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Olá e sejam bem-vindos. Já sabem, é a história das histórias. O meu nome é João Paulo Sacadura e Alberto Correia, em Viseu, vai nos contar mais uma crônica fantástica, vai nos trazer memórias. Vai nos trazer mais memórias, se não me engano, talvez do seu escritor preferido, o beirão Aquilino Ribeiro. Vamos falar da menina que andava fora do paraíso. Vamos reinventar estas memórias de Aquilino Ribeiro. Olá, Alberto.

Aquilino Ribeiro, esse grande escritor da Beira, que dela deixa singulares retratos, ora austeros como a pedraria que cobre a província, ora brancos como as searas de trigo ao ficar pronto para a ceifa, como a água das fontezinhas que nunca deixava de correr e onde os ceifeiros iam beber no mês de agosto, como a neve que em seu tempo cobria o chão pelo Natal. Com 60 anos já feitos, deixa-nos o ternurento romance que é "Os Cinco Reis de Gente", onde desenha todo o tempo da sua infância. Chamou Lomba, nome enfabulado, à sua terra natal, o Carregal, num desvão da serra da Lapa, a aldeia natal onde foi crescendo como os bichos cresciam em liberdade, e onde os ecos de um mundo distante chegavam trazidos por louceiros que estendiam a louça no adro, amoladores de tesouras, caldeireiros, compradores de cornelho ou pelos de coelho, pobres de pedir, às vezes romeiros, uns cantando, outros sem fala, que assim prometiam seguir no caminho da Senhora da Lapa, ali ao pé. Um dia, veio ali uma comédia. Conta-se assim esta história que Aquilino, evocando os seus tempos de menino, nos contou. Era uma vez uma menina que andava fora do paraíso. Devia andar pelos oito anos quando chegou a Lomba, a aldeia imaginal da infância de Aquilino, que por esse tempo rondaria também aquela idade. Vinha com os pais, talvez só de adoção, um irmão pouco mais velho e o urso Mariana. Montaram no Largo da Capela os apetrechos da comédia e a menina que andava fora do paraíso, como Aquilino lhe chamou anos depois, ao lembrar-se dessa tarde, às ordens do seu pai tocou o tamborzinho e logo vieram curiosos alguns homens, vieram quase todas as mulheres e vieram todos os meninos da aldeia, que nem a professora os segurou nos bancos da escola. O irmão da menina vestiu um fardo de lantejoulas e ao toque ritmado do tambor, encenou saltos pequeninos e depois, dobrado em arco, rodopiou sobre o tapete enquanto a irmã tocava mais depressa o seu tambor. A menina foi depois com um cestinho recolher as raras moedas que um ou outro dos presentes lá despejou. E foi então que Aquilino descobriu como era lindo o rosto branco da menina de olhos azuis e caracóis louros nos cabelos. Foi depois a vez do urso, que o húngaro, como Aquilino lhe chamou, segurava mediante uma corrente de ferro. "À la ursa, Mariana", gritou o dono enquanto tocava a pandeireta. E o urso, erguido a pino, lá foi levantando uma e outra pata, dançando uma sorte de fandango rudimentar, como escreve Aquilino. "Dança la ursa", gritou-lhe outra vez o húngaro, que lhe entregou uma vara que o urso sobreaçou pelos sovacos, rodopiando sobre si. A pandeireta do homem tocava mais depressa e o ritmo da dança esquisita obrigava o urso a um esquisito caricoté perante o pasmo da gente. O urso recebeu depois das mãos do dono a pandeireta e foi a passando frente à roda. E lá caíram mais umas pobres moedas que o pobre do urso confiou ao pobre do dono que, de mal contente, deu por encerrada a comédia. Quando a menina se foi, ao fim da tarde, mais os pais, o irmão e o urso Mariana, Aquilino ainda correu estrada afora no rasto da menina. Nunca mais a viu e deve ter pensado no regresso dela ao paraíso. Mais tarde, 70 anos passados, talvez mais, andava eu também pelos oito anos, encontrei esta menina. Tinha ainda caracóis louros, a tez branquinha, olhos azuis e trazia um casaquinho verde e o ar de quem viera do paraíso. Encontrei-a também na minha rua, sobre o tapete armado para a comédia de uma noite de verão. O urso Mariana já não veio nessa noite. Devem ter ido embora manhã cedo. Já não vi a tenda armada de manhã quando fui ver e eu nunca mais vi em minha vida, tal e qual como Aquilino, o rosto lindo da menina que voltou decerto ao paraíso e lá ficou.

Que bonita memória de infância, Alberto. O Alberto delicia-nos sempre com as coisas que foi vivendo na sua terra. É incrível. De facto, uma vida muito poética também nesta infância bonita, onde uma comédia que apareceu no campo e que fez isto tudo. Isto acontece, acho que ainda hoje de vez em quando ainda acontecem estas coisas, Alberto. Não há muitos anos, assisti a um pequenino circo que chegou também a uma aldeia aqui perto, em Manique do Intendente. Instalou-se na praça, eram só cinco ou seis pessoas que faziam tudo, vendiam os bilhetes, faziam os adestrados, tinham os cães, tinham dois cavalos, fizeram tudo e desmontaram a tenda e depois foram-se embora no fim. É um bocadinho estas coisas, graças a Deus, ainda vão acontecendo aqui e ali. Muito obrigado.

Já é um tempo mais moderno.

É, exatamente. Bem haja por esta sua memória, Alberto, mais uma vez. Marcamos encontro então amanhã. Bem haja.

Até amanhã.