da primeira casa para os mais jovens, e agora não os revoga, talvez por ter noção de que são medidas populares e essas ficam nos programas. Como é que isto se faz? Há, por exemplo, uma redução no IVA da construção, que passa para 6%, mas, e voltamos aqui às nuances, o PS prevê que isso seja feito para casas com custo acessível. A AD não impõe essa restrição. E temos depois caminhos diferentes também no arrendamento. A AD de forma um bocadinho vaga, fala em rever as contrarreformas que aconteceram durante o tempo do PS no poder e o PS continua a falar numa limitação da atualização das rendas, não é propriamente um controlo, não teta as rendas, mas é controlar o quanto podem subir para tentar que os preços não fiquem confortáveis.

E depois temos aquele problema crónico, que também nos preocupa a todos, a saúde.

É um problema crónico com diagnósticos iguais há muitos anos. Ambos voltam a concentrar-se tanto nos médicos de família, nas listas de espera para cirurgias e consultas. Andamos a repetir a mesma conversa há muito tempo. Neste caso, a AD aposta mais em modelos com privados, seja nas unidades de saúde familiar do tipo C, que são centros de saúde privados, na prática, nas parcerias público-privadas. O PS também admite alguns modelos mistos para tentar reduzir problemas, lá está, como as listas de espera, mas tem uma vertente que a AD não tem, que é reforçar aquele programa da dedicação exclusiva dos profissionais no SNS, tentar valorizá-los mais para que eles optem, porque isto é um programa voluntário, ficar mais no SNS e menos nos privados.

E claro, também temos de falar de imigração, que é um tema que está na ordem do dia.

Sim, até porque é um tema em que os programas se aproximam mais. O do PS é bastante mais vago. Ou seja, o que nós percebemos é que têm objetivos mais parecidos agora com os da regulação da imigração e do controlo de entradas, e uma aposta grande, no caso do PS, na documentação, assegurar que toda a gente tem documentos depois da confusão que foi o processo de regularização NAISE na imigração e na integração dos imigrantes. Já o PSD volta a insistir na criação de uma polícia de fronteiras, que foi chumbada no Parlamento este ano, em alterações à Lei da Nacionalidade e também em limitar os atestados que são emitidos pelas juntas de freguesia, atestados de residência, que muitas vezes podem ser alvo de fraude e de abuso.

Nós aqui olhámos para alguns pontos dos programas eleitorais da AD e do PS, os dois principais partidos e que, neste caso, coligação e partido que concorrem às eleições de 18 de maio. Mariana O trabalho é muito mais extenso e muito mais profundo. O trabalho que está disponível no site do Observador é muito profundo sobre estas matérias. Podemos dizer que há mais o que os separa do que o que os une?

Diria que naturalmente sim, embora seja verdade, e aqui vou recuperar uma expressão que Luís Montenegro utilizou num debate esta semana.

Que nós ouvimos no arranque deste episódio.

Exatamente, que dizia que havia montenegrização em curso. Não direi tanto, não me parece que seja uma mudança centrada na figura do primeiro-ministro. O que existe, de facto, é uma viragem do eixo à direita e uma preocupação com novos temas, como é o exemplo da imigração e da defesa, em que há uma aposta, por exemplo, na indústria da defesa, que é comum aos dois. A AD tem metas mais específicas, como os 2% do PIB em defesa, mas os objetivos passaram a ser comuns em muitos dos temas bandeira que foram bandeira o ano passado e que vão continuar a ser, até por causa do contexto internacional, das novas incertezas. E portanto, é verdade, não direi que é uma montenegrização, mas há uma aproximação dos programas que, se calhar, durante muitos anos, por exemplo, os anos da geringonça, seria impossível encontrarmos tantos pontos em comum entre dois partidos que naturalmente tendem a apresentar propostas diferentes. Apesar de todas as diferenças, é interessante constatar isso nestes programas.

Obrigado, Mariana.

Obrigada, Ricardo.

Mariana Lima Cunha é jornalista da secção de política do Observador. Ficam ainda três notas que merecem atenção nesta quarta-feira. Prossegue a ronda de debates políticos. Às 21h, Nuno Melo frente a Joana Mortágua. Como Montenegro não vai, o Bloco envia Joana e não a líder Mariana para a RTP. Às 22h, André Ventura senta-se frente a frente com Paulo Raimundo na CNN. E agora, para algo totalmente diferente, o Supremo Tribunal Britânico decide esta quarta-feira em Londres o que é uma mulher aos olhos da lei. É uma resposta a uma ação movida por uma organização chamada For Women Scotland, que defende que os direitos e deveres definidos com base no género devem ser aplicados apenas a quem nasce mulher, ou seja, não incluir cidadãos transgénero. A decisão do Supremo Britânico terá efeitos na Escócia, Gales e Inglaterra. A tarefa anterior deste tribunal foi definir o que é sexo aos olhos da lei. E só mais uma nota: hoje é um dia importante para quem, como eu, depende dela para trabalhar. Hoje é o Dia Mundial da Voz. E esta foi a História do Dia com sonoplastia de Bernardo Almeida, música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.