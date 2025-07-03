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Esta é a história do dia da Rádio Observador. Diogo Jota: a morte de um campeão. Episódio extra. "Ele usa o número 20. Ele vai levar-nos à vitória. E quando sobe pela ala esquerda, corre e marca pelo Liverpool. Ele é de Portugal, é melhor do que o Figo, está bem à vista. O nome dele é Diogo." Esta é uma tradução do cântico que os adeptos do Liverpool entoam para Diogo Jota, o jogador português que morreu na madrugada desta quinta-feira num acidente rodoviário em Espanha. Jota seguia acompanhado pelo irmão, André Silva, que também faleceu. Uma notícia que choca Portugal e não só. Jota era um fora de série que morreu novo demais, aos 28 anos. E é sobre ele que vou conversar com Bruno Roseiro, o editor de desporto do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia extra de quinta-feira, 03 de julho. Bem-vindo, Bruno.

Olá, Ricardo.

Bruno, o que sabemos sobre o acidente?

Nesta altura, aquilo que se sabe é que foi um acidente no quilômetro 65 da A52, portanto, na zona de Zamora. Há muitos portugueses que se identificam também muito com essa estrada por questões de férias, também nesta altura. Posteriormente, aquilo que foi divulgado pela Guarda Civil de Zamora foi, por um lado, a confirmação do rebentamento de um pneu numa altura de ultrapassagem, que acabou por levar ao despiste do carro, que posteriormente se incendiou, e que fez também com que a única forma de identificação inicial de quem iria naquele carro fosse a matrícula do próprio veículo.

Essa era uma pergunta que eu te queria fazer. No fundo, como é que foram identificadas as vítimas, neste caso, Jota e o irmão, André Silva?

E o irmão, André. Foram identificados inicialmente pela questão da matrícula, ou seja, a primeira informação que existe por parte da Guarda Civil de Zamora é que tinha existido este acidente no quilômetro 65 da A52. Posteriormente, através dos documentos do próprio carro e também da sua matrícula, foi confirmada a identidade não só do Diogo Jota, mas também do irmão André Silva.

E o carro, pelo que conseguimos ver nas imagens, está totalmente destruído.

Sim. Apareceu agora um vídeo de imagens captadas durante a noite, portanto, na altura do acidente. Falamos de meia-noite e 40 em Espanha, 23h40 em Portugal. Não era propriamente uma hora muito avançada da madrugada. E consegue-se ver um carro em chamas, um carro completamente destruído, também pelo impacto do despiste que as informações preliminares apontavam nesse sentido. Posteriormente, já existiu essa confirmação. Durante o momento de ultrapassagem, houve o rebentamento de um pneu e foi isso que fez com que o carro acabasse por se despistar.

Nós estamos a gravar esta conversa ao final da manhã desta quinta-feira. Obviamente, não temos todos os elementos e falamos sobre aquilo que sabemos. Mas sabemos por que seguiam Diogo Jota e André Silva àquela hora, naquela estrada de Espanha, que no fundo, como já explicaste, é uma estrada também muito utilizada pelos imigrantes que vêm de toda a Europa e que vêm para Portugal.

Sim, eu tinha essa informação poucos minutos depois de se conhecer esta notícia. Nós tivemos a informação de que o Diogo Jota estava a seguir de carro por indicação médica, ou seja, depois de ter terminado a época no Liverpool, fez a final four da Liga das Nações por Portugal, teve depois também o seu casamento e teve também uma pequena cirurgia. E foi devido a essa pequena cirurgia que houve esse desaconselhamento médico de fazer uma viagem de avião. E foi por isso que o Diogo Jota ia de carro com o irmão, que neste caso o acompanhava nesta viagem pra ele não fazer a viagem sozinho. E depois havia uma segunda parte dessa viagem que seria de barco até a Inglaterra. O Diogo Jota é um dos internacionais que tem autorização para se apresentar mais tarde, porque também acabou a época mais tarde, e seria assim que ele iria chegar a Liverpool para retomar ou para começar a pré-temporada com a sua equipa.

Portanto, iria de carro de Portugal para Liverpool.

E depois de barco. E depois fazia essa travessia de barco.

Porque ele preparava-se, obviamente, como você estava a explicar, para regressar para uma nova época no Liverpool, não é?

Sim, uma nova época.

Seria a quinta, sexta?

