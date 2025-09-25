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Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que caminho tem que fazer o governo para aprovar a Lei de Estrangeiros?

Procurámos perceber quais é que eram as fronteiras, quais é que eram os pontos essenciais, ajustando a rota para chegar ao mesmo destino de regulação da imigração. Sempre disso dissemos que não abdicamos e eu volto a repetir. Este governo, com o mandato popular que tem, a si, à maioria que o suporta e, já agora, à composição parlamentar, entende que existe uma vontade e um mandato popular para regular a imigração.

Estas palavras são de António Leitão Amaro, ministro da Presidência. Esta quarta-feira, o governo apresentou as alterações à Lei de Estrangeiros, depois da primeira versão ter sido chumbada pelo Tribunal Constitucional. Agora, o governo cria uma cláusula de salvaguarda para que possa ser pedido o reagrupamento familiar mais cedo do que os dois anos inscritos na lei. Para além disso, há clarificações sobre as medidas de integração que devem ser cumpridas e sobre os prazos de resposta aos pedidos de reagrupamento familiar. Com a nova lei entregue no Parlamento, inicia-se novamente o caminho legislativo. O Parlamento é o primeiro obstáculo, depois há uma decisão presidencial e, no limite, o diploma pode ter de enfrentar novamente a análise do Tribunal Constitucional. Vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor-adjunto de Política do Observador. Eu sou o Miguel Cordeiro e esta é a história do dia de quinta-feira, 25 de setembro. Bem-vindo, Miguel.

Olá.

Miguel, os grupos parlamentares do PSD e do CDS, em sintonia com o governo, apresentaram uma nova versão da Lei de Estrangeiros. Há mudanças específicas nos pontos que levaram ao chumbo do Tribunal Constitucional. Por partes, o que é que muda?

Essencialmente, o governo tenta aqui superar um obstáculo que tinha sido identificado pelo Tribunal Constitucional, que era o facto de na lei anterior ou no diploma anterior, se impor um prazo de dois anos para que um imigrante residente em Portugal pudesse pedir o reagrupamento familiar. Exemplo prático: na anterior lei, alguém que estivesse em Portugal, só depois de dois anos é que poderia pedir, por exemplo, que a sua mulher viesse para cá. Ora, com este novo desenho, o governo mantém esses dois anos como regime normal, mas introduz uma série de exceções, nomeadamente a hipótese de, se essa pessoa que vive em Portugal tiver imediatamente antes de ter deixado o país de origem, comprovadamente coabitado com o cônjuge, pode pedir esse reagrupamento familiar apenas um ano depois. Portanto, encurta aqui o prazo de dois anos para um ano. E há situações também em que, estando em causa menores a cargo do cônjuge que esteja no país de origem ou então pessoas dadas como incapazes, não se aplica esse prazo, nem de um ano, nem de dois. Portanto, podem vir imediatamente para Portugal ao abrigo da figura do reagrupamento familiar. Este tipo de exceções permite, em teoria, ao governo, e foi esse o objetivo da equipa liderada por Luís Montenegro, ultrapassar aquela questão que o Tribunal Constitucional levantou sobre o prazo absoluto de dois anos ser um impedimento ao reagrupamento familiar.

Muito bem, portanto, o PSD e o CDS acreditam que esta nova versão, que conta com essa válvula de salvaguarda, pode resolver as preocupações do Tribunal Constitucional. Nós já vamos perceber os contornos do caminho que esta lei pode ter até ser aprovada, mas para além desta medida e da criação desta válvula de salvaguarda, há esclarecimentos com esta nova lei de estrangeiros. Por exemplo, nas medidas de integração, os juízes do Palácio de Ratton consideraram que o diploma original não era suficientemente claro sobre a exigência de formação em língua portuguesa e da formação relativa a princípios e valores constitucionais portugueses. Ou seja, tinham que garantir isto para que depois se pudesse pedir o reagrupamento familiar. O que explica agora o novo texto?

O Tribunal Constitucional levantou duas questões em relação às tais medidas de integração. Primeiro, o momento de aplicação. O Tribunal Constitucional alegou não perceber se a pessoa que pede para vir para Portugal teria de cumprir, por exemplo, uma formação em língua portuguesa antes mesmo de deixar o país de origem. O Tribunal Constitucional o que disse foi: é preciso esclarecer se estas medidas de integração se colocam antes ou depois do reagrupamento familiar. O governo diz que são depois, ou seja, vamos mais uma vez ao exemplo prático, a mulher que se junta ao marido imigrante em Portugal tem de fazer formação em língua portuguesa e formação relativa a princípios e valores constitucionais portugueses quando se instalar devidamente no nosso país. E depois havia uma questão que parece de pormenor, mas nós sabemos o peso que os pormenores têm na arquitetura jurídica, que era uma expressão, um advérbio, "designadamente". O Tribunal Constitucional alegou que esse designadamente poderia abrir a porta a que o governo, através de portaria, definisse outras medidas de integração ou que impusesse mais medidas de integração. O que o governo faz agora? Deixa cair o designadamente e diz claramente que as medidas de integração que estão previstas são a tal formação em língua portuguesa e a formação relativa a princípios e valores constitucionais portugueses. Se não o tivesse feito, alegavam os juízes do Tribunal Constitucional, poderia estar a violar competências que são exclusivas da Assembleia da República. Em traços gerais, foi esta a questão.

Claro. Ainda há outra dúvida que era levantada pelo Tribunal Constitucional quanto aos prazos para que fosse tomada uma decisão sobre estes pedidos. O prazo máximo agora é de dois meses. A lei que o governo apresentou inicialmente apontava para um prazo que poderia ir até 18 meses E com isso, desde a entrada do imigrante até à resposta do pedido de reagrupamento familiar, poderiam passar três anos e meio. Os juízes consideraram que isto ia contra a Constituição. Como é que isto ficou agora resolvido?

Agora o pedido de reagrupamento familiar deve ser decidido no prazo de nove meses. Pode, naturalmente, ser prorrogado por mais nove meses, em circunstâncias excecionais associadas à complexidade da análise do pedido, mas encontrou-se aqui mais uma vez uma cláusula de salvaguarda, que é: nos casos que falávamos há pouco, ou seja, no caso do cônjuge que comprovadamente tivesse coabitado durante um ano com o imigrante que reside em Portugal, existe um deferimento tácito, já não se arrisca a esperar 18 meses pela decisão da AIMA e o mesmo se aplica a quem tem menores a cargo. Não está sujeito a estes prazos. A AIMA tem outra forma de decisão.

Muito bem. Ficam agora dúvidas sobre a eficácia destas alterações. Falamos disso já a seguir a uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Miguel, já explicámos tudo o que o Governo muda nesta lei de estrangeiros e o que é que clarifica, mas ficamos nós com uma pergunta: será isto suficiente? Qual é que é o próximo desafio que vai ter de enfrentar o Governo?

Desde logo, o diploma tem de passar no Parlamento e a discussão e votação desta nova lei de estrangeiros já está agendada para dia 1 de outubro, terça-feira. É aí o primeiro grande embate de Luís Montenegro. Aqui por uma questão de simplificação, estamos a referir ao Governo, mas esta iniciativa parte das bancadas parlamentares de PSD e CDS e essas duas bancadas, que compõem a coligação que suporta o Governo, terão de encontrar apoios no Parlamento para fazer aprovar este diploma. Numa fase posterior, terá de haver uma decisão do Presidente da República, que pode, mais uma vez, enviar o diploma para o Tribunal Constitucional. E, no limite, se tudo isto acontecer, o Tribunal Constitucional terá novamente de se pronunciar sobre o diploma. Há uma série de potenciais etapas, mas aqui, de forma objetiva, o Parlamento ainda terá de decidir sobre este diploma e aí, atendendo a tudo o que fomos ouvindo esta tarde, será talvez o maior desafio de Luís Montenegro.

Vamos então por partes. Vamos ao Parlamento, a começar. O Chega pode ser um problema para esta nova lei, aquilo que se escutou no debate quinzenal esta quarta-feira pode indicar que o PSD e o CDS, neste caso, ou o Governo, como temos aqui colocado a questão, pode ter um problema para avançar com esta nova lei?

É verdade. Até o momento não houve muitas reações políticas no sentido do chumbo ou da aprovação deste diploma. Tivemos o Chega e o Partido Socialista a queixarem-se de não terem sido ouvidos pelo Governo. Eu chamo só a atenção para um pormenor importante. A 3 de setembro, o Governo teve encontros com o Partido Socialista e com o Chega, onde, no essencial, apresentou aquilo que seria o espírito deste diploma, e isso foi noticiado pelos órgãos de comunicação social na altura, centrando exclusivamente no Chega, e foi Rita Matias a falar aos jornalistas à saída dessa reunião com o Governo. A deputada do Chega disse que não seria pelo Chega que este diploma não seria aprovado ou que não se encontraria uma solução para a lei dos estrangeiros. Isso foi no início do mês. O que assistimos esta tarde no debate quinzenal foi um André Ventura com discurso muito diferente, a acusar o Governo de estar a ser tão frouxo, palavras do próprio, como o Partido Socialista em matéria de imigração, o que pressupõe, ainda que não saibamos, que o Chega encontra neste novo diploma falhas que provavelmente o levarão a chumbar ou a tentar impedir a aprovação desta nova lei. É muito prematuro ainda para fechar uma posição do Chega a favor ou contra.

E na abstenção, não é? Pode haver situações de abstenção, pode haver outros caminhos para aprovar no Parlamento.

