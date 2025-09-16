Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Esta é a história do dia da Rádio Observador: as suspeitas de assédio que envolvem o ator António Capelo. Medo, vergonha, sermos invalidados constantemente. Constantemente sermos dito que era normal, que era assim que todos faziam, que toda gente aguentava. Cristiana é uma entre as mais de 100 pessoas que se concentraram nesta segunda-feira, ao final do dia, na Rua Formosa, no Porto, frente à Academia Contemporânea do Espetáculo. Uma concentração que se segue às denúncias de alegados casos de abuso e assédio a alunos da instituição por parte de um antigo professor, o ator António Capelo, muito conhecido dos portugueses e que tem uma longa carreira no teatro, cinema e televisão. O silêncio manteve-se durante anos e anos, por medo, por vergonha e por receio de represálias. A jornalista da seção de cultura do Observador, Joana Moreira, investigou este caso nos últimos meses e falou com algumas das alegadas vítimas. É com ela que vou conversar neste episódio, que não deve ser ouvido por crianças. Contém relatos que podem chocar. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 16 de setembro. Bem-vinda, Joana.

Olá, Ricardo.

Joana, vamos aproveitar que estás no Porto e vamos talvez começar pela instituição. O que é esta Academia Contemporânea do Espetáculo?

A ACE é uma escola profissional de artes do espetáculo que é tutelada pelo Ministério da Educação. Tem um modelo pedagógico próprio, mas que em linhas gerais permite que um jovem obtenha um certificado do ensino secundário, e daí os alunos poderem aceder à escola tão cedo, com 14 anos. Depois, permite quer a continuação dos estudos no ensino superior ou o ingresso no mundo do trabalho. Lá está, trata-se de uma escola profissional. No entanto, é importante explicar o contexto, que é: esta é uma escola profissional reputada, uma referência de onde já saíram grandes nomes das artes do espetáculo em Portugal. A escola foi criada em 1990, numa altura em que o teatro no Porto era alavancado por companhias e, claro, já existiam instituições, grandes teatros, mas não havia uma grande escola de formação de atores e de técnicos. E é exatamente isso que acontece em 1990, quando a ACE do Porto é cofundada por, entre outros, António Capelo, uma figura sobejamente conhecida, não apenas do teatro, mas de várias telenovelas e séries de televisão que protagonizou ao longo dos anos.

Exatamente. E na investigação sobre este caso, falaste com vários ex-alunos desta academia. E no fundo, Joana, a pergunta que te faço é: que histórias te contaram?

Contaram-nos histórias de alegados assédios e abusos sexuais por parte de António Capelo enquanto este era ator e professor, sendo as vítimas alunos. Os testemunhos que falaram com o Observador, e estamos a falar de mais de uma dezena de pessoas que falaram conosco nos últimos meses, quase um ano, são muito idênticas. Desde logo, as alegadas vítimas são quase todos alunos do gênero masculino. Muitos deles eram menores à data dos alegados acontecimentos. Não raras vezes não eram do Porto, vinham de fora, de cidades mais pequenas. E relatam práticas que consideram abusivas, coisas que vão desde o início dos anos 90 até, pelo menos, 2011. Falamos de toques indesejados, jantares em casa deste antigo professor, com convites para pernoitar, até situações que podem configurar abuso sexual. As histórias revelam padrões, pessoas que na sua maior parte não se conhecem, fazem-nos relatos muito coincidentes sobre comportamentos, locais e pessoas envolvidas.

Estás a falar de alunos, portanto, esta escola, como já percebemos e como já explicaste, é uma escola de ensino profissional. Estamos a falar de menores?

Exatamente. Como expliquei há pouco, trata-se de uma escola com contornos diferentes do ensino regular. Portanto, permitia que ingressassem desde logo com 14 anos. Aliás, há alunos que fizeram os três anos da ACE sem atingir a maioridade. E aquilo que nós concluímos ao escutar essas pessoas, é que muitas delas não tinham sequer consciência, à data dos factos, do que é um comportamento abusivo. Algumas demoraram anos a ter essa consciência, porque havia também um grande silenciamento, uma grande culpa em admitir aquilo que se passava. Isso é algo que é recorrente nos depoimentos que nós fomos escutando.

