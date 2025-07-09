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Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os telemóveis vão ser proibidos na escola até ao sexto ano, mas uma criança deveria sequer ter um telemóvel?

Nós valorizamos muito a autonomia das escolas, mas quando temos evidência empírica dos efeitos de uma determinada medida, é obrigação do Estado regular a utilização, neste caso, dos equipamentos.

Já era uma recomendação, agora passou a obrigação. A partir do próximo ano letivo, os alunos do primeiro e segundo ciclos estão proibidos de levarem telemóveis smartphone pra escola, ou seja, até ao sexto ano. O governo apoia-se em evidências que apontam para o impacto negativo dos aparelhos nos alunos. Que impacto é esse e que consequências estão a ter os telemóveis no desenvolvimento das crianças? A partir de quando é que uma criança deveria ter acesso a um telemóvel? E por que o governo quer também restringir o acesso a manuais digitais no primeiro ciclo? São questões pra conversa com Tiago Proença dos Santos, neuropediatra e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 09 de julho. Bem-vindo, Tiago Proença dos Santos.

Olá, muito bom dia e obrigado por esta oportunidade.

Depois de já ter feito uma recomendação o ano passado, agora o Ministério da Educação anunciou a proibição de telemóveis smartphone nas escolas, no primeiro e segundo ciclos, ou seja, até o final do sexto ano. A medida entra em vigor já no próximo ano letivo e, segundo o governo, é tomada com base em evidências que apontam para os efeitos negativos dos smartphones na aprendizagem. Ora, que evidências são estas? O que é que está provado sobre esse impacto?

Essa pergunta é muito importante e, efetivamente, ao contrário do que muitas vezes acontece, esta decisão do Ministério da Educação é efetivamente feita com base em evidências científicas. Aquilo que se tem concluído ao longo dos últimos anos, desde que os smartphones se foram vulgarizando, é que ele tem um enorme impacto sobre o neurodesenvolvimento infantil. Este tipo de dispositivos consegue estimular muito as crianças e é por isso que elas ficam sossegadas, mesmo as mais irrequietas, quando têm um smartphone nas suas mãos, porque têm vídeos de curta duração, muita mudança de imagens, que são altamente estimulantes e portanto, vão absorver a atenção da criança. O problema disso é que depois a criança tem dificuldade em gerir momentos de tédio, tem dificuldade em gerir momentos em que os estímulos não sejam tão intensos. Outro dos problemas é que o tempo passado nos smartphones retira a oportunidade a estas crianças de experienciarem o mundo real, de poderem conviver, de aprenderem a interagir, de participarem em desportos coletivos, de estarem com os outros e até mesmo de pegarem num lápis e pintarem e desenharem. Isso leva a alterações da motricidade global, da motricidade fina, da interação social. Sabe-se também, e no pós-pandemia isso foi muito evidente, que as crianças que passam muito tempo com telas têm uma diminuição da sua linguagem, fazendo mais erros e tendo mais dificuldade na consciência dos sons. E isso também vai impactar o desenvolvimento da linguagem.

Mas, por exemplo, os outros telefones móveis que não têm acesso à internet, que não são smartphones, só fazem chamadas, esses continuam a ser permitidos. Concorda com isso?

Eu não sei se faz muito sentido que uma criança até aos 12 anos tenha que ter um telefone na escola, porque antigamente, antes de haverem telemóveis, as crianças estavam na escola, que deve ser um lugar seguro, e se os pais precisarem das contactar, podem fazê-lo através de secretariado. No entanto, o problema com os smartphones é muito mais importante, porque os telefones clássicos, que permitem só fazer chamadas, não permitem este mundo de interação. Aquilo que eu lhe diria é que quando nós damos um smartphone a uma criança, nós não lhe estamos a dar só um telefone. Estamos a dar um telefone, uma biblioteca, todos os discos que os pais tiveram em casa e alguma vez sonharam ter, um acesso a um clube de vídeo ilimitado, um acesso a uma série de coisas que muitas vezes nós nos esquecemos quando estamos a dar um telemóvel a uma criança.

Os críticos desta medida afirmam que a proibição total dos smartphones, de certa forma, é excessiva, que seria preferível permitir o uso, mas com regras. Isso seria algo exequível, não?

