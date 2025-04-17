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Esta é a história do dia da Rádio Observador: o que está em causa na averiguação preventiva do Ministério Público a Pedro Nuno Santos.

Mas também então as pessoas não podem ignorar os casos da sua governação.

Só que há uma diferença: é que em todos os meus casos eu dei explicação e por isso é que eles não se transformaram num grande problema político pra mim.

Mas acha que ele não deu as devidas explicações? Ainda ficou muita coisa por esclarecer.

Acho que ficou muita coisa por esclarecer, disso eu não tenho dúvidas e há muitas coisas que têm que ser esclarecidas.

Na mesma tarde em que Pedro Nuno Santos foi entrevistado por Manuel Luís Rocha e garantiu que sempre esclareceu tudo o que tinha a esclarecer, o Observador avançava a notícia de que o Ministério Público abriu uma averiguação preventiva ao líder do PS. Foi suscitada por denúncias anônimas sobre o processo de compra de dois imóveis, factos que não são novos e que já tinham sido noticiados na imprensa no final de 2023. O que é uma averiguação preventiva e o que está em causa neste processo que envolve Pedro Nuno Santos? São questões pra conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador, que coordena a área da Justiça. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quinta-feira, 17 de abril. Bem-vindo, Luís.

Olá, João.

Esta averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos parte de denúncias anônimas feitas à Procuradoria-Geral da República. Estamos, portanto, a falar de mais de uma denúncia, é isso?

Sim, estamos a falar de várias denúncias. O plural é da Procuradoria-Geral da República. Nós não temos informação de quantas denúncias se tratam.

Antes de entrarmos no caso em concreto, penso que é importante explicar o que é uma averiguação preventiva.

Uma averiguação preventiva pode ser classificada como um pré-inquérito. É uma figura jurídica que existe na Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais desde há muitos anos e geralmente a sua utilização mais comum é a seguinte, dando um exemplo muito prático: no âmbito ali do combate ao branqueamento de capitais, o sistema financeiro, ou seja, os bancos e outras instituições financeiras, e agora desde há alguns anos, mais recentemente, muitas outras instituições não financeiras, tipo notários, imobiliárias, sempre que detectam transações suspeitas, transações financeiras, se se tratam de bancos ou transações, por exemplo, como a compra de um imóvel, quando se trata de uma imobiliária ou de um notário, têm esse dever de diligência, têm de fazer uma denúncia e comunicar esses factos indiciários à Procuradoria-Geral da República e à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária. E é aí que se abre uma averiguação preventiva para analisar essas suspeitas e perceber se existem elementos para abrir um inquérito formal criminal, que isso, sim, será uma investigação formal, um inquérito criminal, que é titulado pelo Ministério Público, é regulado pelo Código de Processo Penal. Ora, neste caso, estamos só a falar num pré-inquérito, ainda não é uma investigação formal e, portanto, tem restrições do ponto de vista do acesso à prova. Não podem ser feitas buscas, o Ministério Público também não pode obrigar ninguém a ir prestar declarações aos autos, não podem ser feitas escutas telefônicas, enfim, há uma série de meios de obtenção de prova que não podem ser utilizados. No ponto de vista prático, como aconteceu com o Luís Montenegro, pode-se, sim, notificar as partes para levarem documentação e explicarem o que se passa nesta matéria. Portanto, na prática, é isso que vai acontecer com Pedro Nuno Santos.

Era precisamente o que te ia perguntar. Esta é a mesma figura utilizada pelo Ministério Público no caso da Spinom Viva e do Luís Montenegro?

É a mesma figura. Aliás, a resposta da Procuradoria-Geral da República em março, quando informou a opinião pública, o Observador, informou o Observador e outros órgãos de comunicação social de que seria aberta uma averiguação preventiva, na sequência também de uma denúncia anônima, tal como aconteceu aqui, foi o texto que o gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República enviou pra redações, foi muito semelhante àquele que enviou agora para Pedro Nuno Santos. Portanto, há um comportamento bastante igual, se tu quiseres, da Procuradoria-Geral da República. Se tiver uma denúncia sobre determinados factos e entende que o procurador-geral Amadeu Guerra entende que deve ser aberta uma averiguação preventiva, foi o que aconteceu para Luís Montenegro e para Pedro Nuno Santos.

Vamos então a este caso em concreto de Pedro Nuno Santos. Em causa está o processo de compra de dois imóveis, mas os factos não são novos e já tinham saído na imprensa, nomeadamente na revista Sábado, em novembro de 2023. Ora, ao que sabemos, haverá aqui alguma informação nova com estas denúncias ou a novidade é o fato de as denúncias só terem surgido agora?