Ele chegou em 2020, iria ser a sexta temporada e iria ser uma temporada importante em termos de Liverpool, porque falta o único título que ele não tem na carreira ainda, que é a Liga dos Campeões. O maior investimento que houve no mercado de transferências foi o Liverpool que fez com o Florian Wirtz do Bayer Leverkusen. Portanto, percebia-se que o Liverpool tentava dar o salto. O Diogo Jota era uma peça fundamental ali, não só em termos daquilo que ele dá em campo, mas também daquilo que ele representava em termos de balneário. E essa era a grande aposta do Diogo Jota para 2025, 2026. Por um lado, poder revalidar a Premier League, por outro, poder tentar pela primeira vez ganhar a Liga dos Campeões. Ele foi a uma final, mas que acabou por perder. E depois, no final, fazer parte também da seleção nacional que vai estar no Campeonato Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Já regressamos à conversa com Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Quem era este campeão, Diogo Jota? Estamos de regresso à conversa com Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Bruno, e como é que podemos definir Diogo Jota como jogador? Ouvimos no arranque deste episódio extra da História do Dia os adeptos do Liverpool a cantar e a louvar a forma como ele subia pelo lado esquerdo e marcava. Era um puto a jogar à bola?

Era único. Sobretudo isso, era único. Era único como jogador, era único como pessoa e era único enquanto profissional, até diria assim. Vamos à parte do jogador. Era único por quê? Porque as características do Diogo Jota não são características normais de um jogador. Ou seja, ele é um avançado, mas um treinador podia colocar o Diogo Jota a jogar mais na esquerda e a fazer as diagonais pro meio, podia colocá-lo como um falso número nove, mais pelo meio, e ele conseguia interpretar todas essas posições. Essa versatilidade, por exemplo, foi algo que fez com que o Diogo Jota fosse sempre uma figura consensual na seleção nacional, que nesta altura tem muitas figuras para o ataque. E o Diogo Jota estava sempre lá exatamente por essas características únicas. Depois, quando nós olhamos para a veneração que existia por parte dos adeptos do Liverpool, percebemos que era alguém que tinha muito peso no balneário. Ou seja, quando nós olhamos pro Liverpool, provavelmente não tem o estilo de liderança de Van Dijk, que é o capitão, que é imponente, um central de 1,90 m, mas é alguém que nunca se deixa ficar, que sempre defendeu a sua equipe e os seus companheiros ao máximo, que muitas vezes jogou sacrificando-se com problemas físicos. Ele teve alguns problemas físicos durante a carreira, com algumas operações à mistura. E foi isso que acabou por fazer com que os adeptos do Liverpool tomassem Diogo Jota, que é um dos jogadores até com maior antiguidade naquele plantel, como uma das referências daquilo que é o Liverpool. E estamos a falar de, provavelmente, um dos clubes de Inglaterra e do mundo com mais história em termos mundiais.

Exatamente, estamos a falar do Liverpool. Não é propriamente um clube pequeno. E onde é que o Diogo nasceu para o futebol? Qual foi a história?

Essa é a outra parte que faz dele único ou, neste caso, pelo menos, arrisco um exemplo raríssimo. Por quê? Porque o Diogo Jota nunca passou pela formação de um clube grande. E por clube grande, em termos de formação, não falo só de Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, falo também de Braga, de Vitória de Guimarães, Rio Ave, ou seja, conjuntos que cada vez mais têm na sua formação um expoente máximo daquilo que podem dar à equipe principal. O Diogo Jota começou no Gondomar, fez a formação quase toda no Gondomar. Na parte final, passa para o Paços de Ferreira, que é pelo Paços de Ferreira que faz as primeiras épocas como senior. Na segunda temporada de senior, tem uma história que depois acaba até por mudar todo o sentido da sua carreira. Eu recordo-me que estamos a falar de 2016, ele tem uma espécie de um pré-acordo para assinar pelo Benfica, a meio da época 15/16. Luís Filipe Vieira e os responsáveis do Paços de Ferreira tinham tudo acertado. De repente, há um esfriar do interesse do Benfica em Diogo Jota, que já era representado na altura por Jorge Mendes, e acaba por assinar pelo Atlético de Madrid. Nunca joga no Atlético de Madrid, porque é emprestado no primeiro ano ao Futebol Clube do Porto e no segundo ano ao Wolverhampton. Aceita dar um passo atrás naquilo que estava a ser o seu trajeto, porque o Wolverhampton, na altura, estava a disputar o Championship, o equivalente à segunda divisão. Sagra-se campeão da segunda divisão inglesa e aceita ficar a título definitivo no Wolverhampton. É a partir daí que nós começamos a ver o Jota que nos habituamos na Premier League. Faz depois o percurso Wolverhampton na Premier League, com Nuno Espírito Santo, que é um treinador muito importante. Com Nuno Espírito Santo e com o Rúben Neves, que era das pessoas mais próximas que ele tinha. E de registar que é dos primeiros jogadores que assinala aquilo que aconteceu. E quando nós pensamos onde é que ele está, que ele está nos Estados Unidos com o Al-Hilal, é de madrugada. Ou seja, ele provavelmente era uma das pessoas mais próximas e provavelmente estará a passar um momento complicado, ele e o João Cancelo, que também é do Al-Hilal. E, portanto, em 2020, Jürgen Klopp procura um avançado com aquelas características muito específicas de Diogo Jota. Eu recordo-me que em 2020 há algumas dúvidas, até pelo valor, que ronda os 50 milhões de euros. Será que o Liverpool faria bem naquela contratação? Cinco anos depois percebemos que sim, que acertou por completo e foi todo esse trajeto que mostrou como um jogador que pode não começar na formação dos grandes, pode agarrar-se apenas e só ao trabalho, à humildade, ao sacrifício, a todo esse amor pelo futebol que ele teve, sem olhar para os clubes, mas fazendo só o seu trajeto, mostrar que pode chegar a um patamar de 28 anos e quase 50 internacionalizações pela seleção A, que é algo muito raro de encontrar em Portugal.

