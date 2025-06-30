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Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os militares dão bons presidentes?

E se, de fato, os portugueses eventualmente acharem que o general Isidro Pereira, o cidadão Isidro Pereira, porque é disso que se trata, reúne as condições para ocupar cargo de tamanha responsabilidade, eles dirão.

Isidro Morais Pereira é um possível candidato a juntar-se ao candidato confirmado Henrique Gouveia e Melo, um major-general e um almirante na mesma corrida ao Palácio de Belém. Há 40 anos, desde 1986, que não temos um presidente militar, nem isso voltou a parecer fazer sentido. O que diz a história sobre os presidentes militares que já tivemos? E por que a ideia de ter um militar à frente da Presidência da República parece encantar tanta gente? Vou conversar com Jaime Nogueira Pinto, historiador e colunista do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia, segunda-feira, 30 de junho. Bem-vindo, Jaime Nogueira Pinto.

Olá, viva, como está?

De onde vem este encantamento que tantos parecem ter pela ideia de ter um presidente militar?

Eu acho curioso, porque normalmente, enfim, na história de Portugal, a gente tem presidentes militares, por exemplo, tem na Primeira República, tem o Sidónio Pais e o almirante Cândido Castro. Mas crise, não é? Sidónio Pais é eleito por sufrágio universal masculino e chega à presidência, mas depois de um golpe de Estado. De certo modo, é confirmado popularmente. Cândido Castro sucede-lhe e é também um militar conservador, mas é uma época de crise da Primeira República. Depois temos uma série de presidentes militares na transição do 28 de Maio para o Estado Novo, portanto, na ditadura militar, como o nome indica, temos o Mendes Cabeçadas, que fica uns dias, depois Gomes da Costa, que fica umas semanas, depois Carmona, que dura até morrer, até 51. Mas Salazar entendia, e isso faz todo sentido, que os militares era quem o tinha chamado para o poder e, portanto, o presidente da República era um representante do meio militar. Portanto, o Estado autoritário, que era um Estado antipartidário e que suspendeu, de certo modo, uma parte dos direitos políticos e proibiu os partidos políticos, etc. Depois tivemos outra vez uma série de militares, Spínola, Costa Gomes e depois a fechar, já eleito, Ramalho Eanes, depois da transição, também numa crise. Portanto, de facto, normalmente, e não vemos olhando à volta, por exemplo, na Europa não há nenhum chefe de Estado que seja militar, excluindo os reis, que têm lá os cursos das academias todas, mas não há.

Mas há esta associação entre lideranças militares e momentos de crise?

E crise. Isso não há dúvida que há, historicamente há. Até porque normalmente a gente tem, por exemplo, na Europa, no período entre as guerras, tem variadíssimos regimes autoritários militares. Tem o marechal Piłsudski na Polônia, tem o almirante Horthy na Hungria, mas tudo isso é o anticomunismo, é uma espécie de estado da exceção. Portanto, eu acho que esta ideia do militar, e nomeadamente do almirante Gouveia e Melo, é a ideia de ser alguém que não é da classe política, quer dizer, o regime fez agora 51 anos, portanto, também é um tempo normalmente de ciclo e de crise. Acho que os militares lembram-se que talvez, exatamente porque está tudo farto dos civis, dos partidos, que talvez seja uma oportunidade para eles.

Mas qual é a sua interpretação quando vemos agora surgirem nomes como Henrique Gouveia e Melo, que é um candidato confirmado, ou Isidro Morais Pereira, que é um possível candidato, vá, isto significa, na sua perspectiva-

Eu acho que vai ficar uma moda.

É uma moda.

Vai ser uma moda e vamos ver quantos mais.

Ainda falta alguém da Marinha, não é? Ah, não, da Marinha, da Força Aérea, aliás.

Da Força Aérea.

Falta alguém da Força Aérea. Mas isto significa, Jaime Nogueira Pinto, que os portugueses olham para o momento atual como um momento de crise ou a crise deste momento que justifica estes militares é das próprias instituições?

Eu acho que é um cansaço. Vamos lá ver. Primeiro, é esse aspecto do tempo do regime. O regime anterior, o regime autoritário, entre as ditadura militar e o Estado Novo, durou 48 anos, portanto, praticamente meio século. Este está a fazer também, já fez o tal meio século. De facto, não tem sido extraordinário. Não me parece que as pessoas estejam extraordinariamente contentes com as realizações e neste momento estão particularmente frustradas com o que está a acontecer na saúde, a imigração dos quadros jovens, tudo isso. Perante o discurso otimista e magnífico que lhes foram fazendo sempre os dois partidos que governaram o país, ou seja, o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata, o PS e PSD, e perante o não acontecer dessas coisas magníficas e fantásticas Há aqui também a ideia que talvez se forem buscar alguém que não seja da política ou dos partidos políticos, é aquela ideia também um bocadinho do pôr na ordem. Mas também não sei se será uma certeza. De facto, é um sinal de crise, há sintomas de crise e faz todo sentido. De facto, não podemos considerar que o país esteja bem governado. Há sintomas de crise e o ir buscar alguém que corporativamente não é da corporação dos políticos, dos partidos, pode fazer para alguns, ou pelos vistos para bastantes portugueses, faz algum sentido. Independentemente de ser militar ou civil, depende das qualidades da pessoa. Mas não há dúvida que há aqui um associar de sintomas de crise a ir buscar a outro grupo, a outra tribo, a uma espécie diferente que não sejam os políticos dos partidos.

Já voltamos à conversa com o historiador Jaime Nogueira Pinto. Na segunda parte vamos tentar perceber se haverá alguma incompatibilidade entre instituições democráticas e a figura de um militar a liderá-las. Estamos de regresso à conversa com Jaime Nogueira Pinto, historiador e colunista d'O Observador. Jaime Nogueira Pinto, olhando pra história, pra esta história de que falamos na primeira parte, os militares que assumiram esses papéis corresponderam à expectativa de serem salvadores, de alguma forma?

Não há dúvida que, por exemplo, Sidónio Pais fez um movimento militar em dezembro de 1917, que foi seguido praticamente por uma grande parte do exército e sobretudo pelos cadetes da Escola de Guerra, da Academia Militar. E não há dúvida que ele acabou por ser popularíssimo e foi o único presidente, o primeiro e único presidente da Primeira República, eleito por sufrágio universal. Sufrágio universal masculino. Na Primeira República, o presidente da República, pela Constituição de 1911, era eleito pelo Parlamento e pelo Senado. E Sidónio depois foi assassinado. Mas Sidónio, de facto, reestabeleceu uma certa salvaguarda pra Igreja, pós-monárquicos, parou uma série de perseguições. O almirante Cândido Castro, que era um homem muito conservador, veio logo a seguir e foi eleito nessa volta. Carmona, no princípio do 28 de Maio, também há um tira e põe, quem governa são, de facto, o poder está nos capitães e tenentes do 28 de Maio, que acabam por delegar em Carmona. E Carmona, de certo modo, estabiliza o exército e estabiliza a relação do exército com Salazar, que vai ser o homem político e que vai fazer a gestão política da transição da ditadura militar para o Estado Novo. E Carmona, de certo modo, está ali na sua figura de representante das Forças Armadas e acaba por funcionar, tanto que vai sendo reeleito dentro do sistema autoritário do Estado Novo. Craveiro Lopes, de certo modo, tem alguns problemas, porque entre Craveiro Lopes e Salazar está o coronel Santos Costa, que de certo modo é o homem forte das Forças Armadas e Craveiro Lopes não gosta disso. O almirante Tomás teve bastante mais ligação, quer com Salazar, quer depois com Marcelo Caetano. Depois voltamos a ter os militares na transição, no 25 de Abril, que o general Spínola é chamado pelos capitães porque entendem que para dar respeitabilidade ao golpe militar, faz sentido um general, e ele tinha mostrado alguma oposição ao Estado Novo, ao marcelismo e tudo isso. É ele que é escolhido na Junta. Sucede-lhe Costa Gomes, que foi sempre mais acomodatício e é um bocadinho, chamava em calão, rolha, e fica. E depois é o general Ramalho Eanes que faz a transição, e esse já é eleito popularmente. Mas de facto, isto está associado sempre a um sintoma, pelo menos uma certa perceção e a um certo historial de crise. Mudanças de regime. Quando a gente tem estas levas de militares, de facto, são três no 28 de Maio e são três depois no 25 de Abril. A maioria são nessas épocas e os outros, no Estado Novo eram designados exatamente por representarem uma certa confiança das Forças Armadas e nas Forças Armadas com o salazarismo e depois com o marcelismo.

E deixaram de existir? Pelo menos nos últimos 39, 40 anos, desde Ramalho Eanes. Por quê? Por uma percepção de estabilidade?

Não exatamente por isso. Achou-se que já não era preciso. Ramalho Eanes é um símbolo também dessa transição. É um símbolo de todos aqueles 18 meses do PREC. Primeiro faz uma grande viragem à esquerda com as prisões de 28 de setembro de 74, depois com o 11 de março de 75, que é o momento de grande radicalização do 25 de abril, e depois com o tremidor de 25 de novembro, que vai dar lugar depois a este governo, ao centrão que nos governa desde 76. Ou seja, se reparar, o partido que está no governo, o chefe do governo é sempre ou do PSD ou do PS, e os presidentes da República também houve dois do PS, o doutor Soares e o doutor José Sampaio, e um do PSD, que foi o professor Cavaco Silva. Digamos que estes dois partidos, costumo chamar o centrão, eu e muita gente, um mais ao centro-esquerda, o PS, outro mais ao centro-direita, o PSD, monopolizaram, de fato, o poder. Agora, apareceu uma terceira força, ou uma quarta força, mas que acabou por se dissolver, desapareceu a força da extrema-esquerda. Portanto, agora há o PS, há a aliança AD, no fundo, que é o PSD um bocadinho reforçado pelo CDS, e há esta nova força do Chega, que já tem 22 ou 23% do eleitorado e 60 deputados. E, portanto, o regime passou para uma tripolarização. Isso inicia uma certa crise. Mas parece que o Presidente da República acabará por ter algum papel, e por isso também há um certo nervosismo e uma certa novidade à volta dele agora. Eu acho que temos que fazer o escrutínio, independentemente de ser um militar ou um civil, temos que ver, avaliar o que é que vale e o que é que faz sentido.

Os mais críticos dessa ideia falam de uma questão de incompatibilidade entre a conceção democrática das instituições e a figura de um militar a liderá-las. Isso existe?

Eu não acho que haja, por exemplo, normalmente os militares, nesse sentido, chegam ao poder. A gente tem casos, por exemplo, o militar nos Estados Unidos, o general Eisenhower era um militar, mas também foi para parar um político muito à direita na época, que era Taft. Portanto, foram buscar um militar. Havia uma certa crise e havia um certo receio de irem buscar um político do Partido Republicano que podia ser eleito e que era um homem considerado na época bastante à direita. Portanto, foram buscar para tapar um bocado essa possibilidade. Quando se vai buscar alguém fora da classe política para estas coisas é porque há alguma crise. O general de Gaulle, por exemplo, também vão buscá-lo, a Colômbia e a crise em 58, em nome de uma revolta da Argélia francesa, que depois acabou por ser ele que promoveu a independência da Argélia. Normalmente, os presidentes da República são políticos, normalmente são homens políticos que estão na política e que são de partidos, que é o que é normal em democracias alternativa, é normal que sejam políticos. Portanto, quando se vai buscar fora é porque há algum sintoma ou alguma coisa de que qualquer coisa não está funcionando.

Obrigada, Jaime Nogueira Pinto.

De nada. Obrigado.

Jaime Nogueira Pinto é historiador e colunista do Observador, onde escreve todos os sábados. Antes de terminar, algumas notas sobre a próxima semana. No desporto, já hoje, segunda-feira, arranca o Torneio de Wimbledon, com dois tenistas portugueses, Nuno Borges e Jaime Faria. E na quinta-feira, no Europeu de Futebol Feminino, a Seleção Nacional de frente à Espanha. Também na quinta, começa o julgamento da Operação Marquês, 12 anos depois do início da investigação. Isto, claro, se não houver um novo adiamento. E na sexta-feira, o Parlamento debate as propostas do governo sobre o IRS e a imigração. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Arthur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Boa semana e até amanhã.