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Esta é a história do dia da Rádio Observador: José Luís Carneiro vai salvar o PS?

E o Partido Socialista, naquilo que de si depender, tudo fará para contribuir para a estabilidade política do país.

A 24 de maio, o futuro secretário-geral do PS deixava esta garantia de estabilidade. Declarações feitas à saída da reunião da Comissão Política Nacional dos Socialistas em Lisboa. Esta sexta e sábado, José Luís Carneiro concorre sozinho em eleições diretas a secretário-geral. Será o candidato certo para a tarefa? E conseguirá José Luís Carneiro pacificar e unir o partido depois de, pela primeira vez, o PS ter caído para o terceiro lugar no Parlamento? São perguntas para a conversa com Rita Tavares, grande repórter, jornalista da seção de política do Observador, que há muitos anos acompanha a vida do PS. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 27 de junho. Bem-vinda, Rita.

Olá, Ricardo.

O que se passa esta sexta e sábado no PS?

O PS vai a votos para escolher o sucessor de Pedro Nuno Santos. A história é recente, toda a gente se lembra, a hecatombe eleitoral nas legislativas, PS em terceiro no Parlamento pela primeira vez, demissão do líder. O partido dividiu-se nos dias seguintes sobre como e quando devia ser tratada a sucessão. Não chegou a conclusão nenhuma, mas a pressão dos autarcas para não criar divisões no caminho das eleições autárquicas acabou por falar mais alto e encontrou-se uma espécie de paz instantânea, a contragosto para alguns, que ainda tentavam procurar uma alternativa a José Luís Carneiro. E essa paz instantânea foi uma candidatura única, mas que nem por isso convence todo o partido. Nem pela forma, como rapidamente avançou, nem pelo perfil ou conteúdo, nomeadamente há dúvidas na parte da relação com a AD, se está demasiado colada, se pode vir a ser um perigoso bloqueio, se é muleta ou se é cassetete.

Mas já sabemos que José Luís Carneiro vai vencer. Perante isso, vai José Luís Carneiro mudar alguma coisa na cúpula, na estrutura diretiva do PS?

Vai. A solução encontrada para resolver o problema da liderança de forma rápida e sem levantar grandes ondas internas, incluiu também a necessidade de empurrar o congresso do partido, que em circunstâncias normais seria já depois das eleições diretas, mais pra frente, para depois das autárquicas e quem sabe até para depois das eleições presidenciais. É o novo secretário-geral que vai decidir sobre isso. Mas isso implica que até haver o congresso, o novo líder tenha de conviver com os órgãos nacionais que ainda vêm do Pedro Nunismo. E isto porque a Comissão Nacional, que é o órgão máximo entre congressos, é eleita em congresso.

Exato.

E por sua vez, é da Comissão Nacional que saem os órgãos de direção nacional, o secretariado e a Comissão Política Nacional. Mas vamos descomplicar.

Sim, por favor.

É como se o volante fosse da marca JLC, José Luís Carneiro, mas o motor ainda comprometido e até fragilizado, era da marca PNS, Pedro Nuno Santos. O que o futuro líder vai fazer é mudar um dos órgãos de direção, o secretariado, que é o mais restrito e próximo do líder. E a intenção, tal como escrevemos aqui no Observador esta semana, é renovar aquilo que existe, mas manter algumas das figuras que estavam. Portanto, não existir aqui uma ruptura, tentar uma certa unidade do partido, não hostilizar nem pedro-nunistas, nem costistas, nem outros -istas, garantindo, sobretudo, experiência, representatividade territorial e também representatividade geracional no PS, portanto, a representação das várias gerações do partido. Depois disso, José Luís Carneiro agarra na proposta de direção a que chegar, convoca a Comissão Nacional e elege a sua direção. E aí já não será todo o motor PNS, já terá algum JLC.

Mas Rita, ainda vai tudo de férias e no regresso da praia há logo duas provas daquelas de obstáculos. Temos autárquicas e proposta de orçamento do Estado. Se calhar vamos começar pelas autárquicas. Está tudo arrumado no PS para as autárquicas?

Ainda não está tudo arrumado, ainda há listas por fechar, há acordos por fazer. Por exemplo, em Lisboa, há a intenção de um acordo, uma coligação à esquerda, que ainda não há sinal de que isso esteja fechado. Portanto, há candidaturas ainda a acertar pormenores. Ainda também não há eleições, o governo está prestes a marcar as eleições. Mas sim, as autárquicas é a prioridade das prioridades do partido nesta altura, que saiu sovado, como sabemos, das legislativas e que tem no poder local um ativo muito importante.

