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Olá, sejam muito bem-vindos. Esta é a História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e em Viseu está Alberto Correia. Nesta semana de Natal, sempre com histórias e memórias muito curiosas. Relembramos toda esta semana momentos da sua infância. Hoje falamos das árvores de Natal, concretamente as brancas árvores de Natal da infância do nosso autor. Vamos a isso. Alberto, boas festas, bem-vindo.

No meu tempo de menino, as árvores de Natal eram apenas os pinheiros altos que cresciam por largo ao redor da minha aldeia. Ficava sempre branca a coroa dos pinheiros no dia de Natal, fosse da neve ou da geada, era assim que eu esperava vê-los em cada ano, logo de manhã. Aprendi na catequese a história antiga de uma árvore que seria tal e qual as macieiras dos campos do meu pai. Aprendi que o paraíso seria como a nossa quinta, com ribeiros, uns bois mansos, rebanhos a pastar e a paz dos fins de tarde, como aqueles em que Javé se entretinha conversando com Adão. Nunca soube bem porque se vieram embora do jardim, Eva e Adão. Não seria só por terem colhido no jardim uma maçã? Meu pai não se importava que os rapazes colhessem maçãs para comer. Só não queria que quebrassem as ramagens ou estragassem os frutos pelo chão. Rezava o catecismo que Javé, pelo seu ato, os expulsou, mas que ainda teve pena deles e que antes de saírem do jardim os vestiu com peles novas de cordeiro. Não rezava o catecismo, fui eu quem leu mais tarde, que Eva trouxera por memória o ramo de uma árvore que mais tarde plantou. Tinha a cor branca da neve, tal árvore que ela plantou no chão vazio desse mundo novo que passara agora a ser o seu. O ramo fez árvore frondosa e ela deu à árvore, que trazia a cor branca da árvore original, o nome de Árvore da Vida. E foi ela quem depois cortou ramos aos braçados nessa árvore. Foi ela quem plantou pelo mundo afora a floresta de pinheiros que ganharam a cor verde ao romper a luz do sol. Não sei se há nisto algum mistério, mas era talvez para lembrar a cor branca original que os pinheiros da margem da aldeia dos meus tempos de menino ficavam brancos na noite de Natal.

Mais uma belíssima memória dos tempos de Natal, nestas noites de Natal que estamos a viver. Alberto Correia, desejo boas festas, continuação de boas festas e marcamos encontro amanhã.

Estendidos a todos. Até amanhã.