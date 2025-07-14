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Esta é a história do dia da Rádio Observador: rabiscos, rasuras e rubricas. O que contam os votos nulos. Foram praticamente 59 mil votos nulos nas legislativas de 18 de Maio deste ano. São boletins rejeitados na contagem pelas mais variadas razões, que podem ir do mau preenchimento, ao protesto mais sentido ou até mesmo à brincadeira. O Observador pediu para consultar alguns dos boletins anulados para tentar perceber, afinal, o que diziam. E é sobre isso que vou conversar com a jornalista do Observador, Ana Salés, editora adjunta de economia, que mergulhou no surpreendente mundo dos votos nulos. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 14 de julho. Bem-vinda, Ana.

Olá, Ricardo.

Ana, há um sítio onde estão guardados os votos nulos? Onde é esta caixa?

Tens essa curiosidade.

Onde é que é esta caixa forte?

Há um sítio onde estão guardados os votos, todos, não só os nulos. Mas essa é uma boa pergunta, porque foi uma saga descobrir onde é que estão e a quem é que tinha de ser feito o pedido. Teve de ser feito ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, porque os votos que consultámos foram só os do círculo eleitoral de Lisboa e os votos estão espalhados pelo país. E fizemos o pedido de consulta, que foi autorizado pelo juiz. Os votos estão no Palácio da Justiça, à guarda da Secretaria-Geral, guardados em envelopes. Em 2021 envelopes, foi-nos dada essa informação, onde ficam até serem destruídos. Ao fim de algum tempo, vem uma empresa para os destruir. E nós fizemos o pedido, marcámos um dia e uma hora e deram-nos uma salinha para a consulta. Antes foi feita uma seleção aleatória, porque nós não consultámos todos os boletins nulos. Em Lisboa seriam mais de 11 mil e nós consultámos, ainda assim, bastante mais de mil boletins anulados.

E antes de iniciarmos esta viagem pelo fascinante mundo dos votos nulos, e porque na história do dia também temos sempre preocupações pedagógicas, Ana Salés, vamos lá explicar como deve ser preenchido um boletim de voto.

Sim, vamos fazer um tutorial. Há regras, é verdade, e pela consulta que fizemos dos boletins, dá para perceber que nem toda a gente as conhece. É surpreendente, mas é verdade. É muito simples fazer um voto certo. Com a esferográfica que está na câmara de voto, porque não pode ser qualquer uma, não pode ser uma caneta de outra cor.

Não pode ser uma caneta de tinta permanente? Não, pode. Desde que seja esse envelope preto.

Exatamente. Nós vimos votos com tinta dourada e esses não contam.

Quem nunca?

Mas basta fazer uma cruz dentro do quadrado que está na linha da candidatura em que se quer votar, a seguir ao símbolo do partido, a cruz dentro dos limites do quadradinho e está feito.

E mais nada, não é?

E mais nada.

Ou seja, não pode ter mais nada, só pode mesmo ter essa cruz no quadradinho, mas eu já me enganei anos vezes. A votar acho que não, mas às vezes enganamo-nos a preencher papéis, não é?

Sim, às vezes enganamo-nos e há mesmo muitos enganos. E nós verificámos vários enganos nos casos dos boletins anulados por estarem mal preenchidos sem que essa fosse a intenção da pessoa que votou. Porque há muitos votos nulos em que a pessoa percebe-se que é um voto de protesto. Mas há muitos casos em que as pessoas realmente enganam-se ou fizeram, por exemplo, um círculo à volta do quadrado em vez de marcarem a cruz, ou um símbolo de um visto, um certinho, que também não se pode, ou colocam a cruz no símbolo do partido em vez de no quadrado respetivo. E também há muita gente que assina o boletim de voto, que o invalida imediatamente porque o voto é secreto.

Como se fosse uma rubrica de um contrato.

Sim, há realmente muitos votos assinados e em que assinatura está lá o nome todo da pessoa à frente do partido em que votou, ou então em cima, rubricados, e portanto esse voto vai imediatamente para o lixo.

O voto é secreto, não é? Portanto, não pode ser assinado.

E depois também há muitas pessoas que assinalam o voto no partido que querem, mas depois deixam mensagens do gênero: "Força, vamos ganhar, rumo à vitória". Ou seja, eu pelo menos entendo que essa pessoa queria que o seu voto fosse válido e nestes casos não pode ser.

E quando um eleitor se engana, pode, por exemplo, pedir outro boletim para votar ou não?

