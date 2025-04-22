Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Esta é a história do dia da Rádio Observador: o que se segue à morte do Papa Francisco.

"Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco."

O anúncio da morte do Papa surpreendeu o mundo ao início da manhã desta segunda-feira. Não porque não se soubesse da condição frágil de Francisco, mas porque menos de 24h antes, o Papa tinha aparecido para saudar os fiéis na Praça de São Pedro em pleno domingo de Páscoa. Entra-se agora na sede vacante, o período entre a morte de um papa e a eleição do sucessor. O que vai acontecer nos próximos dias no Vaticano? Para quando podemos esperar o conclave que vai eleger o sucessor de Francisco? E que colégio cardinalício é este que vai eleger o novo papa? Vou falar com o João Francisco Gomes, jornalista do Observador, que acompanha sempre de perto os assuntos de religião e um dos enviados do Observador a Roma. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de terça-feira, 22 de abril. Bem-vindo, João Francisco.

Olá, João.

João, para os católicos, este é obviamente um tempo, sobretudo de prestar homenagem ao Papa Francisco, também de recordar o seu legado, mas é importante também perceber agora o que se vai passar nos próximos dias no Vaticano. De resto, tu vais acompanhar tudo de muito perto em Roma, como enviado do Observador. Estamos no dia seguinte à morte do Papa. O que é que acontece agora?

Com a morte do Papa, começa um complexo e muito detalhado conjunto de rituais e cerimónias, aliás, muito coreografado que está previsto pela legislação da Igreja Católica. Concretamente, o dia da morte do Papa inaugura um período de nove dias de luto. Portanto, neste momento, estamos no segundo desses nove dias de luto, que é o período em que dura as exéquias do Papa. Todos os dias destes nove dias serão celebradas missas exequiais pelos cardeais em Roma. É este o período em que, por um lado, a Igreja Católica convoca todos os fiéis que quiserem viajar até Roma para participarem no velório do Papa durante estes primeiros dias, em que o velório decorre na Basílica de São Pedro, para que depois, entre o quarto e o sexto dia, esta é a indicação que existe na legislação da Igreja, entre o quarto e o sexto dia, seja realizado o funeral do Papa. Sabemos que o Papa Francisco escolheu ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, fora do Vaticano, e não na Basílica de São Pedro, como aconteceu com Bento XVI, por exemplo.

Exato.

Com João Paulo II e com a generalidade dos papas. Mesmo depois do funeral, continua este período de luto até ao nono dia. Depois do nono dia, a Igreja Católica continua ainda durante mais alguns dias, durante o período chamado da sede vacante, ou seja, em que já não há a jurisdição do papa que morreu, mas ainda não há um novo papa.

E nesse período, quem é que administra lá os assuntos do Vaticano?

Exatamente. Durante esse período, não havendo papa, a generalidade das coisas que cabem ao papa não são feitas. Portanto, a maioria das coisas, das celebrações, das decisões, etc., são suspensas. Por exemplo, a título de exemplo, no domingo estava prevista a canonização do Beato Carlo Acutis, aliás, uma história interessante, será o primeiro santo da geração digital, digamos assim, um jovem italiano. O Vaticano já anunciou que essa celebração foi cancelada, ou seja, foi adiada até a existência de um novo papa. O que acontece é que, por um lado, o Colégio dos Cardeais, em conjunto, de forma colegial, fica responsável por tomar as decisões que caberiam ao papa, mas apenas aquelas decisões que dizem respeito à gestão corrente da Igreja, muito concretamente em relação ao próprio funeral do papa, etc., à preparação do conclave, por aí fora. Além disso, há também um conjunto mais limitado de cardeais que se reúne periodicamente como congregações para tomar estas decisões concretas sobre a que horas é o funeral, como é que vai ser a missa, etc. Todos esses pequenos detalhes vão sendo decididos por um conjunto muito limitado de cardeais, onde se destacam figuras-chave como o decano do Colégio dos Cardeais e, sobretudo, o cardeal camerlengo, que é o administrador da Sé Apostólica durante o período da sede vacante. Este período, muito especial para a vida da Igreja Católica, é um período de grande silêncio, por um lado, e, por outro lado, muito focado no funeral do papa que morreu.