Isso seria algo que era muito difícil de pôr na prática. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que já existem proibições. As crianças são proibidas de consumir álcool, as crianças são proibidas de fumar, as crianças, nomeadamente, desde há alguns anos, são proibidas de assistir a corridas de touros. Portanto, existem determinadas situações em que nós achamos que a criança não tem capacidade de decisão, temos evidência de que faz mal à saúde da criança e, portanto, não adianta tentarmos ter processos educativos. Até porque é muito difícil chegar ao pé de uma criança que está habituada a ver um smartphone e dizer-lhe que ela tem que usar só durante 20 ou 30 minutos. E é exatamente por isso que, com base naquilo que surgiu na Sociedade Americana de Pediatria, nas guidelines que existem por toda esta Europa, nomeadamente na Europa do Norte, é desaconselhada a utilização, em absoluto, de telemóveis na maioria dos países até aos 12, mas existem países, nomeadamente em França Onde isso é estendido até aos 15 anos, exatamente por se achar que a criança não tem maturidade emocional pra conseguir controlar os seus ímpetos e fazer uma utilização responsável do telemóvel. Obviamente que devemos também educar as crianças pra esta utilização, mas na minha opinião, até aos 12 anos faz todo sentido a proibição postal.

Já regressamos à conversa com Tiago Proença dos Santos, neuropediatra e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria. Na segunda parte, vamos falar do impacto dos ecrãs nas crianças mais pequenas e também da decisão do governo de só permitir manuais digitais a partir do quinto ano. Estamos de regresso à conversa com o neuropediatra Tiago Proença dos Santos. Temos estado até agora a falar aqui um pouco mais do contexto da escola e, portanto, um contexto que começa a partir dos cinco, seis anos. Mas eu gostava também de ir um pouco atrás, até porque este é um tema importante e que interessa a muitos pais. Nós vemos cada vez mais crianças pequenas, até bebês, com telemóveis ou tablets à frente. Há um caso muito paradigmático que é o dos restaurantes, em que crianças são muitas vezes entretidas com recurso a vídeos ou a músicas. Que impacto é que isto pode ter na saúde das crianças, imediatamente no seu neurodesenvolvimento?

Tal como tínhamos falado há pouco, isso vai afetar todas as áreas do neurodesenvolvimento. E quanto mais precoce for essa exposição, maior é o impacto que isso vai ter no desenvolvimento infantil das crianças, quer no atraso da linguagem. É relativamente frequente aparecerem doentes em consulta com três, quatro anos, que não têm ainda linguagem e vêm a essa consulta por isso. E, no entanto, são capazes de falar em brasileiro ou em inglês algumas palavras soltas, provando que o impacto do telemóvel leva a que não exista um desenvolvimento harmonioso da linguagem. Nas situações que mencionou, nomeadamente nos restaurantes e pra gerir birras, eu diria que é a situação onde a utilização dos telemóveis é mais nefasta, porque, na prática, em vez de nós ajudarmos a criança a autorregular-se e a gerir a frustração de ter momentos em que não está a acontecer nada, que são momentos de aborrecimento e que a criança tem que aprender a gerir para depois, mais tarde, poder fazê-lo na escola e noutros contextos sociais. Aquilo que nós fazemos é dar uma descarga enorme de dopamina, de prazer imediato a estas crianças, que vai resolver o problema no imediato, a criança fica sossegada, mas dificulta que ela depois, mais tarde, venha a conseguir tranquilizar-se quando não tem estímulos tão intensos como o dos telemóveis.

Mas há muitos pais que muitas vezes dizem: "Mas no meu tempo também havia televisão, quando éramos crianças, também passávamos horas a ver televisão". Só que a questão aqui é que não é bem a mesma coisa, certo?

Não é mesmo a mesma coisa. E eu convido os ouvintes a consultarem as recomendações da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, que foram recentemente admitidas pra publicação, e fala-se exatamente sobre isso. A televisão, quando nós éramos crianças, nós ligávamos a televisão e ela não estava sempre disponível, ou seja, tínhamos que esperar pelos programas que queríamos ver. E por vezes até já estávamos a ver um episódio que tínhamos visto e tínhamos que persistir nesse episódio ou ver um desenho animado que não gostávamos tanto, porque havia menos oferta. Hoje em dia, com os telemóveis, a criança pode ver exatamente o que quer e se tiver dois segundos que está aborrecida, muda pra um vídeo mais estimulante. Outro dos problemas tem a ver com os conteúdos. Quem produz este tipo de conteúdos percebe que quanto mais cor tiver, quanto mais mudança de imagens, quanto mais acelerados forem os desenhos, mais vão prender a atenção da criança. E exatamente por isso, hoje em dia, os desenhos animados conseguem prender muito mais a atenção das crianças e dificultar esta capacidade de gerir a espera.

Portanto, há essa questão da escolha, mas também do lado aleatório. A criança é bombardeada com conteúdos que nem os pais escolhem, nem ela própria.

Era ótimo que fossem aleatórios. Eles não são aleatórios.

Os algoritmos.

