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Olá e sejam todos muito bem-vindos à História das Histórias. Eu chamo-me João Paulo Sacadura e estou aqui apenas para introduzir o Alberto Correia. Ele está em Viseu, ele que sabe da nossa história e das nossas tradições, tem tantas histórias e memórias curiosas para nos contar de toda aquela região centro. Alberto, bem-vindo. Hoje vamos começar esta História das Histórias de modo epistolar, com uma carta muito engraçada do Arnaldo Malho. Já aqui falámos de uma história antiga, quando falámos do Aquilino ter fugido da prisão. Hoje vamos falar de uma carta deste mestre serralheiro, exactamente para Aquilino Ribeiro. Bem-vindo, Alberto. Vamos a isso.

Arnaldo Malho, notável serralheiro de Viseu, afeiçoou, em 1928, o pé de cabra que permitiu a Aquilino Ribeiro escapar da prisão no antigo Paço do Fontelo e fugir para Paris. E dele ficou amigo. Escreveu-lhe mais de 30 cartas, que hoje se guardam no Arquivo Nacional Torre do Tombo, em Lisboa, a que Aquilino decerto respondeu. Trazemos, por curiosidade, uma das cartas em que o insignificante ferreiro, como diz, escreveu ao mestre das letras, como chamou a Aquilino. Esta carta que vou ler. Viseu, em 14 de agosto de 1938. Excelentíssimo senhor Aquilino Ribeiro, meu prezadíssimo e querido amigo, você é o melhor dos homens e dos amigos, pois se assim não fosse, o meu nome de há muito teria sido riscado do número daqueles a quem costuma oferecer os seus maravilhosos trabalhos, produto da sua infatigável caneta e do seu cérebro sempre fecundo. E quando na passada quarta-feira o vi passar na Rua Formosa, com sua excelentíssima família, a caminho das terras do demo da sua querida Soutosa, se por um lado tive um grande prazer por o saber de saúde e em breve o poder abraçar, por outro lado, senti-me vexado por não lembrar subitamente que ainda lhe não tinha agradecido as suas gentis lembranças, os seus três últimos e maravilhosos livros. Aproveito por isso o domingo para lhe agradecer mais essas provas de estima, antes que o meu bom amigo por aqui apareça e eu tenha de me meter debaixo do fole, envergonhado de tantas incorrecções cometidas e sem coragem para lhe aparecer. Eu já antigamente era um relaxado a escrever, dada a minha completa negação para escritor. Mas desde que as minhas janelas, os meus olhos, se avariaram, e já lá vai quase um ano e meio, fiz-me então um madraço sem igual. São já os três os livros recebidos, sem ao menos ter mandado um postal acusando a recepção, comprometendo ainda os amigos que deles me fizeram a entrega e levando, por certo, o oferente a pensar de si para si: "O Malho recebe os livros ou o Moreira e o Monteiro ficarão com eles? Mas não, esses amigos são incapazes de tal coisa. O Malho é que é mesmo o Malho e como tal dá o que tem. Por isso, fez de contas que os meus livros são a sucata que ele manipula e não lhe ligou, nem ao autor". E todavia eu recebi os livros. Recebi-os e tenho de confessar muito sinceramente, nunca nenhum livro me falou tanto ao coração como o Anastásio da Cunha. A sua homenagem à memória do malogrado Dr. António Granjo, soldado garboso de Felantes e de Trás-os-Montes, amassador de ideal, devoto da liberdade, homem de bem e de boa fé, que tantas vezes tenho relido e quase sei inteiramente decor, excede para mim tudo quanto o seu privilegiado cérebro tem concebido, pelas verdades que encerra, pela nobreza de sentimentos, pelo carinho com que descreve a lealdade do seu belo carácter e o seu supremo desinteresse e, sobretudo, pelo desassombro com que fustiga os verdadeiros culpados, os que deixaram matar aquele homem como um viandante na estrada deserta, sem ninguém lhe acudir. A dedicatória do Anastásio da Cunha falou-me ao coração, porque o António Granjo exerceu, sem o pensar, uma influência notável na minha malfadada vida de artista. Foi ele que me empurrou, passo o termo, para a arte. E o que muitos julgam ser jeitera minha é, em grande parte, obra daquele mártir da