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Esta é a história do dia da Rádio Observador: o ChatGPT pode facilitar fraudes com faturas? Olá, Raquel.

Olá, Ricardo. O Zé sabe que estás a falar comigo?

Sim, claro. Falei com o José Rafael Lopes, o jornalista anfitrião do podcast "Máquinas que Pensam", da Rádio Observador, em que tu, Raquel, és a assistente digital.

Estou sempre pronta para ajudar. Em que te posso ser útil?

Então, por favor, cria-me uma imagem de uma fatura de um almoço no valor de €25.

Claro, aqui vai um exemplo.

Obrigado, Raquel. Restaurante Sabor e Tradição, na Rua da Boa Comida. E o NIF é o nove oito sete seis cinco quatro três dois um. E optaste por pôr almoço executivo, mas sim, parece uma fatura de almoço. Não sei onde é a Rua da Boa Comida, nem sei se existe, mas Raquel, qual seria o meu prato favorito se não pusesse aqui um almoço executivo?

Conhecendo o estilo do Ricardo Conceição, um gosto clássico, mas com sofisticação. Diria que o prato favorito num almoço executivo seria algo como bacalhau à Brás, bem feito, com batata palha fina e ovo no ponto, acompanhado de uma salada simples e um bom azeite. Se estiver a sentir-se mais guloso, diria bife à portuguesa, com batata frita caseira e molho de alho, sempre com um café no fim.

Tu conheces-me bem, Raquel. Obrigado pela tua ajuda.

Sempre às ordens. O Ricardo já é da casa. Se um dia ele abrir um restaurante, aposto que vai ter pratos com nomes como meia dose de bom senso ou arroz de opinião vincada.

A voz da Raquel é feita por uma text-to-speech portuguesa, mas a fatura foi criada no ChatGPT. Podemos ouvir a Raquel no "Máquinas que Pensam", o podcast sobre inteligência artificial da Rádio Observador. É aos sábados de manhã na rádio e está obviamente sempre disponível em podcast. E como percebemos, não é assim muito difícil criar imagens de faturas, o que já fez soar as campainhas para eventuais fraudes. E é sobre isto que vou conversar com Cátia Rocha, jornalista da secção de economia do Observador, que acompanha a área da tecnologia. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 14 de abril. Bem-vinda, Cátia.

Obrigada, Ricardo.

No episódio extra da história do dia que publicámos no sábado, dia 5 de abril, estivemos os dois a brincar com imagens do ChatGPT e até falámos sobre as polémicas em torno do estilo Ghibli. Este episódio tem uma capa, não vale a pena ver.

Muito original.

Sim. Ou seja, o ChatGPT na versão gratuita, Cátia, já trata e cria imagens, é isso?

Sim, como disseste, nós falámos desta moda do Studio Ghibli, depois disso já houve também outra, a moda das action figures, toda a gente querer tornar-se em brinquedos dentro de uma caixinha de plástico. Mas desde há umas semanas que efetivamente o ChatGPT tem funcionalidades mais avançadas para gerar e editar imagens, ou seja, consegue reagir a pedidos mais complexos e também evoluiu muito nos resultados. Ou seja, aquele problema, ou uma forma que nós tínhamos de detetar o que era feito com inteligência artificial, como por exemplo, os olhos não serem olhos normais ou haver mais dedos nas mãos do que é normal também, deixou de existir tanto esta questão.

Isso foi corrigido. Ou seja, e se cria ou altera imagens, também pode criar ou alterar faturas.

Sim, que é aqui um desafio. A internet tem andado a testar aqui os limites do ChatGPT na parte da imagem e começou também a testar estas funcionalidades e percebeu que efetivamente era possível gerar faturas, gerar ou alterar faturas que já existem, se carregar a imagem, e percebeu-se que os resultados eram bastante credíveis, tanto a editar os valores das faturas, os totais, por exemplo, ou a gerar faturas de despesas que nem sequer existem. Ora, isto pode ser um desafio em várias áreas, como por exemplo para as empresas. É bastante normal haver sistemas nas empresas para apresentação de despesas, como por exemplo, faz uma deslocação, um almoço, e isto é mais uma questão de precisar aqui de ter um olho vivo para distinguir o que é real do que não é real.