Falaste aí numa coincidência na forma de atuação dos vários relatos que recolheste. Podes dar-nos alguns exemplos?

Sim, há um relato que nós temos na reportagem publicada no site do Observador. Hugo, nome fictício, era um aluno a quem foi pedido para que ficasse após a aula para receber algumas notas com o então professor António Capelo, e segundo relatos desta alegada vítima, o professor começou a tocar-lhe nas pernas e nos ombros e acabaria mesmo por tentar beijar este aluno. De acordo com o relato desta suposta vítima, ela tentou fugir, tentou afastar-se do então professor, mas quando tentou abrir a porta, percebeu que estava trancada.

E também levava alunos para casa? É isso?

Sim, isso é algo que é descrito por várias testemunhas que falaram com o Observador também na qualidade de testemunhas oculares, que os jantares em casa do António Capelo eram algo que acontecia com alguma frequência. Eram convidados, sobretudo, os alunos rapazes e, porventura, dependendo da hora, eram convidados a pernoitar em casa do ator.

E nessas situações que descreves, imagino que Essas alegadas vítimas, perante esses casos, e com a idade que imaginamos que teriam à data desses factos, sentem-se em medo também dessa situação, ou não?

Sim, porque como disse, esta é uma escola reputada para a qual são necessárias provas, é preciso ser aceito na escola. E temos ex-alunos a dizer-nos que o maior medo em contar aos pais o que se passava, era não apenas por poderem ser desacreditados enquanto alegadas vítimas, mas também porque poderiam ser retirados da escola. Uma escola que tanto ambicionavam entrar. Depois havia o medo, por outro lado, do futuro, da impossibilidade de vir a fazer carreira. Há um relato que nos é feito de uma alegada vítima, hoje com 51 anos, que nos descreve as primeiras turmas da ACE Porto, e que nos dá conta do poder que António Capelo tinha na cena teatral nos anos 90. Ele utiliza a expressão intocável. Diz mesmo que não acontecia nada no teatro do Porto em que o Capelo não dissesse que sim ou que não. Isto para dizer que havia um receio real, e é isso que relatam estes testemunhos, de que não obedecer a determinadas investidas significasse portas fechadas no Porto. E isso foi uma consequência descrita por algumas das pessoas que falaram com o Observador.

Já voltamos à conversa com a jornalista Joana Moreira, da secção de Cultura do Observador. O que dizem a escola e o próprio ator António Capelo perante estas acusações? Estamos de regresso à conversa com a jornalista da secção de Cultura do Observador, Joana Moreira. Joana, citaste aqui vários relatos que foram feitos na condição de anonimato, mas há, no entanto, uma pessoa que dá a cara nestas denúncias e que pode ser importante para reforçar estes relatos.

Sim, trata-se de Mia Filipa Gaspar. Foi o primeiro testemunho não anónimo recolhido pelo Observador. Foi ela, de resto, a autora da denúncia de abuso sexual que chegou à direção do Bloco de Esquerda e que na última semana se acabaria por demarcar do antigo mandatário. Mia é hoje uma pessoa transfeminina, atualmente em processo de transição de género, mas quando chegou à ACE, em 1998, era um rapaz de 16 anos, que rapidamente terá chamado a atenção do ator. O que nos descreve ao Observador são comportamentos alegadamente abusivos por parte de António Capelo. Mia é um dos casos que demorou anos até conseguir verbalizar o que lhe tinha acontecido. Conta-nos na reportagem que temos publicada que só aos 39 anos é que fez terapia e conseguiu verbalizar aquilo por que passou, enquadrando como um abuso. Isto foi uma situação que aconteceu há 25 anos, portanto, o silêncio foi mantido durante muito tempo. E é também para quebrar com este silêncio e levar outras pessoas a falar sobre questões de abuso e assédio, que a Mia Filipa optou por quebrar o anonimato.