Nós ouvimos, em especial durante a parte final do pontificado, o Papa Francisco afirmar que nunca poderia afastar a hipótese de renunciar. O certo é que acabou por levar o pontificado até ao fim, até à morte, mesmo estando já visivelmente fragilizado nestes tempos mais recentes. Como é que podemos também interpretar essa decisão e a forma como viveu os últimos momentos do pontificado?

É muito difícil transportar-nos para dentro da cabeça do papa, naturalmente, mas acho que é possível ler aqui algumas linhas naquilo que foi o período final da vida do papa. Muito interessante lembrar que o papa, na verdade, esteve muito presente nas celebrações da Semana Santa e da Páscoa. Portanto, apesar da recomendação médica para se resguardar, o papa fez questão de aparecer pontualmente nas várias celebrações.

Mesmo no domingo de Páscoa. Daí a surpresa depois, fomos surpreendidos com a notícia de manhã, na segunda-feira.

Fez a bênção Urban II e falou ao povo de Deus e também recebeu, por exemplo, o vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance. Aliás, simbolicamente, do ponto de vista político, é muito interessante olhar para essa reunião. Mas aquilo que talvez eu dissesse é que o Papa, possivelmente consciente de que estaria na reta final da sua vida, não sei se sabendo que ia morrer dentro de dias ou meses, pensou que não seria da sua personalidade, nem seria muito consistente com o seu pontificado, passar os últimos dias do seu pontificado fechado num quarto. E portanto, parece-me que na verdade terminou o seu pontificado a fazer aquilo que fez durante o pontificado todo, aliás, como também dizia aqui no "Observador" o biógrafo dele, Austin Ivereigh, a estar perto das pessoas, a receber pessoas, a dirigir mensagens às pessoas, a mostrar-se presente. E portanto, fez isso até o último dia.

Já regressamos à conversa com João Francisco Gomes, jornalista do Observador que acompanha de perto a religião e é também um dos enviados a Roma. Na segunda parte, vamos falar um pouco de quando e como acontecerá agora o processo de sucessão do Papa. Estamos de regresso à conversa com o jornalista João Francisco Gomes. João, já falávamos há pouco que tudo está agora previsto e tudo muito detalhado do que vai acontecer, tanto nesta parte das exéquias como depois na parte do conclave. De acordo com o que está estipulado pela lei da Igreja, quando é que poderá agora ter início o conclave?

O que as normas que estão previstas para este momento dizem é que o conclave não deve iniciar-se antes do 15º dia depois da morte, ou seja, dentro de 15 dias, nem depois do 20º dia depois da morte. O que significa que estaríamos a falar de um conclave a começar algures dentro de duas a três semanas. Ora, o que é que acontece? É que esta determinação existia para um tempo antigo em que os cardeais agora ainda demoravam uma, duas, três semanas a chegar a Roma vindos do mundo inteiro. Atualmente, com viagens de avião, etc., já é muito difícil que seja necessário 20 dias para um cardeal chegar a Roma. O que acontece é que o Papa Bento XVI, antes de renunciar, fez uma alteração a estas normas que diz basicamente o seguinte: se todos os cardeais eleitores já estiverem em Roma, podemos começar o conclave, mesmo que seja antes deste prazo. Portanto, no limite, algures dentro das duas próximas semanas, estaremos a assistir ao início do conclave.

Francisco deixa um colégio de cardeais muito diferente. Muitos já foram criados cardeais por este papa. Que colégio cardinalício é este? Que impacto é que essas mudanças poderão ter também na sucessão do papa?

As estatísticas valem o que valem, mas há uma estatística interessante que é 80% dos cardeais eleitores já foram escolhidos diretamente pelo Papa Francisco. Portanto, podemos dizer que a grande maioria, a esmagadora maioria, mais de dois terços dos cardeais que vão votar no próximo papa, foram escolhas pessoais do Papa Francisco. Além disso, evidentemente, temos um colégio cardinalício muito mais diverso. Não só geograficamente, temos de facto mais cardeais da África, da Ásia, da América Latina e um peso menos preponderante, por exemplo, da Europa, mas também temos mais cardeais que, mesmo sendo da Europa ou dos Estados Unidos, etc., são cardeais de zonas mais periféricas, de dioceses mais pequenas, de dioceses mais pobres, de zonas onde há menos católicos, de zonas, por exemplo, em que os católicos são minorias. Ou seja, estamos a falar de bispos que o Papa escolheu para subirem a cardeais, não necessariamente pela tradição de todas as grandes cidades terem um cardeal, mas porque o Papa olhou para aquela zona do mundo, por exemplo, na Mongólia, onde há uma microcomunidade católica e o bispo dessa comunidade foi criado cardeal pelo Papa. Portanto, há sim uma tentativa de trazer para o conclave, trazer para aquela sala onde é escolhido o chefe da Igreja Católica, sensibilidades que durante décadas estiveram muito apagadas desses centros de decisão. Qual é o resultado disto? Por um lado, é um conclave muito mais imprevisível, é muito mais difícil fazer aquele exercício de especulação.