E é sempre uma discussão sensível, ou seja, o Chega terá de decidir, perante esta lei, se quer ficar do lado de um governo que está efetivamente a criar uma regulação mais exigente ou se quer ficar do lado da oposição que defende que estas medidas são prejudiciais à imigração. Esse debate político vai colocar-se em breve e também se coloca ao Partido Socialista que, perante os dados todos em cima da mesa, terá de tomar uma decisão. Pedro Nuno Santos tinha feito um caminho de aproximação em relação ao governo nesta matéria. Já não é líder do Partido Socialista. José Luís Carneiro foi muito crítico das posições assumidas então por Pedro Nuno Santos Tem tido algumas posições ambíguas em relação à imigração e, perante este diploma concreto, terá agora de se posicionar, sendo que foi muito crítico do anterior desenho da lei e este novo diploma, como é reconhecido pelo próprio Governo, é menos cafeinado do que o anterior. Portanto, pode haver aqui também uma margem de manobra para que o Partido Socialista possa juntar-se ao Governo nesta matéria.

Então vamos avançar no cenário. Vamos imaginar o cenário em que avança no Parlamento, para podermos pensar já no seguinte obstáculo. Belém, Marcelo Rebelo de Sousa, que na verdade pode ser um obstáculo. Na outra vez em que esta lei foi apresentada, enviou para o Tribunal Constitucional. Não tem número limite para o fazer, pode enviar as vezes que for necessário, mas vamos perceber o que é que Marcelo pode fazer. Há um histórico, há a personalidade de Marcelo Rebelo de Sousa. Perante a lei que temos, o que podemos esperar do Presidente da República? Que volte a enviar para o Tribunal Constitucional ou que diga sim desta vez?

Eu diria que, em coerência, Marcelo Rebelo de Sousa deveria enviar de novo o diploma para o Tribunal Constitucional, uma vez que, não se tendo pronunciado sobre o diploma anterior, embora tenha mostrado algumas reservas evidentes, procurou que o Tribunal Constitucional se pronunciasse sobre determinadas normas da Lei de Estrangeiros. Ora, o Governo fez alterações a essas mesmas normas. Em teoria, Marcelo Rebelo de Sousa quererá que o Tribunal Constitucional dê respaldo a qualquer decisão que venha a surgir. Não é certo que o faça, mas em coerência com o que têm sido as decisões do Presidente da República, seria normal que Marcelo Rebelo de Sousa quisesse novamente que o Tribunal Constitucional se pronunciasse sobre estas questões.

Muito bem, vamos perceber. E depois, se for ao Tribunal Constitucional, aí já será uma decisão do Palácio de Ratton em relação a esta Lei dos Estrangeiros. Para o Governo, qual é a estimativa? Há alguma indicação em relação a isto? Há alguma previsão para quando pode entrar em vigor esta nova Lei de Estrangeiros? Há alguma estratégia que o Governo queira seguir com todo este caminho legislativo que tem que fazer esta lei?

É inegável que o Governo está a tratar esta matéria com um caráter de grande urgência e, portanto, foi um duro revés que a anterior Lei de Estrangeiros tivesse sido chumbada pelo Tribunal Constitucional, porque no fundo condiciona toda a estratégia do Governo em matéria de regulação da imigração. E é normal que o Governo espere agora que o Parlamento se pronuncie rapidamente sobre o diploma e que Marcelo Rebelo de Sousa tome uma decisão num ou noutro sentido. Se for o caso, ou se Marcelo Rebelo de Sousa entender enviar o diploma para o Tribunal Constitucional, também aí será com caráter de urgência. Portanto, o processo é normal que agora, depois de algum hiato, comece a correr com um ritmo diferente.

Obrigado, Miguel.

Obrigado.

Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de Política do Observador e tem acompanhado de perto este caminho legislativo em torno da nova Lei de Estrangeiros. Nesta história do dia, deixo também alguns destaques para esta quinta-feira. No Parlamento, Mário Centeno vai ser ouvido esta tarde. Será muito provavelmente a última vez que se apresenta na Assembleia da República como Governador do Banco de Portugal. Trata-se de uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças, que vai centrar-se no plano de atividades do Banco de Portugal e na construção da nova sede. Mário Centeno fala aos deputados pelas 17h30. No desporto, depois da estreia do Sporting Braga na edição deste ano da Liga Europa, hoje é a vez do Futebol Clube do Porto. Às 20h, os Dragões jogam na Áustria frente ao Salzburgo. Há relato em direto aqui na Rádio Observador. Ainda no desporto, hoje os clubes da Primeira Liga de futebol entram na festa da Taça de Portugal. Há sorteio dos jogos da terceira e da quarta pré-eliminatória ao meio-dia. Por fim, um lembrete: termina hoje a terceira fase do período de candidaturas ao concurso nacional de acesso ao Ensino Superior. É uma última oportunidade para este ano letivo. Há mais de 6700 vagas por preencher e as candidaturas têm de ser submetidas até à meia-noite. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Miguel Cordeiro. Até amanhã.