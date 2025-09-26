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Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que muda com a política de choque para a habitação apresentada pelo governo?

Estamos a falar de um regime para vigorar até 2029. É uma iniciativa de política de choque, se me permitirem a expressão. Queremos abanar o mercado da construção e o mercado do arrendamento e fazê-lo com a projeção do período temporal da nossa legislatura.

Luís Montenegro anunciou esta quinta-feira um plano para atacar a vertiginosa subida do custo com a habitação. Aos jornalistas, apresentou as medidas traçadas pelo governo e aprovadas em Conselho de Ministros. No arrendamento, há a intenção de fazer esquecer a renda acessível. Cria-se um novo conceito: renda moderada. Com isto, há benefícios fiscais para senhorios que celebrem contratos de arrendamento abaixo dos € 2.300. Para os inquilinos, a dedução de rendas sobe no próximo ano, passa para os € 900. Na construção, também há mexidas. Há IVA a 6% para casas que sejam vendidas abaixo dos € 648 mil ou que sejam arrendadas nos valores da renda moderada. Estas são algumas das medidas apresentadas pelo governo num plano que Luís Montenegro apresenta como uma política de choque na habitação. O primeiro-ministro promete também que esta política é para vigorar até o final da legislatura. Explicamos o que muda e que impacto podem ter estas medidas no setor da habitação. Vou conversar com Edgar Caetano, é jornalista de economia do Observador. Eu sou Miguel Cordeiro e esta é a história do dia de sexta-feira, 26 de setembro. Bem-vindo, Edgar.

Muito obrigado pelo convite.

Edgar, temos mais um pacote do governo dirigido à habitação, que é direcionado, neste caso, a vários aspetos, mais concretamente à construção e ao arrendamento. Estes são os grandes pontos desta vez. Eu proponho começarmos pelo arrendamento e, neste caso, temos sempre inquilinos e senhorios. Um de cada vez. No caso dos senhorios, o que muda?

O que muda nestas medidas que foram apresentadas hoje, deixa-me só acrescentar que na semana passada houve medidas mais viradas para a parte do património do Estado e do financiamento da construção pública. Hoje, como disseste, e bem, aqui o fundamento é o arrendamento, em particular, e que de facto traz mudanças tanto para senhorios como para inquilinos. No caso dos senhorios, foi o que perguntaste, os senhorios têm aqui uma nova oportunidade, que é as pessoas verem nas notícias que se definiu um valor de € 2.300, que é considerado o máximo daquilo que é considerado uma renda moderada. Obviamente, é um máximo. O que implica que 2 mil também é uma renda moderada, 1.500 também é uma renda moderada.

E em todo o país.

E em todo o país. Não há qualquer distinção. Aliás, percebeu-se por aquilo que o ministro disse, que a intenção também é fazer as coisas mais ou menos simples e sem asteriscos. Basicamente, o que um senhorio vai poder fazer é que, desde que tenha um contrato de arrendamento com o mínimo de três anos de duração, esse senhorio, se arrendar a um valor até esses € 2.300, vai pagar menos IRS, vai pagar 10% de IRS, o que compara com os 25% que é a taxa cobrada atualmente.

É uma grande diferença.

É uma grande diferença.

Para pessoas que, por exemplo, senhorios que já têm um contrato de arrendamento nesta altura, vamos imaginar, de € 2.000.

Precisamente.

Estava agora a pagar 25%, se tivesse já há três anos, e vai passar a pagar 10%.

Certo. Aqui temos que também fazer a distinção com a possibilidade de quando esses senhorios têm de pagar zero, mas isso já existia e vai continuar a existir, que está relacionado quando o senhorio arrenda uma casa num município onde a renda é 20% abaixo da mediana de cada município, ou seja, cada município tem um valor de referência mediano para as casas, e isso inclui casas de todas as tipologias, não faz distinção. E, portanto, é possível, arrendando uma casa com um preço que é no máximo 20% abaixo dessa mediana, pagam 0%.

Vamos dar só um exemplo prático. Vamos imaginar em Lisboa, vamos imaginar que a mediana seria € 2 mil de arrendamento. Se um inquilino arrendasse abaixo de 1.600, pagaria zero, desde que o contrato tivesse mais de três anos.

