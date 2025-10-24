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Esta é a história do dia da Rádio Observador: por que são tão decisivas as eleições na Argentina e como pode Trump influenciar o resultado?

Este domingo se celebran elecciones legislativas en Argentina que serán cruciales para Javier Milei. Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y um tercio del Senado, y el presidente argentino ganará bancas en ambas cámaras. Lo que no se sabe es cuántas.

20 mil milhões de dólares. É quanto Donald Trump promete emprestar à Argentina num financiamento que pode ser decisivo pra economia daquele país nos próximos anos. Mas há uma condição: o partido do presidente Javier Milei, o grande aliado de Trump na América do Sul, tem de ganhar. A vitória está longe de estar garantida, mas as eleições são absolutamente decisivas para Milei. Ganhar permite-lhe ter apoio no Congresso para avançar com reformas. Perder pode dar mais força à oposição para servir de força de bloqueio. O que está em causa nas eleições argentinas deste domingo, que são também vistas como referendo ao presidente libertário e polêmico. Vou falar com José Carlos Duarte, jornalista da seção de internacional do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de sexta-feira, 24 de outubro. Olá, José Carlos, bem-vindo.

Olá.

Este domingo temos eleições legislativas na Argentina. O sistema político argentino é muito diferente do português. De certa forma, é até muito mais próximo, não é, por exemplo, do norte-americano. Para que as pessoas possam perceber melhor o que está em causa, como é que as coisas funcionam na Argentina e quem é que os argentinos vão eleger este domingo?

Sim, o sistema é muito diferente, a começar por ser um sistema presidencialista e não semipresidencialista como o português. Os argentinos vão a votos para renovar metade da Câmara dos Deputados, que é a Câmara Baixa do Congresso argentino, e também 24 lugares do Senado, que é a Câmara Alta do Parlamento. Tal como os norte-americanos têm duas Câmaras, não têm só uma como nós, e portanto, essas eleições só vão renovar alguns lugares, não são todos. O Parlamento não vai sofrer uma rasia completa. Algumas pessoas continuam, foram eleitas em 2023, portanto as últimas eleições legislativas foram há dois anos, e agora outra vez eleições legislativas. Todas as 24 províncias argentinas vão votar nestas eleições, ainda que nem todas vão eleger o mesmo número de deputados, portanto varia de região pra região. E é basicamente um sistema em que metade da Câmara dos Deputados vai ser eleita e um terço do Senado vai ser eleito.

E como é que se divide, neste momento, o quadro político na Argentina? Quais são atualmente os partidos mais fortes?

Há dois grandes blocos que resultam ainda das eleições de 2023. Há o bloco de direita, que é liderado por Javier Milei, é liderado pelo presidente argentino, que é também liderado pelo partido A Liberdade Avança, que é o partido de Milei. Este bloco à direita também conta com outros partidos mais pequenos no mesmo espaço político. Um deles é a Proposta Republicana, que é um partido de direita liderado por Mauricio Macri, que foi um antigo presidente argentino. Eles estão coligados em grande parte das províncias argentinas nestas eleições e são um bloco bastante forte à direita. À esquerda é os peronistas, este movimento histórico político da Argentina continua a ter uma forte implementação no país. Normalmente adota o nome Força Pátria, mas há várias designações em diferentes províncias. Não é propriamente sempre a mesma força política, mas são todos peronistas, apoiam mais ou menos a mesma coisa, só que adotam nomes diferentes. Depois, nestas eleições legislativas há uma novidade, há um grupo de governadores de sete províncias que se juntou e criou aqui uma espécie de movimento independente, de que diria que é centrista e que não se identifica nem com Javier Milei nem com o peronismo. É uma espécie de terceira via nestas eleições. E por último, há aqui uma frente de esquerda que inclui partidos comunistas e socialistas.

Javier Milei foi eleito presidente da Argentina há dois anos, de forma até surpreendente. Vamos então recordar quem é este homem e por que é assim tão polêmico.