democracia. Uma única vez falei a António Granjo e isso bastou para a influência que exerceu no meu espírito de artista. Em 1920, era ele Ministro do Comércio, salvo erro, quando em Viseu se fez um ensaio de exposição regional. Concorri a essa manifestação de atividade local por instâncias de amigos queridos, como esbugiganga sem valor. António Granjo visitou oficialmente essa exposição e de tal forma se entusiasmou com o que viu, que não podendo levar a bem não haver prémios para distinguir os melhores trabalhos, concedeu uma verba para esse efeito Fui injustamente distinguido com o primeiro prémio. O dinheiro para mim nada representou, pois dele fiz, na ocasião, oferta ao Asilo da Infância Desvalida. Mas a distinção recebida empurrou-me e continua a empurrar-me, porque tenho bem vivas na memória as palavras de saudação e incitamento daquele grande português, e o abraço que dele recebi, e reconheci ser sincero e dado de verdade, levou-me a participar em todas as manifestações de arte da minha muito querida terra. Materialmente, antes continuasse a aguçar picos, pois nada lucrei com a minha arte, como nada lucram os artistas e os escritores em Portugal. Mas Viseu e os seus artistas, que muito estimo e desejo ver distinguidos pelas suas manifestações de arte, alguma coisa têm lucrado, julgo eu, e isso me faz esquecer todos os dissabores e todas as injustiças. Eis a razão porque a dedicatória do Anastácio da Cunha me falou tanto ao coração. Quer isto dizer que os outros livros não são de igual valor? Por certo que não, e nem a minha mentalidade está à altura de reconhecer esse valor, nem a minha opinião pode ser tomada a sério por ridícula. "São Barnaboião" é um prodígio de imaginação, que encanta pela pureza da linguagem e nos maravilha do princípio ao fim. "A Retirada dos Dez Mil" dá-nos uma lição de patriotismo, de força de vontade e de heroicidade, ao mesmo tempo que nos lembra que a intriga que hoje faz triunfar tanta nulidade e tanto cretino, já naqueles longínquos tempos era cultivada com esmero, para por esse meio aniquilarem os que se elevavam por méritos próprios e que à luz do dia não podiam vencer. Esqueçam, porém, de que o sapateiro não deve ir além da chinela e que não tenho por isso o direito de lhe roubar o seu precioso tempo com banalidades descabidas. Mas como deve receber esta em dia de Nossa Senhora da Lapa e certamente virá à estrada ver passar os romeiros, fará de contas que está a conversar com algum que lhe tocou demais e com dificuldade se aguenta nas pernas e levará isto à conta de penitência que é, afinal e ao cabo, o regime em que há muito vivemos em Portugal. E com os meus agradecimentos e respeitosos cumprimentos para todos os seus, a quem desejo a melhor saúde e que passem umas férias muito felizes, podendo todos dispor do que o abraço é, com a mais subida estima, amigo certo e muito grato, Arnaldo Malho.

Alberto, é uma carta extraordinária que o Alberto descobriu deste mestre. Diga-me, além de acho que era um grande serralheiro, também um grande mestre na sua arte, há mais cartas dele ou não?

Sim. Um certo pequeno espólio de Aquilino Ribeiro está na Torre do Tombo e eu próprio, numa consulta que fiz já há tempos, por causa de um livro dedicado exatamente à obra de Arnaldo Malho, eu li todas as cartas.

Impressionante.

Longas cartas, muito semelhantes a estas. Publiquei algumas completas, de outras fiz apenas um resumo.

Mas é extraordinário a beleza da linguagem, como ele escreve tão bem.

E a perfeição com que ele sabe escrever.

É impressionante. E depois diz mesmo: "Aquelas figuras, as minhas janelas estão variadas", que era os olhos, e eu que sou uma completa negação na escrita. E não é, é extraordinário. É do mais fino português que temos lido. Muito boa esta carta. Quero lhe agradecer muito, Alberto, por nos ter trazido esta, ter-nos aberto, no fundo, o espólio deste mestre extraordinário, Arnaldo Malho. E marcamos encontro então amanhã. Bem-haja, Alberto. Até amanhã.

Até amanhã.