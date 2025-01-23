Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Esta é a história do dia da Rádio Observador: quem é o deputado do Chega suspeito de roubar malas no aeroporto?

Uma das buscas domiciliárias ocorreu nesta casa em Lisboa, onde o deputado do Chega, Miguel Arruda, fica quando está na Assembleia da República. A PSP apreendeu três malas. As buscas foram acompanhadas pelo advogado do deputado. José Manuel Castro fala em aproveitamento político e diz que o seu cliente está inocente.

Em causa estão suspeitas de crime de furto qualificado. O deputado do Chega, Miguel Arruda, eleito pelo círculo dos Açores, é suspeito de roubar malas nos tapetes de bagagens dos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada. Tudo terá partido de uma denúncia e da análise de imagens de videovigilância nos aeroportos. Foram feitas buscas na casa que o deputado ocupa quando está em Lisboa, mas também na casa onde reside nos Açores. Como explicar este caso e o que alega a defesa do deputado? E como é que o partido Chega está a reagir? Vamos falar com Inês André Figueiredo, jornalista da seção de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quinta-feira, 23 de janeiro. Olá, Inês, bem-vinda.

Obrigada, João.

Inês, estamos a falar de um deputado que até este caso era relativamente desconhecido. Quem é Miguel Arruda e como é que acaba por chegar ao Parlamento?

Miguel Arruda fez história ao tornar-se o primeiro deputado do Chega dos Açores a sentar-se na Assembleia da República. Isso aconteceu depois das eleições legislativas, em 2024, aquelas que permitiram ao Chega colocar 50 deputados na Assembleia da República, e Miguel Arruda foi um deles. Se bem nos recordamos, as eleições dos Açores aconteceram pouco tempo antes das eleições legislativas e o Chega conseguiu eleger cinco deputados para a Assembleia Açoriana, entre eles o líder do Chega Açores, José Pacheco, e portanto, querendo todos eles assumir os seus mandatos, Miguel Arruda acabou por ser o escolhido para encabeçar a lista às eleições nacionais e conseguiu mesmo esse assento parlamentar. Dizer que, também já no partido, Miguel Arruda já tinha sido candidato autárquico, tem no currículo também uma passagem pelo Conselho Nacional do Chega e não era propriamente um novato. Já tinha, por exemplo, era dirigente local no Chega Açores. Já agora, também no currículo de Miguel Arruda, agora na parte mais literária.

Académica .

Exatamente, na parte das habilitações literárias, por assim dizer. Miguel Arruda tem uma licenciatura em Ciências Biológicas e da Saúde, duas pós-graduações, uma em Segurança Alimentar e Saúde Pública, outra em Engenharia da Qualidade, e juntou ainda a isto dois mestrados na Universidade dos Açores em Ciências Biomédicas e Ambiente e Saúde e Segurança. Aliás, durante as conversas que fui tendo para perceber um bocadinho melhor quem era Miguel Arruda, este foi sempre um ponto de destaque pelas duas razões, pela boa e pela má, muitas pessoas a dizerem que no fundo, a personagem, a imagem, tudo aquilo que Miguel Arruda passa, principalmente como parlamentar, não bate certo com o currículo que tem até agora.

É também alguém muito ativo nas redes sociais e, de resto, como muitos outros deputados do Chega, com posições polémicas.

Sim. Na verdade, foi-se notando muito a presença de Miguel Arruda nas redes sociais, principalmente por dois motivos: a utilização de muitas citações de Salazar, em que o deputado do Chega acabava por ou juntá-las a uma fotografia ou em momentos importantes colocar essas citações, e uma proximidade muito grande de Mário Machado, o conhecido líder do grupo 1143. Ora, uma das últimas publicações foi exatamente uma em que Miguel Arruda saiu em defesa de Mário Machado. Dizer também que estas publicações chegaram até a levar alguns avisos do próprio partido, que acabaram por levar Miguel Arruda a apagar alguns tweets, mas nem todos, a grande maioria continuam lá. Mas um desses tweets foi quando o deputado do Chega disse que enquanto deputado podia dizer com toda a certeza que Mário Machado era um preso político e identificou até Elon Musk no seu tweet. Não se fica por aqui. Há muitas outras publicações, mas basicamente em todas elas se percebe também que o deputado Chega usava as redes sociais até de forma agressiva, ou pelo menos com uma linguagem agressiva para se dirigir a certos setores da sociedade, nomeadamente os imigrantes, e disse com todas as letras que havia uma correlação entre os imigrantes e a criminalidade.

