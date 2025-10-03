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Esta é a história do dia da Rádio Observador. A detenção dos cidadãos portugueses que iam a bordo da flotilha humanitária para Gaza é legal?

A nossa expectativa é que tudo se vá processar com grande normalidade e que o retorno destes portugueses possa também acontecer sem nenhum tipo de incidente. É essa a nossa expectativa e tem sido esse o quadro que nos tem sido transmitido também pelas autoridades israelitas.

Era esta a expectativa do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, poucas horas depois de quatro portugueses terem sido detidos por Israel, entre eles a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, deputada com mandato suspenso. Iam a bordo da flotilha que tinha por objetivo entregar ajuda humanitária em Gaza. A operação começou na quarta-feira e envolveu a interceção de cerca de 50 embarcações. Também foram detidas pessoas de mais de uma dezena de nacionalidades, entre espanhóis, italianos, turcos, malaios ou tunisinos. Estas detenções são legais? O que acontece agora aos cidadãos portugueses? Vou conversar com Francisco Pereira Coutinho. É especialista em Direito Internacional e professor catedrático na Nova School of Law. Eu sou o Luís Soares e esta é a história do dia de sexta-feira, 03 de outubro. Bem-vindo, Francisco.

Olá, Luís.

Francisco, quatro cidadãos portugueses que faziam parte da flotilha humanitária foram detidos por Israel a caminho de Gaza. De resto, as forças israelitas anunciaram que todos os barcos foram intercetados. Como é que avalia esta atitude de Israel do ponto de vista do direito internacional, Francisco?

Realmente, era algo que já se estava à espera que isso acontecesse, esta interceção. Israel vem invocar que faz isto ao abrigo do direito que tem de proteger uma zona que ocupa e na qual existe um conflito armado. Talvez explicar aqui a regra. A regra invocada pelos membros da flotilha é a regra geral: liberdade de navegação, liberdade de alto-mar. Portanto, os navios que navegam no alto-mar não podem ser objeto de interceção, a não ser que sejam navios piratas, o que não era o caso. Só que há aqui uma regra especial, que é uma regra aplicada quando existem conflitos armados e a potência ocupante, neste caso a Israel, decreta um bloqueio, coisa que Israel fez em 2009. A partir do momento em que há um bloqueio decretado, isso significa que nenhum navio pode entrar nas águas territoriais de Gaza. Há uma exceção à exceção, qual é que é? Sempre que há uma situação de grave crise humanitária, como acontece em Gaza, é necessário deixar entrar essa ajuda humanitária, que é um dos argumentos que é utilizado pela flotilha. Agora, há aqui uma outra questão: Israel nos últimos dias disse que se prontificava a entregar a ajuda humanitária. Portanto, a partir desse momento, não há nenhum direito dos membros da flotilha de atracarem em Gaza para serem eles próprios a distribuir a ajuda humanitária. Aliás, como sabe, Luís, Israel não deixa entrar jornalistas. Não deixa entrar mesmo das Nações Unidas, portanto, seguramente também não deixaria entrar os membros da flotilha. Portanto, à luz do direito internacional, o bloqueio é legal e isso significa que os navios podem ser intercetados, inclusivamente presos, como aconteceu. Agora há aqui um outro aspeto, é que isso não é a primeira flotilha que navega em direção a Gaza. Já aconteceu no passado. Há precedente. E em 2010 houve uma interceção que levou inclusivamente à morte de vários tripulantes, porque houve uma resistência por parte desses tripulantes. Israel usou a força e houve até um uso da força desproporcionado. Aparentemente, neste caso concreto, não há crise e as coisas ocorreram de forma ordeira, porque tudo foi organizado e toda a gente estava preparada para aquilo que ia acontecer. E, felizmente, não há incidentes a reportar.

No sentido daquilo que estava a explicar, Francisco, Israel, na nota que emitiu, diz que nenhum navio conseguiu entrar em zona de combate ativa ou violar o bloqueio naval legal. O que isso significa exatamente?

Vamos lá ver. Em teoria, não pode haver intercepções de navios no alto-mar, como eu fiz referência há bocado. Isso só poderia ocorrer nas águas territoriais de Gaza, e as águas territoriais vão até às 12 milhas. Isto ocorreu a 60 milhas. Depois há uma discussão entre as 12 e as 24 milhas, que é chamada a zona contígua, aí o Estado costeiro já pode ter uma intervenção e isto ocorreu fora dessa área. Ora, o que Israel veio dizer? Veio dizer que tinha que intervir fora das águas territoriais de Gaza, porque eram muitos navios. Eu não sei o número certo de navios.