Lista papável.

Exatamente, a lista dos mais prováveis, etc. Porque das duas, uma: não podemos excluir a possibilidade de isto resultar na eleição de um nome muito conhecido, um cardeal, por exemplo, o atual secretário de Estado, acabar por ser visto como uma escolha da continuidade ou uma figura da Cúria, mas também não podemos excluir a possibilidade de, de repente, no meio desta multidão de cardeais, são 130 e poucos cardeais eleitores, se destacar um perfeito desconhecido para nós, que de repente, ali nas congregações gerais antes do conclave, fala aos colegas cardeais e apresenta um projeto de Igreja que os leva a pensar: "Se calhar está aqui o próximo Francisco".

E Portugal terá quatro cardeais eleitores a participar neste conclave, não é? Portanto, muito brevemente, quem são eles?

Vamos ter dentro do conclave quatro portugueses, como dizes: o cardeal Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa. Entretanto, ele já foi substituído na diocese de Lisboa, mas o seu sucessor não é ainda cardeal. O também emérito cardeal António Marto, que foi bispo de Leiria-Fátima durante muitos anos e que agora também já se reformou, mas continua como cardeal. Depois temos o cardeal Tolentino Mendonça, que é um cardeal da curia, ele é perfeito do Dicastério para a Cultura e Educação. Portanto, é um homem português, mas já quase entra na estatística dos cardeais de Itália. E depois temos o cardeal Américo Aguiar, bispo de Setúbal. Esse até ganhou uma grande proeminência em Portugal por causa da Jornada Mundial da Juventude. Foi uma escolha pessoal do Papa Francisco e quase até a chave de leitura, talvez para compreender essa escolha de Américo Aguiar, possa ser um pouco aquilo que eu dizia há pouco. Um bispo para uma diocese mais periférica, que não é Lisboa, etc. E portanto, é verdade que vamos ter estes quatro cardeais eleitores portugueses, a maior representação de sempre.

Sempre. E todos eles, em teoria, elegíveis.

Todos eles elegíveis, naturalmente.

Ainda não têm 80 anos.

Exatamente. Eles são eleitores porque ainda não têm 80 anos. Teríamos dois outros cardeais já mais idosos que não poderão participar no conclave.

Obrigado, João.

Obrigado.

João Francisco Gomes é jornalista do Observador, especialista em assuntos de religião. É um dos enviados a Roma durante estes dias, em conjunto com o fotojornalista Diogo Ventura. Se quiser saber mais sobre o pontificado do Papa Francisco e também sobre quem foi Jorge Bergoglio, recomendo a leitura do extenso trabalho que o João Francisco publica no site do Observador. Vale mesmo a pena. E a terminar, deixo-lhe ainda três notas para ter em conta hoje. Começa no Porto o julgamento de oito arguidos acusados de fraude fiscal que lesou o Estado em mais de 600 mil euros. Seis pessoas e duas sociedades são suspeitos da compra de automóveis usados em países da União Europeia e posterior venda em Portugal, omitindo o pagamento do IVA. Nos Estados Unidos é esperado para hoje o anúncio da decisão das medidas a impor à Google por abuso de posição de mercado. Entre as medidas propostas pelo Departamento de Justiça estão a venda do navegador Chrome e a proibição de a empresa ser o motor de pesquisa por defeito em dispositivos Samsung e Apple. E ainda pela internet passam hoje precisamente 20 anos do primeiro vídeo publicado no YouTube. Foi a 23 de abril de 2005, tinha como título "Eu no Jardim Zoológico" e era apenas um vídeo curto de 19 segundos gravado em frente aos elefantes. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Bernardo Almeida, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.