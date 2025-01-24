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Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que Donald Trump vai mesmo fazer a 14 milhões de imigrantes ilegais? "Is it your plan to deport everyone who is here illegally over the next four years?"

"Well, I think you have to do it."

Foi a grande promessa da campanha e uma das que mais votos lhe valeram: a deportação em massa de imigrantes ilegais.

We have no choice. Within moments of my inauguration, we will begin the largest domestic deportation operation in American history.

Em 2022, o governo estimava que vivessem ilegalmente nos Estados Unidos 11 milhões de pessoas. Os analistas estimam que esse número esteja agora entre os 13 e os 14 milhões. As primeiras medidas de Trump já foram tomadas logo no dia da tomada de posse. Mas qual é exatamente o plano do novo presidente americano? E qual o papel de Stephen Miller, o cérebro da política de imigração, em quem Trump confia totalmente? Vou conversar com José Carlos Duarte, jornalista da equipe de internacional do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia, sexta-feira, 24 de janeiro. Bem-vindo, Zé Carlos.

Olá.

Começamos pela figura central nesta futura estratégia de Donald Trump. Quem é Stephen Miller?

Stephen Miller é o conselheiro sênior na área da segurança interna e atual adjunto de Donald Trump nesta segunda administração, sendo que ele na primeira também tinha sido conselheiro do presidente. Ele tem 39 anos, nasceu na Califórnia, e nasceu num ambiente virado à esquerda. Os pais dele pertenciam ao Partido Democrata. Ele cresceu num ambiente culturalmente muito diverso, onde havia grandes comunidades imigrantes. Só que ele desde muito jovem se assumiu como conservador. Desde adolescente, que andava na escola secundária, ele sempre esteve mais à direita do que propriamente todo o ambiente em que ele cresceu. Ele assumia, desde muito jovem, posições muito polêmicas e que contrastavam bastante com todo aquele cenário de praia da Califórnia mais progressista em que ele tinha nascido. Ele também escreveu logo desde muito cedo pra jornais muito ligados à direita e, portanto, sempre foi uma pessoa com o percurso muito invulgar. Ou seja, ele nasce num ambiente muito progressista, mas vira completamente e neste momento é um membro da ala mais radical do Partido Republicano.

Faz todo esse percurso, como é que entra depois no círculo mais próximo e mais influente de Donald Trump?

Ele quando sai da universidade já era uma figura mais ou menos consensual no Partido Republicano, já era bastante conhecido, já tinha estado, por exemplo, na Fox News a fazer comentários, e sai, vai trabalhar pra uma congressista de Minnesota, mas a grande oportunidade da vida dele e o que acaba aqui por mudar e por definir o seu rumo, acontece em 2019, quando vai trabalhar para o departamento de comunicação do senador do Alabama.

Jeff Sessions, não é?

Exato, sim. E este senador tinha uma mensagem muito parecida à de Donald Trump, principalmente na área da imigração. E, portanto, neste contexto, Steve Miller acaba por ser a pessoa certa no lugar certo. E depois o tempo vai passando, os anos vão passando, e quando Donald Trump assume que quer candidatar às primárias do Partido Republicano em 2016, ou seja, isto antes das presidenciais, este senador do Alabama é o primeiro a anunciar que apoia Donald Trump na corrida, e Steve Miller também ficou agradado e também apoiou Donald Trump. E na altura, há aqui outra personagem, que se chama Steve Bannon, o grande ideólogo de Donald Trump, uma das figuras mais importantes no primeiro mandato e que ajuda Donald Trump a chegar à política, que reconhece em Steve Miller um talento e convence Trump a deixar entrar pra sua equipa, na altura ainda das primárias republicanas, e Steve Miller começa a escrever os discursos para Donald Trump durante a campanha pras primárias, depois pra campanha das presidenciais, e depois quando ganha as eleições, torna-se conselheiro de Donald Trump. Portanto, há aqui um percurso em que os dois se foram dando muito bem, em que os dois partilhavam as mesmas mensagens políticas e em que Steve Miller via em Trump alguém que cumpria a agenda que ele sempre defendeu no passado, desde muito jovem, e Donald Trump era representação política daquilo que Stephen Miller queria ver na política.

