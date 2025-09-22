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Esta é a história do dia da Rádio Observador. O caso Jimmy Kimmel é uma ameaça à liberdade de expressão?

We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them, and doing everything they can to score political points from it.

No monólogo de abertura do programa de Jimmy Kimmel Live!, o apresentador acusa o movimento MAGA, o movimento Make American Great Again de Trump, de se aproveitar do homicídio de Charlie Kirk, e comparou o lamento do presidente pela morte do amigo a algo que uma criança de quatro anos diria de um peixinho de aquário. Trump há muito que não escondia a indignação com as piadas de Kimmel, e agora o programa acaba por ser suspenso pela cadeia de televisão ABC. Na viagem de regresso do Reino Unido para os Estados Unidos, o presidente deixou um comentário que soa a aviso.

When you have a network and you have evening shows and all they do is hit Trump, that's all they do. They give me only bad publicity or press. I mean, they're getting a license. I would think maybe their license should be taken away. It will be up to Brendan Carr. I think Brendan Carr-

Para Donald Trump, as cadeias de televisão que têm programas que só o atacam deviam estar preocupadas com as licenças dadas pelo Estado norte-americano. Será este caso de Jimmy Kimmel um caso de ingerência política na liberdade de expressão? E como lida o poder e os poderes com a liberdade de expressão e de opinião? É sobre isto que vou conversar com Patrícia Fernandes, professora na Universidade do Minho e colunista do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o meu último episódio da História do Dia. Eu explico o porquê depois da conversa. Bem-vinda, Patrícia.

Obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui.

Obrigado. Também gosto muito de te ter aqui. Finalmente, podemos ter a oportunidade de conversar na História do Dia. Patrícia Fernandes, vamos começar por este caso concreto. Já ouvimos o que disse Jimmy Kimmel no arranque deste episódio, mas afinal de contas, o que é que aconteceu aqui? Consegues resumir-nos um pouco esta história?

Eu começaria por contextualizar isto em termos daquilo que são os late night shows norte-americanos, que são programas com uma longa tradição na televisão norte-americana e que envolvem uma mistura de comentário humorístico às notícias do dia. Geralmente têm entrevistas a convidados e momentos culturais e são protagonizados por aquilo que em língua inglesa se designa como host, um anfitrião, que é a figura central do programa e que em Portugal será o correspondente mais ou menos àquilo que o Ricardo Araújo Pereira faz nos programas de domingo. E estes programas têm milhões de espectadores, são muito populares nos Estados Unidos e o programa do Jimmy Kimmel é particularmente popular. Aparece geralmente em segundo lugar na lista deste tipo de programas mais vistos. E o que aconteceu foi que, aliás, como a Mafalda Pratas explica com mais detalhe no seu artigo de sexta-feira no Observador, que a ABC Disney, a empresa responsável pelo programa, decidiu cancelar o programa de Kimmel, alegadamente como reação aos comentários que ele fez na sequência da morte de Charlie Kirk e que visavam Donald Trump e os republicanos.

E este é um caso que se segue ao Stephen Colbert, que no verão também recebeu a notícia de que o talk show The Late Show iria acabar. Também é uma situação semelhante a esta ou não?

Aliás, é interessante, Ricardo, porque o Stephen Colbert abriu exatamente o seu programa de quinta-feira com a frase: "We are all Jimmy Kimmel", neste ato de solidariedade com o colega. E a cronologia que a CNN criou para explicar o cancelamento do programa do Kimmel começa precisamente com o fim anunciado do programa de Colbert a 17 de julho. Portanto, as duas situações têm sido apresentadas como estando relacionadas.

Donald Trump, já sabemos, e aqui vou usar uma expressão muito portuguesa, não se ensaia nada perante piadas ou críticas e responde publicamente ou por viva voz, ou através da rede social Truth Social que tem. E, por regra, essas respostas têm uma elevada dose de acinte. Isto é normal num presidente dos Estados Unidos responder a estes comediantes, a estes apresentadores, ou também aqui Trump é especial nas respostas que vai dando?

Eu começaria por dizer que, apesar de tudo, Trump é um ser humano, muitas vezes demasiado humano, para usar a expressão de Nietzsche, e por isso ele não gosta de ser criticado. Nós somos seres sociais e a nossa imagem social é muito importante. Isso faz com que não seja fácil lidarmos com as críticas e os comentários negativos. E isso é particularmente evidente no caso dos políticos, porque são atores ou pessoas que tendem a ser mais narcisistas e quando estão no poder, têm uma enorme tentação para usar esse poder para silenciar os outros. Portanto, em primeiro lugar, não é uma especificidade de Donald Trump, e entre nós temos aliás exemplos desta postura. Eu diria que o que é particular em Trump é que ele não parece ter qualquer vergonha de o fazer, de exercer o poder nesse sentido. E é por essa razão que ele desafia de um modo muito forte e perigoso, e em múltiplas dimensões, os princípios liberais e as instituições que deram forma aos Estados Unidos. Aliás, Ricardo, ainda recorrendo ao programa e ao anúncio do fim do programa De Stephen Colbert. Trump publicou na sua conta da sua rede social, a Truth Social, logo no dia 22 de julho, que havia uma intenção clara de atingir outras figuras e que o próximo seria Jimmy Kimmel.

