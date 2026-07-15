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Olá e seja muito bem-vindo. Já sabe, esta é a história das histórias. Estava à espera de nos ouvir. Estava à espera, não a mim, João Paulo Secador, mas sobretudo ouvir o Jorge Adolfo Marques, historiador, professor, mestre em arqueologia, leitor compulsivo, que é uma coisa que eu também gosto muito, que ele seja, e gastrónomo. É uma coisa que eu invejo muito, que ele seja membro da Confraria dos Gastrónomos da Região de Lafões. Isto é um título extraordinário. Também tenho alguma inveja, confesso.

Exatamente. É uma área que hoje, sobretudo no domínio do turismo e do turismo gastronômico, é muito importante. Por um lado, preserva as tradições gastronômicas dos territórios e, por outro lado, até promove a boa alimentação.

Exatamente.

Porque nós hoje enveredamos muito pela fast food.

Exato.

Que só faz mal à saúde e portanto temos que degustar as coisas com calma.

E nós temos coisas tão boas no nosso território e na tua região também.

E nesta região, em particular.

Não me digas nada que isto é hora de jantar. Vamos a isso. Muito bem. Então, Jorge, hoje vamos falar das Terras de Besteiros, deste outro museu. Vamos ao Museu Municipal, que é o Museu Municipal de Tondela. Vamos a isso.

Exatamente. Pois nós, até no último programa da nossa rúbrica, estivemos aqui a falar um pouquinho de um outro museu, mais na região do Paiva, do rio Paiva. Hoje viemos um pouquinho mais para sul, para as Terras de Besteiros e, em particular, ao Museu Municipal de Tondela, que fica mesmo ali no centro da cidade. Fica ali mesmo perto, no centro da cidade, onde passa a Estrada Nacional número 2, atravessa a cidade. Agora cidade, há umas décadas, cidade de Tondela. Este museu também é um museu recente.

É recente também, não é?

Foi inaugurado em 2010. Portanto, já tem três décadas.

Três décadas, não. 2010 tem 16 anos.

Perdão. 16 anos.

Tem década e meia.

Já estava aqui a apontar mais idade aqui ao museu Terra de Besteiros.

Sim, mas é bastante recente.

Exatamente, em 2010.

2010, exato.

Muito bem. E está no antigo Solar Casa de Santana. É um solar que não passa despercebido a quem vai de carro ou a pé, naquela zona central, junto ao Tribunal de Tondela. Muito próximo do Soldado Desconhecido, do Monumento ao Soldado Desconhecido, e à Igreja Matriz de Tondela. Portanto, é um museu também moderno, apesar de se localizar num antigo solar do século 18, barroco, muito bonito, tipicamente beirão, com o seu brasão a embelezar a fachada do edifício, mas é um museu moderno, é um museu contemporâneo, é um museu muito interativo e é um museu que retrata, de alguma maneira, toda a história da região de Besteiros. Besteiros aqui resulta do nome da besta, daquela arma que a infantaria, a partir de determinada altura na Idade Média, começa a usar.

Que disparava setas, não era?

Exatamente. E que era uma arma de vanguarda, digamos assim, no período medieval. Mas que terá dado nome a este território logo na Idade Média, embora não haja absoluta certeza sobre esta teoria, sobre esta história. Mas o que é certo é que é muito assumido até no brasão do município e na estatuária pública que existe um pouco por todo o território e, em particular, na cidade. Este museu tem fundamentalmente dois pisos. Um que é dedicado às origens, ao povoamento mais antigo deste território de Tondela, onde uma vez mais retrata aquilo que é a cultura megalítica do território, particularmente com um monumento que é a Arquinha da Moira. E ontem falamos aqui do Dólmen de Juncal, da Orca dos Juncal, que tinha uma cena de caça pintada nos esteios da câmara. Também esta Arquinha da Moira, que fica numa freguesia do Conselho, Lajeosa do Dão. Também tem pintado a vermelho e negro uma série de figuras Não só humanas, como também animais. Portanto, não só antropomorfos, quer dizer, figura humana, um desenho com os contornos humanos, daí antropomorfos, como zoomorfos, isto é, animais. Seguramente são cervídeos ou caprídeos, um pouco à semelhança daquilo que também referimos ontem relativamente aos Juncalhos. Portanto, os veados. São animais que andavam na paisagem e que eram caçados por estes caçadores-recolectores e também já produtores de alimentos. Um outro monumento interessante que está lá retratado também neste museu é a Estela Menir da Caparrosa. A Estela Menir da Caparrosa é um menir que tem gravuras, mas gravuras que vêm até aos nossos dias, quase. Tem um T gravado, a inicial de Tondela, e a data 1801 e 1804. Como em Foz Côa também há gravuras desde o Paleolítico até aos nossos dias.