Já percebemos que há uma coincidência nos métodos, nos relatos que recolheste, no nome do alegado autor destes casos de abuso e assédio. São muitos anos, neste caso que acabas de relatar, mais de 25 anos. O que diz a escola no meio disto tudo?

Quando estas denúncias começaram a inundar as redes sociais nas últimas semanas, colocaram um ônus muito vincado na ACE Porto por uma alegada permissividade e silêncio sobre estes casos. Então a escola emitiu um comunicado inicial, lembrando que o que estava nas redes sociais eram denúncias anónimas e que não há qualquer denúncia junto da escola ou das autoridades, Ministério Público ou Polícia Judiciária. Só que o tom desse comunicado foi visto por muitos como insensível perante os relatos de alegadas vítimas e a escola acabaria mesmo por desativar os comentários dessa publicação e dois dias depois, a direção apresentou a demissão. De resto, o Observador contactou com a ACE, que diz que António Capelo já não dá aulas na instituição há três anos.

Obviamente, também falaste com o visado nestas denúncias, o ator António Capelo. O que responde perante estas acusações?

Contactado pelo Observador, o ator negou peremptoriamente todas as acusações, remetendo mais esclarecimentos para um comunicado genérico, que tem enviado à imprensa, no qual diz que as acusações que lhe são imputadas são graves e totalmente distorcidas da realidade e que põem em causa a sua honra, vida profissional e até vida privada.

E continua a trabalhar.

Sim, o ator prepara-se para entrar em "Terra Forte", a nova novela de horário nobre da TVI, com estreia prevista para o último trimestre deste ano. Capelo faz parte do elenco, é uma personagem com relevo, aliás, figura no trailer que foi apresentado na última semana. O Observador contactou elementos da direção da Plural, a produtora da novela, no sentido de perceber se António Capelo continuará nesta nova produção televisiva face às denúncias contra o ator, mas para já não obtivemos resposta. Vale a pena lembrar que há umas semanas o Observador noticiou precisamente que Nuno Mendes Sá, ator que enfrenta atualmente um processo na Justiça por violência doméstica, tinha saído do mesmo projeto.

Mas estas denúncias existem, anónimas, há uma que não é anónima. Este caso está a provocar grande polémica. Já foi aberto algum inquérito? Há algum caso a ser investigado no meio destas denúncias?

Como disse, nós estamos a investigar este caso no Observador há largos meses e até à data não temos qualquer indicação de uma queixa formal submetida ao Ministério Público ou à Polícia Judiciária. No entanto, nos últimos dias, a Inspeção-Geral de Educação e Ciência determinou a abertura de um processo de averiguações à escola artística, na sequência de uma denúncia que deu entrada no dia 8 de setembro, segundo confirmou o gabinete do Ministério da Educação.

Obrigado, Joana.

Obrigada, Ricardo.

Joana Moreira é jornalista da secção de Cultura do Observador. A denúncia às autoridades pode ser fundamental para a abertura de um inquérito por parte do Ministério Público neste tipo de situações. Ficam ainda algumas notas importantes para esta terça-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega ao Reino Unido. A visita de Estado só arranca oficialmente na quarta-feira. Pela segunda vez, Trump faz uma visita de Estado ao Reino Unido. E nos Estados Unidos, em Salt Lake City, Tyler Robinson, o suspeito do homicídio de Charlie Kirk, de 31 anos, deverá ser presente pela primeira vez a tribunal. E também esta terça-feira termina o exercício militar conjunto das Forças Armadas russas e bielorrussas, o Zapad 2025, uma demonstração de força vista pelo Ocidente como uma provocação. No futebol, arranca a primeira jornada da Liga dos Campeões e o Benfica recebe o Qarabağ, do Azerbaijão, no Estádio da Luz. Jogo às 20h, com transmissão garantida na Rádio Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia, da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.