E como é que este caso agora do alegado roubo de malas no aeroporto teve origem?

Pelo que se sabe, tudo começou com uma denúncia, está a ser investigado, mas até agora há aqui um relato muito importante, que é aquele que diz que uma fonte judicial Diz que há uma clara evidência através da videovigilância, principalmente no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e que há indícios claros de furto por parte de Miguel Arruda. Ou seja, o pouco que sabemos neste momento é que todo o processo, toda a investigação já estava acontecendo há alguns meses e que Miguel Arruda foi filmado durante vários meses atirar bagagens, malas que não lhe pertenciam, dos tapetes do aeroporto, de onde saem obviamente as malas de porão quando uma pessoa faz uma viagem de avião.

E quando é que o deputado foi confrontado pelas autoridades?

Esta terça-feira, Miguel Arruda foi confrontado pelas autoridades. O que se sabe até agora é que houve buscas em residências, tanto em Lisboa como na residência de São Miguel, de onde Miguel Arruda é natural, e que estas buscas não tinham relação com a atividade parlamentar do deputado. Viemos mais tarde a saber qual foi o motivo que levou as autoridades a tentarem falar com Miguel Arruda e a perceberem, de facto, o que é que estava em causa.

Tratou-se talvez de uma operação precipitada por parte da PSP, pois quanto o meu constituinte está completamente inocente dos factos que eventualmente motivaram esta operação.

E perante tudo isto, o que é que alega Miguel Arruda ou a defesa do deputado?

A defesa do deputado Miguel Arruda tem sido muito perentória em garantir que o deputado está inocente e sugeriu até que houve alguma precipitação dos órgãos de polícia criminal ao levarem a cabo estas buscas nas duas residências do deputado. Dizer também, porque me parece importante no seguimento do que falámos há pouco, que José Manuel Castro, que é o advogado de defesa de Miguel Arruda, já defendeu Mário Machado em vários processos, isto fazendo aqui ligação à tal proximidade entre o deputado do Chega e o líder do grupo 1143. A defesa confirmou também a existência destas buscas. Não só que Miguel Arruda tinha colaborado com as autoridades, mas também que a polícia tinha levado três malas que o deputado assegurou que eram dele. E já agora, o advogado disse também que nessas três malas estavam carregadas, palavras dele, de tralha e que continham roupas e umas garrafas de vinho e de rum, não mais do que isto. Ou seja, neste momento, o que a polícia tem em mãos serão estas três malas, de acordo com o advogado de Miguel Arruda.

Já regressamos à conversa com Inês André Figueiredo, jornalista da seção de política do Observador. Na segunda parte, vamos tentar perceber mais um pouco sobre quem é Miguel Arruda e de que forma também é que o partido Chega está a reagir a este caso. Estamos de regresso à conversa com Inês André Figueiredo. Inês, daquilo que te foi possível apurar, existiam já indícios suspeitos ou algo no comportamento do deputado apontava para alguma coisa de estranho, enfim, até mesmo no Parlamento?

Daquilo que fui ouvindo por pessoas que conheciam Miguel Arruda, que trabalhavam com ele, que estavam próximas, tanto do Chega como de outros partidos, Miguel Arruda é descrito como alguém muito engraçado. Chegaram a descrevê-lo como um puto castiço, mas só que esta notícia faz com que as pessoas que o conheciam começassem, em retrospectiva, a tentar perceber alguns comportamentos que podiam parecer estranhos, mas que não tinham a dimensão que hoje têm. Na verdade, Miguel Arruda foi visto muitas vezes na Assembleia da República com grandes malas. Uma fonte que ouvimos depois de toda esta notícia explicou-nos que muitas vezes tinha malas pequenas, outras vezes malas grandes, mas que uma delas era gigantesca, estou a citar esta nossa fonte, e também foram vistas várias malas dentro do próprio gabinete do deputado na Assembleia da República por diversas vezes. O grande resumo disso tudo, e o que nos tentaram explicar, foi que Miguel Arruda andava sempre cheio de malas. Ninguém percebia bem a razão, mas toda a gente concluía que era porque o deputado fazia muitas viagens entre Lisboa e São Miguel e podia, obviamente, querer trazer coisas dos Açores. Uma das curiosidades que também fomos percebendo foi que ele chegava a oferecer-se a muitos deputados, até de outros partidos, não só deputados, várias pessoas de grupos parlamentares na Assembleia da República, para lhes trazer várias coisas dos Açores, nomeadamente tabaco, e que isso chegou, de facto, a acontecer. Já agora, também dizer que na vizinhança, o Observador foi à casa onde Miguel Arruda vive aqui em Lisboa. Ironicamente, porque, na verdade, não havia nenhum indício ou suspeita de crime nessa altura, um vizinho acabou por comentar que Miguel Arruda costumava fazer muito barulho com as malas nas escadas de madeira num prédio em Lisboa e que isso o fazia destacar-se naquele local.