E isso já está a acontecer, há alguns anos. O que se cria aqui, então, é um novo patamar em que até € 2.300, que eu acredito que seja uma grande parte das rendas, não nos centros urbanos, mas pelo país fora, os senhorios conseguem pagar menos IRS.

Muito bem. Portanto, isso é a grande mudança aqui para os senhorios.

Para os senhorios, sem dúvida.

Para os inquilinos, para além de poderem agora beneficiar, em alguns casos, de casas no mercado a rendas moderadas, há mais alterações para os inquilinos?

A primeira alteração é logo uma alteração de conceito. Vamos deixar de ouvir falar de arrendamento acessível, que é uma expressão que se usou muito na governação do António Costa, e vamos começar a ouvir falar deste conceito de renda moderada. E é interessante perceber como é que se chegou a esse conceito de renda moderada. Basicamente, foi como eu disse há pouco, os € 2.300 são o máximo. As pessoas que pagam rendas, que vivem em casas arrendadas, vão poder fazer uma dedução ao seu pagamento de IRS maior do que têm até agora. E é importante esclarecer aqui um ponto. O primeiro-ministro disse na conferência de imprensa, ainda na quarta-feira, que isto aplicava só A quem tem um contrato de arrendamento cujo pagamento mensal seja abaixo dos 2.300 € e não é assim. Chegou a ser escrito assim com base naquilo que disse o primeiro-ministro, chegou a ser escrito até pelos jornais. Toda a gente vai passar a ter uma dedução máxima, que é uma dedução percentualmente de 15%, mas em termos de valor, vai passar a 900 € e depois 1.000 € em 2027. Aplica-se a toda a gente.

Vamos lá perceber. Eu sou um inquilino, tenho um contrato de arrendamento. Até este ano, poderia ter uma dedução em sede de IRS de 700 € e agora passa para 900 € próximo ano.

É um máximo de 15% da renda que pagas, no máximo 700 € por ano. Passa para 900 € e no ano seguinte, em 2027, passa para 1.000 €.

Muito bem.

Isso aplica-se a toda a gente. É isso que eu gostava de deixar claro, porque gerou-se uma grande confusão. Aliás, até o próprio ministro não sabia que o primeiro-ministro tinha dito isto. Foi muito curioso.

Esclarecimento, isso é para aplicar a todas as situações e não apenas para certas.

E em todos os sítios do país.

Com rendas moderadas e em todos os sítios do país. Falamos aqui desta questão, a alteração de rendas acessíveis para renda moderada. De facto, 2.300 €, seria muito difícil colocar esse valor e à frente a palavra renda acessível. Renda moderada continua a ser difícil aplicar a esse valor, mas Luís Montenegro tentou explicar isto dando o exemplo das grandes cidades.

Sim, ele disse um exemplo de Bragança, Infês, Espada à Cinta, que aí obviamente estamos a incluir casas muito grandes, grandes palácios que pagam rendas de 2.000 €, por exemplo. Mas o ministro da Habitação e dos Transportes e Infraestruturas disse que serão marginais os casos em que se estará a falar de casas muito grandes, a pagar rendas abaixo disto nos tais centros mais pequenos. O que ele disse é que, de facto, isto é um valor que o governo considera de moderado, mas o que eles sublinham é que isto não exclui as outras. Estamos só a tentar abarcar o máximo de pessoas que é possível, do ponto de vista das finanças públicas e daquilo que é a política ou econômica do Estado, está-se a tentar abarcar o máximo de pessoas possível, incluindo o que eles chamam a classe média. Estamos a falar, obviamente, de uma taxa de esforço de 40%, que é o máximo. Isso significa que estamos a falar de um casal, por exemplo, que ganha 5.000 € brutos. Isto é o que o governo considera classe média.

Portanto, até esse valor.

Até esse valor. Isso também inclui quem ganha 1.000 ou quem ganha 1.500.

Claro. Muito bem, nós já vamos falar sobre o que muda para a construção. Vamos fazer apenas uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador. Edgar, o governo apresentou algumas medidas para potenciar a construção de novas casas. O que muda naquilo que foi apresentado pelo governo?