E num plano mais humano, já afloraste aí, o que é que sabemos sobre ele? Houve, obviamente, uma reação de choque em Portugal e em todo o mundo. O Jota tinha apenas 28 anos, o irmão 25. Não sei se isto é uma percepção minha, mas as mensagens parecem trazer um carinho especial, e já falaste nessa relação também no balneário com os adeptos, o que denota que não se trata apenas de uma homenagem profissional. Há aqui algo mais. Quem era este Diogo Jota no plano humano?

Era alguém que era fácil de gostar. Tu hoje ouves as rádios, vês as televisões, passas por Gondomar Vês as pessoas que o conheciam melhor a falar e percebes que sendo um jogador profissional, estando no topo do futebol mundial, que era aí que ele estava, era alguém tão simples como nós. Simples, humilde, sempre muito preocupado com a família, aliás, a ligação que ele tem com a mulher. Ele tinha acabado de se casar há menos de duas semanas. É um namoro quase de infância, portanto já se conheciam há anos e já tinham três filhos. E é alguém que nunca esqueceu as raízes, sempre esteve muito preocupado também com os pais, os pais iam muitas vezes a Liverpool. Por exemplo, um jogador de futebol o que gosta de fazer nestes períodos de férias ou quando tem alguma margem? É sair à noite, ter uma vida melhor. Ele sempre manteve a simplicidade, mas com uma curiosidade, que é: ele não era apenas e só um adepto dos videojogos. Ele percebeu que os videojogos eram um mercado que estava a crescer, construiu a sua equipa, a sua equipa dentro do universo de videojogos, foi ganhando alguns títulos.

Ele tinha uma equipa de videojogos?

Sim, e é campeã. Por exemplo, o ano passado, em 2024, ele vai à Cidade do Futebol, não entregar a Liga das Nações como aconteceu este ano, mas receber uma taça que o distinguia exatamente por ter uma equipa vencedora dentro deste novo mundo dos e-sports.

Desculpa, Bruno, uma equipa de carne e osso, não é uma equipa virtual.

Não, uma equipa de carne e osso, de jogadores que nesta altura já podemos quase considerar profissionais. E a ideia dele sempre foi, aquilo era o seu hobby, mas era mostrar que os tempos avançaram e que nesta altura não se pode olhar apenas e só para jogos de computador como esse hobby, como essa coisa que nos faz perder tempo e que não serve para nada. Não. Também isso, com a evolução dos tempos, se tornou uma competição que reúne milhares e milhares de pessoas. E ele também tinha a sua equipa, ia projetando também a sua vida extra futebol já neste tipo de investimentos. E isso mostra também aquilo que ele era. E tu olhas para mim com alguma surpresa, "ele tinha isso?" Ele tinha, mas não fazia questão de dizer que tinha. E isso acaba por ser também uma das marcas que o Diogo Jota vai deixar para sempre.

E há uma camada que acrescentamos a esta tragédia, porque é uma tragédia, estamos a falar do Diogo Jota com 28 e do irmão com 25, dois irmãos que morrem ao mesmo tempo. O facto de ele ter três filhos muito pequenos e de, como explicaste, ter casado há muito pouco tempo com a namorada de sempre, era um namoro já antigo.

Era um namoro antigo. Essa é daquelas questões que é complicado eu responder-te, é complicado tu questionares, porque não sabemos. E a dor de dois pais que perdem logo dois filhos num acidente.

Inimaginável.

Diria que é indescritível. Acho que o mais próximo que nós estivemos nos últimos tempos no desporto nacional foi a questão do Quintana, que também foi algo que marcou e mostrou que é muito mais do que uma questão de andebol ou desporto nacional, é transversal a toda a sociedade, é um choque que nos apanha a todos. Essa será claramente a parte mais complicada. Garantidamente, todo o legado que o Diogo Jota foi construindo ao longo de 28 anos servirá também para dar o conforto e a ajuda possível que os pais, a mulher e os filhos vão necessitar, não só agora, mas para sempre.

Obrigado, Bruno.

Obrigado, Ricardo.

Bruno Roseiro é editor de desporto do Observador. Esta foi a história do dia extra sobre Diogo Jota. A sonoplastia do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.