Eu acho que Javier Milei é tão polêmico também um bocadinho pela sua imagem pública. Javier Milei diz palavrões, não tem dente na língua, usa expressões provocadoras, tem ações que são verdadeiramente com o objetivo de provocar e de causar impressão. E há aqui esta persona que ele adotou política que é muito antissistema, que é vamos acabar com as castas, vamos acabar com o atual sistema. Aliás, tem sempre aquela ideia da motosserra, que é sua imagem de marca, de cortar a eito, de vai tudo pro ar e é esta persona que eu acho que realmente o faz tão polêmico. E depois também tem muito a ver com as suas ideias políticas. Ele começou como economista, ganhou muita preponderância na televisão, ele foi comentador, principalmente na pandemia. Ele ganha grande hegemonia e grande influência nos canais de televisão argentinos durante essa altura e também nas redes sociais, porque muita gente achava piada ao que ele dizia, por ser tão polêmico. Depois aquilo passava pras redes sociais e ele ganha um grande capital de apoiantes políticos aí. E as suas ideias também contribuem para isso. Ele defende ideias que define como libertárias e anarcocapitalistas e que são essencialmente ideias que defendem o papel mínimo do Estado na economia e no setor social. Ou seja, o Estado não deve interferir em quase nada, deve ter um papel muito reduzido, e é isso que ele defende no fundo. Juntamente com estas ideias, que eu diria que são radicais, por exemplo, para um eleitorado que esteve habituado tantos anos ao peronismo, juntamente com esta persona, é isso que faz dele tão provocador e tão polémico.

As últimas eleições legislativas aconteceram então em 2021, ou seja, antes de Milei ser eleito presidente, e num contexto político completamente diferente. Ou seja, esses resultados ainda não expressavam, obviamente, este crescimento do movimento liderado pelo presidente. Isso, nestes dois anos de presidência, tem sido também um dos grandes problemas de Milei, certo?

Sim. Em 2021, aliás, Milei foi eleito deputado pelo Liberdade Avança, pelo partido dele, e na altura ainda não se falava muito, não era propriamente uma questão que ele fosse ser presidente, isso só começou um pouquinho mais tarde. E na altura, começa aqui a furar o bipartidarismo argentino entre o bloco de direita e o bloco de esquerda, não o partido, mas o bloco dos peronistas. E, portanto, ele começa a furar esta bipolarização, isso acaba por se concretizar depois de dois anos com a vitória nele das presidenciais. E isto é um problema, por quê? Porque ele não tem grande apoio parlamentar, portanto, destes 127 lugares que foram eleitos em 2021, ele só teve quatro. O Liberdade Avança elegeu quatro. Isto significa que o apoio parlamentar dele para avançar com certas reformas e com certas medidas ainda é pouco expressivo. E ele precisa de governar por decreto, que os opositores dizem que ele governa por decreto, que governa de costas viradas para o Parlamento, que nunca ouve o Parlamento, que só governa como ele quer. E, por outro, quando ele é obrigado a promulgar uma lei aprovada pela Câmara dos Deputados, o que normalmente faz é que ele apesar de a promulgar, não a coloca em prática. E, portanto, é realmente aqui um problema constitucionalmente até uma situação bastante delicada, porque a Constituição não está a ser cumprida, mas ao mesmo tempo ele defende-se que quer avançar com as suas medidas e que tem efetivamente que fazer isto e que o Congresso está apenas a criar obstáculos, que são adversários políticos, e é isso, é uma situação muito conturbada que ele espera dar a volta agora nestas eleições.

Já regressamos à conversa com o jornalista José Carlos Duarte. Na segunda parte vamos falar de como uma vitória nestas eleições pode ser decisiva para o presidente da Argentina e também de que forma Donald Trump conseguiu entrar igualmente no debate político em torno das eleições na Argentina. Estamos de regresso à conversa com o jornalista José Carlos Duarte. Nestes últimos dias, antes das eleições, não se pode dizer propriamente que as coisas no campo de Milei estejam muito tranquilas.