Muda uma coisa que se pedia há muito tempo no setor da promoção, que é o famigerado IVA a 6% na construção. E para venda, em um valor que eles consideram também ser moderado, é para quando se constrói uma casa até 648, mais ou menos, 1.000 €. Isto é no caso de uma venda. Se for para um arrendamento, estamos a falar outra vez dos mesmos 2.300 €. Ou seja, quem construir, seja uma pessoa que constrói uma casa para depois arrendar ou para depois vender, fazer, de facto, uma casa construída para vender ou para arrendar. Nestes termos e nos valores que referi.

648 mil € para vender, 2.300 € a renda moderada, valor máximo.

Exatamente. E aí, sim, tu consegues o IVA a 6%. Todas estas construções que vierem a ser feitas, serão feitas ao abrigo de um contrato de investimento. E isso é uma das coisas que ainda não se percebeu todos os detalhes. Aliás, o próprio governo não os tem, porque ainda não os decidiu. Vai ser assinado um contrato e vai ser dito que, de facto, essa construção é para ser feita nestes termos e para ser vendida até este valor ou para ser arrendada até este valor. Agora, não se sabe por quantos anos, por exemplo.

Vamos lá a essa parte. Portanto, IVA a 6% para a construção para casas que sejam para vender até 648 mil € ou para arrendar com uma renda moderada, ou seja, até 2.300 € mensais. Isso for para quem constrói, ou seja, se eu construir uma casa para mim, como é que fica o IVA?

Também será possível, ao contrário do que foi inicialmente compreendido e dito, nomeadamente pelo ministro numa sessão com jornalistas, também será possível beneficiar do IVA a 6% na construção de alguém que faz a sua própria casa. Não só, ou então, nos casos em que depois há uma venda ou um arrendamento a terceiros Isso ainda não está muito claro como é que vai ser calculado, mas se construíres uma casa de 5 milhões, não vais conseguir IVA 6%.

Certo.

Mas vai haver, de alguma forma, um cálculo que ainda está a ser trabalhado não só pelo Ministério da Habitação e Infraestruturas, mas também pelo Ministério das Finanças. De alguma forma, vai-se somar o valor patrimonial do terreno com os gastos que as pessoas têm com os empreiteiros. E se isso for um valor coerente com esse limite que é definido para a venda dos 648 mil €, então também será possível. Mas ainda é difícil dizer estas coisas com muita certeza, porque elas próprias não estão definidas totalmente, muito menos tornadas públicas.

Portanto, ainda há dúvidas sobre esta matéria, mas há essa intenção de que se possa aplicar também IVA de 6%, desde que seja dentro destes valores, numa casa que fique avaliada na casa dos 648 mil €. É trabalho ainda para fazer por parte do governo. Portanto, se eu construir uma casa para depois ter arrendamento e conseguir ter um IVA de 6% nessa construção, há essa possibilidade de poder arrendar e beneficiar desse IVA. Mas arrendar durante quanto tempo?

Não se sabe. É uma coisa que não se sabe ainda. O próprio governo não tem essa informação ainda, eles ainda não decidiram isso. Estamos a falar aqui de uma proposta que será ainda debatida ao longo das próximas semanas. Ainda vai haver mais medidas em dezembro relacionadas com a habitação. E esse é um dos pontos que ainda não foi possível esclarecer, porque o próprio governo não tem esse dado.

Antes de terminarmos, o governo anunciou também alterações para os cidadãos não residentes em Portugal. Já se sabe o que é que muda nesse aspeto?

Não há muitos detalhes, sabe-se que há um agravamento do IMT quando se compra a habitação. Não se sabe quanto é que é esse agravamento, em primeiro lugar. E sabe-se um pouco melhor o que é que se entende por um não residente. Pelo menos percebemos que exclui os emigrantes, com E, ou seja, os portugueses que estão fora e que de alguma forma compram uma casa.

Portanto, não são residentes, estão a viver fora, não são residentes.

Precisamente.

Mas compram uma casa cá.

Mas compram uma casa cá. Agora, por exemplo, aqui já vai abarcar um espanhol ou um francês que compra uma casa em Portugal, o que eu não sei se é propriamente algo que pode ser aceitável do ponto de vista do mercado aberto e do mercado europeu, mas de facto o anúncio foi esse. Não se sabe sequer qual é que é o agravamento. Tivemos o governo a desagravar o IMT para os jovens, neste caso, em quase todas as situações, cortá-lo para zero, noutras situações a cortá-lo para metade, e agora temos o outro lado da moeda, que é agravá-lo para os não residentes que compram casas em Portugal.