Miguel Arruda, enquanto deputado, tem imunidade parlamentar. Qual é neste momento a situação jurídica dele neste processo?

É verdade, tem imunidade parlamentar, mas o crime de furto qualificado, que é aquele de que Miguel Arruda é suspeito, é punido com uma pena de prisão de cinco anos ou 600 dias de multa, o que significa que a Assembleia da República é obrigada a levantar a imunidade a um deputado quando está neste quadro criminal. Ainda assim, também a defesa já tinha dito que, obviamente Miguel Arruda quereria ver a sua imunidade levantada para se defender e o próprio André Ventura já tinha dito que o Chega também votará a favor do levantamento dessa imunidade.

É preciso que esse levantamento da imunidade seja feito para que as autoridades judiciais e policiais possam mostrar aquilo que têm e desenvolver a sua investigação sem nenhuma limitação. O Chega será o primeiro partido a estar do lado do levantamento de imunidade. Eu regresso amanhã.

E como é que o Chega, e quando falamos no Chega, falamos em André Ventura, reagiu a este caso? O que está a pensar fazer o partido?

No geral, não só André Ventura, mas também várias fontes que fomos ouvindo durante a tarde, todos reagiram com um pouco de estupefação. Ou seja, Miguel Arruda não era visto como alguém que pudesse fazer isto, mesmo que tivesse algumas atitudes ditas estranhas. Ainda assim, André Ventura fez questão de reagir logo no dia em que saiu a notícia. Disse que caso não exista uma explicação suficiente para o partido, o mandato de Miguel Arruda como deputado não tem condições para continuar a ser exercido, e fez saber que caso o deputado não aceite suspender o mandato durante esta investigação, o próprio líder do Chega vai retirar-lhe a confiança política. André Ventura, como sabemos, esteve em Washington para a tomada de posse de Donald Trump. Regressa esta quinta-feira a Lisboa, vai reunir a direção, obviamente também vai ouvir o deputado, mas neste momento eu diria que o cenário não está muito famoso para o lado de Miguel Arruda, principalmente porque sempre que André Ventura pode, faz questão de dar o exemplo, de mandar um recado tanto para fora como para dentro e de mostrar que em casos destes, o partido é muito rígido e quer que sejam aplicadas as mesmas regras dentro e fora do partido. Parece-me que com todas as coisas que sabemos até agora e até com alguns relatos de pessoas dentro do próprio Parlamento que confirmam que de facto Miguel Arruda andava com estas malas todas, o que dá força à tese da polícia, parece-me que André Ventura vai querer mesmo dar aqui um exemplo e mostrar isso. Já agora, dizer também que o advogado disse que achava que Miguel Arruda queria manter o seu mandato na Assembleia da República e isto pode fazer com que o Chega fique sem um deputado, passando Miguel Arruda a deputado não inscrito. Seria, obviamente, uma perda para o partido de André Ventura, até porque foi muitas vezes questionado no passado sobre o que é que faria nesta situação e quase sempre foi dizendo que os mandatos pertencem ao Chega. Obviamente sabemos que isto é mais uma narrativa política, porque os mandatos são individuais depois de as pessoas serem eleitas, mas vai ser engraçado acompanhar o que é que vai acontecer nos próximos tempos.

Obrigado, Inês.

Obrigada, João.

Inês André Figueiredo é jornalista da secção de política do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos sons da RTP. A sonoplastia é de Pedro Oliveira, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.