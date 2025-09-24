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Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que Pedro Nuno Santos está a ser investigado pela Justiça no caso da indemnização à Alexandra Reis na TAP?

Este processo não correu bem e há responsáveis políticos. E esses responsáveis políticos desde logo sou eu, que era o ministro das Infraestruturas e da Habitação. De alguma forma, o que aconteceu, aconteceu sob a nossa égide e, portanto, nós somos responsáveis. E foi por isso que nós nos demitimos. O tema foi ganhando dimensão. Claramente havia uma rejeição muito grande sobre aquela indemnização. O nosso ministério tinha estado, de uma ou de outra forma, envolvido nela. A Secretária de Estado do Tesouro é demitida e no dia seguinte nós achamos: "Bom, temos que assumir responsabilidades também e temos que nos demitir".

Estas são declarações prestadas por Pedro Nuno Santos na Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da TAP em junho de 2023. O ex-ministro das Infraestruturas admitia que nem tudo tinha corrido bem no processo da indemnização à Alexandra Reis e explicava o envolvimento do ministério na polémica. Agora, Pedro Nuno Santos, assim como o ex-secretário de Estado Hugo Mendes, estão a ser investigados no âmbito de um inquérito à indemnização de €500 mil à ex-administradora da companhia aérea. Vamos conversar com o Luís Rosa, redator principal do Observador e que acompanha de perto os temas da Justiça. Eu sou o Luís Soares e esta é a história do dia de quarta-feira, 24 de setembro. Bem-vindo, Luís Rosa.

Olá, Luís. É um prazer reencontrar-te no outro espaço.

Aqui agora na história do dia. Mas para falar de Justiça, Luís, parecia que este caso da indemnização estava fechado. Já não ouvimos falar dele há algum tempo, mas aparece agora esta investigação por parte da Polícia Judiciária. Como é que surge este processo denominado Check-In?

Esta é uma investigação da Polícia Judiciária, sendo que o inquérito foi aberto no DIAP de Lisboa em janeiro de 2023 ou dezembro de 2022. Isso não está ainda totalmente clarificado, mas o que é certo é que foi aberto praticamente pouco tempo depois do jornal O Correio da Manhã ter noticiado que Alexandra Reis, ex-administradora da TAP, tinha recebido uma indemnização de €500 mil. Isto em dezembro de 2022. A revelação do pagamento dessa indemnização levou Fernando Medina a demitir Alexandra Reis como sua secretária de Estado do Tesouro. Por quê? Porque Alexandra Reis recebeu essa indemnização enquanto administradora da TAP, mas depois foi para o governo, que era secretária de Estado do Tesouro de Fernando Medina. Fernando Medina demitiu-a na sequência desta notícia. Portanto, respondendo à tua pergunta, este inquérito surge devido à escrutinidade jornalística que a comunicação social fez à indemnização paga à Alexandra Reis.

E o que é que está exatamente em causa nesta investigação, Luís?

Em causa estão suspeitas da prática de crimes de administração danosa, recebimento ou oferta indevida de vantagem, participação económica em negócio e abuso de poder. São vários crimes.

Crimes económicos.

Exatamente, crimes económico-financeiros, uns crimes de funcionário ou de pessoas que possam ser equiparadas a funcionário, como titulares de cargos políticos, por exemplo, o crime de abuso de poder ou de participação económica em negócio são dois crimes que são crimes de funcionário, mas também crimes como a administração danosa, que só pode ser imputado a circunstâncias muito específicas e também de empresas muito específicas, empresas públicas muito específicas. A TAP é claramente uma delas. Ora, o centro da investigação é todo o processo que levou ao pagamento de indemnização de €500 mil à Alexandra Reis. Daqui, o Observador sabe, e foi isso que escreveu em primeira mão, que a autorização política que terá sido dada por Pedro Nuno Santos, enquanto ministro das Infraestruturas, e Hugo Mendes, secretário de Estado das Infraestruturas, à presidente da TAP-

Cristina Amiel Widener.

