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Esta é a história do dia da Rádio Observador. Depois do assalto ao Louvre, em Paris, os museus portugueses estão seguros?

"Cambriolage retentissant il y a de cela une heure et demie visant le musée d'art le plus visité au monde, le Musée du Louvre, à l'ouverture cambriolé. Vous êtes sur place, Antoine Forestier. Le musée est fermé au public, désormais."

Foi desta forma que a televisão francesa BFMTV noticiou o encerramento do Museu do Louvre, em Paris, na sequência de um assalto relâmpago num domingo de manhã, pouco tempo depois da abertura. Um grupo de quatro homens usou uma empilhadora, que estava no meio da rua, para entrar pela janela do museu, levar oito joias de valor inestimável da Galeria Apolo e fugir. Tudo isto em menos de 10 minutos. O museu encerrou no seguimento deste assalto para que as investigações das autoridades pudessem acontecer. Um assalto que mostra uma imagem muito negativa de França, admite o Ministro da Justiça. Vou conversar com João Neto, é presidente da Associação Portuguesa de Museologia. Eu sou o Luís Soares e esta é a história do dia de terça-feira, 21 de outubro. Bem-vindo, João.

Muito obrigado, Luís.

João, o assalto ao Museu do Louvre veio mostrar o que já se sabia, que a segurança neste museu parisiense é frágil ou surpreende que tenha acontecido?

Luís, vamos ver o seguinte: os procedimentos de segurança são prioritários em todos os museus. Para mim, foi uma surpresa esta situação, como é muitas vezes as surpresas que nós temos na nossa vida. Que o Louvre deveria estar preparado, como todos os outros museus? Claro que sim, mas muitas vezes nós estamos a lidar com profissionais também, com uma especialização muito alta, que muitas vezes necessitam de ter informações internas, porque como eu digo, todos os procedimentos e protocolos de segurança são confidenciais em todos os museus, palácios e monumentos. Mas é uma situação que nos preocupa a todos, o que faz também, nestas alturas, infelizmente, de repensar e voltar outra vez a reforçar todas as medidas de segurança.

Já vamos a elas também, João, mas queria lhe perguntar também se, de certa forma, acaba por surpreender também que isto tenha acontecido em plena luz do dia e já até com visitantes no museu.

Luís, se calhar são as melhores alturas, porque não deixam de ser umas alturas da que a normalidade está exatamente a funcionar, está em pleno, e nada melhor que fazer qualquer destas situações dentro do âmbito da normalidade. Infelizmente, por vezes, pode acontecer que dentro dessa normalidade, possa existir depois essa fragilidade de uma maior atenção, porque como, Luís, acabaste por dizer, é uma altura em que está a entrar todas as pessoas, e estamos a falar de um museu com milhões de visitantes, que todos os olhos têm que estar colocados em termos de segurança, não apenas para uma, mas para milhares de pessoas que vão entrar nesse momento. São muitas câmaras a funcionar, muita movimentação, não podemos esquecer que as câmaras, depois, acabam por olhar para milhares de pessoas a movimentarem-se e a segurança tem que olhar para todas elas. Não é um caso excecional do museu estar fechado à noite, em que essa situação é completamente diferente. Qualquer movimento fora do âmbito normal da abertura do museu, torna-se com maior atenção sobre ele, e não apenas na normalidade que é a entrada das pessoas no museu.

Isto, de certa forma, pode querer fazer entender também, João, que foi um assalto muito preparado. Sabemos que havia uma grua no exterior. A janela que estava em causa estava ali muito próxima das joias. Parece que foi tudo muito preparado.