Eu só te consigo responder a uma parte da pergunta, porque não tenho toda a informação. Ao contrário do que se pensa, os jornalistas não sabem tudo sobre o que se passa no Ministério Público ou nos tribunais. E, portanto, a Procuradoria-Geral da República, por razões também que se compreendem, está só a libertar uma parte da informação, nomeadamente confirmando a abertura da averiguação preventiva, não está a colocar toda a matéria na praça pública, se tu quiseres. Aliás, diga-se de passagem que as averiguações preventivas, e eu como jornalista já tentei aceder a muitas averiguações preventivas ao longo dos anos, elas não são acessíveis. A Procuradoria-Geral da República tem a interpretação de que esta, ou vários procuradores-gerais tiveram essa interpretação, essas averiguações preventivas não são processos administrativos, logo não podem ser acedidos pelos jornalistas. Portanto, o que eu sei até agora é que a denúncia é nova, ou seja, a notícia é de novembro de 2023. Os factos que a notícia relata, que se quiseres podemos também abordá-los, é de novembro de 2023, mas há aqui uma denúncia com base nesses factos. Também devo te enfatizar outra questão. Eu e o Pedro Antunes temos essa informação, mas não sabemos exatamente do que é que se trata. Existe a informação de que haverá outras situações denunciadas Porque são várias as denúncias anônimas apresentadas à Procuradoria-Geral da República, porque no que diz respeito a nós, Observador, nós só confrontamos a Procuradoria-Geral da República com estas questões das duas casas, porque sabíamos que estes tinham sido factos denunciados, mas haverá outros factos que foram denunciados e que ainda não se sabe quais são e do que se trata.

Já regressamos à conversa com o Luís Rosa, redator principal do Observador, que coordena a área da Justiça. Vamos continuar a explicar o que está em causa no âmbito desta averiguação preventiva por parte do Ministério Público a Pedro Nuno Santos. Estamos de regresso à conversa com o Luís Rosa. O primeiro caso que está aqui alvo desta denúncia está relacionado com a aquisição de um imóvel em Lisboa, que será, de resto, segundo se percebe, a residência atual de Pedro Nuno Santos. Que dúvidas são suscitadas em relação a este processo?

Em relação à casa de Lisboa, que é uma aquisição que foi feita em 2018, estamos a falar de uma casa que foi adquirida por €740 mil. Ora, esta compra foi financiada de duas formas. Em primeiro lugar, com um sinal de €290 mil, que segundo o próprio Pedro Nuno Santos, em declarações que fez à revista Sábado, nós estamos a gravar este episódio antes de Pedro Nuno Santos fazer as suas declarações na sede nacional do Partido Socialista. Portanto, à revista Sábado, Pedro Nuno Santos explicou que dos €740 mil, €290 mil tinham sido pagos pela sua mulher como sinal. E daí o imóvel ter sido adquirido em regime de copropriedade. Em relação ao remanescente, tem a ver com uma dívida bancária, ou seja, foi pedido um empréstimo bancário pelo próprio Pedro Nuno Santos no valor de €450 mil. A primeira questão é: qual é a origem destes €290 mil da mulher para pagar a casa? A revista Sábado, no trabalho que fez, levantava essa questão e Pedro Nuno Santos nunca explicou qual era a origem desse montante. Em relação à dívida bancária, ela foi amortizada passado pouco tempo, na totalidade, e Pedro Nuno Santos deu duas explicações para isso. Num primeiro momento, disse que a origem dos fundos era uma doação do pai, o pai dele tem um grupo empresarial com alguma dimensão, e numa segunda fase, disse que provinha da venda de um imóvel, que será o seu primeiro imóvel em Lisboa. No direito de resposta que também enviou à Sábado, passado algum tempo depois da publicação dessa notícia, insistiu que esses €450 mil tinham sido amortizados por via do produto da venda da sua primeira casa em Lisboa. Portanto, em termos sintéticos, o que está aqui em causa é explicar a origem dos fundos que financiaram a compra desta casa.

E depois há também uma segunda operação, que é mais recente, que diz respeito à compra em 2022 de uma propriedade em Montemor-o-Novo, no Alentejo. Neste caso, também há dúvidas que são levantadas.

As dúvidas que existem neste caso, esta propriedade também foi adquirida com crédito bancário, foi comprada por um montante acima dos €500 mil, mais concretamente €570 mil. Também foi adquirida com crédito da Caixa Geral de Depósitos no valor de €455 mil. A questão que é levantada pela revista Sábado nessa notícia, e segundo as minhas informações, não estará a ser analisada, é uma relação, uma alegada relação, que é feita pelo autor da notícia entre a compra do monte em Montemor-o-Novo, não é um monte, é uma vivenda que tem uma piscina, aliás, é uma propriedade com mais de dois hectares em Montemor-o-Novo, uma propriedade com uma dimensão significativa, muito significativa, e que tem uma casa com cerca de 250 metros quadrados, que tem, por sua vez, uma piscina. E era a relação que era feita entre a aquisição desse imóvel, dessa propriedade, e a decisão sobre a localização do novo aeroporto internacional de Lisboa em Alcochete. Ora, foi Pedro Nuno Santos, como todos sabemos, que decidiu essa localização nas costas do primeiro-ministro António Costa e chegou a anunciar. A distância entre este imóvel e a localização do aeroporto é de cerca de 80 quilómetros. É feita aqui uma relação causa e efeito.

