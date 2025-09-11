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Esta é a história do dia da Rádio Observador: drones russos invadiram o espaço aéreo polaco. E agora?

And just today we have seen a reckless and unprecedented violation of Poland and Europe's airspace by more than 10 Russian Shahed drones. Europe stands in full solidarity with Poland. Putin's message is clear, and our response must be clear, too.

Mais de uma dezena de drones russos entraram na madrugada de quarta-feira no espaço aéreo da Polônia. As Forças Armadas polacas abateram quatro destas naves não tripuladas numa operação que contou com o apoio do Comando Aéreo da NATO e de caças F-35 da Força Aérea dos Países Baixos. Foi a primeira vez que um Estado-membro da NATO disparou diretamente contra ativos militares russos desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia. Vários líderes europeus e da NATO acusam a Rússia de uma violação sem precedentes do espaço aéreo polaco. Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros português, classificou este incidente como uma grave ameaça à segurança de toda a Europa. No discurso do Estado da União, na manhã de quarta-feira, Ursula von der Leyen sublinhou que a União Europeia tem de responder de forma clara, exigindo mais sanções contra a Rússia e o reforço da defesa na União. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, disse que esta situação coloca o país mais perto do que nunca de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial e vai ativar o artigo quarto do Tratado do Atlântico Norte, que prevê uma consulta entre países-membros quando um ou mais se sentem ameaçados. É sobre este incidente e as várias questões que levanta, que vou falar com Jorge Rodrigues, do Observatório de Risco Geopolítico da Porto Business School e antigo militar. Eu sou a Teresa Becasís e esta é a história do dia de quinta-feira, 11 de setembro. Bem-vindo, Jorge Rodrigues.

Olá, Teresa, obrigado pelo convite.

Como olha para este incidente no espaço aéreo polaco? A Rússia chegou a dizer que as aeronaves estavam perdidas, mas foram encontrados destroços destes drones a 400 km da fronteira com a Ucrânia. Isto parece-lhe plausível?

Será um pouquinho difícil acreditar apenas nesse acaso e que, portanto, tenham sido uns drones que, de alguma forma, através do jamming, ou seja, de interferências eletromagnéticas, tenham perdido o seu rumo. Isso é possível, não vamos esconder que é possível perfeitamente e terá acontecido, mas estes drones em específico já têm um elevado grau de proteção para esse tipo de situações e, portanto, será pouco provável. Parece um pouco mais provável ser intencional para marcar algum tipo de posição. E por quê? Estamos, neste momento, num momento crítico pós negociações no Alasca, em que se seguiu algo que a Rússia não gostou de ver, que foi a disponibilidade das tropas ocidentais, e nomeadamente europeias, para servirem de forças de interposição de paz. Por outro lado, como ainda não estão atingidos seus grandes objetivos, acaba por querer eventualmente sinalizar. E por que agora, neste momento? Porque vai desenvolver também uns exercícios, o Zapad 25, aliás, que antecederam a invasão de 2022, que foram transferidos para perto da fronteira entre a Bielorrússia e a Polônia, começam na sexta-feira e, de alguma forma, um timing perfeito para marcar essa posição. Segundo, porque realmente o número é muito elevado para haver tantos drones perdidos. E, por fim, a rota em si. Nós estamos a falar dos que já foram encontrados, alguns cinco estão junto à fronteira, mas há outros que chegaram quase a Gdansk. Estamos a falar cerca de 500 km no interior da distância para a Ucrânia, portanto, já estamos a falar bem em profundidade na Polônia. Por esses vários motivos, parece-nos pouco plausível. No entanto, obviamente, que não temos absoluta certeza do que é a realidade, sendo que mesmo pela reação das várias partes, parece haver aqui qualquer coisa a mais que uns simples drones perdidos.

De acordo com as primeiras informações que foram divulgadas, tratavam-se de drones Shahed, de fabrico iraniano. Que drones são estes?

Os drones são de origem iraniana, de um fabricante muito conhecido, o ESA. Serão Shahed 136, mas já numa versão russa e já fabricado em escala na Rússia, que são Geran 2. É designado como um drone kamikaze, portanto, um drone com objetivos de atacar e ficar no seu objetivo. Estamos a falar de 200 kg, normalmente com uma ogiva de 50 a 52 kg, que já têm realmente uma capacidade de supressão de interferência de jamming, portanto, topo nos chamado estado da arte, já com pouca probabilidade de ser afetado com o sistema Starlink, e que tem, por curiosidade, vários componentes ocidentais de empresas dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão, inclusivamente da própria Polônia. Estamos a falar de um alcance operacional até 2500 km e uma velocidade de 185 km/h. Portanto, estamos a falar realmente de algo bastante eficaz e que, dados os seus custos, tem sido utilizado com bastante frequência neste teatro de operações.

