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Olá, sejam muito bem-vindos. Já sabem, esta é a história das histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e em Viseu Alberto Correia hoje vai nos trazer mais uma lenda. Ele que gosta tanto de lendas e gosta de nos trazer, tem nos trazido tantas e tão boas. Hoje vamos falar da lenda da fundação de uma capela de Nossa Senhora da Fresta, que fica ali em Trancoso. Vamos a isso então, Alberto, bem-vindo.

Há em Trancoso, aldeia histórica, cidade da Beira que também é, muitas histórias de verdade e fantasia que eu gosto de contar por desfastio. Histórias de heróis e de batalhas, história de uma feira criada por um rei, história de João Tição, o violeiro, história de uma rainha que foi santa e ali casou, história de um sapateiro que foi profeta e trovador, história de um abade que foi progenitor. Histórias de verdade, algumas, histórias inventadas tantas vezes com as cores da fantasia, como esta que agora vou contar, a aureolada história da capela de Nossa Senhora da Fresta, cuja construção remonta ao século XII. A lenda conta que aquando da tomada pelos mouros de Trancoso, essa importante praça fortificada da Beira Alta, morto o alcaide que havia, nela ficou prisioneira a sua filha, de nome Iberusa Leoa, que o mouro, agora senhor do castelo, mandou encerrar numa das torres do castelo. Tinha para distrair esse afãto de bordar e como única luz a que entrava por uma pequena fresta talhada na parede da muralha, por onde ela, distraída, espreitava o horizonte distante, onde o tropecismo de cavaleiros ou uma nuvem de poeira pudesse anunciar o exército cristão que a libertaria. Fora da porta, dois guardas possantes guardavam a entrada e entravam três vezes por dia para lhe entregar um pedaço de pão seco e uma seda de água ao meio-dia. Viam-na às vezes os guardas rezar e um dia aconteceu que ambos quiseram saber das orações que rezava e do Deus a quem orava. E ela lhes contou e com tal encanto o fez que os fascinou e os levou a requerer também o batismo de cristãos e que ela lhes disse que tal poderia acontecer quando os cristãos viessem de novo à posse do castelo. Houve um dia em que o exército de Dom Afonso Henriques acampou ao longe, esperando o melhor momento para atacar o castelo. Iberusa viu ao longe a bandeira das quinas desfaldada e achou que a sua libertação poderia estar bem perto. E assim aconteceu. Certa noite, os soldados do rei cristão atacaram o castelo, que os soldados mouros não puderam defender. Mas quando os soldados cristãos entraram na torre onde estava Iberusa e seus dois carceiros, ela rogou-lhes que lhes poupassem a vida, que cristãos se iriam tornar. Tal pedido chegou à voz do rei, que lhes perdoou. Iberusa pediu então ao rei que mandasse construir uma capela a que daria o nome de Nossa Senhora da Fresta. E desde então ali ficou a preciosa capela, que rememora estes acontecimentos antigos, conta a lenda. A história verdadeira, essa, tem outra forma de contar.

É bom sempre recuperar estas lendas tão curiosas de uma moura, não sei se encantada, mas pelo menos encantadora, que mandou fazer esta capela de Nossa Senhora da Fresta, reza a lenda. E de facto, tem sempre um fundo de verdade. Se calhar, há aqui alguma verdade também por trás na fundação da capela de Nossa Senhora da Fresta.

É verdade.

Não sei, vamos ver.

Há sempre um alicerce.

É. Muito bem, pelo menos na nossa tradição é muito comum e ainda bem. Ficamos hoje com esta história, desta lenda tão bonita que nos deixa. E Alberto, marcamos encontro amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.