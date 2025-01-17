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Esta é a história do dia da Rádio Observador. Com Mário Centeno fora da corrida, quem poderá o PS apoiar na corrida a Belém?

Hoje o momento está mais amadurecido e aquilo que eu lhe posso dizer é que eu não vou ser candidato à Presidência da República, não vou apresentar nenhuma candidatura à Presidência da República, não está no meu horizonte que isso aconteça.

Era um dos nomes mais falados para uma candidatura a Belém na área socialista. Mário Centeno tinha apoios e até sondagens que o davam como um forte candidato, mas o governador do Banco de Portugal acabou por se colocar de fora da corrida. Centeno invocou motivos pessoais, mas será o fim das ambições políticas do ex-ministro das Finanças? E com a saída de um possível forte candidato, quem se posiciona melhor na área socialista na corrida à Presidência da República? São questões para a conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor-adjunto de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de sexta-feira, 17 de janeiro. Olá, Miguel, bem-vindo.

Olá, João.

Miguel, a notícia aqui não é o anúncio de uma candidatura, mas o anúncio de uma não candidatura. Que motivos invocou Mário Centeno para não se colocar na corrida a Belém?

Não deixa de ser surpreendente a forma e os termos com que Mário Centeno se colocou de fora da corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Essencialmente, o que o ainda governador do Banco de Portugal disse foi que está essencialmente focado na sua especialidade, política económica, falou longamente sobre isso e também chegou a dizer que consultou a família, se aconselhou com os seus mais próximos e acabou por decidir não entrar nesta corrida presidencial.

Essa é uma decisão pessoal, que é tomada dentro do meu círculo pessoal, da minha família, daquilo que é a visão que eu tenho, pessoal e profissional, de mim mesmo e daquilo que eu quero fazer no futuro.

De resto, esse anúncio foi feito durante uma entrevista à RTP. Foi um momento claramente pensado, não é? Aliás, vendo a entrevista, quase que até podemos usar a palavra coreografado.

E acho que os nossos ouvintes e leitores gostam sempre de ouvir e de perceber estes detalhes.

Os bastidores também.

A entrevista ao jornalista Vítor Gonçalves, a Grande Entrevista, é assim que se chama o programa, passa sempre na RTP3 às 11 horas da noite. Geralmente, a RTP partilha sob embargo, naturalmente, a entrevista para que os jornalistas de outros órgãos de comunicação social possam preparar notícias sobre a mesma entrevista. Isto às vezes acontece, nem sempre, mas às vezes acontece. Desta vez, a regra foi não enviar a entrevista nem sob embargo. E, portanto, já isso fazia prever que dessa entrevista pudesse resultar uma grande bomba. Ao mesmo tempo, houve uma clara preocupação de deixar as questões presidenciais para o fim da entrevista. Houve ali um crescendo de tensão e percebe-se que Mário Centeno não queria que a sua entrevista ficasse apenas reduzida à sua não participação na corrida presidencial. Naturalmente que ficou, como bem sabemos, mas teve a oportunidade de, numa primeira parte da entrevista a Vítor Gonçalves, falar sobre outros temas que não a corrida a Belém.

E queria falar também.

E queria falar também, obviamente.

Quão séria chegou a ser esta possibilidade de Centeno se candidatar com o apoio do PS? Existiram conversas com o secretário-geral socialista?

Existiu um almoço com Pedro Nuno Santos. Mário Centeno nunca disse que sim, que estava com muita vontade de ir a votos, mas também nunca disse que não. Publicamente foi mantendo a porta aberta. Um tabu presidencial, teve várias oportunidades para matar o assunto e não o quis fazer e sabemos que isso em política é um indício bastante revelador. E depois havia gente a trabalhar ativamente na pró tocandidatura de Mário Centeno. Figuras como Nóbrega Guedes, associado e com uma vida toda ligada ao CDS, mas também figuras do Partido Socialista, como Adalberto Campos Fernandes, entre outros. E Marcelo Rebelo de Sousa, claro, entre outros. Portanto, havia também este lado, havia uma equipa informal a preparar uma possível candidatura de Mário Centeno e o próprio terá ouvido muita gente, terá perguntado a opinião a pessoas que lhe são próximas e havia, no Partido Socialista, muita gente com vontade de ver Mário Centeno candidatar-se à Presidência da República. A título de exemplo, tivemos há uma semana, sensivelmente, Eduardo Cabrita a defendê-lo aqui abertamente numa entrevista ao Observador. Portanto, havia não só vontade do próprio, pelo menos de escutar algumas opiniões nesse sentido, como havia também muita gente no Partido Socialista, incluindo Pedro Nuno Santos, que via, pelo menos, Mário Centeno como um bom possível candidato.

Eu comuniquei esta decisão a um conjunto de pessoas com quem tenho falado sobre este tema e portanto, simplesmente numa lógica de elas não ficarem a saber apenas quando esta nossa conversa for posta no ar.