Não, eu acho que o grande problema tem muito a ver com a expectativa. Ele prometia ser um político tão diferente, tão antissistema, e há mudanças que ele quer implementar que vão demorar tempo, e como ele também não tem respaldo do Congresso, será mais difícil colocá-las em prática. A Argentina ainda não é propriamente um país que se preze pela estabilidade econômica. Eu acho que muitos argentinos, quando o elegeram, estavam à espera disso, e isso ainda não aconteceu propriamente. Há aqui uma grande discussão sobre o estado econômico do país, mas eu acho que é mais ou menos correto, e ele próprio admite, o próprio presidente Milei, que a situação ainda não está como ele desejava. E depois houve aqui uma espécie de caso de corrupção a abalar o governo, em particular uma figura muito próxima de Javier Milei, que é a irmã, Karina Milei, que é o seu número dois, que é uma pessoa extremamente importante no núcleo duro da presidência. E este processo de corrupção relacionado com a compra de medicamentos prejudicou a imagem do presidente e ainda se arrasta. E, portanto, há aqui um incerto incômodo com esta situação. E depois também há aqui já programadas algumas substituições no seu executivo, mas eu acho que isso não é propriamente negativo, é só simplesmente ele já aqui a tentar prometer mudanças depois das legislativas.

Exato, mesmo antes das eleições. Portanto, mesmo antes das eleições, qualquer que seja o resultado, ele antecipa já que vai mexer no governo.

Sim, o ministro dos Negócios Estrangeiros já se demitiu do cargo, não por motivos políticos, mas porque já sente que alguém vai pro seu lugar e, portanto, há já aqui esta substituição. E o objetivo de Javier Milei é dar aqui uma nova força, uma espécie de um segundo ato pro seu mandato de quatro anos, dar aqui um novo fulgor para que os próximos dois anos sejam mais positivos do que os últimos. E essas mudanças, ele não precisou quais serão, não disse quem é que será substituído ou não, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros já é garantido.

É inevitável também, pelos motivos que já referimos, que estas eleições sejam também vistas por muitos como uma espécie de referendo a estes dois anos de presidência de Javier Milei. Tu falaste nos últimos dias com alguns analistas políticos. Nas opiniões e também nas análises que recolheste, o que é que se poderia considerar aqui uma vitória de Milei nestas eleições?

Há três cifras que eu acho que é importante ressaltar. A primeira é 30, a segunda é 35, a terceira é 40. 30% seria um resultado muito mau pra Javier Milei, porque foi exatamente mais ou menos o mesmo resultado que obteve na primeira volta das presidenciais, e significa que ele só tem agora os seus apoiantes com ele, não tem mais ninguém. 35 seria um resultado mais ou menos e 40 seria o resultado que ele pretende alcançar, seria um excelente resultado. E nesse cenário dos 40%, ele teria uma maioria parlamentar mais forte, não uma maioria absoluta, mas uma maioria em que ele poderia mais facilmente aprovar reformas, em que ele poderia mais facilmente avançar com a sua agenda política, e isso seria, evidentemente, uma grande vantagem pros próximos dois anos. Outra implicação de um bom resultado é essencialmente que os argentinos dizem nas urnas que continuam a querer o rumo que Javier Milei tomou pra Argentina desde 2023. Ou seja, significa como um apoio, como um ganho de legitimidade política por parte do presidente argentino, e é basicamente isso que ele também quer mostrar. E, ao mesmo tempo, este ganho de legitimidade política acaba por enfraquecer os peronistas, que continuam a ser os seus grandes opositores políticos.

E assim sendo, por esses motivos, mas também por outros, ao nível daquilo que temos falado, do fato do Congresso lhe bloquear muitas das ações, por que é que de fato estas eleições são tão decisivas e uma vitória do Partido da Liberdade Avança é tão importante pra Milei?

Sim, em primeiro lugar, é a questão de não haver mais bloqueios, do Congresso ser mais receptivo às suas medidas. Apesar da comunicação ser muito complicada, quer da presidência, quer da parte legislativa, eles não têm facilitado a vida, os congressistas acusam o Milei de não os ouvir, de governar por decreto. E Milei quer ultrapassar essas críticas, quer tentar governar praticamente sozinho ou com grande apoio do Parlamento, e é por isso que seria tão importante esta vitória. E eu acho que também é importante porque ele ganha aqui um balão de oxigênio para as eleições daqui a dois anos. Ele pode recandidatar-se. Está em cima da mesa esse cenário, ele próprio já o admitiu. E uma vitória nessas eleições significa um caminho mais fácil até 2027, em que ele terá muito mais facilidade em mostrar obra feita, em mostrar a diferença que ele fez na Argentina, do que se perder estas eleições. E, portanto, eu acho que essas eleições também serão fundamentais para definir o rumo político que a Argentina vai tomar daqui a dois anos.