America is for Americans and Americans only.

O espaço que foi ganhando no Partido Republicano e também com Donald Trump tem muito a ver e deve muito à visão que ele tem sobre a política de imigração. Ouvimo-lo dizer agora mesmo: "A América é para os americanos e só para os americanos". Que visão é esta?

É muito restritiva. É uma política migratória em que não há requerentes de asilo a entrar nos Estados Unidos, os imigrantes ilegais são todos deportados para fora dos Estados Unidos. É uma visão bastante rígida, bastante restritiva da política migratória. E são estas ideias que Steve Miller sempre teve desde muito jovem, que ele defendia nos jornais da escola, que ele depois traz pra campanha de Trump E que Trump transforma este tema das migrações numa das suas grandes bandeiras, que lhe permitiram chegar à Casa Branca em 2016 e também agora em 2024. E esta visão muito radical e com zero tolerância, é o nome que Steve Miller lhe dá, é bastante restritiva, não há exceções.

A dois níveis, não é? Quer em quem deve sair do país, quer também a quem pode entrar.

Exato. Todos os que estão ilegais e se estão ilegal devem sair e ninguém, principalmente de países como o México ou como países muçulmanos, pode entrar nos Estados Unidos. Aliás, Steve Miller foi um dos principais responsáveis por uma lei que causou muita polêmica no primeiro mandato de Donald Trump, que era a separação de famílias na fronteira com o México. Steve Miller foi um dos principais defensores. Foi ele, aliás, que propôs a lei juntamente com Steve Bannon. Trump acabou por conceder, mas foi obrigado a reverter a política, houve uma grande contestação pública, mas esta medida é uma representação daquilo que Steve Miller defende, sem qualquer tolerância. O que importa é os Estados Unidos, os Estados Unidos somos americanos, ninguém é convidado a entrar e todos aqueles que estão ilegais são convidados a sair.

Ele é de novo conselheiro de Donald Trump. Por que dizem que ele é o não eleito mais poderoso da Casa Branca?

Ele é bastante poderoso. Ele é uma das poucas pessoas que sobrevive da primeira administração Trump. Foram poucos aqueles que conseguiram sair sem mazelas. Donald Trump entrou em rota de colisão com muitos, vários tiveram desavenças políticas, pessoais. Steve Miller nunca teve qualquer problema com Donald Trump. Os dois sempre se deram muito bem. Eu acho que Donald Trump pressente em Steve Miller que ele é uma pessoa que realmente acredita naquela mensagem. Não é alguém que está com Donald Trump por-

Interesses pessoais.

Exato, interesses pessoais, interesses políticos. É alguém que acredita efetivamente naquilo, que é leal e que sabe também manipular Donald Trump. O que é facto é que há várias passagens na imprensa norte-americana em que Steve Miller, por exemplo, para discutir políticas de migração, junta apenas na mesma sala os republicanos mais conservadores. Ou seja, ele sabe muito bem como lidar com a personalidade de Donald Trump, sabe muito bem como interagir, como fazer arranjinhos com congressistas para depois vingar as suas ideias nas áreas da imigração. Também é muito importante, neste segundo mandato, o facto de Donald Trump já só estar praticamente rodeado de aliados políticos. Há muito poucos republicanos moderados na sua equipa, ou seja, Steve Miller tem o caminho praticamente livre para Donald Trump, para continuar a ser uma espécie de grilo falante no seu ombro. E agora praticamente não há vozes discordantes, porque com a hegemonia da fação Make America Great Again, no Partido Republicano e em todos aqueles que estão à volta de Donald Trump, não há ninguém que contradiga, que seja uma espécie de contrapoder. E, portanto, Steve Miller realmente é muito poderoso, porque sabe lidar com Donald Trump e também soube rodear Donald Trump das pessoas ideais. Aliás, por exemplo, o Steve Miller tem mantido em segredo uma relação bastante boa com o Elon Musk, que também é outro membro da administração de Trump. Portanto, ele sabe bastante bem como mover as peças, mas sempre nos bastidores. Não é uma pessoa que seja muito conhecido pelos americanos, mas atrás das cortinas é bastante influente.