Por um algoritmo que vai dar exatamente o que a criança quer ver. E esse é o problema. Isso acontece também com os adultos. No entanto, as crianças são muito mais suscetíveis a isso. Ou seja, o próprio programa vai perceber quais são os programas que captam mais o tempo de atenção da criança e vai escolher desenhos animados ou filmes que vão sucessivamente aparecendo, todos muito curtos, todos com uma resolução muito rápida e que são exatamente o que as crianças querem ver. E é por isso que é tão difícil nós conseguirmos que a criança consiga, de uma forma responsável, utilizar este tipo de dispositivos, sem ser de forma abusiva. Eu diria que o problema não está só nos telemóveis. Os telemóveis têm o problema de andar por todo o lado e, portanto, estarem mais facilmente acessíveis. E está também na utilização das plataformas como o YouTube e vídeos das redes sociais, que utilizam este tipo de algoritmos e que são, diria eu, o mais tóxico que podemos dar às crianças do ponto de vista de entretenimento digital.

E quando falamos nos telemóveis, falamos também do que acabou de referir, dessa questão das redes sociais. Sabemos também o impacto negativo que pode ter nos jovens. As redes só deveriam legalmente poder ser acedidas a partir dos 16 anos, mas todos sabemos que não é isso que está a acontecer. E os pais também deveriam ter um papel importante, não é?

O problema é que eu acho que os pais não têm a consciência destes riscos, quer dos telemóveis, quer das redes sociais. E foi por isso que nós emitimos a recomendação da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria e temos falado em diversos fóruns, alertando que as redes sociais só deviam ser disponibilizadas depois dos 16 anos e quem os tem antes dessa idade teve que mentir num questionário que é feito na adesão das redes sociais. E é importante percebermos que elas vão vender sonhos, nomeadamente com filtros de imagem, que vão levar a que estas crianças tenham Cada vez mais patologia, já não só do neurodesenvolvimento, mas também queixas depressivas e de outro tipo de patologia psiquiátrica.

Para além desta questão da proibição dos telemóveis até ao sexto ano, o governo anunciou também restrições ao uso de manuais digitais. Só podem ser usados a partir do segundo ciclo. Ora, por que não é recomendável que os manuais digitais comecem a ser utilizados tão cedo na aprendizagem?

Na minha opinião, a adoção dos manuais digitais foi feita de maneira um bocadinho intempestiva por algumas escolas, numa tentativa pirosa de parecerem modernas. Aquilo que nós sabemos é que na Europa do Norte, a Suécia, a Dinamarca e a Finlândia adotaram manuais digitais já há mais de uma década e têm progressivamente vindo a abandoná-las. Temos agora um caso mais próximo nos Países Baixos, onde se começou a notar que as crianças tinham menos capacidade de retenção da informação que liam em manuais digitais, tinham as tais redes sociais e jogos a aparecerem por trás e que dificultava, muitas vezes, a manutenção da atenção das crianças, porque elas dispersavam-se com outros tipos de programas que não o programa de estudo. E por todas estas razões, estes países têm vindo a voltar aos manuais em papel. Faz-me todo o sentido que, do ponto de vista escolar, não sejam utilizados manuais digitais e que se evitem programas como os Moodles, que muitas vezes servem de desculpa a estas crianças e adolescentes para quando os pais tentam pôr algum limite à utilização de ecrãs, dizem que precisam deles para estudar. O que manifestamente é exagerado quando as crianças os dizem, mas muitas vezes existe a necessidade de utilizar alguns destes programas. Portanto, faz todo o sentido que o governo dê recomendações para a limitação do seu uso, pelo menos até ao terceiro ciclo.

Obrigado, Tiago Proença dos Santos.

Foi um prazer. Até uma próxima.

Tiago Proença dos Santos é neuropediatra e também membro da direção da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria. A terminar, três coisas a ter em conta esta quarta-feira. O novo portal unificado da Segurança Social é apresentado hoje pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Pretende unir diferentes valências num único sítio, entre consultar informação e realizar operações. Uma das novidades que promete é a possibilidade de fazer pagamentos via MB Way, simplificando o cumprimento de obrigações contributivas. Está marcada para esta quarta-feira a leitura do acórdão do processo de 29 pessoas acusadas de burlas através precisamente do MB Way. Em causa estão dezenas de crimes de burla simples e qualificada, falsidade informática e acesso ilegítimo a dados. Quanto vale uma carta de amor? Uma carta escrita por John Lennon para a primeira mulher, Cynthia Powell, vai ser vendida hoje e o preço de licitação começa nos €46 mil. Foi escrita em 1962, quando o Beatle tinha apenas 21 anos. O casal iria depois separar-se em 1968 e um ano depois Lennon casava-se com Yoko Ono. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Mariana Sousa Aguiar. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã!