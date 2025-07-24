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Esta é a história do dia da Rádio Observador: vamos ganhar mais em agosto e setembro. Mas o que vai acontecer ao reembolso do IRS do próximo ano?

O Governo aprovou uma descida do IRS, o que significa mais dinheiro nos salários. A medida ainda vai ser sujeita a votação no Parlamento, mas o Executivo garante que terá efeitos retroativos a janeiro. Só o último escalão de rendimentos fica fora desta medida. Todos os outros passam a pagar menos imposto, sobretudo os escalões intermédios.

Em agosto e setembro, o valor que lhe vai aparecer na folha de ordenado vai aumentar. Não porque o diretor lhe tenha dado aquele aumento que anda sempre a pedir, mas apenas porque o Estado lhe vai buscar menos dinheiro ao bolso nos próximos dois meses. Entram em vigor as tabelas especiais de IRS aprovadas pelo Governo, que vão fazer um acerto retroativo a janeiro. Nesta história do dia vamos falar do impacto destas novas tabelas, mas no site do Observador pode ter acesso a todas as informações detalhadas com quadros que simulam diferentes perfis, níveis de rendimento e cálculo da redução na contribuição para o IRS durante os próximos dois meses. É um trabalho da jornalista Ana Suspiro e é também com ela que vamos hoje falar. Que impacto é que estas medidas têm agora e que impacto é que vão ter no próximo ano quando entregarmos a declaração anual? Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quinta-feira, 24 de julho. Olá, Ana, bem-vinda.

Olá, João.

As novas tabelas de retenção na fonte em sede de IRS aprovadas pelo Governo entram em vigor agora já em agosto. Vamos só começar por contextualizar um pouco esta medida. No fundo, quantos escalões afeta, qual a redução em termos gerais do IRS e por que é retroativa a janeiro?

O IRS é um imposto que se aplica ao rendimento do ano todo. Portanto, aqui das duas uma: ou o Governo fazia refletir já toda a descida da taxa desde o início do ano, ou então quando fosse fazer os acertos, o acerto final do imposto que só é pago no ano a seguir, teria que fazer reembolsos muito maiores para poder acertar as contas com o contribuinte. E esta tem sido, de facto, a regra sempre que há descidas de taxas a meio do ano. É o segundo ano em que isto acontece.

Já aconteceu ano passado, exato.

Já aconteceu no ano passado. E acontece por quê? Acontece porque há eleições, na verdade. Porque é uma promessa eleitoral, neste caso, do partido que venceu as eleições em 2024, a coligação AD, e também em 2025. Eles inscreveram lá no programa que iam baixar o IRS e cumprem. Cumpriram o ano passado. No ano passado houve algumas alterações impostas pela diferente geografia parlamentar que existia. Este ano a proposta do governo foi aprovada, sem grandes alterações, embora com o governo a ter que fazer uma cedência ao Chega no IRS de 2026.

Sim.

E basicamente baixam as taxas para quase todos os escalões, até ao oitavo, portanto, isto só deixa um escalão de rendimento fora. Enquanto que, por exemplo, ano passado era mais centralizado nos escalões mais baixos e são descidas que não são muito significativas, são inferiores a um ponto percentual, na casa dos 0,4, 0,6%.

Portanto, o impacto vai sentir-se em agosto e setembro e com estas novas tabelas, e antes de entrarmos depois na análise de alguns casos mais concretos, há mais pessoas que também vão passar a estar abrangidas pela isenção de IRS.

É verdade, exatamente. Como o Ministério das Finanças decide que vai devolver tudo o que as pessoas pagaram a mais entre janeiro e julho, vai devolver tudo em dois meses, que é agosto e setembro, vamos ter outra vez aquela boa notícia quando recebermos o salário líquido, que é um bónus fiscal que para algumas pessoas, até salários de 1.136 €, a retenção na fonte vai desaparecer. Portanto, tudo aquilo que lhes é pago, elas recebem. Obviamente que isto só inclui os impostos. Todos os salários continuam a pagar contribuição pra Segurança Social. Portanto, essa aí mantém-se como sempre. Mas, apesar de tudo, entre o rendimento bruto e o rendimento líquido, a diferença vai ser muito mais reduzida.