E pode dar uma injeção de confiança para o Partido Socialista, o resultado destas autárquicas.

Pode ser um antidepressivo ou não. E pode, por outro lado, correr mal e abalar ainda mais as estruturas se o PS de repente perder um sem número de Câmaras e deixar de ser a força autárquica que é hoje, e se perder Câmaras para o Chega, por exemplo, se nas capitais de distrito também ficar muito desfalcado. A verdade é que para um partido que tem esta força autárquica, que tem 150 Câmaras O risco e a probabilidade das coisas poderem correr mal é grande. Há muito pronto correr mal nisto que eu estou a dizer, nos vários objectivos, seja pelas capitais de distrito, seja pelo número de câmaras, seja pelo que for, tudo vai contar, mas ainda mais neste cenário de grande trauma eleitoral do Partido Socialista, que tem mostrado muito claramente que esta situação ainda é muito traumática, tanto que tentou desviar absolutamente tudo destas autárquicas, tudo o que poderia ter potencial divisivo. Por exemplo, veja-se a questão da disputa interna, como foi aplacada para não haver nenhum problema neste caminho para as autárquicas e o PS de repente não começasse para haver disputas internas e os candidatos autárquicos, até nas mesmas listas, poderem apoiar candidatos diferentes. E o mesmo para a discussão das presidenciais, que ficou adiada também por causa dessa alta sensibilidade.

E já voltamos à conversa com Rita Tavares, grande repórter, jornalista da secção de política do Observador. Que PS, afinal, vai ser este, o de José Luís Carneiro? Estamos de regresso à conversa com Rita Tavares, grande repórter, jornalista da secção de política do Observador. Rita, e depois temos então o orçamento do Estado. O PS vai deixar passar? Tem alguma alternativa?

José Luís Carneiro, que vai ser o líder, já sabemos, já disse que estará disponível para viabilizar o orçamento do Estado da AD, mas que não quer negociá-lo, não há nenhuma necessidade de se avançar com uma negociação, embora também não queira viabilizar sem ver. Portanto, quer ver primeiro e depois viabiliza. Numa entrevista à RTP3, em final de maio, disse isto mesmo, explicou mais ou menos as suas intenções para o orçamento do Estado. Primeiro quer ver a proposta e percebe-se a AD, evitou, e aqui vou citá-lo, "dimensões que colidam com a identidade e valores fundamentais do PS." Sobre quais são esses valores, foi muito genérico. Falou no Serviço Nacional de Saúde, no sistema de pensões, na Segurança Social e na escola pública, portanto, é tudo e mais alguma coisa. Com esta largura e o contexto político do PS, é fácil de adivinhar o que vai acontecer. O PS não terá grande margem para fazer outra coisa que não seja viabilizar o orçamento da AD, mais uma vez.

E ainda neste caminho próximo, ou nos próximos meses, há outra prova muito importante e sobre a qual o PS também ainda não tem uma solução, que são as presidenciais, em janeiro.

As presidenciais, que de si já não eram fáceis, porque o PS está fora de Belém há 20 anos. A necessidade de recuperar esse poder era uma coisa que o Partido Socialista almejava para estas eleições. Tem aqui outro problema no atual contexto, que é uma maioria parlamentar de direita muito significativa, e esse contrabalanço era uma coisa desejável também do ponto de vista do Partido Socialista e da esquerda, mas o PS não tem ninguém que seja evidente, que seja uma figura que ressalte e que toda a gente diga: "Ok, vamos seguir." E não teve nos últimos anos, porque normalmente as candidaturas presidenciais até se preparam com mais tempo. E chegou aqui ao momento final, portanto, a um ano das eleições, e foi quando o tema começou a galgar ali dentro das paredes do Largo do Rato, com aquele momento em que Pedro Nuno Santos, meio de forma atabalhoada, de repente dá força a António José Seguro, que avança para terreno e com ele traz uma série de problemas de divisões internas, porque há muita gente, e até na direção de Pedro Nuno Santos, que entretanto está de saída, mas essa direção era uma direção que não acolhia uma candidatura presidencial de António José Seguro e, portanto, isso já fazia antever ali um período complicado e agora essa batata quente também salta para as mãos de José Luís Carneiro, que embora seja próximo de António José Seguro, também não quis colocar esse problema aqui em cima da mesa, comprometer-se já com um apoio ou com qualquer coisa parecida, porque sabe que dentro do partido o nome não é unânime e que pode criar aqui divisões neste momento sensível.

