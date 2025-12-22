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Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que compromissos assinou Luís Montenegro na Ucrânia?

No âmbito da cooperação militar, que hoje tem também um outro reforço, que foi o acordo que celebrámos para a produção conjunta de drones subaquáticos, que são particularmente importantes no caso da Ucrânia e também no caso de Portugal. Ele permitirá levar ainda mais longe o conhecimento, a experiência que temos, o know-how, a nossa competência tecnológica para podermos defender o nosso espaço marítimo, podermos defender as nossas infraestruturas críticas. E quando digo as nossas, não são apenas as portuguesas e ucranianas, são aquelas que nós defendemos a bem do nosso espaço europeu.

Produção de drones subaquáticos, impulso à relação económica, elogios à cooperação europeia e disponibilidade das tropas portuguesas. O primeiro-ministro português visitou a Ucrânia e reuniu-se com Volodymyr Zelensky. Luís Montenegro deixou clara a posição de Portugal perante o conflito e firmou alguns compromissos. A nível comercial, há um novo acordo para a produção de drones. Quanto a tropas, Luís Montenegro diz que é certo que portugueses para um cenário de guerra não vão, mas se houver paz, sim, Portugal fará parte dessas forças de paz. O Observador acompanhou de perto a presença do primeiro-ministro na Ucrânia, que teve de fazer uma longa viagem de comboio com segurança apertada. Vou conversar com a jornalista Cátia Bruno, enviada especial do Observador à Ucrânia. Eu sou o Miguel Cordeiro e esta é a história do dia de segunda-feira, 22 de dezembro. Bem-vinda, Cátia.

Olá, Miguel.

Estão agora na Polónia, tu e o João Porfírio, que te acompanhou também nesta visita de Luís Montenegro, neste trabalho que o Observador fez na visita de Luís Montenegro à Ucrânia. Acompanharam de perto essa viagem. Montenegro partiu da Polónia, esteve em Kiev, voltou à Polónia. Cátia, isto foi uma viagem em modo sprint.

Foi, sem dúvida. Foi uma correria. Eu acho que para os nossos ouvintes perceberem bem, Luís Montenegro esteve mais ou menos oito horas e meia em Kiev, passou muito mais tempo no comboio. Foram 10 horas até Kiev, 10 horas para regressar. Portanto, acho que isso ajuda a perceber como foi uma agenda apertada ao longo dessas oito horas e meia. Ele teve vários encontros, foi a muitos sítios diferentes, portanto foi mesmo um sprint.

Sim. Vamos tentar falar do que aconteceu em cada local, até porque acompanharam de muito perto essa visita de Luís Montenegro à Ucrânia. Vamos começar pela viagem, essa viagem de comboio. A comitiva portuguesa partiu da Polónia, de Przemyl, é mais ou menos assim que se diz o nome da localidade, da estação, e fez uma viagem de praticamente 10 horas, era o que falavas. Como é que foi essa viagem? O que fez Montenegro durante todo esse tempo e como é que é a segurança também nesse comboio, que já transportou outros líderes também?

Na verdade, o meu polaco é péssimo, portanto nem vou arriscar dizer o nome da cidade, mas o comboio partiu ali por volta das 22h30, 23h, e não sabemos exatamente o que é que Luís Montenegro foi fazendo, porque os líderes viajam numa carruagem diferente dos jornalistas. Embora nós tenhamos conseguido depois entrar na carruagem, aquilo que percebemos é que é obviamente bastante mais confortável do que uma carruagem normal. Tem vários quartos, tem uma cozinha e Luís Montenegro basicamente esteve o tempo quase todo, pelo que percebemos, a preparar-se para o encontro. Esteve sentado à mesa a rever notas, apontamentos. Esta foi uma viagem que esteve a ser preparada durante muitos meses, foi difícil concertar uma data e agora finalmente aconteceu. E depois, pelo meio, o primeiro-ministro também terá dormido e chegámos a Kiev por volta das 08h30.

Depois dessas 10 horas, na chegada a Kiev, houve declarações aos jornalistas. E Montenegro chegou com promessas de afeto, a fazer lembrar quase Marcelo Rebelo de Sousa.

É verdade, assim que saiu do comboio, o primeiro-ministro sublinhou que a Ucrânia precisa de solidariedade, precisa do apoio dos portugueses e de afeto. Parece-me que o primeiro-ministro quis muito trazer a ideia de "nós vamos mostrar, depois deste último Conselho Europeu, que nós vamos ainda mais longe do que a Europa a mostrar aos ucranianos que estamos com eles". O primeiro-ministro referiu várias vezes a comunidade ucraniana que existe em Portugal e como a sua integração é bem-sucedida. Portanto, acho que houve aqui uma tentativa de criar alguma aproximação através do coração e dizer que há laços que unem ucranianos e portugueses, para depois então passar para as questões mais políticas e económicas.

Luís Montenegro, depois de chegar a Kiev, depois da viagem de comboio, tinha um encontro com o Zelensky, mas não foi no imediato, ele ainda passou por vários locais. O que fez Montenegro até se encontrar com o Zelensky?

Na verdade, ele esteve no Conselho de Ministros com a primeira-ministra ucraniana e depois visitou o chamado Muro da Memória, onde estão fotografias de soldados ucranianos que morreram em combate. Na verdade, Luís Montenegro encontrou-se aí com Zelensky pela primeira vez, mas os jornalistas não puderam estar presentes e, portanto, ninguém viu esse encontro. Ninguém sabe ao certo que palavras é que foram trocadas, como é que foi, quão caloroso foi o cumprimento. Vimos depois quando Luís Montenegro chegou ao palácio, residência oficial do presidente, e aí, sim, foi recebido com alguns soldados de guarda de honra, houve o aperto de mão e logo a seguir um abraço entre Zelensky e Montenegro e selou-se assim o primeiro cumprimento a ser visto por outros.

Vamos falar nos próximos minutos do que aconteceu depois nesse encontro entre Zelensky e Montenegro e dos acordos que ficaram fechados entre Portugal e a Ucrânia. Já continuamos esta conversa com a jornalista Cátia Bruno. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Cátia Bruno. Cátia, os dois líderes, Montenegro e Zelensky, seguiram depois desse abraço caloroso para uma reunião à porta fechada e daí saiu um acordo que foi anunciado depois em conferência de imprensa. Vamos a esse acordo. Que compromissos Portugal fechou com a Ucrânia?

Portugal obviamente reforçou todas as ideias que tem vindo a dizer: condenação da agressão russa, apoio à Ucrânia para adesão à NATO, à União Europeia, etc. Mas o acordo mais concreto foi um acordo sobre drones subaquáticos que serão produzidos conjuntamente em Portugal e na Ucrânia, que para Kiev obviamente tem uma vantagem militar, mas Luís Montenegro sublinhou que para Portugal também podem servir como forma de proteção de infraestruturas, como os cabos submarinos, por exemplo. Já para não falar que, em termos económicos, promoverá a indústria dos dois países e essa questão económica foi muito frisada por Luís Montenegro, que anunciou que haverá um fórum económico para o ano em Kiev para as empresas portuguesas e, portanto, nota-se que esse é um grande objetivo do nosso governo, criar alguma penetração no mercado ucraniano por parte das empresas portuguesas, e os drones também servem para isso.

Portanto, um acordo para a produção de drones entre os dois países, mas um dos temas em destaque foi também essa presença de tropas portuguesas na Ucrânia. E Luís Montenegro foi muito claro neste aspecto.

Sim, nós tínhamos tido as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, há uns dias, em que ele abordava o tema e dizia: "Tropas em tempo de guerra, jamais, mas em tempo de paz, talvez". E Luís Montenegro clarificou essa posição, ou seja, depois de os jornalistas lhe perguntarem, ele disse muito especificamente que, em caso de já haver uma situação de paz na Ucrânia, nada impede que Portugal participe em missões com militares no terreno, como já fazem muitos outros países, quer na Europa, quer até por vários locais do mundo, como em África. Portanto, isso ficou claro aqui. No entanto, quando o Volodymyr Zelensky falou do tema, ele usou a expressão "depois do cessar-fogo". Portanto, fica aqui o espaço para alguma dúvida sobre se um cessar-fogo seria suficiente para Portugal enviar tropas ou se, no entendimento do governo português, isso só poderia acontecer depois de estar completamente selada e efetivada uma paz com um acordo.