Então e se perder, que consequências poderia ter uma derrota nestas eleições para o atual presidente?

A derrota mais evidente é este bloqueio permanente que vai continuar. O Parlamento vai continuar a bloquear o que ele quer fazer. Ele vai também tentar bloquear o que o Parlamento quer que ele faça. Vai continuar este jogo do rato e do gato e ele vai ter realmente menos oportunidades para implementar as reformas que ele deseja. E eu acho que também a sua derrota vai fortalecer a oposição, vai fortalecer os peronistas. Este movimento político perdeu o rumo e sofreu aqui uma espécie de recuada após a vitória do Milei e ainda está tentando procurar quem será o candidato e, portanto, ele a perder, será uma oportunidade para o peronismo ressuscitar na Argentina e ganhar novamente a preponderância que teve.

E depois há aqui também a entrada em cena de Donald Trump, o presidente norte-americano, que sabemos, vê em Milei um dos grandes aliados na América Latina, já veio ameaçar que condiciona o apoio financeiro ao país, condiciona o apoio ao resultado que sair destas eleições, não é?

Sim, Donald Trump anunciou o empréstimo de US$ 20 mil milhões, ou seja, é um valor bastante elevado, essencialmente num acordo que se diz de swap cambial, para não só reforçar as reservas internacionais argentinas, como também para estabilizar a moeda, o peso argentino. E, portanto, este empréstimo é um grande trunfo eleitoral pra Javier Milei. É uma forma de mostrar que ele está a tentar contribuir pra estabilidade financeira e econômica da Argentina. É o apoio americano, é verdade, mas o que é fato é que é um apoio e que, se calhar, para um eleitor médio, isso será um motivo pra que ele vá votar na Liberdade Avança, porque efetivamente há aqui um apoio que não existia com as outras forças políticas. Mas está condicionado a um bom resultado de Javier Milei. Se ele não obtiver, Donald Trump já ameaçou e já deixou claro que vai cortar esse apoio. E aí eu acho que também os próximos dois anos são ainda mais complicados pra Javier Milei, porque ele não só perde este apoio, em que poderia efetivamente começar a mudar a economia argentina, como também eu acho que perde de vez, se calhar, o apoio norte-americano, que passa a vê-lo como uma causa perdida e como uma aposta que não vale a pena ter em consideração e isso enfraquece-o também internacionalmente.

Obrigado, José Carlos.

Obrigado.

José Carlos Duarte é jornalista da seção de internacional do Observador. A terminar, três coisas a ter em conta esta sexta-feira. É um fim de semana prolongado para os funcionários públicos e um dia que pode ser caótico para todos os outros trabalhadores. A Frente Comum, que representa 29 sindicatos, convocou uma greve para esta sexta-feira, o último dia útil da semana. Escolas fechadas, perturbações nos transportes e nos hospitais são apenas alguns dos efeitos esperados desta greve. Os sindicatos acusam o governo de degradar as condições de trabalho, pedem aumentos dos salários e valorização das carreiras. E para quem gosta de comprar online, hoje é um bom dia. Assinala-se o Dia das Compras na Net, uma iniciativa anual que traz promoções em vários sites de comércio online portugueses. A terminar, uma sugestão pro fim de semana para quem está no norte. É inaugurada hoje na Alfândega do Porto uma gigantesca exposição de Legos. São centenas de modelos espalhados por uma área de mais de 2 mil metros quadrados. Entre eles está um dinossauro em tamanho real e uma icônica nave TIE Fighter de Star Wars. Esta foi a história do dia. No início deste episódio, ouvimos um som do El País. A sonoplastia é de Pedro Oliveira. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Bom fim de semana.