Já voltamos à conversa com o José Carlos Duarte, jornalista do Observador. Na segunda parte vamos procurar os detalhes, as medidas práticas e a expectativa de que sejam aplicadas.

Deixem-me só aproveitar o intervalo da História do Dia para deixar aqui uma sugestão: ouvir o Contracorrente, um podcast da Rádio Observador. De segunda a sexta, o José Manuel Fernandes e a Helena Matos convidam especialistas, comentadores para discutir um tema, em regra, da atualidade. É uma conversa sempre profunda, esclarecedora, sempre surpreendente também, sobre temas que às vezes julgamos conhecer ou outros que não conhecemos mesmo. O Contracorrente é um podcast da Rádio Observador e está disponível nas principais aplicações de podcast de segunda a sexta. Basta clicar em seguir e assim não perde um episódio. Agora, vamos à segunda parte da História do Dia.

Estamos de regresso à conversa com o José Carlos Duarte, jornalista internacional do Observador. Zé, deportar milhões de pessoas, 14 milhões, se de fato Donald Trump quiser deportar todos os que não tiverem documentos, dá muito trabalho e custa muito dinheiro. Como é que o novo presidente norte-americano prevê fazer isto?

É realmente muito difícil. Existem várias dificuldades técnicas, logísticas, judiciais, mas neste momento também é certo que não há muitos detalhes. Ou seja, há este grande plano de deportação, o maior da história, que Donald Trump e Steve Miller já apresentaram, mas não há uma grande noção daquilo que se vai fazer ainda. Existe também uma preocupação para refrear expectativas. Isto não vai ser do dia pra noite.

Apesar de Trump ter dito que começava logo nos primeiros dias.

Sim, mas isso é a estratégia dele. Mas já há aqui duas medidas que permitem mais ou menos perceber. As duas foram tomadas na segunda-feira, na tomada de posse, e são duas ordens executivas, ou seja, vão ser implementadas em breve. Uma delas é o estado de emergência na fronteira com o México. Mandar certos meios que se não houvesse estado de emergência seria mais difícil e outro é a promessa, que será cumprida, do envio de militares para a fronteira, que terão um domínio e uma autoridade bastante ampla para levar a cabo, por exemplo, e já se fala disso, de rusgas para encontrar imigrantes ilegais e depois deportá-los para os países de origem. Também é certo que um dos planos é todos aqueles imigrantes com antecedentes criminais, e assim é mais fácil, eles estão registados, sabe-se mais ou menos onde estão, serem deportados dos Estados Unidos, mas esses são apenas cerca de 600 mil, ainda falta uma grande fatia. E o grande problema é como é que vão localizar as pessoas, onde é que elas estão. Estas rusgas, por exemplo, fala-se que serão em locais de trabalho, em sítios em que há um grande número de migrantes, mas será realmente difícil, ainda que também, por exemplo, judicialmente, Donald Trump vai tentar flexibilizar o processo de deportação ao máximo. Não vai haver aqui grande espaço para recursos, é tentar deportar o máximo de pessoas, independentemente da sua vontade.

Que obstáculos há, além dessa dificuldade natural, que outros obstáculos é que há à implementação destas medidas?

Um dos primeiros, apesar de Donald Trump garantir que o custo não importa, é os problemas económicos. Estes processos são caros, obrigam as forças de segurança a estarem concentradas a localizar migrantes.

E não a fazerem outras coisas que costumam fazer.

Exato, e isso custa bastante dinheiro. E eu acho que a grande dificuldade será a luta contra os governadores. Ou seja, os Estados Unidos são um país que tem um sistema de checks and balance muito eficaz e a presidência, o Congresso, o que seja, não tem poder absoluto. E os estados federais, os diferentes 50 estados, têm legislação própria, que pode balançar e equilibrar aquilo que vem de Washington. E, portanto, em estados democratas, como por exemplo a Califórnia, que tem um grande número de imigrantes ilegais, as autoridades podem fazer tudo, podem entrar em processos judiciais contra a administração para que as medidas que o governo federal queira implementar não cheguem ali.

Uma espécie de força de bloqueio que os estados podem ser às medidas centrais.

