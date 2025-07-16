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Esta é a história do dia da Rádio Observador: o PSD está refém de André Ventura ou está a usar o Chega? E o que esperar do debate do Estado da Nação?

Eu desafiava o primeiro-ministro a concentrar-se no estado da saúde e a apresentar ao Parlamento um plano para nos dizer como é que nos próximos seis meses a saúde vai funcionar.

Pouco mais de um mês depois de o governo ter tomado posse, Luís Montenegro enfrenta esta semana um debate do Estado da Nação no Parlamento. E se há algo evidente neste tempo curto é que as bandeiras do Chega têm marcado a agenda mediática e até legislativa com a imigração e a lei da nacionalidade à cabeça. Agora, André Ventura quer fazer da saúde o grande tema do debate desta quinta-feira e, pelo menos nisso, é acompanhado por toda a restante oposição. Ventura chega ao debate numa posição de força. Mas por que é que Montenegro, ao contrário do que prometeu quando tomou posse, só tem olhado pra direita? Vou falar com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 16 de julho. Olá, Rui, bem-vindo.

Olá, João.

Vamos só começar por enquadrar, ainda que muito brevemente, este debate a que vamos assistir esta semana no Parlamento. Quando é que acontece um debate do Estado da Nação e serve pra quê?

É sempre no fim de uma sessão legislativa, antes das férias parlamentares, e é uma espécie, como existia na escola, auto e heteroavaliação, em que se avalia os partidos, avalia o governo e o que está para trás. Eu sei que pediste brevemente, mas deixa-me dizer que foi introduzida em 92.

Na altura de Cavaco Silva.

Exato, pra dar um escrutínio maior. E é muito inspirada nos debates do Estado da União dos Estados Unidos da América, dos quais recordo o único em que talvez seja um exemplo isolado, em que o Gerald Ford diz: "The state of Union is not good". E depois nenhum presidente admitiu que não era bom e, portanto, aqui também nenhum primeiro-ministro admite que não é bom. Pode falar, às vezes, da crise no tempo de Passos Coelho, que a conjuntura não era a melhor, mas é muito difícil dizer que o trabalho foi mau e, portanto, na verdade, é sempre um exercício difícil de fazer. E recordo-me, só pra poder arrancar também, João, que o primeiro a que eu assisti, isto não interessa nada às pessoas, foi aquele em que o ministro acabou demitido porque fez os corninhos no Parlamento. Como assisti como jornalista profissional.

Sim, Manuel Pinho.

Manuel Pinho, que na verdade também criou um grande rebuliço. Às vezes pensa-se que não vai acontecer nada de especial e depois acontece mesmo.

E há um ano, penso que provavelmente quase ninguém poderia imaginar que iríamos agora este ano ter um debate do Estado da Nação neste contexto político. Temos um governo que tomou posse no início de junho, leva pouco mais de um mês em funções e com uma realidade parlamentar inédita, em que temos o Chega como maior partido da oposição. A anterior legislatura ficou muito marcada pelo não é não de Luís Montenegro. Esta legislatura, no pouco tempo que leva, já vem mostrar que o Chega não precisa de estar no governo para influenciar a governação.

Sim, não precisa de todo. Só a forma como tem existido uma permanência de temas que são mais, podemos chamar assim, mais à direita, que têm a ver com, por exemplo, as questões da lei da nacionalidade, na questão da imigração, mesmo uma bandeira que a direita chamou pra si da questão dos ocupas, do respeito integral pela propriedade privada. E, portanto, tudo isso são assuntos que o Chega colocou na agenda e que o governo tomou como assuntos prioritários neste curto tempo de governação. E, portanto, este Estado da Nação também é muito particular porque analisa a nação nos últimos dois meses, como mudou um pouco as suas prioridades, em virtude daquilo que também foi a expressão eleitoral dessas vontades da população. E, portanto, o voto dos portugueses forçou a que estas fossem prioridades, porque acabaram por descobrir que foram essa a razão do resultado que tivemos.

Mas Luís Montenegro, quando voltou agora a tomar posse, prometeu que iria olhar tanto pra esquerda como pra direita. Até agora parece ter tido um parceiro preferencial. Por que esta estratégia? É uma escolha, é uma inevitabilidade política?

Do ponto de vista formal, quando chama a oposição, Luís Montenegro chama o líder do PS e o líder do Chega, coloca-os no mesmo patamar do ponto de vista institucional, ou seja, mesmo sendo o líder da oposição André Ventura, em virtude de ter a segunda maior bancada parlamentar, Luís Montenegro chama os dois. Isto formalmente, do ponto de vista institucional, todo o respeito. Depois do ponto de vista daquilo que têm sido as prioridades, acaba por ir muito mais ao encontro do Chega. E por quê também? Não só por ter sido um aviso muito grande e ter ficado com medo de não corresponder a essas prioridades que o eleitorado definiu ou que acabou por definir com o voto e com aquilo que foram as preocupações que foram sendo reveladas em sondagens e estudos de opinião, como também pras autárquicas, o governo percebeu que é uma das grandes preocupações de algumas populações e que pode ser decisivo para a vitória nas autárquicas corresponder ou resolver alguns dos problemas, como por exemplo, o país hoje não tem um problema de emprego, mas aparentemente não. Está identificado que há um problema de imigração, seja pela falta de integração, seja pela falta de dignidade dos imigrantes que trabalham em Portugal. E, portanto, tudo isso acaba por ser, João, de fato estratégico, porque, na prática, é mais útil para o PSD, pra AD e pro governo, neste momento, ir a essas bandeiras do Chega, por causa desses compromissos eleitorais e não só, e por causa do resultado das legislativas.

A questão da saúde deverá agora marcar este debate. É o grande tema que os partidos da oposição querem ver discutido. Montenegro também já admitiu que o vai levar a debate. Enfim, é um tema inevitável, tendo em conta todos os problemas que continuamos a assistir no Sistema Nacional de Saúde. Na anterior legislatura, tinha sido uma grande promessa de arranque, melhorar rapidamente a situação no setor. Neste momento é de fato o grande problema, a maior pedra no sapato do governo, não?

Sim, na verdade, o Luís Montenegro tinha definido um programa de emergência e o que aconteceu é que a saúde está sempre em emergência, porque está sempre numa situação de dificuldades. Ainda ouvíamos Hugo Soares a dizer que este ano vai ser melhor do que o anterior. No anterior já era este governo que estava lá, mas pode ser ainda imputado à anterior governação do Partido Socialista, mas este ano já não. E há especialistas a apontar que será o pior ano ainda e que será mais difícil. E o que é certo é que o Luís Montenegro vai deixando de ter essa desculpa ou essa atenuante de estar há pouco tempo no governo. Eu recordo que o antigo primeiro-ministro Cavaco Silva disse: "Culpar o governo anterior para além do período de seis meses mostra incapacidade do primeiro-ministro." Ora, isto é um aviso claro de que as coisas correrem mal este verão, a responsabilidade vai ser de Luís Montenegro. Decidiu manter a ministra também, portanto, ainda aumentou para si mais essa responsabilidade, tendo em conta aquilo que eram as dificuldades do setor, os pedidos da oposição e, portanto, claro que Luís Montenegro terá grandes dificuldades e o governo, até porque o problema da saúde é estrutural, a não fixação de médicos, todos os problemas que já se arrastam de há anos, mas o governo também não está a conseguir resolvê-los e por isso, obviamente, que todos os problemas que surgirem nesta área serão imputados ao governo e será um dos grandes problemas para enfrentar, principalmente no verão.

Já regressamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Na segunda parte vamos falar também de como cada partido e os respectivos líderes chegam a este debate do Estado da Nação. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Vamos então falar de partidos e de protagonistas. Depois de ter tido um resultado histórico nas eleições de maio e depois de ter conseguido colocar esta questão da imigração no topo da agenda mediática e legislativa, André Ventura chega a este debate ainda mais reforçado.