Claro. Os dois líderes falaram aos jornalistas em Kiev depois desse encontro, mas a verdade é que já tinham participado, dias antes, numa reunião do Conselho Europeu, reunião que culminou com um acordo de empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia. E este acabou, naturalmente, por ser um dos temas também em destaque nas declarações dos dois líderes.

Sim, o Conselho Europeu foi definido pelos dois como histórico, ou seja, a questão do empréstimo de 90 mil milhões de euros é obviamente uma questão que agrada bastante à Ucrânia, porque dá liquidez ao país, mas havia toda a questão dos ativos russos que estão congelados na Europa e que Kiev pretendia que fossem enviados para a Ucrânia, e sobre isso não houve acordo. Mas os dois líderes, tanto o primeiro-ministro português como o presidente ucraniano, desvalorizaram isso e sublinharam a importância de ter havido acordo sobre o empréstimo, que dá liquidez imediata a Kiev, apesar de ter sido um Conselho Europeu difícil e foram precisas bastantes horas noite dentro para se chegar a este ok a um valor tão elevado a ser concedido à Ucrânia.

Depois desta conferência de imprensa, o que aconteceu ainda na visita de Luís Montenegro a Kiev?

Luís Montenegro ainda foi visitar o Parlamento ucraniano. Mais uma vez, nós jornalistas não pudemos acompanhá-lo, mas sabemos que lá esteve e que se encontrou com os deputados. E depois ainda deu um pulo à capital, Rainha Sofia, e esteve um pouco a passear, a ver os frescos, a ouvir a lição de história, digamos. E por fim, falou mais uma vez com a comitiva de jornalistas portugueses e partiu para o comboio, porque já estava na hora de regressar ainda durante a noite.

E depois mais 10 horas de viagem, novamente até Apola, não é, Cátia?

Exatamente.

Muito bem. Viagem de Luís Montenegro, viagem relâmpago acompanhada pelo Observador, pela jornalista Cátia Bruno e pelo João Porfírio, que estão agora também de regresso a Portugal, numa viagem, numa história do dia gravada precisamente nesse processo de viagem de regresso para Portugal. Obrigado, Cátia.

Obrigada eu, Miguel.

Cátia Bruno é jornalista do Observador e juntamente com o fotojornalista João Porfírio, acompanhou de perto a visita de Luís Montenegro a Kiev, à Ucrânia. Nesta história do dia, deixo ainda três destaques que marcam esta segunda-feira. Terminam hoje os debates presidenciais. Henrique Covey Melo e Luís Marques Mendes encerram, às 9 da noite, o ciclo de 28 debates frente a frente que se realizaram ao longo das últimas cinco semanas na RTP, na SIC e na TVI. No desporto, Benfica e Futebol Clube do Porto entram hoje em campo na 15ª jornada do campeonato. Às 18h45, os Dragões jogam no Ribatejo, frente ao Futebol Clube de Alverca. Já o Benfica joga às 20h45 no Estádio da Luz, frente ao Famalicão. São dois jogos com relato em direto na Rádio Observador. A fechar, para quem tem saudades da luz solar, a partir de hoje os dias começam a ficar maiores. Ontem foi o solstício de inverno, o dia mais curto do ano no hemisfério norte. Com isso, a partir de hoje, os dias começam a prolongar-se gradualmente com o nascer do sol mais cedo e o pôr do sol mais tarde. Ainda assim, apesar de mais luz solar a cada dia, há frio para os próximos meses. Entramos oficialmente no inverno. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Gomes, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Miguel Cordeiro. Até amanhã.