Passaria pela valorização eventual, não é?

A valorização, expropriação, enfim. As informações que eu tenho indicam que essa questão não está a ser analisada por uma razão, por falta de fundamento. E sinceramente, João, não há aqui nenhum indício que relacione uma coisa com outra. Teria que haver aqui, de facto, alguma informação bastante precisa que indiciasse isso, e não há nenhuma indiciação nesse sentido. E portanto, o que se passa sobre a questão da casa de Montemor-o-Novo é isto. Pode haver outras matérias, mas neste momento nós não temos a informação devidamente confirmada. Portanto, a origem dos fundos da aquisição da casa em Lisboa é, se tu quiseres, a questão central por aquilo que se sabe.

A terminar, a averiguação preventiva é uma figura que tem algum tipo de prazo ou não? E esta pergunta tem obviamente a ver com o horizonte de eleições, não é? Tanto num caso como de outro, de Montenegro como Pedro Nuno Santos, não sabemos quando é que poderá estar concluída.

Nós também questionamos a Procuradoria-Geral da República sobre a averiguação preventiva de Luís Montenegro, continua aberta, esses trabalhos de recolha de informação continuam. Não há nenhum prazo, nem para uma, nem para outra. E se queres que te diga, isto é mais uma análise com facto, é mais uma opinião com facto. Não me parece que a Procuradoria-Geral da República vá concluir, ou o DCIAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que faz parte da PGR, vá concluir a sua avaliação sobre os dois casos, as duas averiguações preventivas, antes do dia 18 de maio. Se o fizer Não tenho dúvidas que a PGR provavelmente dará a informação muito provavelmente ao mesmo tempo sobre a conclusão que retirou sobre as duas averiguações preventivas. Mas não me parece que isso vá acontecer, porque Amadeu Guerra muito provavelmente não quer ser acusado de estar a contaminar o processo político. Esta informação da Procuradoria-Geral só aconteceu porque também tinha acontecido com Luís Montenegro. Ou seja, há uma preocupação do procurador-geral Amadeu Guerra de ser equitativo, de estar acima das forças políticas e, portanto, existindo duas situações semelhantes, deu exatamente o mesmo tratamento às duas situações, seja em relação a Luís Montenegro, seja em relação a Pedro Nuno Santos. Sinceramente, mais uma opinião, acho que as duas vão ser arquivadas, mas provavelmente só deveremos conhecer depois das eleições. Mas só para terminar, é importante os nossos ouvintes terem noção do seguinte: Pedro Nuno Santos vai ter que fazer aquilo que o Caspinão Viva fez em relação à averiguação preventiva que está relacionada com Luís Montenegro, ou seja, enviar as escrituras de compra e venda destes imóveis, enviar a prova da origem dos fundos, nomeadamente transferências bancárias, contas bancárias, etc. Pedro Nuno Santos vai certamente demonstrar com facilidade a origem dos fundos que levaram à aquisição destes dois imóveis. E, portanto, só tem que demonstrar. Demonstrando, isso fica devidamente clarificado, porque a averiguação preventiva só existe para determinado tipo de crimes muito restritos. Um deles é o crime de recebimento indevido de vantagem e estando tudo clarificado, a averiguação preventiva é arquivada e não evolui para um inquérito criminal.

Obrigado, Luís.

Obrigado, João.

Luís Rosa é redator principal do Observador e coordena a área da Justiça. A terminar, deixo-lhe ainda três notas a ter em conta hoje. O Banco Central Europeu pode anunciar uma nova descida das taxas de juro. A última descida aconteceu em março e tinha colocado a taxa de referência nos 2,5%. Os especialistas preveem que a guerra comercial lançada pelos Estados Unidos pode levar a novas descidas nos próximos meses. Nos Estados Unidos, Donald Trump recebe hoje em Washington a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. É a primeira líder europeia a encontrar-se com Trump depois do anúncio da suspensão por 90 dias das novas taxas alfandegárias decretadas pelo presidente norte-americano. E para quem gosta de fotografia, é anunciado hoje em Amesterdão o vencedor da fotografia do ano do World Press Photo. A concurso estão trabalhos de fotógrafos profissionais na área do fotojornalismo e da fotografia documental. Esta foi a história do dia. Um episódio especial, é o episódio 800. Desta vez teve a sonoplastia de Bernardo Almeida e a música do genérico, como sempre, do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.