No trabalho que publicas no site do Observador, baseias-te em simulações de duas consultoras pra depois calcular o impacto destas novas tabelas. Falemos só de um ou outro caso concreto, porque é impossível estar a detalhar aqui todos. Começando, por exemplo, por trabalhadores solteiros e sem filhos. Podes dar-nos alguns casos exemplificativos?

Olha, nós fizemos aqui simulações com base na colaboração de duas consultoras, a EY e a PwC. Pediste-me exemplos, eu vou começar por dar aquilo que é mais fácil, que são contribuintes sem filhos, portanto, solteiros.

Exato.

Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que ganhe 1.500 € brutos, até julho descontava 186 € de IRS, ou seja, ficava retido 186. Durante agosto e setembro só vão ficar retidos 8 €. Portanto, significa que durante aqueles dois meses vai pagar menos 178 € por mês de imposto.

E vão ter um acréscimo de rendimento.

É o acréscimo de rendimento naquele mês.

Naqueles dois meses.

Ela ganhava 1314 euros limpos e vai passar a ganhar 1492 euros limpos durante estes dois meses. Isto no caso de uma pessoa com 1500 euros, portanto, sem filhos e solteira. Não sei se queres mais exemplos.

E, por exemplo, no caso de uma pessoa com rendimento um bocadinho superior?

Agora vamos à PwC, que fez as contas para um salário de 1750 euros. Estas pessoas tinham uma retenção na fonte de 248 euros e a partir de agosto e setembro só vão reter 14 euros, ou seja, vão pagar menos 234 euros de imposto e enquanto antes levavam pra casa 1310 euros, mais ou menos, vão passar a levar pra casa um valor bastante mais significativo da ordem dos 1540 euros.

E falando em pessoas casadas, mas sem filhos, por exemplo, tendo em conta esse rendimento de 1500 euros.

Voltamos às simulações da PwC, que chegou a umas contas em que a pessoa retinha 186 euros, o casal, neste caso. A retenção cai pra 8 euros. Portanto, em vez de levar pra casa 1149, vai levar 1327 euros, ou seja, é uma diferença de 178 euros por mês durante agosto e setembro.

E no caso, por exemplo, de um casal com dois filhos?

Um casal com dois filhos, também para o mesmo nível de rendimento, os 1500 euros, não vai fazer retenção na fonte, ou seja, tudo o que lhe for pago vai lhe parar ao bolso durante estes próximos dois meses e ele recebia 1192 euros por mês, vai passar a receber 1335 euros por mês durante estes dois meses, naturalmente.

É obviamente impossível estar a detalhar todos os casos, mas pra isso recomendo que vejam o trabalho também de Ana Suspiro no Observador, onde tem em detalhe tabelas sobre o impacto destas alterações na retenção do IRS durante estes meses de agosto e setembro. Na segunda parte, vamos falar também do que vai acontecer depois, a partir de outubro, e do que pode vir a acontecer quando entregarmos as declarações de IRS no próximo ano. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Ana Suspiro. Ana, depois a partir de outubro, há uma nova mudança, porque já entram em vigor novas tabelas e obviamente já sem este mecanismo de retroatividade. O que é que vai acontecer a partir daí?

Vai acontecer que aquele aumento de rendimento líquido não se vai manter. Portanto, as boas notícias acabam. Obviamente que vai haver um alívio fiscal, porque houve uma descida de imposto. Mas não tem nada a ver.

Não tão significativo.

