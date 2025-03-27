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Esta é a história do dia da Rádio Observador: quantas armas ilegais há em Portugal? Este é o som de disparos com armas proibidas numa rua da Amora, concelho do Seixal, a 9 de março. Um homem de 55 anos é alvejado e a cena é gravada num telemóvel. As imagens acabam na televisão. Aqui, neste caso, na CMTV. As autoridades recolheram no local mais de uma dezena de invólucros de calibres distintos e interditos a civis. Este é apenas um exemplo da utilização de armas ilegais em Portugal. E o que sabemos sobre este tipo de crime? É sobre isso que vou conversar com a jornalista Adriana Alves, da seção de sociedade do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quinta-feira, 27 de março. Bem-vinda, Adriana.

Obrigada, Ricardo.

Há muito que sabemos que há armas ilegais em Portugal. Claro, caem noutros países, como é óbvio. Aqui o que mais preocupa são as armas de fogo?

As armas de fogo são uma grande parte do problema. No caso que referias, foram usadas armas de calibre de guerra, segundo noticiou na altura o Correio da Manhã. As autoridades não conseguiram apreender logo após o tiroteio estas armas e estavam a trabalhar na sua recuperação. Certo é que é importante recuperá-las para determinar a sua origem.

Estás a referir armas de calibre de guerra, porque são armas mais poderosas do que aquelas que um civil pode usar, é isso?

Exatamente. Nesse caso, são armas que são interditas a civis. Há licenças, por exemplo, para armas de caça e outro tipo de atividades desportivas, mas estas seriam proibidas.

E como é que essas armas entram no circuito ilegal, obviamente, mas como é que entram no mercado? Como é que chegam cá?

As autoridades descrevem quatro caminhos possíveis. Um deles é o desvio de armas do circuito legal, ou seja, casos em que uma arma é adquirida legalmente, mas é vendida ou é roubada e acaba no mercado ilícito. Outra via, que é a mais comum em Portugal, é a transformação de armas. A PSP já apreendeu armas de caça, por exemplo, a que se cortou o cano e a coronha para reduzir o seu tamanho.

Caçadeiras, no fundo.

Exatamente. E também armas de alarme que foram modificadas para passarem a disparar munições verdadeiras.

Armas de alarme que, como o nome indica, em teoria não deviam disparar projéteis, mas são alteradas. E há por cá notícia de, por exemplo, armas fabricadas em impressoras 3D?

Essa é uma questão que também surgiu mais depois do incidente que aconteceu nos Estados Unidos. Um norte-americano, o Luigi Mangione, que criou no final do ano passado uma arma em impressora 3D e que foi utilizada para matar o CEO de uma seguradora.

Exatamente.

Por cá, nunca foram apreendidas armas deste tipo, mas a PSP reconhece que está atenta. Esta força policial chegou a testar, inclusive, com a devida autorização, lá está, a produção de uma arma por esta via, para avaliar o nível de risco que poderia estar em causa. Chamaram ao modelo Liberator e fez um disparo e depois disso rebentou. Portanto, aqui também um sinal de que pode ser também um perigo para o próprio utilizador.

Claro, perdão-me se não é mesmo assim, mas aquilo é uma arma de plástico, não é?

Sim, podem ser adicionadas outras componentes que depois a tornam letal, mas no fundo há este perigo também para o próprio utilizador.

Já regressamos à conversa com a jornalista Adriana Alves. Alguém saberá por cá quantas armas ilegais afinal existem em Portugal? Estamos de regresso à conversa com Adriana Alves, jornalista da seção de sociedade do Observador. Adriana, quantas armas licenciadas há em Portugal? Isto obviamente pensando que conhecemos o paradeiro dessas armas.

No final do ano passado, a PSP contabilizava mais de 131 mil licenças de uso e porte de arma válidas em Portugal. Isto são dados avançados pelo jornal Notícias. A grande maioria, 122 mil, dizia respeito a armas de caça. Uma segunda categoria em destaque era as armas de cano curto, portanto como revólveres e pistolas, num total de 447.

E o número de armas legais, no fundo?

Quanto ao número de armas legais, a PSP fala no registo de mais de 1 milhão e 800 mil armas de fogo.

Um milhão e 800 mil armas de fogo legais. Confesso que nunca imaginei que fossem tantas. Por outro lado, indo ao encontro do título deste episódio de hoje e sendo mercado ilegal, é possível saber quantas armas ilegais andam por aí ou pelo menos ter um cálculo, tentar perceber quantas são e, já agora, se estamos em linha com os países europeus.