Pode, sim, senhor. Isso está nas regras. O eleitor pode, por exemplo, o boletim que pediu primeiro está errado, tem que ir para o lixo, mas isso tem que estar assinalado. Por exemplo, pode assinalar todos os quadrados para esconder a opção errada que tinha tomado. Pode pedir outro boletim de voto ao presidente da mesa, devolver-lhe o errado e o presidente da mesa deve escrever a palavra inutilizados nesse boletim que vai para o lixo, tem que o rubricar e tem que o separar dos outros.

E já regressamos à conversa com Ana Salés, editora adjunta de Economia do Observador. E afinal, o que escrevem mais os eleitores nos boletins de voto? Estamos de regresso à conversa com a Ana Sanles, jornalista e editora adjunta de economia do Observador. Ana, estamos a falar de enganos. Ao consultares os boletins de voto, conseguiste perceber se se confirma ou não aquela ideia, que já vem de longe, por exemplo, que há eleitores que trocam o PCP pelo PCTP/MRPP ou, mais recentemente, a AD pelo ADN?

Foi uma das conclusões curiosas e mais óbvias que retirámos. Há, de facto, muitos eleitores, e estou a falar de dezenas entre os mais ou menos mil que consultámos, que confundem a AD com o ADN. E esse é o engano mais comum. Como é que isso se percebe? É muito simples. Pegas no boletim e o quadrado do ADN tinha lá uma cruz que foi riscada e depois há uma cruz que é feita na AD e algumas pessoas até deixam mensagens como: "Considerar este", ou põem "não aplicável" junto àquele que está errado.

Queriam mesmo votar num e acabaram por votar noutro.

Queriam votar num e acabaram por votar noutro. E os enganos, como dizias, não são só entre a AD e o ADN, apesar de ser um número muito superior em relação aos outros. Também há enganos entre o PCP e o PCTP/MRPP e ainda algumas confusões entre a Iniciativa Liberal e o Partido Liberal Social.

Que é novo, concorreu agora pela primeira vez.

Que é novo e tem uma característica que é: no símbolo deste partido, a palavra liberal é bastante visível, enquanto no símbolo da IL só se vê um I. Portanto, daí talvez estas confusões.

Ana, mas eu estou muito curioso com o que encontraste mais nestes boletins.

Bem, eu não vou mentir: insultos. Há muitos insultos aos políticos nos boletins de voto. Alguns clássicos: ladrões, palhaços, corruptos, pedintes do Tacho, foi um que eu gostei.

Pedintes do Tacho.

De um, de um, não escapa um. E depois há alguns bastante mais agressivos, não sei se queres que eu diga.

Vamos embora.

Certeza? Na rádio?

Isto passa na rádio e em podcast, mas a Mariana pode dar uma ajuda. Aqueles que forem mais fortes.

Houve alguns que nós identificámos.

Não dizer quem, Ana, se puderes.

"Cambada de filhos da , isto é tudo um do senhor Alfredo, é só ao poder que os filhos já lá estão, todos para o ." Acho que já dá para ter uma ideia.

Estou a tentar ainda recuperar. Espera, há mais?

Desculpa.

Não.

Tu é que pediste.

Eu é que fiz a pergunta. E há mais situações interessantes?

Sim, não são só insultos. Há mensagens longas, há desabafos, há apelos, há quem peça coisas para a terra, para limparem as ruas. E vou ler um que apreciei particularmente, pode ser?

Vamos a isso.

"Voto nulo porque a rede de tentáculos entre partidos mais parece uma orgia de polvos. Chegou a um ponto insustentável quando a integridade, a ética, a transparência deixarem de ser adereços para tolos, votaremos com uma cruz apenas." Achei poético.

Ora aí está, portanto, as pessoas ainda perdem tempo a escrever isso.

Sim, há verdadeiras composições nos boletins de voto.

Isso, se calhar, explica às vezes a demora nas filas. E também acredito que existam manifestações de arte pictórica nos boletins. Espero que tenhas encontrado bons desenhos.

Sim, há alguns bonecos, uns mais obscenos do que outros. Outros que são só artísticos. Um dos boletins tinha um grande pintainho desenhado.

Um pintainho.

Um pintainho, no boletim inteiro. Há vários desenhos de porcos, de palhaços, de flores, de cravos com mensagens alusivas ao 25 de Abril. E disseram-nos que às vezes há mesmo pinturas com várias cores, lá está, das pessoas que se demoram.

Com várias cores?