Uma última questão, Edgar. O primeiro-ministro fala, durante o anúncio destas medidas, que tudo isto faz parte de uma política de choque para o setor da habitação. Tu acompanhas de perto este setor da habitação, já é assim há muitos anos. Parecem-te ser medidas que podem ser descritas como uma política de choque?

Eu diria que se olharmos para o conjunto das medidas que foram anunciadas, não só na semana passada sobre a construção pública, o inventariar do património público, as medidas que foram anunciadas agora nesta quinta-feira, e não podemos esquecer que também, como disse há pouco, vai haver mais medidas a anunciar em dezembro, que dizem respeito a muitas coisas como os despejos, como as heranças indivisas, que é um problema muito grave que também temos em Portugal, que às vezes temos casas paradas porque há 10 ou 15 herdeiros que não se entendem e ninguém os obriga a entender, essas casas estão paradas enquanto estão paradas, estão a valorizar-se. Portanto, olhando para tudo, de facto, parece que existe aqui um impulso grande. Agora, há uma coisa que é curiosa pensar. Nós dizemos muitas vezes, ou ouvimos dizer muitas vezes, que Portugal parou de construir na altura da Troika e desde então nunca mais construiu àquele ritmo. Ou seja, com as regras que existiam antes, foi possível construir muito. Há aqui uma parte muito importante que é a parte do financiamento, que eles estão a tentar atacar, mas que eu não sei se vão ter sucesso. O que eu quero dizer com isto, para ser mais claro: nós estamos a criar regras novas para acelerar a construção, mas a construção já foi rápida com as regras que existiam. Isso é uma coisa que é pouco dita. E, portanto, o que é que mudou? O que mudou é que tínhamos, até há 15 anos, um setor financeiro que não só estimulava a construção, como estimulava a compra. E agora temos algo diferente disso, um setor de construção que, sim, já começa a financiar mais e a estimular mais a construção. Também está um bocadinho mais liberto de amarras regulatórias no financiamento às próprias pessoas que compram, nomeadamente os jovens. Mas é só este ponto que eu queria deixar. De facto, as regras estão a ser no sentido correto, na minha opinião. Agora, o que falta é a parte do financiamento e vamos ver que novidades é que o governo pode trazer nos próximos meses, porque também vai prometer novidades nesse aspeto, mas vamos ver.

Tudo isto mostra a complexidade deste ataque à crise da habitação, que já vai sendo feito em Portugal há alguns anos. Obrigado, Edgar.

Obrigado, Miguel.

O Edgar Caetano é jornalista de economia do Observador e acompanha de perto o setor da habitação. Nesta história do dia, deixo também algumas notas para esta sexta-feira e para o fim de semana. Hoje, o governo dá início às negociações da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. No Ministério das Finanças, vão acontecer reuniões com diferentes organizações sindicais. A nível europeu, a Comissão Europeia promove hoje a primeira reunião com países do bloco comunitário que estão na linha da frente na guerra da Ucrânia. O objetivo é criar defesas contra drones e evitar invasões do espaço aéreo na União Europeia. Na reunião vão estar Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Finlândia, Roménia e Bulgária. Juntam-se também a Eslováquia, a Dinamarca e a Ucrânia, devido à experiência prática contra drones russos. No desporto, arranca a sétima jornada do Campeonato de Futebol. Hoje, o Benfica joga no Estádio da Luz, frente ao Gil Vicente. Este sábado, o Estoril recebe o Sporting Clube de Portugal e na segunda, o Futebol Clube do Porto joga com o Arouca. São três jogos com relato indireto na Rádio Observador. Na política, domingo é o dia em que arranca oficialmente a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 12 de outubro. As candidaturas procuram conquistar votos e convencer os indecisos. Por fim, deixo uma sugestão. Em Lisboa, nesta sexta-feira e também no sábado, realiza-se mais uma edição do Caixa Alfama. O evento, que se apresenta como o maior festival de fado do país, vai este ano homenagear Maria da Fé. São mais de 40 artistas que vão atuar por 12 palcos diferentes, espalhados pelo bairro de Alfama. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Miguel Cordeiro. Até amanhã.