Fala-se à volta de 50.

Dezenas de navios. Evidentemente, Israel não tem as capacidades operacionais para fazer esta operação toda de uma vez. E portanto, teve que o fazer a uma certa distância do seu território. E isto é possível justamente para impedir que estes navios entrem na tal zona de conflito, uma zona de guerra. E todos sabemos que há uma guerra em Gaza há muito tempo e Israel declarou desde 2009 que é uma zona de combate ativo, muito claramente nos últimos dois anos, ninguém discute isso. E evidentemente não é possível entrar em Gaza neste momento, Israel não o deixa e pode fazê-lo à luz do direito internacional humanitário.

Na conferência de imprensa que deu, o Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, garante que a flotilha não entrou em águas israelitas, diz que os barcos entraram em águas marítimas palestinianas e por isso considera esta ação ilegal. Concorda com esta asserção, com esta ideia manifestada pelo Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda?

Repare, qual é o objetivo da flotilha? O objetivo declarado é entregar ajuda humanitária. Isso é importante por quê? Porque uma vez que há uma crise humanitária em Gaza, o Estado, a potência ocupante, neste caso Israel, tem que deixar entrar essa ajuda humanitária ou então tem que fazer aquilo que Israel fez, que é oferecer-se para entregar a ajuda humanitária. Foi dito à flotilha que devia aportar num posto israelita e depois a ajuda seria distribuída por Israel. Ora, estando a questão humanitária resolvida, então Fabián Figueiredo não tem razão, porque há um bloqueio. O bloqueio é legal. Aliás, as próprias Nações Unidas há um relatório que é feito na altura do incidente de 2010, um relatório de 2011, o Relatório Palmer, onde se diz exatamente isso. Israel declarou a existência de uma zona de conflito armado, decretou um bloqueio e a partir daquele momento pode impedir a entrada de navios nas suas águas territoriais e pode fazê-lo no alto-mar, justamente para impedir que eles cheguem, porque se nós estivéssemos à espera que os navios chegassem às 24 ou às 12 milhas, seria impossível à Marinha de Guerra de Israel conseguir conter 50 mil embarcações. Aliás, nós vimos isso. Houve embarcações que demoraram horas a ser interceptadas e apresadas. Portanto, essa provavelmente terá sido a decisão operacional de Israel para conseguir justamente impedir que estes navios chegassem a Gaza e aparentemente tem respaldo jurídico para o fazer.

Mas Francisco, faz aqui alguma diferença o facto de Fabián Figueiredo diferenciar águas israelitas de águas palestinianas?

Não justamente por esta razão. Faria em geral e abstrato. De facto, no alto-mar, como eu referi no início desta nossa conversa, há uma liberdade de navegação. Os navios não podem ser interceptados ou capturados. Não podem, exceto se forem navios piratas. Portanto, é uma circunstância que não se aplicava neste caso. Só que, de facto, temos aqui uma regra especial: é que estes navios estavam a navegar em direção a Gaza. Ora, Israel decretou um bloqueio sobre Gaza e tinha legitimidade para impedir os navios de entrarem nas águas territoriais de Gaza. E à luz do direito internacional, isto significa que pode excepcionalmente, e este é um ponto muito importante, esta é uma regra especial, excepcionalmente pode-se fazer isto justamente porque o objetivo declarado destes navios era entrar em Gaza. É verdade, iam entrar em Gaza para distribuir ajuda humanitária, mas Israel disse que faria isso por eles, não havia necessidade de eles fazerem isto diretamente. E portanto eu acho que nesse caso concreto, eu tenho sido muito crítico à atuação de Israel no plano do direito internacional, eu creio que existem bons argumentos por parte do governo de Israel para justificar esta ação, especialmente pelo que temos aqui a ocorrer. Porque o meu problema aqui era aquilo que ocorreu em 2010, ou seja, que tipo de intervenção ocorria ontem à noite, como é que estes barcos foram interceptados, que tipo de meios foram utilizados. Há notícias que foram utilizados canhões de água, mas não foi utilizado fogo real, não houve feridos. Portanto, essa questão da proporcionalidade era aquela que eu queria ver e aparentemente não há indicações de que tenha existido um excessivo da força. Essa podia ser outra questão. E há sim um outro aspeto, estas pessoas agora estão detidas em Israel e há todas as indicações que o Estado israelita vai procurar deportá-las o mais depressa possível. Também é no interesse das próprias, imagino, e portanto não fará destes membros da flotilha nenhum exemplo para o futuro, detendo-os ou mesmo iniciando procedimentos criminais contra eles à luz do direito israelita. Isso a princípio não vai acontecer. A própria Greta Thunberg já tinha tentado entrar em Gaza há uns tempos e eu creio que em menos de 24 horas já estava a caminho da Suécia. Portanto, é muito provável que o governo de Israel tenha todo o interesse em que os membros da flotilha regressem a casa o mais depressa possível. E portanto, dentro do contexto, dentro de tanta coisa que podia correr mal, vamos ser francos, tudo acaba relativamente bem.