Só pode ser. Os assaltos aos museus têm que ser muito bem preparados. Não podemos esquecer que isto são assaltos com uma especialização altíssima. Não é alta, altíssima. E claro, não foi o momento, foram, se calhar, os anos que levaram a preparar esta operação. Não podemos esquecer, não podemos pensar que isto foi uma operação pensada na semana passada, no mês passado. Não, são operações perfeitamente estudadas, portanto, há aqui um estudo muitíssimo grande e claro que nós não podemos deixar de parte que, sendo todas estas questões de segurança altamente secretas, não possa estar envolvido alguém que possa ter dado essa informação do interior. Não estou a dizer, pode acontecer? Pode. Que pode ter havido uma entrada num algum computador que tenha sido dado essa entrada e a obtenção dessas informações. Não podemos pôr de lado todas estas questões. Agora, que o estudo foi muito grande, se calhar, tem anos Para chegar a este ponto com esta eficácia.

E olhando agora também para aquilo que foi o resultado deste assalto. Estamos a falar, João, de peças de valor incalculável. Qual acredita que poderá ser o destino destas peças roubadas? Qual poderá ter sido o objetivo e qual será o destino das peças?

Infelizmente, como todas as outras, muitas vezes as peças que são roubadas com este valor. Não podemos esquecer o seguinte: cada vez mais estamos num mundo em que a riqueza está cada vez mais situada em alguns. Há pouca distribuição de riqueza e muitas vezes o que pode acontecer é que esses alguns já tenham tudo que levam à existência destes desejos de ter tudo, mesmo quase o impossível. Pode acontecer que muitos destes assaltos sejam encomendados e com este grau de especialização, pode ter sido o caso. Claro que depois temos toda esta situação do que é o desmantelar, que é todas aquelas peças.

Mas elas valem mais por si ou valem mais desmanteladas?

Depende. Elas por si só acabam por ser reconhecidas. Estamos a falar de peças que estão altamente documentadas, que já estão claramente nos circuitos internacionais para verificação. Portanto, elas valem muito por si, mas não deixam de valer também pelos materiais. Depende de quem fez o assalto.

Já vamos continuar a conversa com João Neto, agora fazemos uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com João Neto. João, vamos agora olhar para os museus em Portugal. Um assalto como aquele que aconteceu no Louvre, em plena luz do dia, seria possível no nosso país?

Luís, como qualquer infeliz assalto, pode acontecer nas nossas casas. Portanto, vamos ver. São situações que podem ocorrer a qualquer um de nós. Não estamos livres, por muito das medidas de segurança que todos os museus, palácios e as próprias tutelas cada vez mais ficam preocupadas com esta situação, mas pode acontecer, depende do grau de especialização que nós temos que enfrentar. Eu quero chamar a atenção, claro que isto preocupa, mas para a Associação Portuguesa de Museologia, claro que isto é um assunto importante, mas mais importante, e por vezes não está a ser dada atenção, é o problema dos cataclismos, das catástrofes. E Portugal é um país com uma problemática natural grande e, por vezes, nós, Associação Portuguesa de Museologia, não vemos com a atenção necessária, e apesar dos avisos que nós temos dado, exatamente que pode acontecer cataclismos. E isso aí posso vos dizer que nós estamos sempre a dizer que é necessário retirar muito do patrimônio de cidades como Lisboa ou Porto e levar para sítios mais seguros, porque pode nos acontecer uma tristeza. Agora, volto a dizer que é um princípio dos principais, a questão da segurança, isso, Luís, posso garantir. Agora, muito depende do investimento que as tutelas dão, quer em recursos humanos, quer em material tecnológico, mas que há essa preocupação, há, mas o risco de acontecer é também grande.

Sim, já vamos falar disso, mas deixe-me já agora colocar aí também outra questão, que é se tem indicação ou se já foi conversado, ou se já surgiu em conversa, que os museus portugueses tenham de alguma forma reforçado a segurança nestas últimas horas, depois de se conhecer esta notícia também do Museu do Louvre.

Luís, é daquelas situações que infelizmente acontece sempre.

Casa roubada, trancas à porta.

Exatamente. Vamos ter que pensar que é um assunto, volto a dizer, que muitas vezes é analisado em seminários e reuniões da área dos museus. Mas claro que isto vem alertar e chama a atenção exatamente da necessidade de reforçar cada vez mais estas medidas. O perigo não é só o roubo, é a própria destruição. Não podemos deixar de pensar aquilo que aconteceu há pouco tempo no Prado. Não foi um roubo, mas foi uma destruição de um patrimônio, de um quadro, e isso, infelizmente, também é um problema que acontece e pode acontecer nos nossos museus, o que vem reforçar as medidas de segurança, não só tecnológicas, mas também o reforço das medidas com recursos humanos.