Engraçado, estava exatamente a pensar nisso, Jorge. Já fui visitar várias vezes, mas há sempre aqueles palimpsestos de várias épocas que eu gostei muito. Os barqueiros passavam ali também, depois há uns relógios e torres de igrejas. É muito curioso.

Bom, quero dizer que ainda há pouco houve uma polêmica infeliz, de uns indivíduos que andavam a fazer um percurso de bicicletas e que parece também fizeram lá acima as gravuras e isso até foi a tribunal.

Crime de lesa-património, obviamente.

Exatamente.

Tem toda a razão.

Considerado como património da Humanidade.

Exato, devia haver alguma vigilância, não sei como.

Sim, há.

Faz falta ali.

E por isso é que eles foram apanhados.

Ainda bem.

Bom, um outro monumento que está lá retratado neste museu Terras de Vesteiros é a Necrópole do Paralho, que nós aqui há uns programas anteriores já fizemos referência. Foi escavado pelo doutor José Coelho em 1917. Está a fazer praticamente 100 anos. Estamos a chegar a essa data histórica. E é um monumento que embora pré-histórico, mas é já de uma fase mais tardia. Também já fizemos várias referências. É da Idade do Bronze, do Bronze Final, entre o final do segundo milênio antes de Cristo e o início do primeiro milênio antes de Cristo. E eram urnas, também elas cinerárias, isto é, também tinham as cinzas dos defuntos. Cada pote de barro tinha no interior as cinzas de um indivíduo. São urnas em que só contêm as cinzas de um indivíduo e alguns destes materiais encontram-se na Casa do Miradouro, na coleção arqueológica doutor José Coelho, do Polo de Viseu de Arqueologia, que também já referimos.

Falámos na semana passada.

Também há referência neste museu aos castros que existem naquele território de Vesteiros, naquele território de Tondela, e por aí fora. Isto é, a história do território, da ocupação do território na Idade Média, nomeadamente quando se constitui o Reino de Portugal, este país com mais de oito séculos, que nós costumamos referir e que está prestes a fazer novamente anos. E quem é que explorava o território, quem tinha terras nesse território, nomeadamente a Sé de Viseu, de Coimbra, os Mosteiros do Lordão, de Santa Cruz de Coimbra, que eram proprietários de bens. E um aspecto interessante é que este museu não fica só pela pré-história, nem pela história mais antiga.

Vem depois aos 800. E 900.

Vem à criação do caminho de ferro, a chamada Linha do Dão, que vinha de Santa Comba Dão até Viseu.

Estamos em 1890, por aí.

1890 foi quando foi inaugurado, no dia 25 de novembro de 1890. E é o caminho de ferro que é muito importante pra região e também para Tondela, porque vai permitir a industrialização. Vão aparecer várias unidades industriais ligadas à construção, ligadas às madeiras, ligado à produção de barros. Os barros têm um papel aí muito importante, nomeadamente a louça de Molelos, que também está lá representada neste museu. E depois há um aspecto muito importante que eu gostava que as pessoas também pensassem e que ao visitar este museu tivessem em consideração: a criação do Sanatório do Caramulo. O Sanatório do Caramulo vai ser uma espécie de ilha de modernidade em Portugal. Ele é criado em 1920. Vai ser o doutor Jerónimo de Lacerda, que tem papel muito importante a criar a sociedade Caramulo. E vai se instalar inicialmente no chamado Grande Hotel, que depois passou a Grande Sanatório do Caramulo.

Em 33.

E quando chegamos a 1933, temos ali 18 unidades sanatoriais. Com telefone, cinema, biblioteca, saneamento público, água canalizada. Ou seja, aquilo é uma espécie de ilha num Portugal que era muito mais atrasado.

Exatamente.

Isto em virtude do trabalho, sobretudo de Jerónimo de Lacerda e também de uma série de outras pessoas. Isto tudo está neste museu, um museu a visitar, sem dúvida nenhuma, agora nestes dias que se aproximam de férias e de calor.

Muito bem, fica aqui a sugestão. Jorge Adolfo Marques, obrigado por esta tua sugestão do Museu Municipal de Tondela. A não perder este verão, já sabemos, este passeio que temos que dar também. E nós marcamos encontro então amanhã. Até amanhã. Bem-haja, Jorge. Obrigado.

Até amanhã.