Exato. Já existem as chamadas cidades santuário, que são cidades onde a legislação federal não entra, ou seja, é uma coisa a nível governamental. E poderá haver aí uma grande resistência, principalmente de governadores democratas, em avançar com essas medidas de flexibilização de deportação, por exemplo. Pode haver aqui uma forma de um contrapoder que vai ser muito difícil de Donald Trump impedir, porque o sistema permite isso. O sistema permite que os governadores tenham um certo poder e que possam, de certa forma, equilibrar a balança. Também há, para além dos governadores e dos custos económicos, as chamadas organizações de defesa de imigrantes, que também podem complicar a vida, principalmente em tribunais, interpondo processos, e portanto podem atrasar e podem realmente criar entraves neste processo de deportação, que Donald Trump promete ser o maior da história.

Ele também garante que tudo isso está em marcha, tudo isso vai ser cumprido, mas já falámos um bocadinho sobre isso há pouco. Havia a expectativa de que as rusgas e as grandes operações policiais e militares para deter imigrantes ilegais começassem de imediato. O próprio Trump apontou para os primeiros dias, mas os números neste momento não mostram que haja grande diferença.

Não, não há grande diferença. E eu acho que sim, que foi uma das estratégias, foi uma coisa que esteve muito presente na campanha, vai ser desde logo do primeiro dia, mas Donald Trump é assim, ele promete alguma coisa maximalista, algo de grande, e depois ao longo do tempo aquilo vai encontrando sempre problemas.

Porque a verdade é que fez isso no mandato anterior, no mandato que teve, e deportou até menos pessoas do que Barack Obama.

Exato. Ou seja, uma coisa é o que ele diz, outra coisa é o que ele faz. Ele sabe perfeitamente que em campanha pode fazer as promessas que quiser, mas que depois no terreno as coisas são muito complexas. Até pode flexibilizar, até pode agir e contrabalançar o poder dos governadores, mas o que é certo é que é algo bastante complexo, são processos bastante complexos e que têm, obviamente, grandes opositores, os democratas e a sociedade civil. Portanto, realmente é muito difícil fazer isso. E eu acho que essa grande campanha de deportação prometida foi campanha política, por exemplo, a guerra da Ucrânia a mesma coisa, vai terminar a guerra em 24 horas, já passaram e não acabou. Portanto, é mais uma promessa que vai tentar cumprir, mas que vai ser difícil.

Falavas aí da oposição dos democratas, mas há também republicanos, eventualmente os mais moderados, preocupados com a imagem que tudo isto, se for cumprido, pode criar. Há pouco falávamos sobre aquela lei que permitia separar famílias na fronteira, com as imagens de crianças deixadas ali, todas juntas, e aquilo caiu muito mal mesmo nos republicanos, que acabaram por apoiar que a medida fosse revogada. Não há gente preocupada, mesmo dentro do Partido Republicano, com a repetição desse tipo de riscos?

Eu diria que não. Eu diria que os republicanos já têm o assunto das migrações muito bem estabelecido. A linha de Donald Trump é a linha oficial do partido. Acho que os mais moderados podem não concordar com tudo, podem ter uma visão um bocadinho mais equilibrada, menos radical, mas é um assunto que sabem perfeitamente que eleitoralmente favorece o partido, principalmente em zonas nos swing states, em todas as regiões. As migrações são um tópico que Donald Trump soube bastante bem aproveitar para chegar onde chegou, e eles não querem opor-se a essa estratégia. O assunto acho que está mesmo pacificado e também existe o fato de a facção de Donald Trump, a facção MAGA, estar cada vez a assumir a hegemonia do partido. Ou seja, não só os moderados são menos, como o número de pessoas que defendem as políticas de Donald Trump são cada vez em maior número. Portanto, o Partido Republicano não diria que vá levantar grandes problemas a estas medidas.

Podem sofrer, mas vão aceitar.

Sim, podem não concordar, mas sabem que eleitoralmente estariam a dar um tiro no pé, portanto, vão manter a mensagem oficial.

Obrigada, Zé.

Obrigado.

José Carlos Duarte é jornalista da equipa de internacional d'O Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.