Não tem nada a ver. Usando aqui o exemplo que a EY faz para um trabalhador dependente, sem filhos, que ganhe 1000 euros, durante agosto e setembro pagou menos 58 euros de imposto, face à situação atual, a partir de outubro vai pagar menos 2 euros por mês. Ou seja, vai ter um aumento do rendimento líquido de 2 euros. E se nós olharmos aqui pra rendimentos mais altos, a maior poupança que encontramos será na casa dos 10 euros por mês, isto no caso de uma pessoa que tenha um salário de 2500 euros brutos. Mesmo a pessoa que ganhe 5000 euros brutos, ainda segundo estas simulações da EY, e que tem uma poupança enorme durante agosto e setembro, vai pagar muito menos impostos, vai ter uma poupança superior a 1000 euros. Depois, a poupança mensal a partir de outubro são 20 euros. É dinheiro, mas pra uma pessoa que ganha 5000 euros, se calhar já não faz assim muita diferença. Ou seja, há, de facto, uma redução do imposto, vamos pagar menos imposto a partir de outubro, mas em relação àquilo que nós já pagávamos antes, estamos a falar de valores de 2, 5 euros nos rendimentos mais baixos e de 10 a 20 euros nos rendimentos mais altos.

E estas tabelas, a partir de outubro, depois duram até quando?

Até dezembro.

Até o final do ano.

Exatamente. Porque depois o que é que vai acontecer? Vem um novo Orçamento do Estado. Já sabemos que existe um compromisso do governo com o Chega. Aliás, eu penso que até já há uma lei aprovada, que só terá efeito em 2026, no sentido de haver uma descida adicional do IRS, agora sim, desde o início do ano, e depois tem sido comum nos anos recentes haver também atualizações de escalões à inflação, porque se tu não mexes nos limites dos rendimentos, em função da inflação, o que acontece é que estás, de forma encapotada, a agravar o IRS. Portanto, para manter esta dinâmica de descida, tens que fazer essa correção. E há também quem defenda que a correção deva ser feita nas deduções, mas isso já não é tão comum.

Finalmente, uma pergunta que penso que muitas pessoas devem estar a fazer, principalmente depois do que aconteceu este ano. Que impacto é que estas medidas vão ter no próximo ano, ou podem ter, quando formos fazer o IRS? Vão voltar ou podem voltar a ter uma má surpresa como tiveram agora, ou seja, não só não receber reembolso como até ter de pagar no acerto final de contas.

Sim, espero é que não seja uma surpresa, porque agora já se falou tanto do assunto e o ano passado houve alertas, só que não tinha ainda acontecido. E agora já aconteceu. Será, se calhar, numa dimensão menor do que aconteceu este ano, porque a descida de imposto que está aqui em causa também é menor. Mas sim, uma das consultoras, neste caso a PwC, fez algumas contas e chegou à conclusão que sim. Fez as contas não só à redução de reembolso que a pessoa ia ter, como fez alguns cálculos de alguns contribuintes que podem ter que pagar, isto se não tiverem despesas para deduzir.

Exato.

Porque eles fizeram estas contas num pressuposto relativamente simples, com a dedução das despesas gerais e uma dedução familiar. Portanto, com aquelas coisas mais básicas, que mais ou menos todos temos sem nos esforçarmos muito. É claro que havendo despesas de saúde, despesas de educação, despesas com a casa, com os juros, neste caso com as rendas, é isso é que dá para deduzir. Todas essas coisas podem evitar o cenário de teres que pagar IRS só estado no acerto final, mas quase certeza que os reembolsos vão ser mais pequenos outra vez.

Obrigado, Ana.

Obrigada eu, João.

Ana Suspiro é jornalista da secção de economia do Observador. Se quiser saber em maior detalhe o impacto destas novas tabelas do IRS no seu caso específico, pode consultar o trabalho que ela publica no site. A terminar, três notas a ter em conta esta quinta-feira. Vai ser conhecido hoje o nome do governador do Banco de Portugal. O sucessor de Mário Centeno é anunciado pelo primeiro-ministro depois da reunião do Conselho de Ministros. O presidente de Angola chega hoje a Lisboa para uma visita oficial ao país. João Lourenço vai estar em Portugal até ao próximo dia 27. E para os fãs de banda desenhada e de super-heróis, a Comic Con arranca esta quarta-feira em San Diego, nos Estados Unidos. Quando surgiu na década de 70, era um simples encontro de alguns fãs de BD. Hoje em dia é um dos maiores eventos do mundo dedicado à cultura popular, cinema e videojogos. Esta foi a história do dia. No início deste episódio usámos um som da SIC. A sonoplastia é do João Tição, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.