Que estaria na lista. De resto, ele até já chamou estúpido publicamente a Kimmel.

Sim.

Já voltamos à conversa com Patrícia Fernandes, colunista do Observador, professora na Universidade do Minho, que há muito acompanha e estuda esses temas ligados à liberdade de expressão e também à cultura woke. Será este um caso de ingerência política numa democracia de referência, como é o caso da norte-americana? Estamos de regresso à conversa com a professora da Universidade do Minho, Patrícia Fernandes. Patrícia, os Estados Unidos têm sido palco de posições muito extremadas, quer da direita, quer da esquerda. Esses casos, como este de Jimmy Kimmel, são uma ingerência do poder político na liberdade de expressão? Podemos dizer isto?

Sim, Ricardo. Eu gostava primeiro de agradecer a pergunta ser colocada de uma forma tão ampla, porque a verdade é que este caso não pode ser visto apenas como um problema de Donald Trump. Ele é só mais um exemplo de um clima cada vez mais restritivo de liberdade de expressão, que se vem notado, sobretudo nos países de língua inglesa nas últimas duas décadas. E é aquilo que nos últimos anos temos vindo a designar como a cultura de cancelamento e que cresceu, podemos dizer, é uma simplificação, mas rigorosa, à esquerda, com especial evidência desde 2015, e que lançou as bases para se legitimarem tentativas de silenciamento daqueles que expressam ideias com as quais não concordamos. O cancelamento, quando era feito à esquerda, tinha uma dimensão mais social. Isso diferencia esta questão da ingerência política. Funcionava muito nas redes sociais e isso também determinava muito da sua eficácia, porque acontecia em habitats propícios para serem eficazes. Se alguém dizia alguma coisa que era considerado politicamente inaceitável naquele momento, isso gerava mecanismos de punição social que obrigavam ou à retratação, aos pedidos de desculpa, embora algumas vezes também tenha levado a perdas de emprego. E eram muito eficazes, porque os meios de comunicação, os meios culturais, os meios acadêmicos nos Estados Unidos estão muito desequilibrados para a esquerda, para o lado liberal ou democrata, e isso faz com que a punição entre pares funcione muito bem. Aquela ideia que falamos que a imagem social é muito importante. Mas quando o Trump e os republicanos MAGA chegam ao poder, encontram então este ambiente propício ao cancelamento. Todos os argumentos teóricos a favor do cancelamento já tinham sido lançados. E até pareceria parvo, aos olhos dos republicanos, não usar esse ambiente propício para fazer o mesmo. No caso do movimento MAGA, e por causa daquele desequilíbrio ideológico nestes locais, o esforço tem uma dimensão mais estatal. Os recursos são diferentes, embora os fins sejam os mesmos. Embora, por uma questão de rigor, também deva dizer que os democratas fizeram também um uso bastante eficaz das ferramentas estatais. Basta pensar na pressão que foi exercida sobre as empresas dos social media durante a pandemia, por exemplo, para forçar um certo consenso. Ou como criaram uma figura jurídica muito ambígua e que gera muita polêmica, que é discurso de ódio, para obrigar as empresas privadas a adotar medidas de censura. Mais uma vez, o problema é que com esta administração parece haver uma total falta de vergonha.

É tudo muito às claras, não é?

É tudo muito às claras.

Patrícia, e aqui também recorrendo à tua capacidade de olhar a realidade e o mundo, fica um pouco esta sensação de que os extremos estão cada vez mais a ganhar terreno e parece que estamos todos, acho que podemos incluir todos neste pacote, a perder um pouco a capacidade de ouvir o outro, sobretudo quando não concordamos com aquilo que ele diz. Isto está-se a tornar uma espécie de novo normal?

Essa é a parte difícil, é ouvir o outro quando não concordamos. Portanto, a questão do extremismo e da polarização, e muitas vezes usa-se neste contexto a expressão balcanização, e não é por boas razões que remete para guerras internas muito fortes. Toda esta questão do extremismo deve ser enquadrada no sentido mais amplo das lutas culturais, porque é essa a grande mudança dos nossos tempos. Vivemos num clima, num contexto de conflito cultural identitário, e isto significa que o nosso adversário político passa a ser visto como uma ameaça existencial. O outro não se limita a pensar de forma diferente, o outro não deve poder pensar de forma diferente. Isto predispõe-nos, é o principal problema, a considerar que os fins justificam os meios e nomeadamente a aceitar a violência como recurso normal. Mesmo em Portugal, após a morte de Charlie Kirk, os comentários que se faziam às notícias mostravam isso, que as pessoas começam a considerar normal ou legítimo.