Exatamente. Essa autorização política que foi dada à presidente da TAP para pagar a indemnização de €500 mil à Alexandra Reis, essa é uma das linhas centrais e relevantes deste inquérito.

Luís, o que é que as autoridades procuraram exatamente nas buscas à TAP? Também houve buscas num escritório de advogados, e se não estou em erro, também na Secretaria-Geral do Governo, é assim?

Exatamente. Começando por este último caso, da Secretaria-Geral do Governo, o Observador sabe que foi solicitado, não através de uma busca, mas sim por ofício, ou seja, o Ministério Público, certamente com a autorização do juiz de instrução criminal, solicitou à Secretaria-Geral do Governo o acesso a e-mails, a comunicações eletrônicas de Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e dos respectivos chefes de gabinete, comunicações eletrônicas essas que tivessem a ver com este assunto, a indemnização paga à Alexandra Reis.

Nesse caso, não estamos a falar exatamente de uma busca.

Não estamos a falar de uma busca, estamos a falar de uma solicitação, de um pedido de cooperação do Ministério Público com autorização judicial, repito, ao governo para que desse acesso a essas comunicações eletrônicas. A Secretaria-Geral do Governo certamente que vai dar seguimento a esse pedido e vai cooperar, certamente. Há aqui um pormenor também que é importante, não nos podemos esquecer, isso foi conhecido. O problema deste caso é que, não é um problema, mas uma característica deste caso, é que há muitos factos conhecidos, do conhecimento público, houve uma comissão parlamentar de inquérito, houve muito escrutínio jornalístico. E portanto, sabemos que Pedro Nuno Santos, por exemplo, autorizou aqueles €500 mil por WhatsApp, um WhatsApp trocado com Hugo Mendes, o seu secretário de Estado. Portanto, essas comunicações não estão abrangidas por esse pedido, mas certamente que a Judiciária vai tentar aceder a esse pedido de outra forma. Eram só outras buscas. Houve buscas no escritório de advogados da SRS Legal. A SRS Legal era o escritório que trabalhava com a TAP e que aconselhou a presidente da TAP a pagar aquela indemnização. O advogado César Sá Esteves foi o representante da SRS Legal nessa colaboração com a TAP. E depois também houve buscas a duas empresas do grupo TAP

Luís, já vamos perceber melhor porque é que Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes aparecem nesta investigação. É depois de uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com o Luís Rosa. Luís, como dizíamos há pouco, houve uma comissão parlamentar de inquérito que concluiu pela ilegalidade do pagamento desta indemnização porque violou as regras aplicáveis aos torsos públicos. Já a Inspeção-Geral das Finanças ilibou os responsáveis políticos que autorizaram o pagamento. Aquilo que te pergunto é: Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes estão a ser investigados? São suspeitos? O que é que sabes em relação a isto exatamente?

A informação que nós temos é que a decisão política, ou seja, a autorização política de autorizar o pagamento da indemnização de €500 mil a Alexandre Reis, está a ser escrutinada judicialmente pelo Ministério Público e com a investigação criminal a decorrer nas mãos da Polícia Judiciária. Isso é um facto, nós temos isso devidamente confirmado. Aliás, essa autorização política foi sempre uma das grandes razões da polêmica de todo este caso. É importante dizer que na investigação que a Inspeção-Geral de Finanças fez — obviamente, a Inspeção-Geral de Finanças não faz investigações criminais, faz investigações que têm como objetivo escrutinar eventuais responsabilidades financeiras — e foi nesse âmbito das responsabilidades financeiras que os responsáveis políticos foram "ilibados” pela IGF. Mas a IGF decretou, e no seu relatório isso é claro, que o acordo de rescisão feito com Alexandre Reis violou o Estatuto de Gestor Público e violou o regime jurídico do setor empresarial do Estado. Ora, é esta alegada violação, que foi constatada pela IGF, que também está na origem e está na base da investigação criminal e das várias linhas de investigação que a Polícia Judiciária está a seguir. E uma delas, repito, é o escrutínio da autorização política para o pagamento dos €500 mil. Nós não dissemos, o Observador não escreveu, que Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes são suspeitos.

