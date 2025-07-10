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Esta é a história do dia da Rádio Observador: por que foi absolvido o suspeito do caso da Murtosa?

Foi mais surpresa para vocês do que para nós. Nós estávamos, naturalmente, cautelosos, mas confiantes. Foi feito um trabalho sério. Há dias houve alguém que me disse que a justiça precisava de tempo e este foi o tempo desta justiça.

Solange Jesus é a advogada do principal arguido do chamado caso da grávida da Murtosa, uma mulher que terá sido assassinada e cujo corpo nunca foi encontrado. Fernando Valente terá tido um relacionamento com Mónica Silva. A mulher, que estaria grávida, desapareceu em outubro de 2023. Foram realizadas buscas, perícias e este homem acabaria acusado do alegado homicídio. O Ministério Público reuniu uma série de indícios que, segundo o entendimento dos procuradores, aponta para um caso de assassinato e ocultação do cadáver. Mas agora o caso acabou em absolvição. Por quê? É sobre este processo e sobre o desfecho deste julgamento que vou conversar com Miguel Pinheiro Correia, jornalista da seção de sociedade do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quinta-feira, 10 de julho. Bem-vindo, Miguel.

Viva, Ricardo.

Vamos começar pelo que conhecemos desta história. O que sabemos sobre esta história?

Para melhor perceber esta história, temos que recuar um bocado, pelo menos um ano antes do desaparecimento. Temos que recuar a outubro de 2022. Nessa data, Fernando Valente e Mónica Silva viram-se pela primeira vez quando Fernando foi ao café onde trabalhava Mónica, na altura já com a intenção de conhecê-la, através de uma recomendação de um amigo de Fernando. Depois de Fernando ter ido ao café, o amigo passou-lhe o contacto de Facebook de Mónica Silva e, passado não muito tempo, os dois começaram a trocar mensagens pelas redes sociais. O teor da conversa rapidamente evoluiu e passou para videochamadas de cariz íntimo, de natureza sexual. Em menos de três meses, estes contactos culminaram no primeiro envolvimento físico dos dois, em janeiro de 2023. Este encontro deu-se num parque de autocaravanas em Ovar. E sobre este encontro íntimo, Fernando Valente confessou ao Correio da Manhã, primeiro, que aconteceu, e disse ainda que tinha ido protegido para não contrair nenhuma doença. Tanto Fernando como Mónica, à data destes factos, já eram pais. Fernando era empresário, geria empresas familiares, tem uma filha e a alegada vítima tem dois filhos que deixaram de ver a mãe em outubro de 2023.

Precisamente, essa data é importante porque é em outubro de 2023 que esta mulher desaparece.

Exatamente, Ricardo. Voltamos a cingir-nos aos factos e ao que sabemos. Mónica Silva, grávida e com 33 anos na altura em que desapareceu, saiu de casa na noite de 3 de outubro e disse aos dois filhos que ia tomar café, mas que tinha intenções de regressar passado pouco tempo. Um dia depois do desaparecimento, Fernando recebeu mensagens de uma das irmãs de Mónica Silva a perguntar se sabia onde estaria a mulher. Mas Fernando disse que tinha um encontro planeado com Mónica, mas que não chegou a acontecer e que já não estava com Mónica há meses e meses. Acrescentou também nessas mensagens trocadas com a irmã de Mónica Silva, uma das irmãs de Mónica Silva, que só tinha chegado há pouco tempo à Murtosa e que tinha passado os últimos tempos em Gaia, onde a família também tinha casa. Esta justificação não foi bem recebida pela família de Mónica, que rapidamente começou a levantar suspeitas de que tinha sido Fernando a matar e a esconder o cadáver de Mónica.

Mas Miguel, qual seria o motivo para esse eventual crime?

A família aponta uma razão muito simples: Fernando era o pai da criança, isto na teoria da família. Fernando era o pai da criança que Mónica carregava no ventre, mas esta relação não era bem vista nem pela família de Fernando Valente, nem pelo próprio Fernando. Se é certo que esta relação nunca foi oficializada, nunca comunicaram esta relação, pelo menos da parte de Fernando à sua família, as testemunhas, nomeadamente vizinhos que foram ouvidos pelo tribunal, dizem que também ninguém duvidava que havia ali alguma coisa, que havia um envolvimento dos dois, porque foram vistos juntos várias vezes. Fernando entendia que esta relação era puramente física, não havia nenhum envolvimento amoroso. Fernando, por isso, segundo a família, pensou num plano para matar e esconder a grávida. Esta teoria da família é suportada, em parte, pelo Ministério Público. Nos primeiros dias deste desaparecimento, a GNR começou a concentrar as buscas na Murtosa, em locais frequentados.

Murtosa é na região de Aveiro.

Exatamente, é um município do distrito de Aveiro. A GNR concentrou as buscas em locais frequentados tanto pela família quanto pela grávida. Passado pouco tempo, o caso rapidamente passou para a alçada da Polícia Judiciária, que começou a analisar antenas de sinal de telemóvel para perceber a localização da desaparecida.

E aí começa a ganhar força a tese de que poderá ter ocorrido um crime.

Exatamente, Ricardo. É aí que a PJ começa a perceber que não terá sido simplesmente um desaparecimento. Sobretudo, há um dado que normalmente acontece quando há um desaparecimento voluntário, ou seja, se Mónica quisesse sair ou fugir por algum motivo, que é olhar as contas bancárias, e não tinha sido levantado dinheiro nenhum das contas da mulher Rapidamente levou a PJ a perceber que não teria sido uma fuga voluntária, até pela forma como se despediu dos filhos, de quem as testemunhas ouvidas dizem que era próximo, naturalmente.

Terá dito na tal noite que ia beber um café e já voltava.

E que regressava rapidamente. Assim, a PJ começou a apertar o cerco, sobretudo a Fernando Valente, e chegou também a questionar outro homem, este com menos certezas, que era apontado como possível pai do bebê. As buscas que se desenrolaram nos meses seguintes tiveram sempre grande acompanhamento mediático e também de muitos populares. As pessoas da Murtosa, familiares e não só, acompanhavam as autoridades nas buscas que se desenrolaram durante meses em poços, na ria de Aveiro e em terrenos perto de propriedades da família Valente.

Este foi um caso que encheu horas e horas de televisão.

Sim, o caso da grávida da Murtosa teve muito acompanhamento, precisamente por haver este mistério de onde é que estará o corpo. Nunca foi encontrado até aos dias de hoje.

E quando é que acontece a detenção deste homem? A questão é que ele acabou por ser detido, não é?

A 15 de novembro, mais de um mês depois do desaparecimento, Fernando Valente foi detido por mandado do Ministério Público e acabou em prisão preventiva. Um mês depois, cerca de um mês depois, a 22 de dezembro, há aqui outro momento importante, sobretudo visto à luz do que aconteceu agora em tribunal. A família sofreu, se calhar, o primeiro revés, que podia ter sido um prenúncio desta absolvição de segunda-feira, porque Fernando passou de prisão preventiva para prisão domiciliária. Os familiares ficaram revoltados com esta decisão, que expunha aqui uma questão importante: as suposições não eram suportadas pelos factos. Isto é, se já na altura os factos fossem contundentes, Fernando Valente não teria ido para casa com pulseira eletrónica, teria continuado em prisão preventiva.

Mas Miguel, no meio disto tudo, que provas é que foram reunidas pelo Ministério Público?

O Ministério Público sustentava esta acusação em várias provas, com uma incontestável: havia uma relação entre os dois. Como viram as pessoas ouvidas no tribunal e como comprovam as chamadas e mensagens que trocaram durante algum tempo.

Portanto, isso está provado, que tiveram os dois uma relação.

Não há questão quanto a esses factos. Depois, as provas mais importantes centravam-se num cartão pré-pago que tinha sido comprado por Fernando Valente para culminar o último encontro com Mónica.

O cartão de telemóvel.