No discurso do Estado da União, esta quarta de manhã, von der Leyen disse que a União Europeia devia investir na construção de um muro de drones nas fronteiras europeias. O que é este muro?

Ela aliou isso a uma vigilância espacial em tempo real. Basicamente, nós estamos a falar de capacidades estratégicas independentes face à guerra híbrida, uma autonomia estratégica, uma capacidade de defesa própria da União Europeia. Essa ideia não é nova, já consta dos planos da NATO, por um lado, e num plano mais europeu, liderado pela Alemanha, que tem na Polónia conhecido pelo Escudo Leste, e que já tem tido vários programas, vários níveis dentro dos Estados Bálticos, e que basicamente é um sistema de vigilância e defesa em grande escala, com drones e outras tecnologias, que envolve o que se chama o ISTAR, uma vigilância ou reconhecimento permanente para monitorizar e proteger o leste da Europa, que vai desde a Noruega até à Polónia, cerca de 3000 km, e que tinha, quando foi pensado, isto já estamos a falar do início ou final do ano passado, teria um objetivo de ser concluído em 12 meses. É complementar à defesa no terreno, ao chamado Baltic Defense Line, e que verdadeiramente procura criar várias dimensões, a capacidade da Europa de Leste se defender de um ataque, e da vigilância, inclusivamente, por parte das forças russas.

Quando falamos de guerra, temos falado cada vez mais de drones. Ainda no fim de semana passado, a Rússia lançou o maior ataque aéreo contra a Ucrânia, com mais de 800 drones a atacarem diversas cidades ucranianas. De que forma é que os drones entraram nos conflitos armados?

Foram entrando de uma forma indelével, porque eu julgo que até a Turquia terá sido verdadeiramente o ator game changer que liderou com a sua extraordinária indústria de defesa e com excelentes resultados, seja na Síria, seja no Nagorno-Karabakh, verdadeiramente influenciou o rumo dos acontecimentos operacionais e que no início do conflito apoiou a Ucrânia, bastante importante na dimensão defensiva da Ucrânia. Tornou-se o uso generalizado. E por quê? São baratos, são fáceis de produzir em escala e têm um emprego operacional altamente flexível, seja do local onde são lançados e o meio pelos quais são lançados, seja mesmo pela sua condução e eficácia dos resultados. Implica, ainda por cima, um gasto muito elevado na reação. Normalmente, para reagir e para os eliminar, vão ser utilizados meios 100 vezes mais caros e, portanto, meios bem mais escassos. Nesse sentido, é um elemento muito eficaz no combate e no teatro de guerra.

Já regressamos à conversa com Jorge Rodrigues, do Observatório de Risco Geopolítico da Porto Business School. Na segunda parte, falamos sobre a NATO e o artigo quarto que a Polónia agora invoca. Estamos de regresso à conversa com Jorge Rodrigues. Professor, a Polónia vai ativar o artigo quarto da NATO. O que isto significa?

O artigo quarto em si, eu chamaria de um artigo charneira, uma passagem de estágio. Quando invocado, em situação de crise, naturalmente, que de uma forma simplificada é uma ameaça territorial a um Estado-membro ou à sua soberania, e que conduz a consultas entre os vários países membros. Não implica verdadeiramente qualquer tipo de resposta, muito menos uma resposta militar, mas pode ser o preâmbulo para a evocação do artigo quinto, aí sim, de segurança coletiva. E aqui também quero deixar bem claro que essa evocação do artigo quinto não é decisiva, não é necessariamente o emprego imediato de ação cinética, portanto, ainda carece de várias aprovações e decisões quanto aos meios, portanto, também não é direto, mas de qualquer maneira já será um estágio mais elevado. Nesta fase, parece ser apenas uma sinalização muito lata e sensibilizadora que tem um grande objetivo, que é deixar bem claro que não passará sem resposta a qualquer tipo de ação e que, portanto, se pretende aqui uma dissuasão em qualquer ação futura por parte da Rússia.

Esta não é a primeira vez que este artigo foi ativado. O que aconteceu das outras vezes?

Em 76 anos, há dúvidas se foram oito ou sete vezes que foram evocados, porque uma da Turquia acabou por ser retirada, mas eu vou contar com ela. Seriam oito vezes com esta. A Turquia, por si, evocou já cinco vezes. Desde 2012, duas vezes nessa altura, depois 2015, 2020 e 2023. Sempre muito ligados com situações nas suas fronteiras, nomeadamente situações com a fronteira no Iraque e com a fronteira da Síria, algumas ameaças que penderam sobre a região territorial de fronteira. Em 2014, a própria Polónia já tinha evocado, dentro dos acontecimentos que conduziram à invasão da Crimeia, e em 2022, aí sim, com a invasão efetiva da Ucrânia, vários países como a Bulgária, a Chéquia, os países bálticos, a própria Polónia mais uma vez, a Roménia e a Eslováquia, evocaram novamente o artigo. Em todas elas houve realmente consultas, houve uma sinalização, mas não houve um desenvolvimento, apesar de numas mais do que outras a retórica foi bastante diferente, mas não houve efetivamente ações concretas, nomeadamente na direção do artigo quinto que há pouco falávamos.