Mas existe uma investigação que paira sobre eles.

Nós escrevemos que existe uma investigação e que a autorização que o Hugo Mendes e que Pedro Nuno Santos deram para o pagamento desta indemnização está a ser escrutinada pela Polícia Judiciária. Nesse sentido, estão a ser investigados e acrescento também que Barbosa de Araújo, que era chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, e Teresa Lacerda Brandão, a chefe de gabinete de Hugo Mendes, também estão a ser investigadas neste processo.

E consegues perceber por que é que surgem agora estas buscas?

Não te consigo responder a essa pergunta. Não tenho informação concreta que me permita dizer por que agora. Podemos dizer que, isso foi informação que foi prestada ao longo de todos os contatos que fiz para escrevermos esta notícia e para preparar este podcast, que, por exemplo, o inquérito foi aberto, isso foi confirmado pela Procuradoria-Geral da República. Foi logo aberto no momento dos acontecimentos. Nessa altura, em dezembro de 2022, foi a data que me deram, houve logo um pedido do Ministério Público à administração da TAP para pedir o acesso a documentação relacionada com este processo. E depois não houve aqui, que se saiba, nenhuma diligência visível. É importante esta questão: visível. Nós muitas vezes, quando vamos consultar os inquéritos criminais, é que descobrimos que houve muitas outras diligências que nós não sabíamos. Mais para trás. Neste momento, diligências visíveis, nós não sabemos que houve, sabemos que houve estas três buscas ontem.

E deixa-me perguntar também outra coisa. Falámos aqui há pouco também da Comissão Parlamentar de Inquérito, que concluiu, como dizíamos, pela ilegalidade do pagamento desta indemnização. Até que ponto é que as conclusões de uma comissão parlamentar de inquérito, desta ou de forma abstrata também, podem ter relação com o processo judicial e sabemos que há peculiaridades e particularidades de uma comissão parlamentar de inquérito no funcionamento também nestas questões.

Vou te responder de duas formas. Primeiro, duvido muito que as conclusões da CPI possam ser muito relevantes em termos penais. Por quê? Porque são sempre apuramentos políticos e logo pode haver aqui um interesse político, nomeadamente da oposição, então não é uma opinião ou uma visão propriamente imparcial ou objetiva. Agora, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças e a investigação que a IGF fez, e que foi um relatório muito público, muito escrutinado também, esse sim, é matéria probatória que pode ser muito interessante para a investigação. Pelas informações que eu tenho, a Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a dar atenção a este relatório da IGF, a Polícia Judiciária está a dar muita atenção a este relatório da IGF e não nos podemos esquecer que os próprios inspetores da IGF podem ser até chamados como peritos a este processo para aferir em determinadas situações enquanto peritos. Portanto, a visão da IGF, sim, é importante.

É mais importante.

O que a Comissão Parlamentar de Inquérito é importante para uma investigação criminal? Não é nesta, como em todas as outras.

Em qualquer uma, sim.

Em qualquer uma. É que foram feitos muitos depoimentos.

Esses depoimentos podem ter validade numa investigação criminal?

Não é terem validade. Podem servir ao Ministério Público. Primeiro, consultar os depoimentos, constatar o que as pessoas disseram e depois quando essas mesmas pessoas, com o estatuto de arguido ou com o estatuto de testemunha, são chamadas ao inquérito, podem ser confrontadas: ”Mas o senhor disse isto no Parlamento.” E portanto, para tentar perceber qual é a verdade material da questão e também para avaliar a credibilidade do que as pessoas vão dizendo. Portanto, nesse contexto, tudo o que acontece numa CPI é sempre acompanhado de forma muito próxima pelo Ministério Público, quando há um inquérito já aberto.

