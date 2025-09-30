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Olá e sejam muito bem-vindos à História das Histórias. Já sabe, eu sou o João Paulo Secadura e, como sempre, o Alberto Correia vai desfiando as suas memórias e as suas lições carinhosas e tão importantes sobre o nosso património e as coisas bonitas que podemos ver na região centro. Tal como prometido, hoje vamos falar do Templo das Siglas, um templo que eu gosto tanto e que por acaso conheço, com grande sorte, o medievo templo da Ermida do Paiva, em Castro Daire. Vamos a isso, Alberto. Bem-vindo.

Quem desce a curvilínea estrada que margina pela direita o rio Paiva, encontra seis quilómetros andados, lá onde a encosta sul da serra do Montemuro se alevanta, como surpreendente visão, a Igreja Matriz da Ermida do Paiva, povinho da serra unido administrativamente à aldeia de Picão, com ela constituindo, desde 2013, a união de freguesias de Picão e Ermida. A Igreja Matriz, que foi da Ermida do Paiva, é um velho templo românico ao qual se adoçaram, na segunda metade do século XII, os muros alevantados de um pequeno mosteiro, de que resta, como piedosa ruína, a igreja e a traça algo pesada, mas envolvente, da face voltada ao poente das arquarias do claustro, por onde deambularam os monges da Ordem Premonstratense, com raízes em França, de onde viera Dom Roberto, o patriarca fundador da casa, e que ali falecera no mês de outubro de 1160 da era cristã, como refere a epígrafe inscrita num dos silhares da parede exterior da capela-mor, junto da qual se pode ver ainda a arque sepulcral de interior antropomórfico, que pode ter constituído o túmulo do fundador. Desvelada ao público em 1919 pelo erudito Ayron de Lacerda, que a apelidou de Templo das Siglas, dela trazendo vasta notícia, continua a merecer o interesse dos estudiosos, continua a oferecer, parece, algum mistério. Permito-me transcrever um já clássico texto publicado por Manuel Gonçalves da Costa na sua História de Lamego: "O mais bem conservado templo românico de filiação augustiniana é, sem dúvida, a Ermida do Paiva, do ramo premonstratense, construída na segunda metade do século XII, no rudo e nobre granito beirão. Ayron de Lacerda admirou com olhos de crítico e de esteta os poderosos e elegantes contrafortes prismáticos subindo até à cornija, as três janelas de volta redonda, os ornatos de rolos assentes em colunelos de capitéis esculpidos com vegetação estilizada, os medilhões ornados de besantes, flores, carrancas e figuras geométricas, a faixa assadrazada por cima das arquivoltas reentrantes no pórtico principal, a cruz processional florida de oito pontas do tímpano, a porta lateral de arco quebrado. Cobrou-se longo tempo a ante notada lábse de poligonal, apoiada no exterior por colunas levantadas em cada vértice, terminadas em capitéis historiados, o do centro com menestréis tocando viola, outra com feras dilacerando um condenado, etc. E no interior, a abóbada de berço quebrado, a impressão de leveza da capela-mor, resultante dos arcos ogivais das paredes apoiadas em colunas cujos plintos se apoiam nas características garras romanas." Singular nesta igreja é a profusão de siglas que povoam o seu corpo exterior e os muros interiores, o fresco escondido pela talha rococó do altar-mor, este da segunda metade do século XVIII, onde a imagem da Senhora da Conceição, de madeira estufada e pintada, ocupa lugar cimeiro no trono. Nos flancos do arco cruzeiro, encostam-se os dois únicos altares da nave, o da Senhora do Rosário e o do Coração de Jesus. A pia batismal renascentista marcará, porventura, o tempo da instituição da paróquia. O Mosteiro da Ermida, Ermida de Dom Roberto, também designado, foi edificado numa herdade de coroa e teve sempre o rei como patrono. Os seus bens, constituídos por prédios rústicos, casais, vinhas, herdades e soutos, alargavam-se pela beira, muito para além de Castro Daire, muitos deles deixados em testamento. Vale a pena descer pela coliante estrada que desce de Castro Daire e deixar-se surpreender pelo verde da paisagem, o silêncio que ainda evoca esse poético lugar onde os monges santos serviram a Deus e aos homens, deixar-se surpreender ao olhar o corpo siglado do monumento, o secreto significado dos capitéis historiados, o misticismo do lugar.

Que bonito está isto a descrever. Um bonito templo também, que o Ayron de Lacerda chamou o Templo das Siglas e que de facto é fascinante percorrer e contorná-lo, Alberto, e ir contando aquelas marcas de pedreira, aquelas siglas extraordinárias. É, de facto, um monumento.

Um monumento um pouco esquecido ali na serra.

Mas único, lindo.

Mas que vale bem.

Muito, vale muito bem. Exatamente.

Do que existe, a igreja está, felizmente, íntegra e toda uma paisagem verde ali ao redor do rio Paiva.

Muito bonito. Sim, senhor, vale a pena. Diz que é o rio, já agora, mais impoluto de Portugal, o que é extraordinário. Vale muito a pena sempre este passeio. Muito obrigado, Alberto. Marcamos encontro amanhã. Bem-haja. Muito obrigado.

Então até amanhã.