E já há relatos de queixas ou não?

Esta tecnologia ainda é bastante recente, por isso ainda é cedo para dizer. Mas para este trabalho falei com a Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, que reconhece que a fraude sempre existiu, mesmo com papel. A questão é que ferramentas como o ChatGPT tornam tudo muito mais fácil e mais acessível de fazer. Ou seja, já não precisas de ter competências no Photoshop ou outro programa de edição de imagem. Basta o ChatGPT e se calhar em cinco minutinhos.

Porque no fundo é dar ordens ou fazer pedidos no ChatGPT.

É escrever, é um pedido que fazes.

Altera e faz a imagem a pedido, não é?

Quanto mais detalhado for, é um bocadinho o céu é o limite.

Como experimentámos no arranque deste episódio. Já regressamos à conversa com a Cátia Rocha, jornalista da secção de economia do Observador, que acompanha a área da tecnologia e se a inteligência artificial pode facilitar fraudes, também pode ajudar, e muito, a detetá-las. Estamos de regresso à conversa com Cátia Rocha, jornalista da secção de economia do Observador, que acompanha a área da tecnologia. Cátia, do outro lado da moeda está então uma espécie de olho de lince da inteligência artificial que pode ajudar a detetar fraudes.

Sim, é curioso que a mesma inteligência artificial que pode ser usada para criar faturas falsas e muito mais, pode também ser usada para detectar os problemas causados por ela. É curioso. Há empresas de soluções tecnológicas que automatizam estes sistemas de despesas. Temos de pensar que se for uma grande empresa, provavelmente tem centenas, se calhar milhares de faturas para analisar todos os meses. E isto depende muito da dimensão da empresa, mas quanto maior for a empresa, mais faturas tem para analisar. E é muito difícil que haja um ano que esteja sempre a verificar se realmente isto faz tudo sentido, se este restaurante existe mesmo, se a pessoa estava numa deslocação fora do escritório neste dia ou não. E é aqui que entra a inteligência artificial, que é muito mais ágil a detectar padrões e a fazer comparações. Por isso, há soluções que já comparam questões que vão mais ao detalhe, comparam metadados que estão associados à imagem que foi gerada, porque supostamente o ChatGPT deixa uma pegada de a imagem ter sido manipulada ou criada.

Tem lá umas traseiras que diz onde é que a imagem foi feita.

Não é visível. Durante muito tempo falou-se sobre esta história de incluir marcas d'água visíveis nas imagens que são geradas por inteligência artificial, mas há sempre metadados que são informações que não são visíveis a olho nu, mas que tentam dar um bocadinho ideia sobre a origem daquela imagem ou texto. Mas há soluções que comparam estas questões e que também olham para coisas como, por exemplo, o formato da fatura, se faz sentido ou não, o tipo de letra. Também comparam as somas dos artigos, se fazem sentido. Estou a falar muito o exemplo de um restaurante, mas porque é o exemplo mais fácil. Mas também há outras soluções que, por exemplo, com a integração com mapas, comparam quantos quilómetros são de Lisboa ao Porto e se dizes que tens uma deslocação, fizeste esse tipo de viagem, há automaticamente uma sugestão de quantos quilómetros é que aquilo é, para não haver aquela tendência de arredondamentos, normalmente um bocadinho mais favoráveis para o trabalhador, por exemplo.

E na fatura que o sistema criou, o restaurante chama-se Sabor e Tradição, tem um NIF, um número de identificação fiscal que não existe, é 123456789, fica na Rua da Boa Comida, número 45, em Lisboa, e o meu NIF, neste caso, seria aquele número todo ao contrário, será 987654321. Ou seja, o ChatGPT pode até ser muito rápido e incrível a criar, mas às vezes também não está isento de erros, nomeadamente não escapa. A inteligência artificial é capaz de não ter capacidade ainda para lidar com o labirinto legislativo em matéria fiscal em Portugal. Ou seja, nem a inteligência artificial às vezes consegue. Portanto, há erros também.