E precisamente sobre recursos humanos, João, uma das questões colocadas em relação ao Louvre, que se falou já depois deste assalto, é a escassez de funcionários e de segurança devido a cortes. Esse é um problema também sentido nos museus em Portugal?

Eu julgo que é um problema que qualquer pessoa que vá analisando esta nossa vida nos museus, os recursos humanos continua a ser uma questão. Agora, eu quero infelizmente recordar o que aconteceu no dia 7/10, em Israel, em Gaza. E não podemos esquecer o seguinte: com muita tecnologia, com imensa tecnologia, por vezes as instituições ficam demasiadamente descansadas na tecnologia. O recurso às pessoas é essencial para estar dentro dos museus, para observar, para sentir a própria dinâmica de quem está dentro do museu.

Ou seja, para lá da tecnologia, a existência de pessoas é ainda mais importante.

Continua a ser importante Continua a ser muito importante.

Precisamente quanto à tecnologia, João, os nossos museus estão bem apetrechados ao nível de câmaras, ao nível de alarmes. Sabemos se tudo isso funciona, se há alguns materiais que não estejam a funcionar, há balanços feitos sobre isso?

Luís, sendo um assunto sigiloso nos próprios museus, palácios e monumentos, sejam eles públicos, privados, da academia, nós não temos conhecimento na APOM dessa situação, de como é que eles estão. Agora, aquilo que eu posso garantir a todas as pessoas que nos estão a ouvir é que é sempre daquelas questões que estão no topo das prioridades para dar atenção. Que há preocupação, há. Que os próprios funcionários e diretores dos museus, palácios e monumentos que fazem sempre essa referência, fazem. Mas é como eu vos digo, por vezes, por muita tecnologia, por muito reforço que nós possamos ter em termos de segurança, por vezes temos estas infelizes surpresas. Volto a dizer, nós estamos mais preocupados, e eu peço desculpa de salientar isso, estamos muito mais preocupados com as questões do cataclismo e da segurança do património que existe em Lisboa, Porto e outras cidades em Portugal, se sofrer algum cataclismo, porque se as pessoas olharem e vocês, os media, fazem sempre essa referência e quero vos agradecer sempre o destaque que vocês dão aos museus, palácios e monumentos. Lisboa, Portugal, cada vez é mais reconhecido pela qualidade do património que tem. Agora, essa qualidade também tem que ser vista não só através de exposições, mas por estas questões de segurança. E a segurança, sobretudo para cataclismos, tem que ser reforçada, como esta que infelizmente aconteceu no Louvre.

Obrigado, João Neto.

Eu é que agradeço a todos. Muito obrigado.

João Neto é presidente da Associação Portuguesa de Museologia. Nesta história do dia, deixo ainda três coisas que vão marcar esta terça-feira. O ministro das Infraestruturas começa a percorrer a Estrada Nacional dois. Começa em Chaves e acaba na sexta-feira em Faro. Miguel Pinto Luz quer conhecer as necessidades de 35 municípios atravessados por esta estrada de 738 km. Começam as ações de protesto organizadas pelo Sindicato Nacional de Polícia. O SINAPOL exige a valorização salarial e da carreira dos polícias. Estão marcadas ações de protesto nas ruas, no Aeroporto de Lisboa e também junto ao Ministério das Finanças. Arranca a terceira jornada da Liga dos Campeões de futebol, com o Benfica a defrontar o Newcastle. Os encarnados chegam a esta terceira partida como uma das quatro equipas que ainda não pontuou depois das derrotas frente ao Karabag e ao Chelsea. Jogo em Inglaterra marcado para as 20h. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira. O som que escutámos no início do programa foi retirado da emissão da televisão francesa BFM TV. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã.