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Olá, sejam muito bem-vindos. Esta é a História das Histórias, já sabe. Eu sou o João Paulo Secadura e em Viseu, como sempre, Alberto Correia traz as melhores memórias e as melhores histórias. Hoje falamos de memórias, exatamente disso. Hoje vamos embarcar. Alberto, falamos do Mar Bravo. Mar Bravo é o nome do barco que levou a sua avó para o Brasil, quando o Brasil era aquela miragem daquele Eldorado, na altura dela, há 100 anos. Vamos saber mais sobre este barco. Ficamos agora a contar com as suas memórias. Alberto, bem-vindo, vamos a isso.

Há alguns anos, por fortuna, pude sentar-me quase um dia inteiro nos bancos do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e pedi livros antigos onde haviam descarregado os nomes de todos os imigrantes que chegavam da Europa, trazidos por mil razões a essa terra nova, o Brasil, que todos acreditavam ser uma terra de promissão. E nem sempre era. Passei páginas sem conta desses livros que tinham quase 100 anos, listas de barcos que chegavam indo e vindo, parando em muitos portos, carregando fardos e gente. Nomes perdidos de homens e de mulheres, uns casados, outros solteiros, às vezes a família inteira com muitos filhos pequenos. Alguns jovens, por vezes fugindo à guerra, muitos de meia-idade e ainda com sonhos, outros mais raros, chegando um pouco pesados já dos anos. Eram jornaleiros, simples camponeses, quase todos, como dizia nas listas. Alguns artistas, quer dizer, artífices, carpinteiros, pedreiros, barbeiros, etc. Os portugueses misturavam-se aos espanhóis, aos italianos, até aos árabes nas longas listagens. Às vezes, sozinhos, enchiam um vapor. Centenas deles de cada vez, descendo para a quarentena aos barracões da Ilha das Flores. Vi os nomes do Malange, do Danúbio, do Elvo, do Thames, do Prince Heinrich Friedrich e ainda outros vapores. Não encontrei o nome de Carolina, a minha avó, que eu não conheci e de quem guardo apenas a memória trazida das palavras de minha mãe, que ficou longe, sempre longe dela, desde menina. De minha avó, guardo mais uma fotografia antiga que tem aquela cor sépia do tempo e que tem, a mim me parece, nos olhos dela, a saudade do neto que não viu nascer nem viu crescer. Talvez por isso eu tenha sentido um pouco minha terra, essa terra da ausência de que ela fez a sua terra. Talvez eu seja ali um pouco imigrante como ela. E pouco interessa que haja ali um mar que não vi na Beira Alta, pouco interessa que a quentura morna da noite nada se pareça com o sol da minha terra na época das ceifas. Pouco importa que o verde esplendoroso da floresta da Tijuca, à beirinha da cidade, se não pareça com a mata de pinheiros que se alonga ao longo da estrada, nas margens da aldeia. Pouco importa que os rostos sejam morenos, quase todos. As mãos de minha avó colheram flores que nasceram neste chão. Se eu soubesse onde ela estava, ia lá colocar uma flor, mas eu não sei.

Isto são memórias, se calhar, duras, de saudade de uma avó que não conheceu. Alberto, tão bonito. A sua mãe contava-lhe histórias dela?

Não, não tenho muitas histórias dela, portanto, era bastante mais velha do que a minha mãe, naturalmente, mas ainda quando eu era criança, tive a oportunidade de ver uma ou outra carta que ela escrevia para a filha. Naqueles tempos em que se tornava ainda difícil toda essa ida e vinda do Brasil, coisa agora tão facilitada.

Exatamente. Hoje não temos essa dificuldade, mas ficaram essas memórias. Muito bem, levamos um bocadinho da sua vida também. É sempre um grande prazer quando partilha isso conosco, Alberto. Quero agradecer-lhe muito mais esta crônica, mais esta memória, mais este dia e marcamos encontro amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.