Exatamente. Para esse encontro, segundo esta tese do Ministério Público, a mulher teria levado ecografias a pedido de Fernando Valente, que já teria pedido para Mónica não revelar que ele era o pai do bebê. Ou seja, esta teoria do Ministério Público que culminou naquele encontro onde Mónica Silva disse aos filhos que iria regressar a casa em pouco tempo. De acordo com a acusação, Fernando foi buscar a mulher a casa e seguiram então para Torreira, onde a família Valente, a família do arguido, tem uma casa. Até desaparecer, Mónica ainda ligou ao filho mais velho a dizer que estava quase a regressar a casa. Vinte minutos depois, o filho voltou a receber uma chamada da mãe, mas não atendeu. Uma das provas mais importantes diz respeito ao sinal das antenas apanhado pelo telemóvel que Mónica tinha nesta noite em que desapareceu. Desde as 23h11 até à 01h49 do dia seguinte, que foi no momento em que deixou de estar localizável, o telemóvel desta mulher ativou uma antena na Torreira, que abrange uma zona urbana onde se inclui o apartamento de Fernando Valente. Se não há dados concretos sobre o que aconteceu quando estiveram ou se estiveram nesta casa, o Ministério Público alegava a culpabilidade de Valente com outro dado, porque depois do desaparecimento de Mónica, entendia o Ministério Público, até a teoria da família, que o suspeito foi à casa onde decorreu uma limpeza profunda, com produtos químicos e com a ajuda até de dois cúmplices, um deles o pai de Fernando Valente e outro um funcionário de uma empresa da família Valente.

Portanto, o apartamento foi limpo em profundidade, é isso?

Segundo a teoria ou segundo a tese do Ministério Público, sim, houve uma limpeza profunda que não foi provada em tribunal e o colaborador da família Valente até disse que foi maltratado pela Polícia Judiciária para dizer o que eles queriam.

Eles, os policiais.

Os policiais, exatamente.

Já regressamos à conversa com Miguel Pinheiro Correia, jornalista da secção de sociedade do Observador. Afinal, por que acaba este caso numa absolvição? Estamos de regresso à conversa com Miguel Pinheiro Correia, jornalista da secção de sociedade do Observador. E Miguel, este julgamento foi peculiar no sentido que não foi um julgamento normal naquilo que é o standard dos julgamentos por cá.

Sim, este julgamento teve algumas singularidades. Por exemplo, a pedido do Ministério Público, o julgamento foi realizado por um tribunal de júri constituído por três juízes profissionais e oito jurados. Isto não é inédito, mas é raro e ocorre sobretudo quando estão em causa crimes graves e também se tal for pedido ou pelo Ministério Público, ou pelo arguido, ou pelo ofendido.

Estamos habituados a ver nos filmes americanos, noutras latitudes, mas por cá, não.

Exatamente. Cá, por exemplo, aconteceu em casos como o julgamento do Rei Gob, o homicídio de Luís Grilo ou do polícia Fábio Guerra. Apesar do mediatismo do caso, há outra particularidade: este decorreu à porta fechada. A juíza disse que para proteger a dignidade da vítima e também dos filhos, era melhor fazer este julgamento à porta fechada. A decisão não foi bem recebida pelo advogado da família, que dizia que naquele momento já estava tudo na praça pública, já se sabia tudo sobre o caso.

Porque, por regra, todos os julgamentos em Portugal são de porta aberta, porque a justiça é pública, mas há casos muito específicos em que os julgamentos decorrem à porta fechada. E durante o julgamento, o que é que aconteceu? Conseguimos resumir minimamente o que se passou?

O julgamento começou com Fernando Valente a negar as acusações e a reiterar a sua inocência numa posição que manteve praticamente até à última sessão. Durante as mais 10 sessões, foram ouvidas testemunhas, algumas a confirmar que tinham visto Mónica e Valente juntos mais do que uma vez, o que contraria a informação do arguido. E também foram ouvidos familiares, conhecidos e vizinhos que falavam sobre a questão da limpeza profunda, que diziam que era uma limpeza, sim, mas que não era profunda como defendia o tribunal. No tribunal, os familiares de Mónica voltavam a apostar ou a defender em julgamento que a mulher estava grávida de Fernando e que por isso ele tinha planeado a sua morte.

E perante a convicção tão forte da família e também do Ministério Público, como é que este caso acaba em absolvição?

Este caso, depois da decisão da juíza ter sido conhecida, a juíza absolveu Fernando de todos os crimes. A tese do Ministério Público teve aqui uma dificuldade desde o início, que era comprovar este homicídio quando faltava o corpo. Não havia corpo de Mónica Silva que pudesse entender como teria sido causada esta morte, se é que houve, porque até hoje não foi comprovada. Esse motivo, como veremos adiante, não é impedimento para comprovar um homicídio. O problema é que o tribunal, neste caso, não conseguiu dar como provados outros factos que poderiam apontar nesse sentido. Não deu como provado que Fernando fosse o pai, não deu como provado um encontro entre os dois, não deu como provado um plano para matar Mónica, nem deu como provado esta limpeza profunda à casa onde teria ocorrido o homicídio. Mesmo a localização do desaparecimento, que é associada à casa do arguido na Torreira.

A tal antena que foi apontada.

Exatamente. Não é facilmente comprovável e a própria Polícia Judiciária refere que esta ligação não permite concluir uma exata localização do telemóvel que estaria com Mónica Silva. Além de não haver corpo, também não há registos biológicos que relacionem Fernando com o desaparecimento, e isto era importante para existir uma condenação. O único facto demonstrado é o desaparecimento da grávida.

Que essa mulher desapareceu em outubro de 2023. Mas desta eu te olho porque quase que adivinhavas esta minha pergunta, porque no caso, por exemplo, no caso Joana, o caso horrível de uma criança assassinada no Algarve, não foi encontrado o corpo desta criança, mas a mãe acabou condenada.

Exato. Como tinha dito, a existência do corpo não é obrigatória para existir uma condenação. Ajuda, como é óbvio, mas não é obrigatória e já aconteceram outros casos em Portugal em que isso aconteceu. Há o caso, como referiste, da Joana Cipriano, uma menina de oito anos que desapareceu em Portimão. Há também o caso do Rei Gob e também há o caso, referindo assim alguns casos mediáticos mais recentes, o caso de um cidadão alemão que matou dois homens nos Açores. No primeiro, a acusação dizia que a menina tinha morrido depois de ver uma relação de incesto entre a própria mãe e o tio, tio esse que confessou ter agredido e desmembrado a sobrinha.

No tribunal.

Exatamente. Esta confissão ajudou à condenação. Também há o caso do Rei Gob, que foi condenado apenas de 25 e 17 anos de prisão, apesar de nunca terem aparecido os corpos das três vítimas, mas havia imagens dos atos sexuais com estes menores. No último caso, nos Açores, a Polícia Judiciária encontrou um pacemaker de uma das vítimas com vestígios de sangue, o que ajudou a comprovar. É certo que a decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, isto concluindo, não é o fim da linha deste mistério, porque o advogado já referiu, há a intenção de recorrer, também o Ministério Público vai recorrer desta decisão, portanto, ainda podem surgir novos desenvolvimentos ou ainda surgirão certamente novos desenvolvimentos neste caso, comprovando-se ou não o envolvimento de Fernando Valente.

Obrigado, Miguel.

Obrigado eu, Ricardo.

Miguel Pinheiro Correia é jornalista da secção de sociedade do Observador. Ficam ainda algumas notas importantes para esta quinta-feira. No julgamento da Operação Marquês, José Sócrates continuará a ser ouvido pelo tribunal. E em Oeiras, arranca o Nos Alive. A cabeça de cartaz deste primeiro dia é Olívia Rodrigo. E em Londres, a famosa casa de leilões Sotheby's apresenta uma mala Hermès que poderá atingir os seis dígitos. É uma carteira Hermès Birkin, que foi criada para a atriz e cantora Jane Birkin em 1985. Jane Birkin morreu em 2023. A mala, em pele preta, tem sinais de uma utilização intensa. E esta quinta-feira, 10 de julho, é dia de pizza, ou melhor, é o Dia Internacional da Pizza, tal como a conhecemos hoje, terá nascido em Nápoles no século XIX, e ainda bem que nasceu. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no início foi registado pela TVI. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.