Já vamos perceber melhor e continuar a falar do que é que vai acontecer aos cidadãos portugueses detidos. Vamos já voltar à conversa com Francisco, vamos por agora fazer uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com Francisco Pereira Coutinho. Francisco, já falou um pouco do que é que pode acontecer agora com os cidadãos detidos. O ministro português dos negócios estrangeiros disse estar confiante de que não existe o risco do regresso deles não correr bem. Há alguma coisa aqui que possa correr mal no meio de todo este processo?

Isto não vai acontecer. Mas o que eventualmente poderia correr mal é algum dos membros da flotilha querer ficar em Israel, portanto, no fundo, vir impugnar a decisão de deportação administrativa automática do governo israelita. Ir a um tribunal que não quer ser deportado. Eu creio que isso não vai acontecer. E portanto o que provavelmente vai acontecer é que em muito poucas horas, estamos a falar amanhã, depois de amanhã, rapidamente serão enviados para os seus países de origem. Foi isso que aconteceu com a Greta Thunberg e foi isso que aconteceu também com as pessoas que participaram nas flotilhas anteriores. E há sim um outro aspeto, repare, a flotilha saiu no final de agosto e chegou a Gaza, ou perto de Gaza, já em outubro. E portanto houve imenso tempo para o ministro dos negócios estrangeiros, o presidente do Estado e o de Israel se coordenarem, porque é muita gente, estamos a falar de centenas de pessoas, para que este processo ocorra de forma ordeira e rápida, porque Israel não tem interesse nenhum que isto continue a ser discutido nos media.

E qual é exatamente, Francisco, de uma forma resumida, claro, esse procedimento para a deportação destes cidadãos?

Bem, isso são regras internas israelitas, que eu não domino.

Certo.

Mas eu posso imaginar que seja um simples procedimento administrativo de expulsão automática que não passa sequer por um tribunal. Era aquilo que eu estava a referir há bocado.

Será mais uma questão administrativa.

Sim, eu creio que muitas das pessoas que nos ouvem, os nossos ouvintes, já passaram por um aeroporto e possivelmente, infelizmente, chegaram à zona dos passaportes e não conseguem entrar e têm que voltar no mesmo voo para casa. Portanto, será um procedimento muito expedito, administrativo Que permitirá que essas pessoas regressem rapidamente aos seus países de origem. Aqui uma nota: é verdade que está com presentes, por exemplo, no caso português, Mariana Mortágua.

Era isso que eu ia perguntar, que é uma deputada com mandato suspenso. Isso muda alguma coisa?

O facto de ter mandato suspenso significa que já não é deputada, mas mesmo que não estivesse, mas há lá alguns deputados italianos e podia-se colocar a questão de serem membros titulares de órgãos de soberania, mas a circunstância é que isso não lhes dá nenhuma imunidade diplomática em concreto. Tem muita visibilidade política, mas não tem o estatuto jurídico especial como têm, por exemplo, os diplomatas acreditados em Israel. Se Mariana Mortágua fosse na flotilha numa emissão oficial da Assembleia da República aceita pelo Parlamento de Israel, seria diferente, iria numa missão especial. Só que manifestamente não é o caso, Luís. Ela ia inclusivamente suspender o mandato, não era o caso.

Tendo em conta, Francisco, que estamos a falar de cidadãos de vários países, podemos vir a ter aqui algum mecanismo de cooperação entre os vários países para ajudar no regresso destes cidadãos? Cada país terá que tratar por si mesmo? Como é que isto depois pode acontecer mais à frente quando houver essa decisão de deportar estas pessoas?

Eu penso que a UE ia fazer isso, eu creio que já pré-anunciaram. Tudo isto já estava preparado. Mas tem razão, geralmente neste tipo de situações, depois há uma coordenação entre os Estados para que os cidadãos sejam reconduzidos aos seus países de origem. Muito provavelmente haverá aqui mecanismos de coordenação entre os países da União Europeia para que um Estado assuma sozinho as despesas e a operação logística, aliás, as despesas depois serão partilhadas, seguramente. A operação logística que permitirá que essas pessoas regressem aos seus países de origem. É geralmente isso que acontece. Isto não é uma situação muito diferente daquela que acontece quando há uma catástrofe, um terramoto, em que os Estados procuram mobilizar-se para prestar auxílio aos seus nacionais. Aliás, o Estado português disse exatamente que iria prestar apoio diplomático e consular aos portugueses que estão neste momento detidos.