Sim, por todas as circunstâncias, o que dá força aos partidos são os votos. Às vezes as sondagens quando já passou algum tempo do ato eleitoral. E André Ventura é mediático, tem popularidade, principalmente junto do seu eleitorado, mas não só, toda a gente sabe quem é André Ventura, consegue impor a agenda mediática e agora acrescentou a tudo isso que já tinha nos anteriores Estados da Nação, votos, e votos significativos. Tem a segunda maior bancada do Parlamento, é a primeira vez que chega nestas circunstâncias e pode reivindicar, e digo eu com propriedade, e acho que a esmagadora maioria das pessoas concordará, o facto de várias matérias que eram bandeiras quase exclusivas do Chega, e que muitas vezes até o partido era acusado de ser extremista por defender algumas dessas matérias, como por exemplo, as restrições à imigração, etc. Na verdade, agora tornaram-se questões fundamentais, que não só o partido do governo procura o Chega para as aprovar, como muitas vezes o próprio Partido Socialista tenta em alguns momentos também juntar-se a algumas dessas matérias, quando não quer capitalizar a crítica e esse avanço. E portanto, tudo isso faz com que o Chega tenha um grande destaque. Eu, apesar de Luís Montenegro ser a principal figura política do país, é o primeiro-ministro, é ali que está o poder, e a AD ter uma força muito grande, eu acho que não estaríamos longe se disséssemos que a política portuguesa é um bocadinho Chegocêntrica, porque roda à volta do Chega, mesmo que o Chega não seja a estrela principal. E portanto, eu diria que nesta complexa galáxia, acho que se vai notar que André Ventura sabe que está a brilhar mais do que há um ano e por isso será sempre mais fanfarrão do que no ano anterior e puxará a si, e para isso tem a legitimidade dos votos, essas conquistas e esses ganhos que foi tendo, principalmente pela força do voto.

José Luís Carneiro tem aqui o primeiro debate do Estado da Nação como secretário-geral do PS e numa posição difícil, o PS deixou de ser o maior partido da oposição. Qual a estratégia que deve seguir?

É muito complicado o Partido Socialista, até por tudo o que dizíamos, que Luís Montenegro tem o carisma inerente a ser primeiro-ministro há mais de um ano, tem o gravitas político, é ele o primeiro-ministro de Portugal. André Ventura é um político com um carisma, que para muitos será um carisma negativo e que associa a negatividade, mas com uma popularidade brutal, não só com os atuais eleitores, como com os eleitores do futuro. Tem um potencial de crescimento ainda maior, sendo que também não é renegado pelos eleitores do passado, pelos mais velhos, e muito menos por aquilo que será o grande grosso do centrão político, completamente. E portanto, meter-se no meio disto, José Luís Carneiro, que não é uma pessoa carismática, que para já também não tem uma grande notoriedade, não sei quantas pessoas por este país fora conseguiam identificar de imediato José Luís Carneiro. Aparentemente, ele era uma ala do PS mais moderada, menos à esquerda, que poderia capitalizar um pouco o centro. Mas, na verdade, o que nós vimos é que muitas pessoas que votavam à esquerda, até no Partido Socialista, até no Bloco de Esquerda, nessas zonas, o Chega também cresceu. E portanto, a questão também não é ideológica. No meio disto, o Partido Socialista, a única estratégia que pode ter é não sair de cena. Daí que José Luís Carneiro tenha enviado uma carta a Luís Montenegro com propostas na área da defesa para continuar a ser relevante e tentar marcar alguma agenda em áreas em que o Chega ainda não foi, porque também não é tão capaz e não sabe fazê-lo tão bem Sobre defesa é difícil estar a ler nomes de crianças com nomes estrangeiros numa escola. Não é tão sexy neste momento. E portanto, aí o PS, nos assuntos ditos mais sérios e de Estado, pode marcar pontos e acho que é por aí que José Luís Carneiro tentará ir. Também está a tentar colar a AD ao Chega. Não sei se isso é uma boa estratégia, porque neste momento isso parece dar mais força à AD do que o contrário.

À direita, temos um partido que surge neste debate num momento de transição. A Iniciativa Liberal, que tem convenção este fim de semana para eleger o novo líder, candidata única Mariana Leitão. É um partido que surge aqui também no debate um pouco ainda à procura do seu lugar nesta nova realidade do Parlamento e da direita.

Sim, eu creio que, na verdade, a Iniciativa Liberal, apesar da líder ainda não ter sido escolhida, já terá provavelmente algum posicionamento e algum destaque neste debate. Não irá provavelmente já concretizar uma mudança de estilo, mas certamente já haverá a marca de Mariana Leitão e já está ela também a preparar este debate e por aí naturalmente que será diferente. E depois, na verdade, nós tivemos um mundo com dois papas, também não é muito estranho que numa bancada como a Iniciativa Liberal, mesmo não sendo muito grande, hajam dois líderes e portanto ainda lá estará também Rui Rocha, o que também vai dando peso à bancada, com ex-líderes que vão fazendo parte, como é o caso também de Carlos Guimarães Pinto. Mas é uma Iniciativa Liberal também um bocadinho à procura dela própria, a perceber para onde é que vai, a tentar refrescar essa liderança, e é nesse contexto que chega ao Estado da Nação. Tem acompanhado um bocadinho tudo aquilo que são as tais problemáticas mais à direita, tem estado também nas restrições à imigração, etc. E portanto, em todas essas matérias não tem tido uma postura absolutamente liberal no sentido mais liberal do termo. E é interessante ver para onde é que vai a Iniciativa Liberal. Creio que também, estando nesse momento de transição, não aproveitará o debate do Estado da Nação para fazer um grande rasgo, mas sim para, de alguma forma, se aguentar à tona neste momento de transição.

E depois olhando para outro espectro político, temos aqui uma esquerda que surge no debate da Nação deste ano muito mais enfraquecida, provavelmente, do que aquilo que imaginaria. "Habituem-se", disse o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares. O que é que pode trazer a esquerda para este debate?

A esquerda está numa posição muito complicada, porque foi empurrada completamente para o lado esquerdo do Hemiciclo, o que mostra como foi reduzida. Nós temos hoje deputados do PSD sentados onde já estiveram deputados do PS, mesmo na ponta esquerda do Hemiciclo.

Mesmo a disposição física é simbólica.

É mais central e isso significa que a esquerda está muito reduzida. E depois além do Partido Socialista, há ali um partido que parece em crescimento, mas também vive muito do tal mediatismo do próprio líder, que é o Livre, mas que também não tem votos para forjar ou se poder acreditar que num futuro próximo possa haver uma maioria de esquerda no Parlamento. E isso é um problema muito grande. Estamos no meio de uma travessia do deserto da esquerda e claro, quererão sempre puxar pelas suas bandeiras. Vamos ouvir falar da questão da Palestina, vamos ouvir falar da forma como o governo cedeu à extrema-direita em várias bandeiras, mas isso não parece chegar para a reabilitação da esquerda e, pelo contrário, os sinais que existem é que enquanto ficar presa nessa ideia e não ter uma alternativa, que eu também não sei qual é, confesso, não gostaria de estar no papel dos líderes da esquerda neste momento. Enquanto não tiver essa alternativa, vai ser um caminho muito penoso e portanto, sem votos, acaba por se estar muito mais fragilizado neste debate do Estado da Nação. E portanto, como o último teste foi negativo, acho que na autoavaliação a esquerda até se pode avaliar por cima, mas sabe que neste momento não teve o seu melhor ano e que os últimos dois meses também foram desastrosos.

Obrigado, Rui.

Obrigado, João.

Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. A terminar, três notas para esta quarta-feira. Na véspera do debate do Estado da Nação, está marcada para hoje uma concentração de viticultores do Douro. Vêm até Lisboa exigir ao governo soluções para a crise no setor. A Comissão Europeia apresenta hoje a proposta do novo quadro financeiro. Portugal está entre os 14 países europeus que assinaram uma carta enviada à presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, a contestar cortes na política de coesão. E esta quarta-feira fica também marcada pela estreia de um novo programa na Rádio Observador. Chama-se "Realpolitik" e é uma conversa sobre política e atualidade que junta o socialista Sérgio Sousa Pinto e Miguel Pinheiro, diretor-executivo do Observador. Pode ouvir na Rádio Observador todas as quartas-feiras ao meio-dia e depois em podcast. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Artur Costa. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.