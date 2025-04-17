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Olá e sejam bem-vindos à História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e em Viseu está Alberto Correia, historiador e investigador de toda esta etnologia, etnografia beirã, que nos vai contar mais uma história, mais uma memória a ver com a sua infância. Vai-nos falar sobre a sua bolsa de riscado de ir à aula. Uma crônica que, no fundo, reinventa estas suas memórias de enquanto era petit e ia às aulas. Vamos a isso, Alberto. Bem-vindo.

Trago memórias de uma aldeia antiga, dessas que pela vida afora dulcificam os dias e que se vão contando aos filhos e netos, quase histórias da corochinha, que não são. São histórias de verdade, como aquelas que eles hão de contar aos filhos de seus filhos num chão de cidade, onde a vida corre e é bom que corra sob um céu de cor azul, como o céu da minha infância. Vai longe esse tempo, o meu, em que ouvi histórias de mouras, lobisomens e de fadas, lengalengas ao jeito da ladainha, em que aprendi a tabuada ao jeito de cantilena e aprendi a escrever letra direita, a viajar pelos caminhos de ferro e por esses outros que atravessavam a geografia e a história. E aprendi a resolver os problemas. Nesse tempo, a entrada na escola fazia-se aos sete anos. Lembro-me das botas novas que levei, compradas em Trancoso, na feira de ano, em agosto, que se chamava de São Bartolomeu, com o dinheiro da venda dos bois. Lembro-me das calças de cotin, as alças caindo cruzadas sobre a blusa feita pela tia Piedade, mãos de fada que ela tinha, e a bata que levei. E lembro-me da sineta da casa da aula, como nós chamávamos à escola, com o seu dandan num dia de outono cheio de sol e de vindimas. Bom dia, senhora professora. Eram dias grandes na casa da aula, dias inteiros, mas eu não sentia. Já não sei quem foi o meu par lá na carteira. Mal me lembro de aprender a tabuada. Ficou apenas o rumor da cantilena e o quadro preto na distância, é ecrã de filme de cinema. Às vezes fui ator só de filmes lindos. Na parede do fundo, o mapa-mundi e o mapa de Portugal. E ali fui aprendendo as fronteiras de uma pátria, os rios, os caminhos de ferro com as estações e as montanhas que havia. Aprendi tudo depressa, que a minha pátria era pequena. Mas com a minha professora eu aprendi também o amor da minha pátria. Do mapa-mundi, apenas fiquei a saber que o mundo era grande, pouco me importando então, porque a minha terra me bastava: a serra de Santa Bárbara, os ribeiros de águas límpidas onde bebia devorçado, os caminhos da Quinta de Valbom, os jogos da bola nas tardes de domingo, o pateiro, o pião e as danças de roda e os lencinhos que as raparigas deixavam cair a nossos pés. A bolsa de Ricardo é apenas uma metáfora. Dois livros, o lápis e a lousa, a caneta de molhar no tinteiro e o caderno de problemas que eu então sabia resolver. Depois, era o jeito da professora e os desafios dos rapazes procurando ninhos, e as caminhadas com o pai ao anoitecer, vindos do campo. E foi então que aprendi, ao mesmo tempo, o curso dos astros, o nome das estrelas, a construção das nuvens, a ordem do universo. Toda a ciência aprendi. E os mitos também, o pio das corujas, a história de um homem carregando um molho de silvas que um castigo levara para a lua, as figas nas encruzilhadas, gotas venenosas caindo das nogueiras ao meio-dia, a boina espanhola tirada sobre as alminhas, a bênção dos pais ao toque de rezar. A minha bolsa de riscado. Andava pelos 10 anos, o exame da quarta quase chegando, os saberes todos do mundo, pensava. Mais tarde, só aprofundei alguns, nem eu sei bem.

Alberto, na altura, já levava pra escola na sua bolsa e ainda usava-se a lousa?

Sim.

Onde escrevia com giz?

Escrevia com um ponteiro.

Ah.

Um ponteiro feito também de xisto, um ponteiro fininho, que vendiam nas tavernas do lugar.

Muito bem. Ficamos com esta memória muito curiosa sobre os seus tempos de escola, onde na escola antigamente entrava-se aos sete anos. Ficamos a saber também isso, não sabia. Quero desejar um bom resto de dia e marcamos encontro amanhã. Bem-haja, Alberto.

Então até amanhã.