Mário Centeno, na entrevista, não respondeu diretamente a esta pergunta que lhe foi feita, mas ele avisou o secretário-geral do PS desta decisão antes da entrevista? E qual foi a reação de Pedro Nuno Santos?

Sim, estamos em condições de dizer com alguma segurança, para não dizer muita segurança, que Pedro Nuno Santos foi informado por Mário Centeno de que o ex-ministro iria dizer que não está ou não estava disponível para a candidatura presidencial. Houve essa preocupação por parte do Governador do Banco de Portugal, percebe-se por quê, porque seria obviamente indelicado, para dizer o mínimo, que Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, que teve o cuidado de almoçar com Mário Centeno ainda no final do ano passado, fosse surpreendido por uma entrevista na televisão. Portanto, houve esse cuidado. Mário Centeno também falou com outras pessoas. A reação de Pedro Nuno Santos. Não se pode dizer que tenha ficado exatamente feliz. Mário Centeno, olhando para os estudos de opinião que foram sendo publicados, em particular este último da Pitagórica para a CNN, TSF e JN, Mário Centeno era um candidato forte. À exceção de António Costa e de António Guterres, que como sabemos, estão indisponíveis para encabeçar ou para protagonizar uma candidatura presidencial, Mário Centeno era aquele que junto do eleitorado socialista recolhia melhores opiniões e também era, de um modo geral, mesmo junto de outro tipo de eleitores, era um nome forte e o mais bem posicionado da área do Partido Socialista.

Nesta entrevista, falando sobre o futuro, Mário Centeno deu a entender que trabalharia para continuar à frente do Banco de Portugal. Horas depois, saía a notícia não confirmada ainda ou anunciada oficialmente, que o governo não está a pensar reconduzi-lo, mas de resto, isso será algo que o próprio Mário Centeno já saberá há algum tempo, não é?

Sim, estou a pensar na melhor expressão para classificar as declarações de Mário Centeno. Não são as primeiras neste sentido. Já em 2024, portanto, no ano passado, Mário Centeno tinha dado uma entrevista no verão ao Expresso, onde manifestava a vontade de continuar no cargo. E já desde essa altura que Mário Centeno sabe perfeitamente que não vai ser reconduzido, portanto, é uma não notícia. Na altura, o Observador procurou saber a opinião do governo sobre essa possibilidade e a partir do núcleo de aconselhamento de Luís Montenegro respondeu-se que as declarações de Mário Centeno eram uma desfaçatez. Nunca esteve em cima da mesa a hipótese de ser reconduzido como Governador do Banco de Portugal. Mário Centeno sabe isso perfeitamente e quando diz publicamente que gostaria muito de ser reconduzido, no fundo, o que está a tentar fazer é criar um embaraço a Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Os dois não se suportam, para usar um termo simpático, e a Luís Montenegro, que já tomou uma decisão, não necessariamente sobre Mário Centeno, mas sobre a sua não continuidade no Banco de Portugal.

Já regressamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Na segunda parte, vamos falar também sobre como se configura agora o campo dos possíveis candidatos às presidenciais na área socialista, depois deste anúncio feito por Mário Centeno. Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso. Miguel, Mário Centeno é alguém ainda bastante novo, relativamente novo, tem 57, 58 anos. Em que é que ele está a pensar agora? Tem ambições políticas?

Seguramente, não é o fim do percurso público e político de Mário Centeno. Não sabemos exatamente aquilo que ambiciona, mas como dizias, é um homem novo. Para falar ainda sobre eleições presidenciais, não é um disparate total imaginar que daqui a cinco anos ou daqui a 10 anos, Mário Centeno possa ser candidato. Nessa altura terá 68, se for daqui a 10 anos, portanto, perfeitamente capaz de protagonizar uma candidatura. Não me parece plausível, pelo menos, discutir esse cenário neste momento. Falta muito tempo para as eleições presidenciais de 2026.

E ainda mais para as seguintes.

Ainda mais para aquelas que vão acontecer daqui a 10 anos. Mas olhando para um plano mais imediato, há quem no Partido Socialista continue a olhar para Mário Centeno como um trunfo político e um possível candidato a primeiro-ministro num futuro imediato. Mário Centeno tem um problema óbvio, não é militante do Partido Socialista, portanto está impossibilitado.

Como é que isso poderia acontecer, então?

Está impossibilitado de se candidatar a secretário-geral do PS. Uma solução muito criativa seria haver um secretário-geral do Partido Socialista ou um líder do partido que o indicasse como candidato a primeiro-ministro. Nunca se viu isso e, portanto, vamos ter alguma calma nessas conjugações astrais. Num plano mais terreno, Mário Centeno pode ter ambições de, por exemplo, vir a ocupar um cargo europeu. Há um cargo que vai ficar vago daqui a dois anos, sensivelmente, em 2027, o cargo de presidente do BCE. Mário Centeno tem um perfil que permite, pelo menos, com que possa sonhar com esse cargo. Não sabemos se sonha ou não com ele, mas há quem diga que esse pode ser um caminho interessante para o ainda governador do Banco de Portugal. Portanto, tudo em aberto. Acho muito prematuro dizermos que este barco passou e que Centeno está afastado da vida política e pública. Ele voltará, não sabemos ainda em que condições.

