Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Olá, sejam bem-vindos à História das Histórias. Eu sou o João Paulo Secador, já sabe. E em Viseu, também já sabe, está Alberto Correia, historiador que nos conta sempre memórias, histórias, coisas muito curiosas e importantes sobre a região centro. Hoje vamos fazer um recuo até à mitologia. Vamos falar da trágica história de Édipo, como podemos ver contadas nas tapeçarias de um museu de Lamego, do magnífico museu da cidade de Lamego. Para isso, agora a palavra é sua, Alberto. Vamos a isso.

Lamego é, de verdade, um escrínio de arte, toda a cidade, sobremaneira o seu museu. Tinha seis anos a primeira vez que lá entrei e foi o primeiro museu de verdade que eu vi pela mão de meu pai. Muitas vezes lá voltei e tempo houve em que lá dentro pode dizer-se que habitei durante o mágico estágio no Museu de Arte por seis meses. Recordo hoje a coleção mais espetacular que lá achei, essas seis monumentais tapeçarias executadas nas oficinas da Flandres entre 1525, 1535, encomenda generosa de Dom Fernando de Vasconcelos, um bispo já tocado pelos fervores do Renascimento e que ganharam título de tesouros nacionais. Singular essa obra-prima de descomunal tamanho que se diz a música, como essa outra, o Templo de Latona, com seus avatares, seus mistérios. Singular é, todavia, essa composição de quatro tapeçarias tecidas de lã e seda, onde se conta, ainda que não de forma inteira, a infeliz história de Édipo, que terá pisado esse espantoso chão de uma Grécia do século V antes de Cristo ter nascido. No primeiro pano, com esse desmedido tamanho de seis metros por quatro e até um pouco mais, conta-se a fatídica viagem de Laio, rei de Tebas, a Delfos, onde consulta o oráculo, que lhe ditará a notícia triste, uma dessas amargas notícias que às vezes o destino tece. Laio, o rei, um dia será morto por seu filho prestes a nascer. Laio regressa a Tebas desvairado e quando juca está a rainha, sua mulher dá à luz, retira a criança, Édipo, a sua mãe, e dá ordens a um servo para longe dali lhe dar a morte. Comoveu-se o servo, não executou a ordem do seu rei e abandonou a criança longe da cidade, suspensa por cadeia num ramo de arvoredo que ladeava o caminho. Quis a sorte que passasse por ali, em viagem, Pólibo, rei de Corinto, figura já de alguma idade, homens da corte e Mérope, a rainha, muito bela e ainda na flor da idade. Recolheram a criança que crescerá feliz em Corinto, de onde um dia haveria de ser o rei. Édipo vai também a Delfos para conhecer através do oráculo a sua sorte. E triste nova lhe vem. Um dia mataria seu pai e casaria com a mãe. Édipo não volta agora a Corinto, quer fugir ao destino e dirige-se para Tebas. No caminho encontra Laio, que, com um servo, regressa a Delfos para saber o seu destino. Desentendem-se Édipo e Laio no caminho e Édipo mata Laio sem saber que matava seu verdadeiro pai. Tebas, onde chega pouco depois, vivia aterrorizada com os danos causados pela esfinge e será ele quem se presta a responder ao enigma colocado pelo monstro. Qual é a criatura que ao nascer anda sobre quatro pés, a meio da sua vida sobre dois e sobre três ao entardecer? O homem, responde Édipo. E a esfinge, descoberto o seu segredo, atira-se de um precipício para a morte. Édipo é recebido em festa e irá casar com a rainha, que dará-lhe os quatro filhos. Não dura muito a fortuna e um dia Édipo quis saber de Tirésias, o adivinho, quem era seu pai. E Tirésias conta a verdade a ele e à rainha. Morre a rainha de vergonha. Édipo trespassa os olhos, não quer ver mais a luz do dia e vagueará agora como um mendigo, guiado por Antígona, a filha que tem também destino traçado, que nós também conhecemos pela voz de Sófocles, que escreveu estas tragédias. Tudo isto contado em quatro panos de lã e seda em Lamego, no museu. E as lições que sempre existem nas obras de arte de um museu.

O Alberto foi também diretor 15 anos do Museu Grão Vasco e de facto aqui é um bom apelo às pessoas aprenderem as histórias por trás das peças dos museus, que podemos sempre aprender tantos mitos, tantas lendas, tantas histórias gloriosas, além claro do próprio valor estético destas obras que são de facto maravilhosas. Muito obrigado, Alberto, e marcamos encontro amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.