Há erros também. Aliás, são conhecidas, e já falámos aqui várias vezes sobre as fragilidades do ChatGPT com a matemática. Por exemplo, a internet tem andado aqui a gerar vários exemplos. Uma das questões é o ChatGPT errar no total dos artigos. Voltando novamente ao exemplo do restaurante, por exemplo, pôr vários preços de pratos e bebidas que depois dão uma soma totalmente diferente do que aquilo que está na fatura.

Erra na conta.

Erra na conta. Ou pode inventar percentagens de IVA que em Portugal não existem. Há aqui muito esta questão. Portanto, quem quiser gerar uma fatura deste género tem de estar disponível a fazer várias alterações. É mais fácil do que alterar coisas no Photoshop, mas requer também um bocadinho de trabalho.

E a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, não acautelou isto, ou melhor, a partir do momento em que tens a possibilidade de criar ou manipular imagens, há alguma hipótese de travar este caminho a vigarices ou não?

É assim, os termos de utilização do ChatGPT são claros a explicar que não é possível usar o serviço para fraude, entre tantas outras medidas. São bastante específicos no que é possível fazer e no que não é possível fazer. Mas a OpenAI não respondeu às perguntas feitas pelo Observador sobre esta capacidade de gerar faturas falsas, e se isto é de facto uma violação das próprias regras e dos termos de utilização do serviço. Mas um porta-voz disse a meios como o TechCrunch, que a OpenAI quer dar liberdade criativa aos utilizadores e que está atenta a feedback e recebe informação sobre o que a internet está a fazer. Mas admite que estas faturas podem ser usadas para aprendizagem financeira.

Resumindo, Cátia, por mais evoluída que seja a tecnologia, nunca estamos a salvo de velhacos, gosto muito dessa palavra, de velhacos que usam a tecnologia para o mal. Também já percebemos que a tecnologia pode ser usada para o bem, para detectar o mal.

É, isto parece um chavão sempre que falamos de tecnologia, mas há um lado bom e também há um lado que pode ser usado para algo menos bom, sempre que há uma evolução tecnológica e sempre que há um desenvolvimento, como neste caso, da inteligência artificial. Já vimos, por exemplo, isso com a automação do ChatGPT. Quando o ChatGPT era conhecido por gerar só texto, uma das primeiras coisas que se falou é: "bem, isto vai acelerar imenso tudo o que é grupo que trabalha em esquemas de phishing", daqueles e-mails que são lançados em barda. É uma das questões que temos visto, e isso acontece, e há muitos alertas de empresas de cibersegurança para isso. É o progresso. Tem sempre um lado bom e tem sempre um lado mau.

Obrigado, Cátia.

Obrigada, Ricardo.

Cátia Rocha é jornalista da secção de economia do Observador e acompanha a área da tecnologia. Ficam ainda algumas notas que merecem atenção nesta semana de Páscoa. Hoje, segunda-feira, segue a ronda de debates políticos. Às 9:00 da noite, Luís Montenegro, da AD, frente a frente com Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Uma hora depois, será a vez de Mariana Mortágua e Rui Tavares se encontrarem na SIC Notícias. Na terça-feira, entra em vigor a chamada Via Verde pra a imigração. O governo promete vistos de trabalho em 20 dias, mas é preciso preencher vários requisitos por parte das empresas. E na quinta-feira, ainda não é garantido, mas o BCE poderá decidir uma nova descida na taxa diretora, aquela que serve de guia e que tem implicações, por exemplo, na Euribor, que quem tem crédito à habitação conhece muito bem. E também na quinta-feira, em nome da União Europeia, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, vai a Washington discutir tarifas com Donald Trump. E uma última nota, só para dizer que nesta segunda-feira é dia mundial de um grande e poderoso aliado. É dia mundial do café. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.