Nós já sabíamos da posição Da decisão de Mário Centeno, que respeitamos naturalmente. Há mais pessoas disponíveis com muita qualidade e capacidade. Já depois deste anúncio de Mário Centeno, Pedro Nuno Santos veio garantir que há muitos nomes interessados em avançarem com o apoio do PS. Um pouco naquela: "Não há problema, porque não nos faltam pessoas interessadas". Qual será, neste momento, o nome mais forte? António José Seguro é o que está melhor posicionado, não?

Começa a ser indisfarçável o incômodo da direção do Partido Socialista com a candidatura de António José Seguro. António José Seguro é o protocandidato que está mais ativo neste momento. Tem um programa de comentário político, como sabemos, tem feito conferências e declarações recorrentemente e tem tentado recuperar alguma visibilidade e notoriedade depois de 10 anos afastado da vida política ativa. O que parece destas declarações de Pedro Nuno Santos é que há uma vontade clara de pôr algum gelo na corrida presidencial. António José Seguro está a dominar o calendário. É possível que em breve anuncie formalmente a sua candidatura, e isso deixaria o Partido Socialista numa situação muito ingrata. Como é que um líder atual, como é que Pedro Nuno Santos pode travar ou pode desmerecer a candidatura presidencial de um antigo secretário-geral do Partido Socialista? Portanto, é normal que Pedro Nuno Santos queira pôr alguma água na fervura. António José Seguro está com mais pressa, percebe-se por quê, o que não deixa de ser irônico. António José Seguro ficou célebre por dizer a expressão "qual é a pressa?". Neste caso, os papéis inverteram-se. E Pedro Nuno Santos sabemos que tem feito questão de avisar que não está condicionado por nenhuma candidatura e que o PS não vai apoiar necessariamente aquele candidato que se apresentar em primeiro lugar. Ora, aquele candidato que se vai apresentar em primeiro lugar, à partida, será António José Seguro. Agora, há uma dificuldade óbvia para Pedro Nuno Santos e para o Partido Socialista. Sem António Costa, sem António Guterres, sem Mário Centeno, começam a faltar nomes evidentes e bem posicionados nos estudos de opinião para concorrer às eleições presidenciais e bater-se de igual para igual com Henrique Gouveia e Melo e, porventura, com Luís Marques Mendes.

E que outros nomes há então na área socialista que possam...?

Têm sido ventilados vários nomes. António Vitorino, que tem um problema geracional, se quisermos. Está mesmo há muito tempo afastado do país.

Há uma geração que não

Há uma geração que tem dificuldades em reconhecê-lo e lembrar-se do que era enquanto político. Há também Augusto Santos Silva, esse sim, muito mais presente na memória coletiva de todos, mas que nem por isso faz dele mais popular. Aliás, tem taxas de rejeição muito altas. Há também Elisa Ferreira, uma mulher que seria uma candidata interessante, mas que terá feito saber que não está disponível para entrar nessa corrida. Ana Gomes também já deu sinais de que não está muito para aí virada. António Sampaio da Nova voltou a surgir como hipótese, mas seria uma escolha arriscada. É uma segunda vez como candidato. A primeira vez correu bem, teve um bom resultado, mas uma segunda candidatura poderia não ter grande margem de sucesso. Tinha a vantagem de ser capaz de agregar um espaço à esquerda do Partido Socialista também. Portanto, há estes vários nomes, nenhum exatamente em condições ideais. Aliás, Pedro Nuno Santos, nas declarações que fez aos jornalistas assim que se soube da indisponibilidade de Mário Centeno, quase que desabafou. Enfim, não há candidatos ideais. Haverá um, mas não há candidatos ideais. Portanto, todos têm defeitos, todos têm méritos.

Há muitos interessados, mas não há um candidato ideal.

Consensual, agregador e com evidentes hipóteses de ganhar umas eleições que são importantes para o Partido Socialista, que já não ocupa o Palácio de Belém há 20 anos, desde Jorge Sampaio. Estas eleições são muito importantes para o Partido Socialista. Pedro Nuno Santos empenhou-se desde o minuto zero da sua liderança em apresentar um candidato apoiado pelo PS. Como sabemos, as presidenciais têm sido pródigas em pequenos dramas na família política do PS. Pedro Nuno Santos apostou muito nestas eleições, mas começa a faltar tempo e a faltar um nome evidente.

Obrigado, Miguel.

Obrigado, João.

Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos sons da RTP. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Bom fim de semana.