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Olá, bom ano. Sejam bem-vindos à História das Histórias. Como sempre, eu sou o João Paulo Secador e também, como sempre, em Viseu, Alberto Correia, este historiador verão, vai nos sempre contar histórias incríveis sobre toda esta região centro. Temos estado nesses últimos dias a falar de Trancoso, dos seus heróis, dos seus costumes. Hoje vamos falar da feira de Trancoso, uma feira anual que é, Alberto, uma das mais antigas feiras do país. Vamos saber tudo.

Ora, Selo, em termos de registro escrito, de carta de feira que conhecemos, provavelmente outras feiras existiriam de que não temos notícia assim concreta. Voltamos então hoje a Trancoso, não para falar do seu fecundo imaginário, traduzido em muitas lendas, mas para falar da sua feira, a que se realiza anualmente por ocasião da celebração de São Bartolomeu, festejado pela igreja a 24 de agosto e sua tradicional figura tutelar desta feira. Habitualmente referida como a mais antiga feira de Portugal, dessa tipologia das antigas feiras denominadas francas, que deviam a sua criação a um diploma real, neste caso, a carta de feira outorgada por Dom Afonso III a 8 de agosto de 1273, fará no presente ano de 2025, a bonita idade de 752 anos. Ao tempo da sua criação, Idade Média plena, as feiras eram o mais importante espaço para a compra e a venda das mercadorias da época, essencialmente de matriz agrícola. Produtos da terra, produtos das indústrias artesanais, de madeira, de ferro, barro ou panos, pecado, especialmente o bovino, peixe que ali chegava das bandas do mar. Mas eram também polos de cultura, de transmissão de notícias e de saberes, de ludicidades e de confraternização entre as gentes. Nesse tempo, as feiras eram criadas por determinação régia, através de uma carta de feira que lhes estabelecia datas e períodos de duração, privilégios, etc., decerto com acordo das autoridades locais, no geral, a partir de solicitação das mesmas. Lembro aqui também um pouco da histórica feira de Viseu, que durante muitos anos manteve a popular designação de Feira Franca, embora a palavra cedo tivesse perdido o seu sentido primeiro, e hoje é apenas conhecida com a designação de Feira de São Mateus, essa figura tutelar cuja festa se realiza a 21 de setembro. Esta feira, a de Viseu, foi criada por documento régio de Dom João I, numa das suas demoradas estadias em Viseu, onde chegou a 15 de setembro de 1391, para aí reunir Cortes por causa das guerras com Castela, período em que ali nasceria o infante, depois rei Dom Duarte, a 31 de outubro desse ano, e onde a solicitação dos homens da Câmara lhes concede carta de feira a 10 de janeiro de 1392, mais tarde revelada por documento do infante Dom Henrique, Duque e senhor de Viseu. Estas feiras, por muito tempo designadas francas, isto é, livres, livres de alguns impostos que as mercadorias deviam pagar, concediam, através do enunciado no documento fundacional, vastas regalias aos feirantes. Por exemplo, o facto de não poderem ser sentenciados por dívidas desde oito dias antes da feira até 30 dias depois da feira acabar, garantias essa e outras que ganharam a designação de Paz da Feira. E, nessa inicial carta que criava a feira de Viseu, Dom João I outorgava-lhe as mesmas regalias que haviam sido dadas à feira de Trancoso, mais tarde alargadas pelo infante Dom Henrique, que lhe concedia os privilégios com que ele criara a feira de Tomar, bastante mais amplos. Ao longo do tempo, estas feiras tiveram altos e baixos, mercê de guerras ou de outras crises. No século XIX, com a abertura de novas vias de comunicação, não lhes foi favorável. E será já durante o século XX que estas feiras rejuvenescem, transformando-se em boa parte em espaços lúdicos e culturais, mas onde as características mercantis estão presentes. Assim aconteceu com a Feira Franca de Viseu, a partir dos anos 20 do século XX, certame que tem hoje a duração de um mês, e o mesmo aconteceu com a Feira de Trancoso, importante vila de tradição medieval, aldeia histórica nomeada cidade desde 2004. As estatísticas desta feira, que se prolonga em agosto por cerca de nove dias, recebe cerca de duas centenas de expositores que ocupam o vasto espaço fronteiro ao muralhado antigo E o moderno pavilhão multiusos, onde se vendem produtos de uma gastronomia regional, se acolhem as habituais tasquinhas e onde se realizam os espetáculos tão do agrado da gente nova. Lugar também para conhecer esse fantástico quadro histórico e monumental desta nobre cidade da Beira, Trancoso.

O Alberto sempre que pode vai às duas, ou não? À Feira de Trancoso e também à Feira de São Mateus.

Sim, à Feira de São Mateus, durante muitos anos integrei até a comissão, sobretudo no quadro das realizações culturais. Trancoso, sempre fui muitas vezes também. Não vou todos os anos, mas algumas vezes vou.

Sim, senhora. E são, de facto, espaços também muito ricos e muito variados, não é, Alberto? Gostei muito desta coisa que disse que além das centenas de tascas, tasquinhas e bancas onde se pode comprar tanta coisa, também é espaço de confraternização e de passar memórias, e as pessoas contam histórias e há concertos, há toda essa parte de cultura e de patrimônio imaterial, que também é muito importante ser passado nestas feiras, nestes contactos.

Claro. Hoje as feiras de Viseu, como Trancoso, como Cantanhede, como outras mais recentes, apostam enormemente nestes atos de cultura, sobretudo estes grandes espetáculos para a grande multidão, alguns mais selecionados para todo o povo, outros mais para uma juventude, mas não deixam de ser espaços de larga confraternização, como eram antigamente. Ainda hoje, em Viseu, determinadas datas estão marcadas para as pessoas visitarem a feira, irem jantar, irem às frituras ou às barracas das enguias, que são uma tradição também já centenária na Feira de São Mateus, por exemplo.

Aliás, já aqui falámos também, foi um dos temas que nos falou, que nos contou aqui num desses espaços da História das Histórias. De facto, é uma altura muito engraçada também para rever vizinhos e ver os nossos amigos de outras terras que acolhem nesta altura estas feiras por todo o país, vão andando e circulando de terra em terra e aproveitar para ver amigos também é muito importante. Sim, senhora. Alberto, estamos conversados por esta semana. Quero agradecer muito a sua presença, desejar mais uma vez bom ano. Obrigado pelas suas histórias, sempre tão importantes. Esta semana tivemos muito em foco Trancoso e acabamos em beleza aqui na Feira de São Mateus, aqui em Viseu. Agradeço-lhe muito e marcamos encontro então para a semana. Bem haja, bom ano.

Então para a semana e bom ano para todos.