Com várias cores. Nós não apanhámos nenhuma, mas acho que também é comum.

Devíamos fazer uma exposição desses quadros. E há também, por exemplo, figuras alternativas ou não?

Eu acho que se há uma coisa que os votos nulos comprovam é que os portugueses são muito imaginativos.

Era isso que eu esperava.

Eu também esperava e não fiquei desiludida.

Então o que é que encontraste nos boletins?

Algumas das minhas obras preferidas: um dos eleitores escreveu os nomes das personagens do Senhor dos Anéis que compõem a Irmandade do Anel. Frodo, Bilbo, Legolas, etc. É um universo que eu não domino muito. Não, era só o elencado das personagens. Dizia só: "O Senhor dos Anéis é espetacular." Ainda tinha um desenho de uma espécie de caveira, que imagino que seja o Sauron.

E o Gandalf não estava?

Também estava o Gandalf. Gandalf que também é referido no outro boletim de voto.

Peço desculpa, estamos a falar de boletins de voto.

Sim, para quem está a apanhar agora. Há referências ao Super-Homem, ao Dragon Ball, ao Jean Valjean, protagonista dos Miseráveis.

Dragon Ball também?

Dragon Ball. Vegeta.

Sim, Vegeta. Coraçãozinho de Satã também.

Coraçãozinho de Satã.

É a minha personagem favorita, confesso.

Há muitos votos em pessoas, não ficção. Papa Francisco, D. Sebastião, Pedro Sánchez, Manuel Vieira, do Zé Ná Pá 2000, teve um voto. Mas, e vou ter que dizer isto, os campeões de votos são mesmo os clubes, neste caso, um clube. E recordo aqui que as últimas eleições legislativas foram no dia a seguir ao Sporting ter sido bicampeão. Portanto, houve muitos votos no Sporting, muitos votos no Gyökeres.

A sério?

Gyökeres a presidente, o nome dos jogadores escrito na folha toda, mas assim largas dezenas.

E o Gyökeres a conseguir muitos votos nessa altura, ainda havia esperança.

Exato. Também no Rui Borges. O Benfica foi o clube que vem a seguir nos votos. Não encontrámos votos no Futebol Clube do Porto, encontrámos um no Operário Futebol Clube.

Operário, um clube histórico de Lisboa. E aqui chegados, Ana Sanles Agora vamos dar alguma seriedade a isto? Não, estivemos sempre sérios. Os votos nulos têm-se mantido estáveis ou tem havido alguma variação de eleição para eleição?

Sem contar com os votos nulos da imigração, que são anulados por outras razões, que não estão naqueles que nós consultamos.

Tem muito a ver com complicações burocráticas e envelopes. Também já falámos disso aqui na História do Dia.

Exatamente. Mas nestes que nós consultamos, no total, nestas legislativas, houve 59 mil votos anulados. No ano passado foram mais de 67 mil. Se andarmos um bocadinho mais para trás, em 2022, foram 83 mil. Portanto, é notório que os votos nulos estão a diminuir bastante. Estão a decrescer muito. As pessoas estão a votar mais de forma correta.

Resta saber em que partidos é que poderão ter ido estes votos nulos. Só estou a especular.

Parece haver uma transferência.

Obrigado, Ana, e obrigado por este teu trabalho de pesquisa, que os ouvintes não percebem, mas que te deve ter divertido muito.

Obrigada, Ricardo. Vou confessar que me divertiu.

Devem sentir o teu sorriso. Obrigado, Ana. Ana Salés é editora adjunta de economia do Observador e mergulhou no fascinante mundo dos votos nulos. Ficam ainda algumas notas importantes para esta segunda-feira. Os tribunais continuam no centro da atenção mediática. Esta segunda-feira devem ser conhecidas as decisões de dois casos importantes: o do ex-motorista do ex-ministro Eduardo Cabrita, acusado de atropelamento mortal na A6, e ainda a decisão do tribunal no caso da agora deputada do Chega, Cristina Rodrigues, que enquanto deputada eleita pelo PAN, e já depois de ter saído do partido, terá alegadamente apagado milhares de e-mails do PAN quando já não deveria ter acesso ao correio eletrónico do partido. E esta segunda-feira é um dia muito importante em França e que também tem muita relevância na história moderna. A 14 de julho assinala-se a tomada da Bastilha, que caiu em Paris nesse dia do ano de 1789, caía também o regime absolutista liderado por Luís XVI. A Revolução Francesa viria a mudar a política, e não só na Europa. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.