E passará muito por aí esse apoio, pelo apoio consular.

Sim, estava tudo preparado. Geralmente o problema ocorre quando nós estamos de férias e o nosso consulado não sabe que nós estamos naquele país. Portanto, temos que ser notificados e toda a gente já sabia, até sabia a hora que chegava e, portanto, a nossa missão diplomática em Telavive estava preparadíssima para dar início aos procedimentos que geralmente se utilizam neste tipo de circunstâncias, ainda por cima com este tipo de visibilidade. É evidente que nada pode correr mal, porque é a própria imagem do Estado português que está aqui em causa. Ouvimos já o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros e o primeiro-ministro a falar. No fundo, esta discussão mostra bem o sucesso que esta flotilha teve, porque vamos ser francos, o objetivo nunca foi resolver o problema da fome em Gaza. Porque a ajuda humanitária que levavam nos navios teria sido uma gota no oceano. O objetivo seria justamente dar maior visibilidade para o problema. Não que o problema precise de muita visibilidade, não temos falado sobre outra coisa nas relações internacionais, juntamente com a crise da Ucrânia nos últimos dois anos, mas ainda assim, neste momento está no topo da agenda mediática e, portanto, a missão correu bem sucedida e felizmente não há feridos, nem mortos a lamentar.

Uma última pergunta, Francisco, olhando para as consequências também daquilo que aconteceu e do que poderá acontecer a nível diplomático, Paulo Rangel negou que a situação possa colocar em causa a relação com Israel. Outros países, como foi o caso de Espanha, convocou a encarregada de negócios em Madrid. Que efeitos pode ter este momento nas relações dos vários países com Israel?

Eu creio que não muda nada de substancial. Aliás, aquilo que poderá mudar de substancial está relacionado com o plano de paz de Trump, em que finalmente os países ocidentais vieram dar apoio àquele plano de paz, os países árabes, inclusivamente muita pressão sobre o Hamas, e portanto isso poderá baixar bastante a temperatura em Gaza. Agora, esta situação em concreto, tendo em conta a forma como ela decorreu e não tendo ocorrido nenhum incidente e tudo estar orquestrado e a correr de acordo com aquilo que estava planeado, significa que isso não vai levar à anterioridade das relações entre os Estados e Israel. Falou do exemplo espanhol. A Espanha neste momento está a um passo de cortar relações diplomáticas com Israel e, portanto, qualquer incidente é aproveitado para chamar a atenção para a discordância profunda que existe neste momento entre Madrid e Telavive, e o próprio governo espanhol tem liderado a contestação ao governo de Telavive, pelo menos na Europa. Portanto, isso não surpreende que sejam aqueles que são mais enfáticos. Aliás, inclusivamente enviaram navios de guerra, juntamente com os italianos, a Ceuta para proteger a flotilha, portanto tiveram aqui uma intervenção muito direta neste assunto e portanto é natural que levem até ao fim a sua manifestação de desacordo em relação a Israel, não especificamente à forma como trataram a flotilha hoje, mas em relação à situação em Gaza em geral.

Obrigado, Francisco.

Obrigado, Luís.

Francisco Pereira Coutinho é especialista em Direito Internacional e professor catedrático na Nova School of Law. Nesta história do dia, deixo também três coisas a ter em conta esta sexta-feira. A Direção-Geral de Saúde assinala os 60 anos do Programa Nacional de Vacinação. A cerimónia decorre na Fundação António Champalimaud e conta com a presença da diretora-geral Rita Sá Machado. Vai ser apresentado o Livro Azul de Vacinas e vai discutir-se a estratégia e o futuro da vacinação. São hoje conhecidos os convocados de Roberto Martínez para os dois próximos jogos de qualificação da Seleção Portuguesa de Futebol. Jogos frente à República da Irlanda e à Hungria. E até 31 de outubro é possível petiscar em Penafiel. É a sexta edição do concurso gastronómico promovido pela Associação Empresarial local para valorizar e promover os espaços de restauração. O Petiscando em Penafiel conta com 15 estabelecimentos participantes que vão apresentar petiscos e especialidades que conjugam a tradição dos sabores locais com inovação gastronómica. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. O som que escutámos no início do programa foi retirado da RTP. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares, bom fim de semana.