Luís, para terminarmos, que desenvolvimentos é que podemos esperar nos próximos dias, meses, em relação a este processo Check-in?

Podemos esperar a conclusão. Essa é a primeira questão que se coloca. Estamos a falar de factos que aconteceram em 2022. Já tiveram, repito, muito escrutínio público, já são muito conhecidos e espera-se que a Justiça tenha um andamento célere para este processo, que decida rapidamente o processo. Parece-me provável que vão ser constituídos arguidos algumas pessoas, não sei quem.

Sim, claro, não sabemos, mas é um traver natural dos processos.

É natural que haja esse passo e depois veremos qual será a conclusão, primeiro da Polícia Judiciária, no seu relatório final de investigação, e depois do Ministério Público, enquanto titular da ação penal, sobre essas pessoas que eventualmente vão ser constituídas arguidas. Se acusam ou se arquivam.

E achas que poderão existir mais buscas, mais diligências, as tais diligências invisíveis que nós não percebemos podem existir?

É sempre possível. A investigação criminal é muito dinâmica, é sempre possível, mas eu diria que tendo em conta aquilo que já sabemos que aconteceu, muito provavelmente a Polícia Judiciária já terá muito material, já terá muita documentação.

Até porque tem muita coisa pública que ouve muitos relatórios.

Muita coisa pública na Comissão Parlamentar de Inquérito, não só. Não podemos esquecer que houve também uma investigação no Tribunal de Contas sobre esta responsabilidade financeira, que já foi terminada com uma sanção desse tipo. Houve também a devolução da indemnização de Alexandra Reis. Mas atenção a este pormenor, o facto de ela ter devolvido a indemnização não significa que o crime seja apagado. Pelo contrário.

Esqueceu anteriormente a isso.

O crime já se tinha consumado. Se existir um crime, ele já se tinha consumado e a devolução do dinheiro é irrelevante nesse campo. Mas houve essa devolução. Houve também uma abertura de um inquérito na CMVM devido ao comunicado da TAP.

A não ter informado.

A não ter informado, eventualmente, com verdade o mercado. Houve aquela questão se Alexandra Reis tinha renunciado ao mandato, se tinha sido demitida ou se tinha demitido. Houve ali alguma informação que colocou em causa o comunicado que a TAP fez ao mercado. A CMVM abriu um inquérito, não se sabe o que é que aconteceu esse inquérito. Houve várias investigações. É natural que esta investigação da Polícia Judiciária de certa forma-

Já esteja de certa forma coesa ou sedimentada em todas estas perguntas que existem.

Para que se avance para o interrogatório dos arguidos.

Obrigado, Luís Rosa.

Obrigado, Luís.

O Luís Rosa é redator principal do Observador, acompanha de perto os temas de justiça e autor do Justiça Cega, todas as terças-feiras aqui na rádio. E agora três coisas para ter em conta esta quarta-feira. Os debates quinzenais estão de regresso ao Parlamento depois das férias parlamentares. Os deputados questionam o primeiro-ministro, Luís Montenegro, naquele que será o último debate antes das eleições autárquicas. O debate está marcado para as 15h e vai ter, como é habitual, transmissão em direto e análise aqui na rádio. Antes, durante a manhã, os patrões são ouvidos na Comissão de Trabalho sobre a polémica intenção do governo de rever a lei da greve. No Parlamento vão estar representantes da Confederação Empresarial, da Confederação do Comércio e dos Agricultores. A Agência Espacial Norte-Americana está a realizar uma série de conferências de imprensa em que está a apresentar a próxima missão Artemis 2. Deve arrancar até abril do ano que vem. Esta missão é o primeiro voo tripulado da campanha Artemis da NASA, representa mais um passo em direção a novas missões tripuladas pelos Estados Unidos na superfície lunar e que vão poder ajudar a agência a preparar-se para enviar astronautas norte-americanos a Marte. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares, até amanhã.