Isso certamente facilitaria o trabalho das autoridades, mas não há dados oficiais sobre o número de armas ilegais. São conhecidas algumas estimativas que são avançadas pelas autoridades Uma mais recente divulgada pela Comissão Europeia em 2017 apontava para 35 milhões de armas de fogo ilícitas na posse de civis na União Europeia.

35 milhões?

35 milhões. No relatório do SIS, Serviço de Informações e Segurança, que foi enviado ao governo português em 2018, também se falava desta questão das armas ilegais. E o SIS, citado pelo Diário de Notícias, indicava que o número de armas de fogo ilegais tinha mantido estável nos últimos anos. Falava em um valor entre 1 e 1,5 milhões de armas.

Entre 1 milhão a 1,5 milhões de armas ilegais em Portugal.

Exatamente.

Esses números, confesso, continuam a espantar-me. E ao nível do combate a este tipo de crime, tendo tantas armas como estás a explicar por aí, como é que estamos ao nível das apreensões e depois o que acontece às armas? São destruídas, não é?

Sim, respondendo à primeira parte da tua pergunta. A PSP nota uma estabilização do número de armas de fogo que têm sido apreendidas ao longo dos últimos anos. Isso mesmo mostram os RASIS, os Relatórios Anuais de Segurança Interna. O de 2024 ainda não é conhecido e estará a ser publicado em breve, mas o último ano que há de registo, portanto, 2023, menciona a apreensão de mais de 8400 armas. Estas apreensões não estão discriminadas pelo tipo de crime, por isso podem incluir casos em que houve apreensão de uma arma no decorrer de outro crime. Um exemplo, alguém que é detido por violência doméstica e no decorrer dessa detenção é lhe apreendido uma arma.

Que é feita uma revista adicional.

Exatamente.

Ou mesmo, por exemplo, numa operação stop, às vezes os carros são vistos. E em relação à destruição das armas, Adriana?

A destruição das armas tem sido uma preocupação também das autoridades e há algumas operações que decorrem para o fazer. Os anos de 2019 e 2021 foram os que se destacaram mais a nível deste esforço. Foram destruídas respetivamente mais de 33 mil armas e mais de 32 mil armas. Já em 2023, portanto, os últimos dados conhecidos, foram eliminadas 20.877 armas.

E às vezes isto acontece por heranças, as pessoas acabam por descobrir que têm armas ilegais em casa. Podem entregá-las às autoridades?

Podem entregá-las e as próprias autoridades muitas vezes fazem campanhas para esta entrega voluntária de armas, que depois acabam por ser também destruídas.

Ainda temos de falar da guerra na Ucrânia. Toda a gente procura a paz e quando a paz chegar, as autoridades temem que o mercado de armas ilegais possa crescer, porque há muitas armas na Ucrânia. Basta pensar no que aconteceu quando ruiu a União Soviética e o mercado, no fundo, foi inundado de armas.

É uma questão que preocupa as autoridades nacionais e internacionais. Está a ser discutido, inclusivamente, ao nível da União Europeia, como é que os efeitos desta circulação de armas no pós-guerra. O presidente do OSCCT, Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, disse-nos que o importante nesta fase é este trabalho prévio de discussão e monitorização.

Obrigado, Adriana.

Obrigada, Ricardo.

Adriana Alves é jornalista da secção de sociedade do Observador. Deixo ainda algumas notas que merecem atenção nesta quinta-feira. Em Paris, debate-se o eventual envio de tropas de manutenção de paz para a Ucrânia após um hipotético cessar-fogo. O governo britânico estima que cerca de 30 países participem nesta força. A Cimeira da Coligação e Prontidão é organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron e conta com a presença do homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Quem poderá fornecer o quê é uma das perguntas em cima da mesa para vários países europeus, incluindo a Turquia e organizações como a NATO ou a União Europeia. Portugal é representado em Paris pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro. E por cá, numa altura em que se fecham as listas de candidatos às legislativas, o PS prossegue com as sessões de debate para elaborar um programa eleitoral. Esta quinta-feira, os socialistas discutem trabalho, salários e Segurança Social e ainda o que classificam de economia em transformação. Deixo ainda uma sugestão para esta quinta-feira. Já está disponível o novo episódio do podcast Pequenas Reivindicações de Liberdade. A convidada da Nana e da Titi é a atriz Ana Sofia Martins, que se diz sagitariana e com chifres. Mas como sempre nestas conversas, o título pode ser enganador. Aliás, toda esta conversa pode ser enganadora, mas em bom. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.