Voltando a esta invasão do espaço aéreo polaco, a primeira resposta de vários líderes europeus e também da NATO salienta que esta é uma violação inaceitável do espaço aéreo polaco. Falam também em provocações constantes por parte de Putin. Acha que podemos estar a assistir a alguma mudança no discurso ou até na ação por parte da União Europeia e da NATO?

Parece haver agora mais consciência de que Putin não irá parar sem atingir as causas profundas do conflito, como refere. E Putin se sente revigorado com os acontecimentos recentes, desde que Donald Trump o trouxe novamente para a comunidade internacional e desde que o chamado Global South ou os BRICS, ou como quisermos chamar essa aliança conjuntural entre, majoritariamente a China, a Rússia e outros países como Irão, Brasil, Coreia do Norte, inclusivamente. Mas a verdade é que se sente revigorado, como eu dizia, os líderes europeus perceberam bem isso e que não pode ser controlado sem deixar bem claro que há uma ação de força em caso de necessidade. Claro que a segurança europeia está em causa e a Europa não está em condições efetivas para fazer frente à Rússia sem ter o apoio dos Estados Unidos. Portanto, há aqui um jogo e uma tentativa de controlar a retórica, dando margem para uma ação diplomática, sem dúvida, e com essa janela aberta. Mas, por outro lado, por exemplo, preparando já novas sanções, preparando um posicionamento de forças diferente que vem sendo desenvolvido e nomeadamente na região dos Estados Bálticos e da Polônia, e que demonstrou bem claro que tinha essa capacidade na forma como reagiu a esta situação, de uma forma integrada, combinada e conjunta com forças da Polônia, nomeadamente os F-16, da Holanda com os F-35, e depois com o apoio da Itália e dos Patriot da Alemanha, demonstrou bem clara a capacidade de interligação e que realmente é capacidade já demonstrada e treinada ao longo dos anos. De alguma forma, ficou evidente que a Europa não estará disponível para aceitar muito mais ações por parte da Rússia sem reagir. Agora, o nível de reação, naturalmente, tem que ser ponderado e com isso não quero dizer que será uma ação de guerra imediata, mas sim uma ação escalada que aplaque devidamente as ações desenvolvidas pela Rússia.

Mesmo para terminar e voltando um bocado ao início deste episódio da História do Dia, devemos estar preocupados com os drones russos na Polônia?

Eu diria que não demasiado. Devemos estar preocupados, sim, mas não demasiado, porque como eu disse há pouco, julgo que será, na pior das hipóteses, um teste verdadeiramente à reação ao que a NATO e a União Europeia estão dispostas a fazer em caso de algum tipo de ameaça territorial ou à soberania. Em boa verdade, do Ocidente também já foram feitos testes semelhantes à reação da Rússia. É algo que infelizmente é comum e que perigosamente pode escalar se essa retórica não for controlada. Na chamada teoria de jogos, fala-se muito no jogo da galinha, no chicken game, em que realmente tem que haver sempre um momento em que o confronto não vá até ao choque frontal. Portanto, devemos estar atentos e com firmeza, mas assegurar que não se desenvolve uma escalada, visto que há uma guerra que está a ser desenvolvida no leste europeu e que muito facilmente poderá evoluir para um nível até ao plano nuclear, como sabemos que estão envolvidas forças com essa capacidade. Portanto, e repetindo, alguma preocupação, mas não demasiada.

Obrigada, Jorge Rodrigues.

Obrigado eu pelo convite.

Jorge Rodrigues é professor do Observatório de Risco Geopolítico da Porto Business School e antigo militar. A terminar, três coisas a ter em conta esta quinta-feira. Milhares de alunos iniciam hoje as aulas nas escolas públicas do país. O primeiro período do novo ano letivo está previsto começar entre esta quinta e segunda-feira e termina a 16 de dezembro. Marcelo Rebelo de Sousa vai à Alemanha convidado pelo homólogo alemão, o presidente Frank-Walter Steinmeier. Já Luís Montenegro prossegue a sua viagem à Ásia. Depois da China e Macau, hoje é a vez do Japão. Hoje há nova reunião do Banco Central Europeu. Espera-se que mantenha as taxas de juro inalteradas. Ainda assim, a recente queda do governo francês poderá agitar as águas na zona euro. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com o apoio da Catarina Duarte na produção. A sonoplastia é do João Tição. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou Teresa Bacacis. Até amanhã.