Quase aceitável. Praticamente aceitável.

Sim, publicamente aceitável matar alguém só porque as ideias que essa pessoa defende são, para nós, inaceitáveis.

Mas numa democracia saudável, Patrícia, devem existir balizas definidas para a liberdade de expressão?

Numa democracia saudável devem existir regras e limites, em primeiro lugar. E, portanto, devem existir regras quanto à liberdade de expressão. Mas essas regras, esses princípios, esses limites variam muito culturalmente. Por exemplo, nos Estados Unidos existe um princípio particularmente amplo, previsto constitucionalmente, que é muito mais amplo do que nos países europeus. E ainda assim, as últimas décadas têm sido marcadas por atos de cancelamento e silenciamento. Portanto, os princípios em si, a existência de regras, muitas vezes não impede que esses mecanismos existam. O que se tem vindo a notar nos últimos anos, e as democracias são muito volúveis e tendem a responder de forma muito rápida às mudanças sociais, é que as populações parecem estar mais suscetíveis a limitações de discurso, até por razões de sensibilidade emocional, não usar certas palavras ofensivas. Portanto, tendem a aceitar essas alterações, desde que não sejam impostas pelas elites, aquela visão progressista e cosmopolita. Mas quando são impostas pelas elites, quando as populações acham que estão a ser silenciadas, gera-se uma revolta forte, como tem acontecido no Reino Unido nos últimos tempos, com a recente manifestação desta semana.

E olhando para o caso português, com 50 anos de democracia, Patrícia Fernandes, nós já percebemos o que deve ser ou é a liberdade de expressão? Já temos, deixa-me pôr as coisas assim, maturidade democrática para a defender e aplicar?

As opiniões dividem-se muito quanto à amplitude da liberdade de expressão em Portugal. Eu não tenho, por regra, uma posição tão pessimista como alguns colegas que se expressam sobre o assunto. Aliás, foi interessante ver como na disputa que opõe os Anjos à Joana Marques, houve uma manifestação muito ampla em favor da liberdade de expressão, que às vezes até me pareceu um pouco hipócrita, mas houve essa manifestação pública. Mas em termos jurídicos, nós éramos considerados pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos um país conservador. Por quê? Porque protegia mais o direito ao bom nome do que o direito à informação e à crítica política. Isso implicou que certos casos que tivessem a ver com jornais tivessem chegado mesmo a este Tribunal Europeu. E os estudos mostram que a jurisprudência se alterou em virtude dessas decisões do Tribunal Europeu, no sentido de termos uma maior abertura. Por outro lado, durante os governos de António Costa, houve muito entusiasmo por ceder a pressões da União Europeia, sobretudo em torno da cláusula do discurso de ódio. Portanto, as coisas não são claras. Mas eu chamaria a atenção para um caso que tem alguma proximidade com este do Jimmy Kimmel, que nos transporta mais para um domínio político, que é o de saber se há aceitação pública para que o poder político possa interferir nos meios de comunicação. Portanto, se as pessoas aceitam ou tendem a desvalorizar. E aí o caso Sócrates, Manuela Moura Guedes, é muito mais exemplificativo sobre o que acontece em Portugal quando o poder político tenta intervir nos meios de comunicação.

Obrigado, Patrícia.

Obrigada, Ricardo, foi um prazer.

Patrícia Fernandes é professora universitária e colunista do Observador. E hoje fica uma nota de despedida. Vá, de até já. Quando já ultrapassamos a fasquia dos 900 episódios, este é, para já, o meu último episódio da História do Dia. Eu vou continuar por aqui, mas na rádio, em direto, na Tarde Política, de segunda a sexta, na Rádio Observador, entre as 17h e as 19h. Confesso que a História do Dia foi um dos projetos que mais gostei de fazer em muitos anos que levo já de jornalismo. Tive aqui a possibilidade e a felicidade de poder conversar com largas dezenas de pessoas sobre os mais variados assuntos, sobre política, guerra, saúde, crime, economia, religião, até sobre Taylor Swift. A História do Dia vai continuar, como sempre, em podcast e na rádio, com outros protagonistas. Vamos, obviamente, continuar a olhar para as grandes histórias e para os grandes temas da atualidade com calma, com profundidade, com conversas boas para ouvir. Aqui fica um muito obrigado, um obrigado muito especial aos ouvintes da História do Dia, que tiveram a paciência e a generosidade de me ouvir ao longo destes anos. É bem possível que eu volte um dia destes, mas agora chegou o momento de parar. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.