E de resto, estiveste há bem pouco tempo aqui na História do Dia a explicar, no fundo, por que é que não gostam de António José Seguro, por que é que há tanta gente que não gosta dele. E olhando para este calendário e para estes meses, Rita, o PS, no fundo, só poderá ter algum descanso lá para fevereiro do próximo ano. Será aí que vai acontecer a tal reflexão e aí que poderá haver então alguma mudança? Até fevereiro vai ser cumprir eleições, tentar gerir, tentar não arrasar problemas?

Eu acho que estás a ser muito otimista.

Estou?

Os próximos meses com o orçamento, autárquicas e presidenciais são difíceis, sim, mas depois desse cabo das tormentas, não há bonança. A necessidade de reconstruir um partido, e não se sabe ainda, lá está, se nas eleições autárquicas a coisa é boa ou má, é o desafio mais complexo e duradouro, e não será um trabalho encerrado depois de um grande colóquio, estamos todos bem, de mãos dadas, siga para a frente. Os próximos anos vão ser difíceis para o PS, que tem como única vantagem, nesta altura, uma coisa que é ter o poder sobre a estabilidade política. E isto por quê? Se tudo se decidir no Parlamento, sem inquéritos ou outros inéditos, as eleições só serão antecipadas se o PS quiser e a esta distância diria que é difícil vir a crer esse caminho tão cedo. E mais, nestes quatro anos, não Depois das eleições autárquicas e das presidenciais não haverá outras eleições. O PS não terá grande maneira de aferir tendências eleitorais, mas, por outro lado, José Luís Carneiro também não vai viver no sobressalto de o resultado eleitoral poder correr mal e deitar abaixo a sua liderança. Ao mesmo tempo, isso também não é um seguro de vida. Se há coisa que ficámos a saber neste processo é que há um grupo de personalidades, onde se contam Fernando Medina, Duarte Cordeiro, Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes, que vão estar à espreita. Todos eles estão ativos no espaço público e vão fazer marcação ao governo, é certo, mas também ao líder do partido, talvez à espreita da melhor oportunidade, não sabemos. Certo é que são todos figuras que nasceram ou singraram no costismo, veremos se de lá também trazem essa tática.

Ou seja, Rita, o PS é pela primeira vez na história terceiro, poderá ficar em quatro anos a hibernar, numa hibernação liderada por José Luís Carneiro. Se nada mudar até lá, só vamos ter legislativas em 2029. E, no fundo, olhando para tudo o que explicaste aqui neste episódio da História do Dia, não há uma resposta óbvia para a pergunta que lançamos: se José Luís Carneiro vai salvar o PS, porque tem muitos inimigos também lá dentro.

Tem inimigos, é natural. O PS ainda por cima está na oposição, que era uma coisa que já não acontecia há muitos anos. E esse é um cenário, como se diria noutros tempos do Partido Socialista, altamente pantanoso. E se José Luís Carneiro vai salvar o PS ou afundar-se nesse pântano, é um capítulo que vamos seguir com toda a atenção aqui pelo Observador.

E na História do Dia também. Obrigado, Rita.

Obrigada, Ricardo.

Rita Tavares é grande repórter, é jornalista da secção de política do Observador e há muito que acompanha a vida do PS. Ficam ainda umas notas importantes para esta sexta-feira. Desde logo, os militantes do PS votam hoje e amanhã, sábado, com o vencedor à partida. Resta saber quanto conseguirá em votos José Luís Carneiro. Também esta sexta-feira é oficialmente inaugurado o Parque Papa Francisco, na Bobadela, no local onde decorreu a vigília e a missa final da Jornada Mundial da Juventude. São mais de 35 hectares, agora com zonas de restauração, parque infantil, parque canino, skate park, campos de paddle, entre outros equipamentos desportivos. Às 22h00 está prometido um concerto de Tony Carreira. E esta sexta-feira, 27 de junho, é um dia muito especial para nós aqui na Rádio Observador. Assinalamos o sexto aniversário da Rádio Observador, um dia de festa que nos deixa cheios de orgulho. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.